Amerikan Hava Kuvvetlerinin yeni nesil tanker uçağı; Boeing KC-46A

Amerikan Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından düzenlenen yeni nesil tanker uçak ihalesi bir kez daha yapıldı ve yoğun lobi faaliyetleri gerçekleştiren Boeing, itiraz gelmediği takdirde projenin kazanan ismi olarak havada yakıt ikmali için kullanılan tanker uçaklarının yeni tedarikçisi olmaya hak kazandı. Üçüncü defa düzenlenen yarışmanın ilkini de Boeing kazanmış ancak daha sonra bu karar geçersiz kılınmıştı. İkinci defa düzenlenen yarışmayı ise Boeing'in rakibi Northrop-EADS kazanmıştı ancak araya giren Boeing, yukarıda da belirttiğimiz gibi yoğun lobi çalışmasıyla üçüncü kez yapılan seçimde bir kez daha kazanan taraf olmayı başardı. KC-X kod adıyla anılan yeni nesil tanker uçak projesi kapsamında Boeing, kullanımda olan KC-135 tanker uçaklarının yerini almak üzere 767-200LRF modelinden türettiği KC-46A kod adlı yeni tanker uçağından tam 179 adet sağlayacak.

Northrop-EADS kararı protesto etmediği takdirde ki şu an için edeceği yönünde bir sinyal bulunmuyor, hazırlık çalışmalarına hız vereceği belirtilen Boeing, planlanan yol haritasında şaşma olmadığı takdirde yeni nesil tanker uçakları için ilk teslimatı 2017'de yapmayı planlıyor. İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan KC-767A tanker uçağı ile benzerlikler taşıyan yeni nesil tanker uçağı, teknolojik anlamda havacılık endüstrisindeki ve savunma/güvenlik alanlarındaki en son yenilikleri de üzerinde barındıracak. Her biri 63,500 lbf (282 kN) gücünde iki adet Pratt & Whitney PW4062 motor ile donatılan KC-46A'nın maksimum sürati 570 mph yani saatte 917 Km olarak açıklanırken, düz uçuş sürati ise 851Km/saat olarak belirtiliyor. Uzunluğu 48.5 m, kanat açıklığı, 47.6 ve yüksekliği ise 15,8 metre olan yeni nesil tanker uçağının boş ağırlığı ise 82,400 kg. Maksimum yakıt kapasitesi 91,600 kg olan Boeing KC-46A'nın, en yüksek kalkış ağırlığı ise 186,880 kg. 12,200 km aralıksız uçabilen KC-46A'nın servis tavan irtifası ise 12,200 m.

Savunma ve havacılık teknolojilerinin geleceği açısından önemli olarak nitelendirilen bu proje ile ilgili olarak Boeing'in başkan, tepe yöneticisi ve sözücüsü Jim McNerney, "Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil tanker uçak projesini gerçekleştirmek ile şereflendirildik. Takımımız, 60 yıllık tanker uçak deneyimimizi, önümüzdeki on yıllarda hizet edecek yeni uçak için uygulamaya hazır..." dedi. Boeing Savunma, Havacılık ve Güvenlik CEO'su ise "...Yüzlerce Boeing çalışanı ve yetenek/değer açısından ilk çözümü sunacağımız yönündeki sözümüze sadık kalan endüstrideki binlerce takım arkadaşımız olmasaydı bu ödül mümkün olmazdı..." dedi. Konu hakkında yorum yapan isimlerden biri de Washington Valisi Chris Gregoire oldu ve konuşmasında, "Boeing ve yeni nesil tanker uçağın oluşturulmasında rol olacak Washington'daki 11,000 havacılık çalışanı için ne gündü ama. Açık, şeffaf sürecin sonunda Savunma Bakanlığı, başından beri söylediğimin - Boeing, ortdu ve vergi mükellefleri için en güvenlik, en maliyet odaklı tankeri dizayn etti- farkına vardı." dedi.