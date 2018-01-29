Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı ilk kez düşüşte

Yıllarca akıllı telefon üreticilerinin adeta savaş meydanı haline gelen ve astronomik büyüme rakamlarıyla dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı ünvanını ABD’nin elinden kapan Çin’de işler yolunda gitmiyor. Ülke yıl bazında ilk kez düşüş yaşadı.
Tüketici eğilimi değişiyor
Canlays tarafından yapılan araştırmalara göre 2017 yılında ülkede satılan toplam akıllı telefon sayısı 459 milyon oldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 4 civarında bir düşüş gerçekleşti. Bir dönem yüzde 150 civarında artış gösteren ve hep yükselişle adı anılan Çin artık durgunluk trendine girdi. Özellikle geçen yılın ikinci çeyreği ve dördüncü çeyreğinde yaşanan düşüşler yıl genelinde etkili oldu.
Ülkesinde lider durumda olan Huawei ise bu düşüşten etkilenmedi ve yüzde 9 artış yaşayarak son çeyrekte 24 milyon akıllı telefon sattı. Yıl genelinde sadece Çin’de firmanın satışı 90 milyonu geçti. Apple ise 13 milyon satışla yüzde 10 seviyesinin üzerine çıktı ve Xiaomi’yi dördüncülük koltuğundan etti.Ayrıca Bkz. "Geçen yıl ortalama telefon fiyatları rekor seviyeye ulaştı"
Ülkede Oppo firması 19 milyon, Vivo firması da 17 milyon satışla düşüş yaşayanlar arasına katıldı. Yani Huawei ve Apple dışında ülkede faaliyet gösteren firmalar genelde düşüş yaşadı.
Ülkede düşüşün en büyük nedeni kullanıcıların telefon değiştirme sıklığının azalmış olması. Artık akıllı telefonların uzun süre kullanım sunacak donanım ve yazılım barındırıyor olması yanında artan fiyatlar da kullanıcıların değişime soğuk bakmasına neden oluyor.
Çin’in düşüşe geçmesi üreticileri farklı pazar arayışlarına itti. Hali hazırda en büyük hedef Hindistan. Yakında Çin’in elinden en büyük pazar ünvanını alması beklenen Hindistan’da Samsung ve Xiaomi liderlik için kapışıyor. Apple ise iPhone SE üretimini ülke sınırları içerisinde yaparak varlığını arttırmaya çalışıyor. Diğer taraftan Endonezya da kalabalık nüfusu ile gözde pazarlardan birisi haline geldi.
https://techcrunch.com/2018/01/25/chinas-smartphone-market-is-no-longer-growing/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani ben de isterim Xiaomi Mi max 2-3 falan almayı yani takip ediyorum ama almayı düşünemiyorum bile çünkü devlet bizi yeterince mikiyo...Burs aldıysan okurken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan onu ödüyorsun. Sonra askere gidip askerden elverişli değildir belgesi alıyoprsun geliyorsun bakıyorsun borç varmış ödüyorsun. Sonra GSS diye bir rant sistemi çıkmış sorgulatıyorsun 3000 TL borç çıkmış ne yazık ki ödeyecek param yok bir ara çalışıp ödemek lazım. Arkadaş anlamadığım şu elin mültecisi geliyor ülkemde onun borcunu devlet ödüyor bize ise borç ödetiyor sürekli..Yani diğer ülkelere bakıyorum vatandaşlık için adamlar dünyanın parasını istiyorlar en dandik ülke bile. Üzerine kendi halkına bir sürü avantaj sağlıyorlar(iş yeri açacaksan o ülkenin vatandaşına öncelik vermek zorundasın, bazı ülkelerde adamlar hiç çalışmadan para kazanıyorlar tüm vergileri yabancılardan topluyorlar Dubai misal;Ya kendilerini istihdam etmek zorunda olan şirketlerden aylık maaşlarını alıyor ya da devletten ayda 2 bin doların üzerinde para. Evlendiklerinde 20 bin dolarlık ikramiye ve durumu iyi olmayana arsa da bonusu) diğer vatandaşlar ikinci sınıf muamelesi görüyor. Bİzde ise kendi vatandaşı üçüncü sınıf muamelesi görüyor mülteci bile ikinci sınıf muamelesi görüyor nasıl bir ülke olduk arkadaş?