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Samsung Galaxy A20 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!

Giriş seviyesine çift arka kamera ve çentikli Super AMOLED ekran sunan Samsung Galaxy A20 akıllı telefon modeli duyuruldu. Samsung Galaxy A20 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un baştan aşağı yenilediği ve fiyatına göre dikkat çekici özelliklerle desteklediği Galaxy A 2019 serisinin son üyesi Galaxy A20 duyuruldu. Super AMOLED ekran ve çift arka kamera segmentinde öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A20 özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A20 modelinde 6.4 inçlik 720x1560 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. Infinity-V çentik tasarımı ve ince alt çene sayesinde telefon agresif bir ekran-kasa oranına kavuşmuş. Maliyet açısından arka kısım dayanıklı polikarbonat alaşımdan imal edilmiş.

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2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 3GB RAM ile 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor.

Android 9 işletim sistemi sayesinde kutudan One UI ara yüzü ile çıkacak olan akıllı telefon 4000mAh kapasiteli batarya ile bir günü kolaylıkla çıkarıyor. Samsung Galaxy A20 şimdilik Rusya’da satışa sunulacak ve 215$ fiyat etiketi belirlenmiş.


https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A20-official_id114615 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cebrail.bsrn 2 ay
Türkiye' ye gelirse ve buna 2000 TL fiyat çekerlerse gidin mi mix 2 alın keyfinize bakın.Gözünüzü seveyim markaya aldanıp salaklıp yapıp durmayın artık.
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Grkwnxs 2 ay cebrail.bsrn
2000 e mix 2 varsa 3-5 tane sardırayım kardeş nerde var en ucuzu 2400 :D
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K E N 2 ay
Arkası çok çirkin olmuş.
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Fenomenon 2 ay
a10 a20 a30 a50 bir sürü telefon çıktı
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cngzmls 2 ay
Büyük markaların işi zor. Xiaomi bu telefonları yarı fiyatına duyuruyor.
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Kayrabey 2 ay
Samsung orta segmenti eline almaya kararlı
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