Su altında, havada ve uzayda çalışacak yeni bir iletişim ağı geliştirildi

Araştırma ekibinin lideri Yunjin Wang yeni ağla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tamamen ışıklı iletişim, örneğin sensörlerin çevresel verileri topladığı ve yüzey şamandıralarıyla iletişim kurduğu okyanuslarda ve göllerde kullanılabilir. Bu veriler daha sonra kablosuz olarak su yüzeyi üzerinden ya da şehirler arasındaki uzun mesafeli veri bağlantıları üzerinden gönderilebilir. Ağ aynı zamanda modem aracılığıyla internete bağlanarak, örneğin okyanusta uzak bir konumda bulunan insanlara bilgi alışverişinde bulunmak için omurga ağına erişim sağlayabilir."
İnternet erişimine de imkan sağlıyor
Araştırmacılar farklı ortam türleri için dört ışık spektrumu kullandılar. Su altında veriler mavi ışınlarla, yüzeyde beyaz LED'lerle, havada ultraviyole ışıkla ve uzayda kızılötesi lazerlerle iletiliyor. Ayrıca ağı, TCP/IP şemasına dayalı olarak internete kablosuz veya kablolu erişime izin verecek şekilde tasarlayarak Nesnelerin İnterneti uygulamaları için kullanışlı hale getirdiler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.