Anadolu Isuzu, Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Projesini tanıttı

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan günümüz ulaşım sisteminin çevreci, sessiz, güvenli, konforlu ve en önemlisi akıllı olarak tanımlandığını belirtiyor. Geliştirilen elektrikli toplu taşıma aracının 24 metre uzunluğunda, çift körüklü ve 300 yolcu taşıma kapasitesinde olduğunu belirtiliyor. Bunlara ek olarak araçların akıllı mobilite sistemine sahip olması ve düşük yatırım/işletim maliyetleriyle kentlerin ulaşım sorununa çare olması hedefleniyor. Henüz proje aşaması devam ettiği için araç hakkında detaylı bilgiler paylaşılmadı.Ayrıca Bkz. "Tesla ilk Model 3'leri sahiplerine teslim etti"
Tanıtım programına katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu şehir içi ulaşım, çevrecilik ve toplu taşıma konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu ulaşımın şehirlerin en büyük meselesi olduğunu anlatarak, ulaşım rahat olmazsa vatandaşta büyük bir memnuniyetsizlik olduğu tespitinde bulundu.
Vatandaş Toplu Taşımayla Her yere Ulaşabileceğine Kanaat Getirmeli
Araçların havayı kirletmemesinin çok önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, geçmiş dönemlerde İstanbul'da hava kirliliğine karşı gazetelerin promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlattı. Ayrıca yollardaki trafik yoğunluğuyla ilgili olarak "Vatandaş toplu taşımayla her yere kolayca ulaşabileceğine kanaat getirirse otomobili almaktan imtina eder. Böylece yollarda taşıma kapasitesi çok daha yüksek hale gelir. Bunları mutlaka düşünmemiz lazım." dedi.
Anadolu Isuzu, midibüs ihracatında yüzde 53 pay ile lider konumda. Citiport, Visigo, Turquoise ve Novo modelleri 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Firmanın yıllık ihracat cirosu ise 55 milyon euronun üzerinde. Anadolu Isuzu, 2020 yılında 60'a yakın ülkeye ulaşmayı ve yıllık ihracat cirosunu 100 milyon euronun üzerine taşımayı hedefliyor.
Anadolu Ajansı Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Malatya'da
Kayseri'de
İzmir'de
Daha fazla bilgi için http://www.bozankaya.com.tr/tr/default
Önce vatandaşın göç etmesine engel olun. İstanbula 10 milyon otobüs getirseniz, vatandaş gene rahat seyahat edemez, bu durum devam ettikçe...
ha tavuk kümesi (yumurta toplama / etinden sütünden) ha yıldız kümesi ha insan kümesi.... kümes işte... :::::::::::::::insan çiftçiliği/insan ahırı/kümesi::::::::::: uyan kardeşim&uyandır...
::::::::::::::::Ey Gençlik neredesiniz?:::::::::::::::::: (fps shooterda!) biri adalettten (denge) mi bahsetti vurun kahpeye....
@brhmrsln
@TIME
Amacım bir şeyi sırf yerli diye yerden yere vurmak ya da uzay mekiğiyle işe gidip gelmek değil. Metrobüs hatları kolaylıkla bu modern elektrikli troylerbüs hatlarına dönüştürülebilir. Böylece hem işletim maliyeti azalır hem de kapasite arttırılır fakat, yine gecici bir çözüm olur. Zaten internetten "trolleybus with battery" diye arattığmıda 2010'dan beri yabancıların bununla uğraştıkları ve hatta kullandıkları karşımıza çıkıyor. Anadolu Isuzu bunun Türkiye'de sadece metrobüs benzeri hatlarda uygulanabilirliği olduğunu bilmiyor mu sizce? Global anlamda elektrikli otobüs gibi kullanım alanı geniş bir şey olsa sizce devlet prosedürlerini beklerler mi? Böyle ar-ge çalışmaları için devletten milyon dolarları alıp, üretim aşaması bir türlü gelmeyen onlarca proje mevcut. Ben bu şekilde uygulama alanı kısıtlı ve maliyeti göreceli olarak düşük olan teknolojilerin ithal edilmesi taraftarıyım.
Devletin ipin ucu kaçmadan elektrikli otomobil/otobüs için ve savunma sanayindeki millilik oranını %100'e ulaştırmak için atılımlar yapması gerekiyor.
@Scheisse
güzel açıklamışsın. Zaten yapılması düşünülen şeyin bu şekilde olacağı aşikar ama, 24 metrelik bir aracın istanbulda metrobüs yolları hariç çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum.
@brhmrsln
@TIME
Amacım bir şeyi sırf yerli diye yerden yere vurmak ya da uzay mekiğiyle işe gidip gelmek değil. Metrobüs hatları kolaylıkla bu modern elektrikli troylerbüs hatlarına dönüştürülebilir. Böylece hem işletim maliyeti azalır hem de kapasite arttırılır fakat, yine gecici bir çözüm olur. Zaten internetten "trolleybus with battery" diye arattığmıda 2010'dan beri yabancıların bununla uğraştıkları ve hatta kullandıkları karşımıza çıkıyor. Anadolu Isuzu bunun Türkiye'de sadece metrobüs benzeri hatlarda uygulanabilirliği olduğunu bilmiyor mu sizce? Global anlamda elektrikli otobüs gibi kullanım alanı geniş bir şey olsa sizce devlet prosedürlerini beklerler mi? Böyle ar-ge çalışmaları için devletten milyon dolarları alıp, üretim aşaması bir türlü gelmeyen onlarca proje mevcut. Ben bu şekilde uygulama alanı kısıtlı ve maliyeti göreceli olarak düşük olan teknolojilerin ithal edilmesi taraftarıyım.
Devletin ipin ucu kaçmadan elektrikli otomobil/otobüs için ve savunma sanayindeki millilik oranını %100'e ulaştırmak için atılımlar yapması gerekiyor.
@Scheisse
güzel açıklamışsın. Zaten yapılması düşünülen şeyin bu şekilde olacağı aşikar ama, 24 metrelik bir aracın istanbulda metrobüs yolları hariç çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum.
@brhmrsln
@TIME
Amacım bir şeyi sırf yerli diye yerden yere vurmak ya da uzay mekiğiyle işe gidip gelmek değil. Metrobüs hatları kolaylıkla bu modern elektrikli troylerbüs hatlarına dönüştürülebilir. Böylece hem işletim maliyeti azalır hem de kapasite arttırılır fakat, yine gecici bir çözüm olur. Zaten internetten "trolleybus with battery" diye arattığmıda 2010'dan beri yabancıların bununla uğraştıkları ve hatta kullandıkları karşımıza çıkıyor. Anadolu Isuzu bunun Türkiye'de sadece metrobüs benzeri hatlarda uygulanabilirliği olduğunu bilmiyor mu sizce? Global anlamda elektrikli otobüs gibi kullanım alanı geniş bir şey olsa sizce devlet prosedürlerini beklerler mi? Böyle ar-ge çalışmaları için devletten milyon dolarları alıp, üretim aşaması bir türlü gelmeyen onlarca proje mevcut. Ben bu şekilde uygulama alanı kısıtlı ve maliyeti göreceli olarak düşük olan teknolojilerin ithal edilmesi taraftarıyım.
Devletin ipin ucu kaçmadan elektrikli otomobil/otobüs için ve savunma sanayindeki millilik oranını %100'e ulaştırmak için atılımlar yapması gerekiyor.
@Scheisse
güzel açıklamışsın. Zaten yapılması düşünülen şeyin bu şekilde olacağı aşikar ama, 24 metrelik bir aracın istanbulda metrobüs yolları hariç çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum.
@brhmrsln
@TIME
Amacım bir şeyi sırf yerli diye yerden yere vurmak ya da uzay mekiğiyle işe gidip gelmek değil. Metrobüs hatları kolaylıkla bu modern elektrikli troylerbüs hatlarına dönüştürülebilir. Böylece hem işletim maliyeti azalır hem de kapasite arttırılır fakat, yine gecici bir çözüm olur. Zaten internetten "trolleybus with battery" diye arattığmıda 2010'dan beri yabancıların bununla uğraştıkları ve hatta kullandıkları karşımıza çıkıyor. Anadolu Isuzu bunun Türkiye'de sadece metrobüs benzeri hatlarda uygulanabilirliği olduğunu bilmiyor mu sizce? Global anlamda elektrikli otobüs gibi kullanım alanı geniş bir şey olsa sizce devlet prosedürlerini beklerler mi? Böyle ar-ge çalışmaları için devletten milyon dolarları alıp, üretim aşaması bir türlü gelmeyen onlarca proje mevcut. Ben bu şekilde uygulama alanı kısıtlı ve maliyeti göreceli olarak düşük olan teknolojilerin ithal edilmesi taraftarıyım.
Devletin ipin ucu kaçmadan elektrikli otomobil/otobüs için ve savunma sanayindeki millilik oranını %100'e ulaştırmak için atılımlar yapması gerekiyor.
@Scheisse
güzel açıklamışsın. Zaten yapılması düşünülen şeyin bu şekilde olacağı aşikar ama, 24 metrelik bir aracın istanbulda metrobüs yolları hariç çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum.
Sözde toplum matematik dersi alıyor... bir otobüs kaç kişi günde taşıyor kaç km gidiyor aynı yolu benzinle gider ise kaç lira/mazotla(dizel/diesel) kaça gider? Doğalgaz ile kaça gider? Elektrikle kaça gider? Güneş paneli ile kaça gider? Kazığın boyu nedir? Çapı nedir? Bilet(akbil) ücreti azmıdır? çokmudur? normalmidir?
:::::::::::uyanın üleyn:::::::::
Yıllar önce metrobüs aktif hale geldi. Zaman içinde saçma sapan paralar savruldu. Sen bunu kendine özel yoldan götürüyorsun, yap oraya troleybüs gibi sistemi. Madem kalıcı hale getiriyorsun bare elektrikli olsun tamamen. Biz de bir alkışlayalım. En azından metro yapamadılar henüz ama hat elektrikli diye sevinelim. Ama nerede o zihin yönetimdekilerde. Sen kalk metrobüsü kur ve sırtını yasla. Sonra reklamla tıklım tıkış aracı boş gibi göster. Alt yapı açısından çalışma da yapma. Sonra da Marmaray açtık de. Oysaki CR3 hala tamamlanmayı bekliyor. O hattı kullanarak işine gücüne giden hatta Kocaelinden gelip gidenler vardı ama sonuç?!
Keşke şunu seneler önce duyursalardı da entegre etselerdi. Keşke CR3 tamamlansaydı da yükler dağılsaydı toplu taşımada. Keşke Üsküdar hattı da aktif hale gelseydi...
Sözde toplum matematik dersi alıyor... bir otobüs kaç kişi günde taşıyor kaç km gidiyor aynı yolu benzinle gider ise kaç lira/mazotla(dizel/diesel) kaça gider? Doğalgaz ile kaça gider? Elektrikle kaça gider? Güneş paneli ile kaça gider? Kazığın boyu nedir? Çapı nedir? Bilet(akbil) ücreti azmıdır? çokmudur? normalmidir?
:::::::::::uyanın üleyn:::::::::
//Ha tavuk kümesi ya yıldız kümesi ha insan kümesi... kümestekiler size söylüyorum..uyanın... !!! //
Sakin ol. Otobüsü ISUZU tasarlıyor, devlet değil. ISUZU özel bir firma ve devletten tek kuruş almıyor.
Yani bilet fiyatları vs. bunların ilgisi yok.
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otobüs, toplu taşıma ve