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Amerika Deniz Kuvvetleri, denizaltı üzerinden insansız hava aracı fırlatmayı başardı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Amerika Deniz Kuvvetleri, denizaltı üzerinden insansız hava aracı fırlatmayı başardı
Sivil ve askeri amaçlar için gelişimi süren insansız hava araçları (UAV), Amerika ordusundan gelen resmi açıklamaya göre yeni bir seviyeye ulaştı. ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı NRL, suyun altında bulunan bir denizaltından havaya insansız hava aracının fırlatıldığını duyurdu.
Kısaca XFC UAS (Xperimental Fuel Cell Unmanned Aerial System) olarak nitelendirilen hava aracı, USS Providence (SSN 719) Los Angeles sınıf nükleer atak denizaltısı üzerinden dikey konumda başarılı şekilde ateşlendi. NRL tarafından 6 yıldır geliştirildiği belirtilen XFC, dahili yakıt hücresi sayesinde 6 saat boyunca havada kalabiliyor ve denizaltı suyun içinde olsa dahi işlevini yerine getirmesi için fırlatılabiliyor. Düşük maliyeti ve seyir irtifası ile İstihbarat Gözetleme ve Keşif görevleri için kullanılacağı söylenen hava aracının, yer açısından avantaj sağlaması için kanatları da katlanabiliyor.
Sea Robin fırlatma sistemi içerisinde Tomahawk füze fırlatma rampasından atılan XFC'nin deneme görevi boyunca tam otomatik olarak çalıştığı, canlı olarak görüntü aktarımı yaptığı ve belirtildiği kadarıyla kara tabanlı bir bölgeye iniş yaptığı söyleniyor.

http://www.theengineer.co.uk/aerospace/news/us-achieves-first-submarine-launch-of-unmanned-aircraft/1017638.article Yorum Yaz
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Foxbat 5 yıl
Bazılarına önemsiz gibi görünse de bu haber ABD Donanması'nın eşsiz bir avantaj elde ettiğini gösteriyor. UAv fırlatıp kullanabilen bir denizaltı muazzam bir kabiliyet anlamına gelir. Mesela düşman kara sularına risk almadan bilgi toplayabilirsiniz ya da denizaltı harbi uçak/helikopterleri erkenden fark edip güvenli derinliğe dalmak demek.
Açıkçası denizaltıların SAM füzesi fırlatma saçmalığından sonra biri bunu akıllıca bir yönetme çevirmeyi başarmış. Kimse onu tebrik ediyorum :)
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aspirin_00 5 yıl
çıktığı yerden tekrar nasıl yerine giriyor onu merak ettim. suda yüzen nesne sabit kalamaz
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keskin53 5 yıl
bizim ankalara yuzme egitimi verdin heryerde gider ne hava atıyon abc
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Stanislas Xavier 5 yıl
Yine Amerika ordusundan bir haber ve yine Can Tunçer.Şaşırmadım.

Edit:Dil
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olağan_şüpheli 5 yıl
gereksiz Amerikan reklamı.iranın Amerikan iha sını indirdiğini haber yapın bence
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Kuheylan12 5 yıl
Güzel düşünülmüş bir proje. Buna benzer farklı projelerde mevcut. Bizim açımızdan bakacak olursak çok da zor bir şey değil. Önemli olan böyle bir şeye ihtiyacın olup olmamasıdır. Yoksa torpido gözünden küçük insansız araçlarımızı fırlatmamız pek ala mümkün.
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memoseler 5 yıl Kuheylan12
Kuheylan12
Güzel düşünülmüş bir proje. Buna benzer farklı projelerde mevcut. Bizim açımızdan bakacak olursak çok da zor bir şey değil. Önemli olan böyle bir şeye ihtiyacın olup olmamasıdır. Yoksa torpido gözünden küçük insansız araçlarımızı fırlatmamız pek ala mümkün.

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