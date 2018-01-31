Amazon’un yeni ofisinde yağmur ormanı var

Yıllardır teknoloji devlerinin çalışanları için sunduğu ofis imkanları gündeme gelir ve hatta bunları sıralayarak en iyi listesi yapan platformlar bile var. Akla hayale gelmeyen ilgi çekici çalışma ortamları ile en iyi motivasyonu sunmayı amaçlayan şirketlerden Amazon çıtayı çok yukarılara çekti.

Yağmur ormanı manzaralı ofis

Firmanın Seattle bölgesinde inşa ettiği 4 milyar dolarlık yeni ofis yerleşkesinde ilginç bir dinlenme alanı bulunuyor. Amazon Spheres adı verilen bu alanda tam 40 bin bitkiden oluşan bir yağmur ormanı var.

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Dünyanın çeşitli bölgelerinden toplanan genel, nadir bulunan veya nesli tükenmekte olan 400 tür bitki bir araya getirilerek bu devasa ofis ormanı oluşturulmuş. Alanın tam ortasında ise 16 metre yüksekliğe sahip Rubi adında bir ağaç da yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

3 adet farklı boyutlarda küreden oluşan yerleşke çalışanların stres atabileceği ve bir şeyler atıştırabileceği tarzda hazırlanmış. Bizzat Jeff Bezos tarafından açılışı yapılan Spheres sadece çalışanlara motivasyon katmakla kalmıyor ayrıca gelecek nesillere de önemli bir miras bırakıyor zira nesli tükenmekte olan bitkilerin görülebilme yeri sadece burası olabilir.