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Amerika'nın uçuşlardaki dizüstü bilgisayar yasağı Abu Dabi'de kaldırıldı

Amerika'nın aralarında İstanbul'un da olduğu dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın da ciddi şekilde etkilendiği dizüstü bilgisayar yasağını aşmayı başaran ilk havalimanı Adu Dabi oldu. Detaylar haberde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika tarafından aralarında Atatürk Havalimanı'nın da olduğu 9 farklı noktaya uygulanan "uçuşlara dizüstü bilgisayar alınmaması" yasağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Abu Dabi'de kaldırıldı. Aynı zamanda ülkenin havacılık alanındaki bayrak taşıyıcısı olan Etihad Havayolları'na ev sahipliği yapan Abu Dabi, Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde uyguladığı güncellemeler sayesinde yasağın kalkmasını sağladı.
Amerika Ulusal Güvenlik Sözcüsü David Lapan açıklamasında;
"Yetkililerimiz önlemlerin sonuna kadar ve doğru bir şekilde uygulandığını gözlemledi. Bu sayede Amerika, kontrollerin düzenli bir şekilde yapılıp yapılmadığını takip edebilecek. Yolcuların ve elektronik cihazların detaylı görüntülemesini yapan hem görünür hem de görünmez taraftaki önlemler geliştirilmiş oldu. Etihad Havayolları'nı takdir ediyoruz, onların çabası diğer hava yollarına da model olacaktır." dedi.
Konuyla ilgili olarak Abu Dabi Uluslararası Havalimanı bir açıklama yapmazken, ev sahipliği yaptığı Etihad Havayolları filosundaki 120 uçak ve siparişini verdiği 204 diğer uçakla sadece bölgenin değil dünyanın en güçlü ve etkili sivil havacılık şirketleri arasında. Etihad hali hazırda Amerika'daki 6 farklı şehre haftada 45 uçuş gerçekleştiriyor.
İlk defa Mart ayında uygulanmaya başlayan dizüstü bilgisayar yasağının etkilendiği hava limanları şu şekilde;
- Ürdün'ün başkenti Amman,
- Kuveyt
- Kahire
- Istanbul
- Cidde ve Riyad, Sudi Arabistan
- Kasablanka, Fas,
- Doha, Katar
- Duabi
Geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda Ulusal Güvenlik Sekreteri John Kelly dizüstü bilgisayar yasağının Amerika'ya ve Amerika'dan yapılan tüm uluslararası uçuşlara getirilmesinin gündemde olduğunu söylemişti.  Yasağın uygulandığı mevcut bölgelerin bayrak taşıcı havacılık şirketleri de ciddi şekilde etkilendi. Emirates, Amerika uçuşlarında %20 kesintiye giderken, tüm çabalarına rağmen yasağın kaldırılmasını sağlayamadı. Türk Hava Yolları ise Atatürk Havalimanı ile birlikte yasağın aşılmasına yönelik çalışma başlatırken, aynı zamanda Amerika uçuşlarında Business Class yolcularına Dell marka geçici dizüstü bilgisayar vererek sorunu aşmaya çalışıyor.

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Master_Evil 2 yıl
şu listede İstanbul'u görmek... yazık
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Mephalay 2 yıl
Su sacma uygulamayi kaldirsinlar artik her seferinde saatler kaybediyoruz havaalaninda. Hayir zaten en kisa ucus 8 10 saat suruyor , bir de bu laptop bekleme suresi cikti basimiza.
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Nevfel 2 yıl
Amerikanın istediği katar hamlesini yapanların yasakları bir bir kalkacak. Bae en çok yırtınan Katar konusunda. İlk ona kıyak çekildi.
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zwanzig 2 yıl
Bir an önce çözmeleri gerek bu problemi.Tehlike oluşturma ihtimali var diye dizüstü yasağı koymak da nedir ? İnsanlar da tehlike oluşturuyor o halde insanları uçağa almayalım (!)
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