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Amazon’un yeni ofisinde yağmur ormanı var

Amazon Spheres adındaki 4 milyar dolarlık yeni ofis ortamı tam 40 000 bitkiden oluşan devasa yağmur ormanı ile çalışan motivasyonunu çok daha ötelere taşıyor.
1 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır teknoloji devlerinin çalışanları için sunduğu ofis imkanları gündeme gelir ve hatta bunları sıralayarak en iyi listesi yapan platformlar bile var. Akla hayale gelmeyen ilgi çekici çalışma ortamları ile en iyi motivasyonu sunmayı amaçlayan şirketlerden Amazon çıtayı çok yukarılara çekti.

Yağmur ormanı manzaralı ofis

Firmanın Seattle bölgesinde inşa ettiği 4 milyar dolarlık yeni ofis yerleşkesinde ilginç bir dinlenme alanı bulunuyor. Amazon Spheres adı verilen bu alanda tam 40 bin bitkiden oluşan bir yağmur ormanı var.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı ilk kez düşüşte"

Dünyanın çeşitli bölgelerinden toplanan genel, nadir bulunan veya nesli tükenmekte olan 400 tür bitki bir araya getirilerek bu devasa ofis ormanı oluşturulmuş. Alanın tam ortasında ise 16 metre yüksekliğe sahip Rubi adında bir ağaç da yer alıyor.

 

Amazon’un yeni ofisinde yağmur ormanı var
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3 adet farklı boyutlarda küreden oluşan yerleşke çalışanların stres atabileceği ve bir şeyler atıştırabileceği tarzda hazırlanmış. Bizzat Jeff Bezos tarafından açılışı yapılan Spheres sadece çalışanlara motivasyon katmakla kalmıyor ayrıca gelecek nesillere de önemli bir miras bırakıyor zira nesli tükenmekte olan bitkilerin görülebilme yeri sadece burası olabilir. 


https://www.cnbc.com/2018/01/26/amazon-spheres-indoor-rainforest-opens-monday.html Yorum Yaz
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Eeee dünyaya ne katkısı var? Boş iş boş, köprü yapsalar insanlar için daha faydalı olurdu
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senyalancisinadi 1 yıl
Iyy böcük doludur ora
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MHEC 1 yıl
Adlarına uygun bir hareket olmuş.
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hollowman_ 1 yıl
Yurt dışına gidince, gittiği yerin yollarını, şehirlerini övüp, TR'de ilgili ilgisiz her konuda yapılan yollarla köprülerle dalga geçen ezikler, o köprüler, o yollar........
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gxhero 1 yıl
Şu bina duvarları orman olacaktı muhabbeti vardı ne oldu o bilen var mı, çin de mi almanya da mı ne olacaktı şimdi bilemedim. :/
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hanox 1 yıl
Çok yaratıcı bir fikir, harika olmuş. magnificent.
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YüzüğüKayıpFrodo 1 yıl
Burdan hükümete laf sokmaya çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Dünyada en fazla ağaç kesen(üreten) ülke amerikadır. Bizde yeşil ormanda kalsın mantığı var. Çünkü şehirleşme planına yeşil alan sokacak yüzölçümü yok. Adam çıkıp diyor heryer beton. E kardeşim sen ve senin gibiler bir yere tıkılmaya razıysa eğer yeşilden taviz veriyorlar. Zenginsen villada fakirsen apartman dairesinde oturursun. Fakir olup yeşil görmek istiyorum diyorsan köyüne dönersin.
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eyoruk 1 yıl YüzüğüKayıpFrodo
YüzüğüKayıpFrodo
Burdan hükümete laf sokmaya çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Dünyada en fazla ağaç kesen(üreten) ülke amerikadır. Bizde yeşil ormanda kalsın mantığı var. Çünkü şehirleşme planına yeşil alan sokacak yüzölçümü yok. Adam çıkıp diyor heryer beton. E kardeşim sen ve senin gibiler bir yere tıkılmaya razıysa eğer yeşilden taviz veriyorlar. Zenginsen villada fakirsen apartman dairesinde oturursun. Fakir olup yeşil görmek istiyorum diyorsan köyüne dönersin.

Tabi canım heçç yani...
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Mihrali Bey 1 yıl
California'da vergiler niye yüksek ki? Sırf bu yüzden Microsoft, Amazon gibi şirketler Washington'da.
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alito 1 yıl
Bizim beyefendiler de anca rant için ağaç kessin. Nato mermer, nato kafa.
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wolwes 1 yıl
Şu Jeff Bezos efsane adam.
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Eeee dünyaya ne katkısı var? Boş iş boş, köprü yapsalar insanlar için daha faydalı olurdu
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kayamtky 1 yıl qooqie
Sadece çalışanların gözü gönlü açılacak.
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senyalancisinadi 1 yıl
Iyy böcük doludur ora
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