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    Anlık Bildirim

    Su altında, havada ve uzayda çalışacak yeni bir iletişim ağı geliştirildi

    Çinli bilim insanları, veriyi ışık yoluyla ileten kesintisiz bir iletişim ağı geliştirdi. Bu ağ su, hava ve uzay da dahil olmak üzere her türlü ortamda çalışabiliyor.
    Su altında, havada ve uzayda çalışacak iletişim ağı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar uzay, hava ve su altı ortamlarında kesintisiz bağlantı sağlayan ve tamamen ışıktan oluşan bir iletişim ağı geliştirdi. Yeni ağ tasarımı, ortam ne olursa olsun bağlantıyı sağlamak için farklı ışık kaynaklarını bir araya getiriyor.

    Araştırma ekibinin lideri Yunjin Wang yeni ağla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tamamen ışıklı iletişim, örneğin sensörlerin çevresel verileri topladığı ve yüzey şamandıralarıyla iletişim kurduğu okyanuslarda ve göllerde kullanılabilir. Bu veriler daha sonra kablosuz olarak su yüzeyi üzerinden ya da şehirler arasındaki uzun mesafeli veri bağlantıları üzerinden gönderilebilir. Ağ aynı zamanda modem aracılığıyla internete bağlanarak, örneğin okyanusta uzak bir konumda bulunan insanlara bilgi alışverişinde bulunmak için omurga ağına erişim sağlayabilir."

    İnternet erişimine de imkan sağlıyor

    Araştırmacılar farklı ortam türleri için dört ışık spektrumu kullandılar. Su altında veriler mavi ışınlarla, yüzeyde beyaz LED'lerle, havada ultraviyole ışıkla ve uzayda kızılötesi lazerlerle iletiliyor. Ayrıca ağı, TCP/IP şemasına dayalı olarak internete kablosuz veya kablolu erişime izin verecek şekilde tasarlayarak Nesnelerin İnterneti uygulamaları için kullanışlı hale getirdiler.

    Su altında, havada ve uzayda çalışacak iletişim ağı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Testler optik iletişim ağının 2560×1440 piksel çözünürlükte ve saniyede 22 kare video yayını yapabildiğini gösterdi. Maksimum veri paketi kayıp oranı yüzde 5.8 ve iletim gecikmesi 74 milisaniyeden azdı. Daha önce Amazon da, lazerler aracılığıyla bilgi aktarımı sağlayacak bir uydu internet ağı oluşturma planlarını duyurmuştu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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