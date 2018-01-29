Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı ilk kez düşüşte

Yıllarca akıllı telefon üreticilerinin adeta savaş meydanı haline gelen ve astronomik büyüme rakamlarıyla dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı ünvanını ABD’nin elinden kapan Çin’de işler yolunda gitmiyor. Ülke yıl bazında ilk kez düşüş yaşadı.

Tüketici eğilimi değişiyor

Canlays tarafından yapılan araştırmalara göre 2017 yılında ülkede satılan toplam akıllı telefon sayısı 459 milyon oldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 4 civarında bir düşüş gerçekleşti. Bir dönem yüzde 150 civarında artış gösteren ve hep yükselişle adı anılan Çin artık durgunluk trendine girdi. Özellikle geçen yılın ikinci çeyreği ve dördüncü çeyreğinde yaşanan düşüşler yıl genelinde etkili oldu.

Ülkesinde lider durumda olan Huawei ise bu düşüşten etkilenmedi ve yüzde 9 artış yaşayarak son çeyrekte 24 milyon akıllı telefon sattı. Yıl genelinde sadece Çin’de firmanın satışı 90 milyonu geçti. Apple ise 13 milyon satışla yüzde 10 seviyesinin üzerine çıktı ve Xiaomi’yi dördüncülük koltuğundan etti.

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Ülkede Oppo firması 19 milyon, Vivo firması da 17 milyon satışla düşüş yaşayanlar arasına katıldı. Yani Huawei ve Apple dışında ülkede faaliyet gösteren firmalar genelde düşüş yaşadı.

Ülkede düşüşün en büyük nedeni kullanıcıların telefon değiştirme sıklığının azalmış olması. Artık akıllı telefonların uzun süre kullanım sunacak donanım ve yazılım barındırıyor olması yanında artan fiyatlar da kullanıcıların değişime soğuk bakmasına neden oluyor.

Çin’in düşüşe geçmesi üreticileri farklı pazar arayışlarına itti. Hali hazırda en büyük hedef Hindistan. Yakında Çin’in elinden en büyük pazar ünvanını alması beklenen Hindistan’da Samsung ve Xiaomi liderlik için kapışıyor. Apple ise iPhone SE üretimini ülke sınırları içerisinde yaparak varlığını arttırmaya çalışıyor. Diğer taraftan Endonezya da kalabalık nüfusu ile gözde pazarlardan birisi haline geldi.