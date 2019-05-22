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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amerikan Posta Hizmetleri Kurumu, otonom posta dağıtım kamyonlarını deniyor

Amerikan Posta Hizmetleri Kurumu, otonom kamyonlar ile operasyonlarını kolaylaştırmak, yakıt maliyetleri ile çevre kirliliğini azaltmak ve güvenliği artırmak gibi faydaları test etmeye hazırlanıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Amerikan Posta Hizmetleri Kurumu, otonom posta dağıtım kamyonlarını deniyor
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Amerikan Posta Hizmetleri Kurumu (USPS), posta dağıtım hizmetlerinde kullanmak üzere TuSimple adlı girişime ait otonom kamyonları denemeye karar verdi. Kurum, TuSimple’ın kamyonlarını iki hafta süreyle test edecek.

Pilot uygulama kapsamında şirket üretimi kamyonlar, USPS’in Phoenix, Arizona ve Dallas’ta bulunan dağıtım merkezleri arasında posta taşıyacak. Yetkililer, 1,600 km’den uzun olan mesafenin beş kez kat edileceğini ifade ediyor.

Sektörün UPS ve DHL gibi diğer taşımacılık devlerinin de denediği yöntemi benimseyen USPS, bu sayede otonom araçların operasyonları ne şekilde kolaylaştıracağını, yakıt maliyetleri ile çevre kirliliğini ne ölçüde azaltacağını ve güvenliği ne kadar artırabileceğini görme şansı elde edecek. USPS, bahsi geçen yöntemin; çok fazla kamyon şoförü ihtiyacı doğuran ve kısa bekleme sürelerine sahip uzun mesafe rotaları için denenmesi gerektiğine inanıyor.

TuSimple için de önemli olan söz konusu anlaşma neticesinde şirket, otonom teknolojilerini uzun mesafelerde test etme şansı bulmuş olacak. Zira firma, teknolojilerini Arizona’daki müşterileriyle kısa mesafelerde deneyebiliyordu. İki haftalık deneme süresince, kamyonlara iki taraftan da yetkililerin nezaret edeceği ve veri toplayacağı bilgisi de paylaşılmış.  

TuSimple’ın kurucusu olan Dr. Xiaodi Hou yaptığı açıklamada, “İnsanlaın robot taksileri kullanmaya başlamadan önce, postalarının otonom kamyonlarla taşınacağını düşünmek çok heyecan verici. USPS aracılığıyla elde ettiğimiz pilot uygulama şansı sayesinde, sistemimizin doğru çalıştığından emin olacağız ve böylece teknolojik gelişimimiz ile ticarileşme sürecimizi hızlandırabileceğiz.” ifadelerini kullanmış.


https://newatlas.com/us-postal-service-tusimple-mail-trucks/59776/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 hf.
işsizlik sayısı artacak
teknoloji ütopyası ; sınıfsız toplum idealiyle birlikte gelir
ama teknoloji var sınıfsız toplum ideali yok ise
bu sosyal patlamalara sebep olur !
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