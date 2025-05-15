ABD, altıncı nesil savaş uçağı F-47’nin detaylarını paylaştı, F-22 demode kaldı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz mart ayında ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un NGAD altında yürüttüğü altıncı nesil savaş uçağı için sözleşmeyi Boeing'e vermiş ve çak, Boeing F-47 olarak adlandırılmıştı. Ancak Boeing F-47hakkında teknik detaylar o dönem paylaşılmamıştı. Şimdi ise ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David Allvin’in sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı infografik, yalnızca F-47’nin değil, ona eşlik edecek yeni nesil işbirlikçi insansız hava araçlarının (CCA - Collaborative Combat Aircraft) da kabiliyetlerini ortaya koyuyor.

F-22, F-47’nin yanında demode kalıyor

ABD’nin “Yeni Nesil Hava Hakimiyeti” (Next Generation Air Dominance – NGAD) programı kapsamında geliştirilen F-47, görev menzili açısından halihazırdaki F-22 Raptor’a kıyasla yüzde 70 daha uzun bir menzile sahip olacak. 1.000 deniz milinden (yaklaşık 1.852 kilometre) fazla harekât yarıçapı sunan F-47, bu özelliğiyle yakıt ikmali gereksinimini azaltarak tanker uçaklarını muharebe sahasından daha uzağa konumlandırma avantajı sağlayacak. Bu durum, özellikle Çin’in hava savunma sistemleriyle çevrili Hint-Pasifik bölgesinde kritik önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör Mach 2’nin üzerinde hıza ulaşması beklenen F-47, bu yönüyle F-22 ile benzer bir hız aralığında yer alıyor. Ancak gizlilik konusunda daha ileri bir seviyeye taşındığı görülüyor: infografiğe göre F-47 “Stealth++” yeteneklerine sahipken, F-22 “Stealth+” ve F-35 ise sadece “Stealth” olarak sınıflandırılıyor. Bu, F-47’nin radar, kızılötesi ve görsel iz açısından daha düşük tespit edilebilirlik anlamına geliyor.

185’ten fazla F-47 planlanıyor

ABD Hava Kuvvetleri, F-47’den 185 adetten fazla alım yapmayı planlıyor. Bu sayı, bütçe aşımı nedeniyle sınırlı sayıda üretilen F-22 filosuyla denk ya da daha fazla olabilir. Orgeneral Allvin, F-47'nin maliyetinin F-22’den daha düşük olacağını ve daha geniş kapsamlı bir üretim programı hedeflendiğini belirtti. Uçağın 2025 ile 2029 yılları arasında operasyonel hale gelmesi öngörülüyor. Ancak bu tarihler ilk uçuş, başlangıç operasyonel kabiliyet ya da tam faaliyete geçişi mi ifade ediyor, henüz netlik kazanmış değil.

İnsansız arkadaşları: YFQ-42A ve YFQ-44A

Tam Boyutta Gör F-47’ye eşlik edecek insansız işbirlikçi arkadaşları da gün yüzüne çıktı. General Atomics’in YFQ-42A ve Anduril’in YFQ-44A modelleri, “CCA” olarak bilinen işbirliğine dayalı insansız hava araçları ailesinin ilk üyeleri olacak. Bu İHA’lar 700 deniz milinden (yaklaşık 1.296 kilometre) fazla menzile sahip olacak ve belli seviyede gizlilik özellikleri barındıracak. Azami hızları ise gizli tutuluyor. Test uçuşlarının 2025 yılı itibarıyla başlaması ve 2029'a kadar operasyonel hale gelmeleri planlanıyor. Bu hava araçlarından da toplamda 1000’den fazla tedarik edilmesi hedefleniyor.

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CCA’ların yalnızca F-47 ile değil, aynı zamanda F-22 ve F-35 gibi mevcut savaş uçaklarıyla da entegre çalışması öngörülüyor. Bu sayede, insanlı ve insansız unsurların koordineli hareket ettiği hibrit hava filoları oluşturulması hedefleniyor.

Çin’e cevap

İlk duyuruda F-47’nin prototipinin neredeyse 5 yıldır uçmakta olduğunun altını çizilmişti. Tüm bu gelişmeler aynı zamanda Çin’in J-36 ve J-50 gibi altıncı nesil savaş uçağı prototipleri üzerinde yoğun test faaliyetleri yürüttüğü bir döneme denk geliyor. Pekin yönetimi henüz bu uçakları resmi olarak tanımasa da, kamuoyuna açık test uçuşları, Çin’in bu alandaki iddiasını somutlaştırıyor. Çin’e ait askeri yayınlar, özellikle J-36’nın 1.000 km’ye kadar hava sahası ablukası uygulayabilecek kapasitede olduğunu öne sürüyor. Uçakların sırasıyla Mach 2.5 ve Mach 2 hızlarına ulaşabileceği iddia ediliyor.

Uzmanlara göre, ABD’nin F-47 ve CCA sistemleri özellikle Hint-Pasifik bölgesinde Çin’in “anti erişim/alan engelleme” (A2/AD) stratejisini kırmak üzere geliştiriliyor. Yeni uçaklar, cephe hattına daha uzak ama güvenli üslerden operasyon düzenleyebilecek kapasitede olacak. Böylece, çatışma bölgelerine yakın ABD unsurlarının maruz kalabileceği riskler azaltılmış olacak.

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