İstanbul Havalimanı zirvede: “Dünyanın en iyi havalimanı” unvanı yine Türkiye’nin

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Tam Boyutta Gör İstanbul Havalimanı, prestijli seyahat dergisi Travel + Leisure tarafından düzenlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde ikinci kez üst üste zirvede yer aldı. 2025 sonuçlarına göre okurlar, Türkiye’nin küresel havacılık merkezi haline gelen havalimanına bu yıl da en yüksek puanı verdi.

İstanbul Havalimanı bir kez daha zirvede

Derginin 16 milyonu aşkın okuruyla gerçekleştirdiği oylamada İstanbul Havalimanı 98,57 puanla ilk sırada yer aldı. Böylece 2023'te 7. sıradayken 2024'te zirveye çıkan İGA, bu başarısını 2025'te de sürdürdü. New York’ta düzenlenen ödül töreninde, ödül Travel + Leisure Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford tarafından İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül’e verildi.

Törende konuşan Şengül, İstanbul Havalimanı’nın sadece hizmet kalitesiyle değil, Türk kültürünün misafirperverliğini ve zarafetini yansıtan yaklaşımıyla da takdir topladığını vurguladı.

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Anket sonuçları, havalimanlarını erişilebilirlik, güvenlik, yeme-içme, alışveriş olanakları, tasarım ve genel yolcu deneyimi gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Dergi, İstanbul Havalimanı için yapılan yorumlarda özellikle ferah mimari tasarımı, etkili yönlendirme sistemleri ve müşteri odaklı yapısıyla öne çıktığını belirtti.

Dünyanın en iyi 10 uluslararası havalimanı – 2025

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İstanbul Havalimanı (98.57) Singapur Changi Havalimanı (95.20) Hamad Uluslararası Havalimanı, Katar (92.34) Zayed Uluslararası Havalimanı, BAE (89.48) Dubai Uluslararası Havalimanı, BAE (88.38) Hong Kong Uluslararası Havalimanı (86.22) Helsinki-Vantaa Havalimanı, Finlandiya (86.18) Haneda Havalimanı, Japonya (84.47) Chhatrapati Shivaji Maharaj Havalimanı, Hindistan (84.23) Seul Incheon Uluslararası Havalimanı, Güney Kore (83.67)

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