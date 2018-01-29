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Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı ilk kez düşüşte

Artan fiyatlar ve tüketicilerin daha uzun sürelerde telefon değiştirmesi alışkanlığı dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’i de durgunluğa itiyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllarca akıllı telefon üreticilerinin adeta savaş meydanı haline gelen ve astronomik büyüme rakamlarıyla dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı ünvanını ABD’nin elinden kapan Çin’de işler yolunda gitmiyor. Ülke yıl bazında ilk kez düşüş yaşadı.

Tüketici eğilimi değişiyor

Canlays tarafından yapılan araştırmalara göre 2017 yılında ülkede satılan toplam akıllı telefon sayısı 459 milyon oldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 4 civarında bir düşüş gerçekleşti. Bir dönem yüzde 150 civarında artış gösteren ve hep yükselişle adı anılan Çin artık durgunluk trendine girdi. Özellikle geçen yılın ikinci çeyreği ve dördüncü çeyreğinde yaşanan düşüşler yıl genelinde etkili oldu.

Ülkesinde lider durumda olan Huawei ise bu düşüşten etkilenmedi ve yüzde 9 artış yaşayarak son çeyrekte 24 milyon akıllı telefon sattı. Yıl genelinde sadece Çin’de firmanın satışı 90 milyonu geçti. Apple ise 13 milyon satışla yüzde 10 seviyesinin üzerine çıktı ve Xiaomi’yi dördüncülük koltuğundan etti.

Ayrıca Bkz. "Geçen yıl ortalama telefon fiyatları rekor seviyeye ulaştı"

Ülkede Oppo firması 19 milyon, Vivo firması da 17 milyon satışla düşüş yaşayanlar arasına katıldı. Yani Huawei ve Apple dışında ülkede faaliyet gösteren firmalar genelde düşüş yaşadı.

Ülkede düşüşün en büyük nedeni kullanıcıların telefon değiştirme sıklığının azalmış olması. Artık akıllı telefonların uzun süre kullanım sunacak donanım ve yazılım barındırıyor olması yanında artan fiyatlar da kullanıcıların değişime soğuk bakmasına neden oluyor.

Çin’in düşüşe geçmesi üreticileri farklı pazar arayışlarına itti. Hali hazırda en büyük hedef Hindistan. Yakında Çin’in elinden en büyük pazar ünvanını alması beklenen Hindistan’da Samsung ve Xiaomi liderlik için kapışıyor. Apple ise iPhone SE üretimini ülke sınırları içerisinde yaparak varlığını arttırmaya çalışıyor. Diğer taraftan Endonezya da kalabalık nüfusu ile gözde pazarlardan birisi haline geldi. 

 

https://techcrunch.com/2018/01/25/chinas-smartphone-market-is-no-longer-growing/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Ben en dandik telefonlardan birini kullanıyorum Vestel Venus V3 5020 diye alındığında da ucuzdu satsan 50 lira etmez muhtemelen ama işimi görüyor. Yani kamerayı zaten pek kullanmam, hafıza kartı bile kullanmıyorum içindeki yetiyor oyun da oynuyorum şahsen bir sürü oyun ve uygulama yüklü. Niye boşa para harcıyorsunuz ki bunu da zaten almadım boşa çıkan yedek telefon evdeki :)
Yani ben de isterim Xiaomi Mi max 2-3 falan almayı yani takip ediyorum ama almayı düşünemiyorum bile çünkü devlet bizi yeterince mikiyo...Burs aldıysan okurken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan onu ödüyorsun. Sonra askere gidip askerden elverişli değildir belgesi alıyoprsun geliyorsun bakıyorsun borç varmış ödüyorsun. Sonra GSS diye bir rant sistemi çıkmış sorgulatıyorsun 3000 TL borç çıkmış ne yazık ki ödeyecek param yok bir ara çalışıp ödemek lazım. Arkadaş anlamadığım şu elin mültecisi geliyor ülkemde onun borcunu devlet ödüyor bize ise borç ödetiyor sürekli..Yani diğer ülkelere bakıyorum vatandaşlık için adamlar dünyanın parasını istiyorlar en dandik ülke bile. Üzerine kendi halkına bir sürü avantaj sağlıyorlar(iş yeri açacaksan o ülkenin vatandaşına öncelik vermek zorundasın, bazı ülkelerde adamlar hiç çalışmadan para kazanıyorlar tüm vergileri yabancılardan topluyorlar Dubai misal;Ya kendilerini istihdam etmek zorunda olan şirketlerden aylık maaşlarını alıyor ya da devletten ayda 2 bin doların üzerinde para. Evlendiklerinde 20 bin dolarlık ikramiye ve durumu iyi olmayana arsa da bonusu) diğer vatandaşlar ikinci sınıf muamelesi görüyor. Bİzde ise kendi vatandaşı üçüncü sınıf muamelesi görüyor mülteci bile ikinci sınıf muamelesi görüyor nasıl bir ülke olduk arkadaş?
Ben en dandik telefonlardan birini kullanıyorum Vestel Venus V3 5020 diye alındığında da ucuzdu satsan 50 lira etmez muhtemelen ama işimi görüyor. Yani kamerayı...
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High Sierra 1 yıl
Bunu duyan üreticiler telefon yapmayı bir köşeye itip planlı eskitme (öldürme) politikalarına hız kazandırdı. Başka ne olacaktı ki?
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qooqie 1 yıl
Meizu kaçıncı sırada acaba, meizununda iyi satması lazım
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Ben en dandik telefonlardan birini kullanıyorum Vestel Venus V3 5020 diye alındığında da ucuzdu satsan 50 lira etmez muhtemelen ama işimi görüyor. Yani kamerayı zaten pek kullanmam, hafıza kartı bile kullanmıyorum içindeki yetiyor oyun da oynuyorum şahsen bir sürü oyun ve uygulama yüklü. Niye boşa para harcıyorsunuz ki bunu da zaten almadım boşa çıkan yedek telefon evdeki :)
Yani ben de isterim Xiaomi Mi max 2-3 falan almayı yani takip ediyorum ama almayı düşünemiyorum bile çünkü devlet bizi yeterince mikiyo...Burs aldıysan okurken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan onu ödüyorsun. Sonra askere gidip askerden elverişli değildir belgesi alıyoprsun geliyorsun bakıyorsun borç varmış ödüyorsun. Sonra GSS diye bir rant sistemi çıkmış sorgulatıyorsun 3000 TL borç çıkmış ne yazık ki ödeyecek param yok bir ara çalışıp ödemek lazım. Arkadaş anlamadığım şu elin mültecisi geliyor ülkemde onun borcunu devlet ödüyor bize ise borç ödetiyor sürekli..Yani diğer ülkelere bakıyorum vatandaşlık için adamlar dünyanın parasını istiyorlar en dandik ülke bile. Üzerine kendi halkına bir sürü avantaj sağlıyorlar(iş yeri açacaksan o ülkenin vatandaşına öncelik vermek zorundasın, bazı ülkelerde adamlar hiç çalışmadan para kazanıyorlar tüm vergileri yabancılardan topluyorlar Dubai misal;Ya kendilerini istihdam etmek zorunda olan şirketlerden aylık maaşlarını alıyor ya da devletten ayda 2 bin doların üzerinde para. Evlendiklerinde 20 bin dolarlık ikramiye ve durumu iyi olmayana arsa da bonusu) diğer vatandaşlar ikinci sınıf muamelesi görüyor. Bİzde ise kendi vatandaşı üçüncü sınıf muamelesi görüyor mülteci bile ikinci sınıf muamelesi görüyor nasıl bir ülke olduk arkadaş?
Yanıtla +14
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hardforget 1 yıl
En son g4aldım hala o var elimde değişmeye bir müddet daha düşünmüyorum. Ne gerek var almaya idare etmek varken. Başkasına cebimdeki parayı neden vereyim ben o parayla bira alırım viski alırım hatta adam gibi bir hafta tatil yaparım.
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Kerim5100 1 yıl
Millet uyandı artık. Her sene artan fiyatlarla birlikte gelen özelliklerin de giderek azalması (hatta eksilmesi) elindeki telefonu kendine yettiğince kullanmaya itiyor.
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