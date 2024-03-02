Su altında, havada ve uzayda çalışacak yeni bir iletişim ağı geliştirildi

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar uzay, hava ve su altı ortamlarında kesintisiz bağlantı sağlayan ve tamamen ışıktan oluşan bir iletişim ağı geliştirdi. Yeni ağ tasarımı, ortam ne olursa olsun bağlantıyı sağlamak için farklı ışık kaynaklarını bir araya getiriyor.

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Araştırma ekibinin lideri Yunjin Wang yeni ağla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tamamen ışıklı iletişim, örneğin sensörlerin çevresel verileri topladığı ve yüzey şamandıralarıyla iletişim kurduğu okyanuslarda ve göllerde kullanılabilir. Bu veriler daha sonra kablosuz olarak su yüzeyi üzerinden ya da şehirler arasındaki uzun mesafeli veri bağlantıları üzerinden gönderilebilir. Ağ aynı zamanda modem aracılığıyla internete bağlanarak, örneğin okyanusta uzak bir konumda bulunan insanlara bilgi alışverişinde bulunmak için omurga ağına erişim sağlayabilir."

İnternet erişimine de imkan sağlıyor

Araştırmacılar farklı ortam türleri için dört ışık spektrumu kullandılar. Su altında veriler mavi ışınlarla, yüzeyde beyaz LED'lerle, havada ultraviyole ışıkla ve uzayda kızılötesi lazerlerle iletiliyor. Ayrıca ağı, TCP/IP şemasına dayalı olarak internete kablosuz veya kablolu erişime izin verecek şekilde tasarlayarak Nesnelerin İnterneti uygulamaları için kullanışlı hale getirdiler.

Tam Boyutta Gör Testler optik iletişim ağının 2560×1440 piksel çözünürlükte ve saniyede 22 kare video yayını yapabildiğini gösterdi. Maksimum veri paketi kayıp oranı yüzde 5.8 ve iletim gecikmesi 74 milisaniyeden azdı. Daha önce Amazon da, lazerler aracılığıyla bilgi aktarımı sağlayacak bir uydu internet ağı oluşturma planlarını duyurmuştu.

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