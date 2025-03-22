ABD, 6. nesil savaş uçağını tanıttı: Boeing F-47 hakkında tüm detaylar

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en yeni ve en gelişmiş savaş uçağı olarak nitelendirilen F-47’yi kamuoyuna tanıttı. Boeing tarafından üretilecek olan bu altıncı nesil savaş uçağı, Amerika’nın hava üstünlüğünü onlarca yıl güvence altına alacak bir dönüm noktası olarak tanımlanıyor. Boeing F-47, F-22 Raptor’ların yerini alacak.

Beyaz Saray’da Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı David W. Allvin’in de katıldığı tanıtımda, Başkan Trump, F-47’nin “görünmez” özelliklere sahip olduğunu ve düşmanların ne olduğunu anlayamadan vurulacağını söyledi. F-47, işbirlikçi savaş uçakları, uydularla ve diğer uçaklarla daha iyi bağlantı kurmasını sağlayacak son teknoloji sensörler, motorlar, silahlar ve diğer teknolojileri de içeren NGAD (Yeni Nesil Hava Hakimiyeti) konseptinin "sistemler ailesinin" kalbi olacak

Boeing Defense, Space and Security'nin geçici başkanı ve CEO'su Steve Parker, "Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri için altıncı nesil bir savaş uçağı tasarlamanın ve inşa etmenin öneminin farkındayız" derken "Bu göreve hazırlık olarak, savunma işimizin tarihindeki en önemli yatırımı yaptık ve görevi desteklemek için gereken en gelişmiş ve yenilikçi NGAD uçağını sağlamaya hazırız" ifadelerini kaydetti.

1950'lerin sonlarından bu yana Amerika'nın savaş uçaklarının çoğuna F-4 Phantom ve A-6 Intruder gibi bir tehdidi ya da F-14 Tomcat, F-15 Eagle ve F-16 Fighting Falcon gibi hayvanları işaret eden isimler verilmişti. Boeing F-47 için henüz bir lakap tanımlanmadı. Bu arada bir parantez açalım; Trump, ABD’nin 47’inci başkanı.

Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Allvin, F-47'nin “Amerika'nın gelecek on yıllar boyunca hava üstünlüğünü güvence altına almada muazzam bir adım” olduğunu ve bunun “şimdiye kadar geliştirilmiş en gelişmiş, ölümcül ve uyarlanabilir avcı savaş uçağı” olacağını söyledi. Trump ise F-47’nin prototipinin neredeyse 5 yıldır uçmakta olduğunun altını çizdi.

Boeing F-47 ne kadar gelişmiş?

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamalarda Boeing F-47 hakkında doğal olarak herhangi bir teknik detay açıklanmadı. Ancak vaatler Boeing F-47’nin dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olacağına işaret ediyor. Rusya ve Çin kendi altıncı nesil savaş uçakları üzerinde çalışırken, Avrupa ülkelerinden oluşan gruplar da bu uçaklar üzerinde çalışıyor. Trump “Diğer tüm uçakları biliyoruz. Her birini gördüm ve yakın bile değiller. Bu bir üst seviye” dedi. General Allvin de yaptığı açıklamada F-47'nin “dünyanın ilk mürettebatlı altıncı nesil savaş uçağı” olacağını kabul etti.

Boeing F-47, sadece ABD’ye özel mi olacak?

Bilindiği üzere ABD, F-22 Raptor’u kendisi dışında hiçbir müttefikine satmadı. F-22’nin yerini alacak F-47 ile bu tutumda değişikliğe gidiliyor. Trump, yaptığı açıklamada bazı müttefiklerin bu uçakları satın almasına izin vereceklerini ancak satılacak uçakların daha düşük versiyonlar olacağını söyledi.

Boeing F-47 ne kadar hızlı?

F-47 için “Hızı en üst düzeyde: yani ‘ikinin üzerinde’, bu çok sık duymadığınız bir şey” diyen Trump, ABD askeri jetlerinin ilk kez 1953'te ulaştığı Mach 2 ya da ses hızının iki katına açık bir göndermede bulundu. 1960'ların başında uçmaya başlayan ve 1990'larda emekliye ayrılan SR-71 Blackbird keşif uçağı Mach 3'ün üzerinde uçabiliyordu.

Hava Kuvvetlerine göre, çift motorlu F-22 Mach 1.5'in üzerinde seyredebilir ve Mach 2'ye ulaşabilirken, tek motorlu F-35 Mach 1.6'ya ulaşabilir. Dolayısıyla F-47, hem F-35’ten hem de F-22’den önemli ölçüde daha hızlı olacak.

Boeing F-47 maliyeti ne kadar olacak?

Başkan her bir F-47'nin ne kadara mal olacağını söylemekten kaçındı, ancak General Allvin'in açıklaması, yerini alması planlanan F-22 Raptor'dan daha ucuz olacağını ve Hava Kuvvetleri'nin bunlardan daha fazla üretmeyi planladığını belirtti. Hava Kuvvetlerine ait bir bilgi formuna göre, teşkilatın her birinin fiyatı 143 milyon dolar olan 183 Raptor'u var.

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Ancak Hava Kuvvetleri'nin 2025 ile 2029 arasında F-47’ye 20 milyar dolar harcaması bekleniyor. Bu harcama, mühendislik ve üretim geliştirme alanında olacak. Trump, “bir sürü sipariş” verdik diyerek yüklü adetlerde envanter alımı yapılacağının sinyalini de verdi. Şimdilik uçağın envantere giriş tarihi bilinmiyor ancak, seri üretim 2029’dan önce başlamalı. Bu arada Boeing’in sözleşmeyi kazanması sonrası hisseleri de artış gösterdi. Zor zamanlardan geçen Boeing, F-47 sayesinde muhtemelen onlarca yıl boyunca yüz milyarlarca dolar değerinde sipariş kazanmış oldu.

Boeing F-47 ne kadar gizli?

Trump F-47'nin “neredeyse görünmez” olacağını söyledi. “Benzeri görülmemiş bir güce sahip olacağını, şimdiye kadar yapılmış kendi türündeki jetler arasında en fazla güce sahip olduğunu” sözlerine yer veren Trump, “Amerika'nın düşmanları bunun geldiğini asla göremeyecekler” dedi.

Boeing F-47 ne tür silahlar taşıyacak?

Ne Başkan ne de General Allvin F-47'nin silahlarına ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi. Ancak Savunma Bakanlığı'nın hizmete soktuğu tüm hayalet savaş uçaklarının benzer bir özelliği var: radara daha az görünmelerini sağlamak için, iç bölmelerde füze veya bomba taşıyacak şekilde tasarlandılar.

Boeing F-47 tasarım detayları

Bunlarla birlikte esasında F-47’nin tam olarak tasarımı da açıklanmadı. Bazı görseller paylaşıldı ancak tüm detaylar belirsiz. Boeing ve ABD tarafından paylaşılan resmi görseller ile üretimden çıkan uçağın tasarımı arasında farklar olabilir. Bunlar genelde rakip şirket ve ülkelerin kafasını karıştırmak için yapılan şeyler; zira tasarım, uçağın genel karakteri hakkında kritik bilgiler verebilir.

Yine de mevcut görsellerden yola çıkarsak; F-47’nin en çarpıcı tasarım öğelerinden biri, yüksek diyedral açısına (kanatların yukarı eğimi) ve aşağı doğru kıvrılan kanat uçlarına sahip olması. Bu yapı, ilk bakışta 1990’larda test edilen Boeing YF-118G Bird of Prey teknolojik gösterim uçağını anımsatıyor. Bu tür bir kanat yapısının en önemli avantajlarından biri, uçağın gövde altına yerleştirilen sensörlerin ve iletişim antenlerinin daha geniş bir görüş açısı sağlaması. Bu sayede uçak, dik açılarla manevra yaparken bile hedeflere kesintisiz sinyal gönderme yeteneğini koruyabiliyor.

F-47’nin bir diğer dikkat çekici tasarım özelliği, geniş ve kürek biçimli bir burun yapısına sahip olması. Bu geniş burun, büyük ve güçlü bir radar sistemini barındırma potansiyeline işaret ediyor. Daha büyük radarlar, hem düşman unsurlarını daha uzak mesafelerden algılamayı hem de daha hassas hedef takibini mümkün kılıyor. Uçağın hava alığı (inlet) konfigürasyonu henüz net değil, ancak mevcut görüntüler gövdenin ince ve aerodinamik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

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