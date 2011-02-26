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Amerikan Hava Kuvvetlerinin yeni nesil tanker uçağı; Boeing KC-46A

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
1
50
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerikan Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından düzenlenen yeni nesil tanker uçak ihalesi bir kez daha yapıldı ve yoğun lobi faaliyetleri gerçekleştiren Boeing, itiraz gelmediği takdirde projenin kazanan ismi olarak havada yakıt ikmali için kullanılan tanker uçaklarının yeni tedarikçisi olmaya hak kazandı. Üçüncü defa düzenlenen yarışmanın ilkini de Boeing kazanmış ancak daha sonra bu karar geçersiz kılınmıştı. İkinci defa düzenlenen yarışmayı ise Boeing'in rakibi Northrop-EADS kazanmıştı ancak araya giren Boeing, yukarıda da belirttiğimiz gibi yoğun lobi çalışmasıyla üçüncü kez yapılan seçimde bir kez daha kazanan taraf olmayı başardı. KC-X kod adıyla anılan yeni nesil tanker uçak projesi kapsamında Boeing, kullanımda olan KC-135 tanker uçaklarının yerini almak üzere 767-200LRF modelinden türettiği KC-46A kod adlı yeni tanker uçağından tam 179 adet sağlayacak.

Amerikan Hava Kuvvetlerinin yeni nesil tanker uçağı; Boeing KC-46A
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Northrop-EADS kararı protesto etmediği takdirde ki şu an için edeceği yönünde bir sinyal bulunmuyor, hazırlık çalışmalarına hız vereceği belirtilen Boeing, planlanan yol haritasında şaşma olmadığı takdirde yeni nesil tanker uçakları için ilk teslimatı 2017'de yapmayı planlıyor. İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan KC-767A tanker uçağı ile benzerlikler taşıyan yeni nesil tanker uçağı, teknolojik anlamda havacılık endüstrisindeki ve savunma/güvenlik alanlarındaki en son yenilikleri de üzerinde barındıracak. Her biri  63,500 lbf (282 kN) gücünde iki adet Pratt & Whitney PW4062 motor ile donatılan KC-46A'nın maksimum sürati 570 mph yani saatte 917 Km olarak açıklanırken, düz uçuş sürati ise 851Km/saat olarak belirtiliyor. Uzunluğu 48.5 m, kanat açıklığı, 47.6 ve yüksekliği ise 15,8 metre olan yeni nesil tanker uçağının boş ağırlığı ise 82,400 kg. Maksimum yakıt kapasitesi 91,600 kg olan Boeing KC-46A'nın, en yüksek kalkış ağırlığı ise 186,880 kg. 12,200 km aralıksız uçabilen KC-46A'nın servis tavan irtifası ise 12,200 m.

Amerikan Hava Kuvvetlerinin yeni nesil tanker uçağı; Boeing KC-46A
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Savunma ve havacılık teknolojilerinin geleceği açısından önemli olarak nitelendirilen bu proje ile ilgili olarak Boeing'in başkan, tepe yöneticisi ve sözücüsü Jim McNerney, "Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil tanker uçak projesini gerçekleştirmek ile şereflendirildik. Takımımız, 60 yıllık tanker uçak deneyimimizi, önümüzdeki on yıllarda hizet edecek yeni uçak için uygulamaya hazır..." dedi. Boeing Savunma, Havacılık ve Güvenlik CEO'su ise "...Yüzlerce Boeing çalışanı ve yetenek/değer açısından ilk çözümü sunacağımız yönündeki sözümüze sadık kalan endüstrideki binlerce takım arkadaşımız olmasaydı bu ödül mümkün olmazdı..." dedi. Konu hakkında yorum yapan isimlerden biri de Washington Valisi Chris Gregoire oldu ve konuşmasında, "Boeing ve yeni nesil tanker uçağın oluşturulmasında rol olacak Washington'daki 11,000 havacılık çalışanı için ne gündü ama. Açık, şeffaf sürecin sonunda Savunma Bakanlığı, başından beri söylediğimin - Boeing, ortdu ve vergi mükellefleri için en güvenlik, en maliyet odaklı tankeri dizayn etti- farkına vardı." dedi.


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Banzai! 8 yıl en beğenilen

cwr

İnceleme isteriz


merhaba ben mesut çevik. bu videomuzda usaf ın yeni nesil tanker uçağı boeing kc-46 yı inceliceğiz. referans tasarımlara oranla daha sessiz olduğu gözlerden kaçmıyor. tüple çalışan bu yeni versiyonun daha az yaktığı ve tam bi f/p ürünü olduğu söyleniyor.
cwrİnceleme isterizmerhaba ben mesut çevik. bu videomuzda usaf ın yeni nesil tanker uçağı boeing kc-46 ...
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2 Yanıt Yanıtla +51
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cwr 8 yıl
İnceleme isteriz
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kittyhunter 8 yıl
arkadaki F-35B'nin hastasıyım
(battlefield 2 sağolsun)
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Taner Göde 8 yıl
İncirlik Hava Üssünde, ki gerçek adı 10. TANKER ÜS KOMUTANLIĞI'dır, yakın zamanda görürüz o zaman bunları. İnen ve kalkan uçaklar tam Portakal Bahçelerinin üzerinden geçiyor. Güneşli Mahallesinde ikamet edenler 5-10 dakikada bir inen ve kalkan bu uçakların kuyruk nuramalarını bile artık ezberlemiş oluyor. Ancak havada yavaşlarken bu devasa makinalar gökyüzünde asılı duran bir dinozor gibi, bir hava balinası gibi geliyor insana, bazıları pervaneli oluyor ve halen de kullanılıyor.
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byhtk 8 yıl
AC-130 HİÇBİR UÇAĞA DEĞİŞMEM :)
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WinteR 8 yıl
Fx special olmuş haber. Çok güzel aletler, 150-200 metre tepemden uçuyorlar bugünlerde, bende azım açık, biyere takılmadan son anda kurtarak izliyorum. Kargo,tanker değilde savaş uçaklarında f-15 den başkasını tanımam :)
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X-FI 8 yıl
mesut abimiz incelesin :D :D lol
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Rock_Rage 8 yıl
Vallaha forum iyice sasirdi yakinda baska ne haberler gorcez merak ediyorum artik sitemiz ozunu kaybetti ilk kez siteye giren biri bu sitenin ne iceriginin ne oldugunu anlayamaz.teknoloji desen var araba haberi var desen var ucak ihalesi haberi var biri bana soylesin bu site ne sitesi
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maliahmet1 8 yıl
bu tür haberleri bu forumda görmek istemiyoruz
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Schneeflocke 8 yıl
Gavur yapıyor abi ya
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Entropi Canavarı 8 yıl
Bari uçakta işlemci olarak intel kullanıldı filan yazsaydınızda ucundan donanımla alakalı olsaydı.
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resler 8 yıl
sessizce uzaklaşıyorum :D
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Nightmare70 8 yıl
Standart olarak 917 Km/h hızında sunulan KC-46A,Recep Kulan tarafından horse power mod yapılarak hızı 1224 km/h'a çıkarılarak bir dünya rekoruna imza attı.Böylece ses duvarını aşan ilk tanker uçağıda KC-46A oldu.Recep Kulan arkadaşımızı tebrik ediyoruz.
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maliahmet1 8 yıl
sömür dünyayı yap savaş ucağını olacak iş mi dünyada huzur kalmadı amerikanın girmediği yer yok
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Bey Amca 8 yıl
2023`e kadar DH de artık Türk Savaş uçaklarının tanıtımı yapılacak.
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+1905 8 yıl
bizdede bunun alt modeli kc135 var ama tam olarak kaç tane var bilmiyorum...
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jaguar19 8 yıl

+1905

bizdede bunun alt modeli kc135 var ama tam olarak kaç tane var bilmiyorum...


6 tane olması lazım.
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ssbrutality 8 yıl
Bi Askeri tanker Uçağı İncelememiz Kalmıştı.Oda Oldu.tam Oldu.Bu Foruma N'oldu Anlamıyorum.Veri yolu ne bunun? O/C Uyumlumu Bu?Yada Thunderbolt Teknolojisine Yer Verilmiş mi?Niye gerginim bu Kadar Ben Yahu..
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Sedat. 8 yıl
İyiymiş Beğendim..
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