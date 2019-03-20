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Amiral gemisi Netgear Nighthawk AX12 yönlendirici satışa çıkıyor

Son kullanıcı ağ ekipmanlarında çıtayı daha da yukarıya taşıyan Netgear Nighthawk AX12 yönlendirici satışa çıkıyor. Netgear Nighthawk AX12 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
3,6b
2
10
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen tasarımıyla geçen yıl piyasaya sürülen Netgear Nighthawk AX8 yönlendirici bu yıl güncellendi. Netgear Nighthawk AX12 en pahalı yönlendiricilerden birisi oldu.

Netgear Nighthawk AX12 özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında tanıtılan Netgear Nighthawk AX12 kanatlı tasarımı sayesinde en iyi sinyal gücünü sunuyor. Kanatlarda yer alan adet anten kapsama alanını genişletiyor ve 10.8GBps WiFi çıkışı sağlıyor.

Yönlendirici 2.4GHz ve 5GHz bantlarını aynı anda kullanarak kullanıcı başına daha fazla veri transfer hızı sunmayı başaran WiFi 6 standardını temel alıyor. 2 adet 5GHz ve 1 adet 2.4GHz bandı ile 6Gbps hızlarına ulaşılabiliyor.

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Netgear Nighthawk AX12 modeli birden fazla kullanıcı için birden fazla giriş ve çıkış ayırabilen MU-MIMO teknolojisine yer veriyor. 5GHz bantlarında 8x8, 2.4GHz bandında ise 4x4 MU-MIMO çıkışları kullanılıyor. Yönlendiricinin ismi de buna atıfta bulunuyor.

64-bitlik 1.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci akıcı bir performans elde ediyor. OFDMA teknolojisi ise veri kanalını küçük alt kanallara ayırarak bant genişliğini daha verimli kullanıyor ve kapsama alanını da genişletiyor.

Ethernet portlarında 5G/2.5G/1G desteği sunulurken 2 port kullanılarak daha hızlı veri transferi sağlanabiliyor. WPA3 desteği ile güvenlik seviyesi arttırılıyor. Netgear Nighthawk AX12 yönlendiricisi 600$ fiyat etiketi ile Mayıs ayında piyasaya çıkacak.

 

https://www.guru3d.com/news-story/netgear-announces-nighthawk-ax12-high-end-599-wi-fi-6-router.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ufuks36 2 hf. heyysanadiyom
SIP (Session Initiation Protocol) voip 5060-5061 portlarıdır,
Cisco'nun hem high end home, hem de enterprise ürünlerinde tüm portlar için ayrı ayrı security session ve level belirlenebiliyor, Asus ise çözümü portu kilitlemekte bulmuş :)
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heyysanadiyom 2 hf. ufuks36
Yine anlamadım ama araştıracağı
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MHEC 2 ay
Fiyatta tasarımı kadar dehşet.
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heyysanadiyom 2 ay
" SIP portu kilitli geliyordu "
" yazılım konusunda bir Cisco değil bana göre "
Bu kısımları bilmediğim için anlayamadım
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fhrstw 2 ay
Tasarım çok güzel antenler can sıkıyordu. Alacaklara hayırlı olsun taş gibi router.
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heyysanadiyom 2 ay
Bende geçenlerde asus dsl ac88u aldım ama 8 megabit internet kullanıyorum , şuan binaya gelen hız 4 megabit :D .....
Şaka şaka ev için değil iş yerim için almıştım :)
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ufuks36 2 ay
Ben yaklaşık 1.5 yıldır DSL AC88 kullanıyorum, aldığımda SIP portu kilitli geliyordu, aylarca yazıştık sonunda firmware güncellemesi ile açtılar, son firmware güncellemesi sonrasında da günde bir kaç defa 1-2 saniyelik wifi kesintisi yapıyor, donanım olarak harika bir alet ancak yazılım konusunda bir Cisco değil bana göre.
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interwap 2 ay
Bu üründen ucuz bilgisayarlar var.
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DH Misafiri 2 ay
Ne kadar iyi bir router'ınız/ Modeminiz olursa olsun ISP 'den gelen bağlantınızın kalitesi önemli. Cihaz Wifi6 destekliyse keşke 6GHZ Bandını'da destekleseydi, Daha fazla spectrum değerlerine sahip.
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netgear, wifi6 ve
4 etiket daha netgear nighthawk ax12 Ağ Ürünleri Donanım Ekrem71
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