Amiral gemisi Netgear Nighthawk AX12 yönlendirici satışa çıkıyor

Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen tasarımıyla geçen yıl piyasaya sürülen Netgear Nighthawk AX8 yönlendirici bu yıl güncellendi. Netgear Nighthawk AX12 en pahalı yönlendiricilerden birisi oldu.

Netgear Nighthawk AX12 özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında tanıtılan Netgear Nighthawk AX12 kanatlı tasarımı sayesinde en iyi sinyal gücünü sunuyor. Kanatlarda yer alan adet anten kapsama alanını genişletiyor ve 10.8GBps WiFi çıkışı sağlıyor.

Yönlendirici 2.4GHz ve 5GHz bantlarını aynı anda kullanarak kullanıcı başına daha fazla veri transfer hızı sunmayı başaran WiFi 6 standardını temel alıyor. 2 adet 5GHz ve 1 adet 2.4GHz bandı ile 6Gbps hızlarına ulaşılabiliyor.

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Netgear Nighthawk AX12 modeli birden fazla kullanıcı için birden fazla giriş ve çıkış ayırabilen MU-MIMO teknolojisine yer veriyor. 5GHz bantlarında 8x8, 2.4GHz bandında ise 4x4 MU-MIMO çıkışları kullanılıyor. Yönlendiricinin ismi de buna atıfta bulunuyor.

64-bitlik 1.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci akıcı bir performans elde ediyor. OFDMA teknolojisi ise veri kanalını küçük alt kanallara ayırarak bant genişliğini daha verimli kullanıyor ve kapsama alanını da genişletiyor.

Ethernet portlarında 5G/2.5G/1G desteği sunulurken 2 port kullanılarak daha hızlı veri transferi sağlanabiliyor. WPA3 desteği ile güvenlik seviyesi arttırılıyor. Netgear Nighthawk AX12 yönlendiricisi 600$ fiyat etiketi ile Mayıs ayında piyasaya çıkacak.