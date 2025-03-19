Boeing’in Starliner krizi: NASA astronotları SpaceX ile 9 ay sonra Dünya’ya döndü

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Tam Boyutta Gör NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdikleri dokuz aylık beklenmedik uzun bir sürecin ardından nihayet Dünya’ya döndü. Astronotların planlanandan çok daha uzun süre ISS’de kalmasının nedeni, Boeing’in Starliner uzay aracında yaşanan sızıntı ve itki sistemi sorunlarıydı.

Astronotlar döndü

Williams ve Wilmore, 17 saat süren dönüş yolculuğunun ardından Çarşamba günü Türkiye saatiyle 00:57’de SpaceX’in Dragon kapsülü ile Meksika Körfezi’ne iniş yaptı. Bu dönüş, Boeing’in uzay yarışındaki konumunu daha da sorgulanır hale getiren olaylar zincirinin en son halkası oldu.

Boeing, 2014 yılında NASA’dan SpaceX ile birlikte astronot taşıma sözleşmesi kazanmıştı. Ancak şirketin Starliner projesi, yıllar içinde birçok teknik aksaklık ve maliyet artışıyla sekteye uğradı. SpaceX, Crew Dragon aracıyla ilk mürettebatlı uçuşunu 2020’de gerçekleştirirken, Boeing’in Starliner programı sürekli gecikmelere maruz kaldı.

Boeing’in Starliner krizi

2024 Haziran ayında Williams ve Wilmore, Boeing’in Starliner uzay aracıyla ISS’ye gitmek üzere fırlatıldı. Ancak Starliner, daha istasyona ulaşmadan teknik sorunlarla karşılaştı. NASA ve Boeing mühendisleri, ISS’ye ulaştıktan sonra haftalarca sistemleri test etti ve sonunda Starliner’ın astronotları geri getiremeyeceğine karar verildi.

Bu noktada NASA, astronotları güvenli bir şekilde geri getirmek için SpaceX ile çalışmaya başladı. Yapılan planlamalar sonucunda, ISS’nin operasyonlarını aksatmamak adına Williams ve Wilmore’un dönüşünün 2025’in başlarına ertelenmesine karar verilmişti. SpaceX, 2020’den bu yana ISS’ye düzenli olarak astronot taşırken, Boeing’in yaşadığı bu aksaklıklar şirketin gelecekteki insanlı uzay uçuşları konusunda ciddi bir güven kaybı yaşamasına neden olabilir.

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