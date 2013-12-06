Amerika Deniz Kuvvetleri, denizaltı üzerinden insansız hava aracı fırlatmayı başardı

Sivil ve askeri amaçlar için gelişimi süren insansız hava araçları (UAV), Amerika ordusundan gelen resmi açıklamaya göre yeni bir seviyeye ulaştı. ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı NRL, suyun altında bulunan bir denizaltından havaya insansız hava aracının fırlatıldığını duyurdu.

Kısaca XFC UAS (Xperimental Fuel Cell Unmanned Aerial System) olarak nitelendirilen hava aracı, USS Providence (SSN 719) Los Angeles sınıf nükleer atak denizaltısı üzerinden dikey konumda başarılı şekilde ateşlendi. NRL tarafından 6 yıldır geliştirildiği belirtilen XFC, dahili yakıt hücresi sayesinde 6 saat boyunca havada kalabiliyor ve denizaltı suyun içinde olsa dahi işlevini yerine getirmesi için fırlatılabiliyor. Düşük maliyeti ve seyir irtifası ile İstihbarat Gözetleme ve Keşif görevleri için kullanılacağı söylenen hava aracının, yer açısından avantaj sağlaması için kanatları da katlanabiliyor.

Sea Robin fırlatma sistemi içerisinde Tomahawk füze fırlatma rampasından atılan XFC'nin deneme görevi boyunca tam otomatik olarak çalıştığı, canlı olarak görüntü aktarımı yaptığı ve belirtildiği kadarıyla kara tabanlı bir bölgeye iniş yaptığı söyleniyor.

http://www.theengineer.co.uk/aerospace/news/us-achieves-first-submarine-launch-of-unmanned-aircraft/1017638.article