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Anadolu Isuzu, Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Projesini tanıttı

Anadolu Isuzu, elektrikli ve akıllı mobilite sistemine sahip toplu taşıma aracı projesini tanıttı. Tanıtıma katılan Bakan Veysel Eroğlu, toplu taşımayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
1 yıl
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26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Anadolu Isuzu, Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Projesini tanıttı
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Anadolu Isuzu, elektrikli toplu taşıma aracı ve akıllı mobilite sistemi projelerinin tanıtımını yaptı. Tamamı Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından tasarlanan elektrikli toplu taşıma aracının çevreci ve ekonomik yapısı öne çıkıyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan günümüz ulaşım sisteminin çevreci, sessiz, güvenli, konforlu ve en önemlisi akıllı olarak tanımlandığını belirtiyor. Geliştirilen elektrikli toplu taşıma aracının 24 metre uzunluğunda, çift körüklü ve 300 yolcu taşıma kapasitesinde olduğunu belirtiliyor. Bunlara ek olarak araçların akıllı mobilite sistemine sahip olması ve düşük yatırım/işletim maliyetleriyle kentlerin ulaşım sorununa çare olması hedefleniyor. Henüz proje aşaması devam ettiği için araç hakkında detaylı bilgiler paylaşılmadı.

Ayrıca Bkz. "Tesla ilk Model 3'leri sahiplerine teslim etti"

Tanıtım programına katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu şehir içi ulaşım, çevrecilik ve toplu taşıma konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu ulaşımın şehirlerin en büyük meselesi olduğunu anlatarak, ulaşım rahat olmazsa vatandaşta büyük bir memnuniyetsizlik olduğu tespitinde bulundu.

Vatandaş Toplu Taşımayla Her yere Ulaşabileceğine Kanaat Getirmeli

Araçların havayı kirletmemesinin çok önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, geçmiş dönemlerde İstanbul'da hava kirliliğine karşı gazetelerin promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlattı. Ayrıca yollardaki trafik yoğunluğuyla ilgili olarak "Vatandaş toplu taşımayla her yere kolayca ulaşabileceğine kanaat getirirse otomobili almaktan imtina eder. Böylece yollarda taşıma kapasitesi çok daha yüksek hale gelir. Bunları mutlaka düşünmemiz lazım." dedi.


Anadolu Isuzu, midibüs ihracatında yüzde 53 pay ile lider konumda. Citiport, Visigo, Turquoise ve Novo modelleri 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Firmanın yıllık ihracat cirosu ise 55 milyon euronun üzerinde. Anadolu Isuzu, 2020 yılında 60'a yakın ülkeye ulaşmayı ve yıllık ihracat cirosunu 100 milyon euronun üzerine taşımayı hedefliyor.


Anadolu Ajansı Yorum Yaz
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K@sToR 1 yıl en beğenilen
yılların trolley büsünü yeni bir şeymiş gibi tanıtmak da hoşmuş.
5 Yanıt Yanıtla +41
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dr20mouse 1 yıl
Sadece her yere ulaşmak yetmez toplu taşımada konfor da önemli. Tamamen dolu adım atılamayacak otobüs işimi görse bile binmem gider yine araba alırım.
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Bualix 1 yıl
Hedeflenen yıl gelince iptal olur proje.
1 Yanıt Yanıtla +12
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ınfiniti red bull racing 1 yıl
Şu Bozankaya elektrikli otobüs işine el atmasa diğerlerinin aklına gelirmiydi bilemiyorum.
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MIKE CHECK 1 yıl
Bozankaya firmasının elektrikli otobüs, trambüs, tramway gibi ürünleri mevcutta kullanılıyor.
Malatya'da
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kayseri'de
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İzmir'de
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Daha fazla bilgi için http://www.bozankaya.com.tr/tr/default
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lterlemez 1 yıl
"Vatandaş toplu taşımayla her yere kolayca ulaşabileceğine kanaat getirirse otomobili almaktan imtina eder. Böylece yollarda taşıma kapasitesi çok daha yüksek hale gelir. Bunları mutlaka düşünmemiz lazım."
Önce vatandaşın göç etmesine engel olun. İstanbula 10 milyon otobüs getirseniz, vatandaş gene rahat seyahat edemez, bu durum devam ettikçe...
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firat_kilic 1 yıl lterlemez
Engel olmak mı? kendisi yapıyor. Promote ediyor. Millet masaya yumruğu koymadan olmaz. Yani istanbullu istanbullu olacak gibi.. büyükşehir büyük şehir olacak.. yoksa kafamıza buz kütleleri yağacak.. sonrada kıyamet alemeti derler bilinçsizler... kendi bindiği dalı kesen adam dua ediyor. her yapılan apartmandan 30bin tl para alıyor belediye ayrıca kat irtifak %25 geçici deprem vergisi (kalcı ötv oldu !!! yeni doğanın haberi bile yok bir nesli böyle eğittiler !!! geçici vergiydi kimse isyan etmiyor.. millet miillet mi illet mi belli değil.. ) vs. ve bu devirde bunlar geri dönmüyor ise (asgari ücret,....) bu milleti çok kötü yapıyorlar demektir... dua ile de üflüyorlar/üfletiyorlar acımasın... diye.. coğrafi şartları zorluyoruz... karadenizden su getiriyoruz.. sentetik olduk... mini tower kasa gibi doldurdular.. milleti üst üste.. aynı yerden/alandan vergi su elektrik toplamak kolay diye... hep tembel kolacı hızlı para zihniyeti bunlar... çünkü alıp dışarıya veriyorlar... sağmaca... milli adı altında..
ha tavuk kümesi (yumurta toplama / etinden sütünden) ha yıldız kümesi ha insan kümesi.... kümes işte... :::::::::::::::insan çiftçiliği/insan ahırı/kümesi::::::::::: uyan kardeşim&uyandır...
::::::::::::::::Ey Gençlik neredesiniz?:::::::::::::::::: (fps shooterda!) biri adalettten (denge) mi bahsetti vurun kahpeye....
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K@sToR 1 yıl
@Omisis046
@brhmrsln
@TIME
Amacım bir şeyi sırf yerli diye yerden yere vurmak ya da uzay mekiğiyle işe gidip gelmek değil. Metrobüs hatları kolaylıkla bu modern elektrikli troylerbüs hatlarına dönüştürülebilir. Böylece hem işletim maliyeti azalır hem de kapasite arttırılır fakat, yine gecici bir çözüm olur. Zaten internetten "trolleybus with battery" diye arattığmıda 2010'dan beri yabancıların bununla uğraştıkları ve hatta kullandıkları karşımıza çıkıyor. Anadolu Isuzu bunun Türkiye'de sadece metrobüs benzeri hatlarda uygulanabilirliği olduğunu bilmiyor mu sizce? Global anlamda elektrikli otobüs gibi kullanım alanı geniş bir şey olsa sizce devlet prosedürlerini beklerler mi? Böyle ar-ge çalışmaları için devletten milyon dolarları alıp, üretim aşaması bir türlü gelmeyen onlarca proje mevcut. Ben bu şekilde uygulama alanı kısıtlı ve maliyeti göreceli olarak düşük olan teknolojilerin ithal edilmesi taraftarıyım.
Devletin ipin ucu kaçmadan elektrikli otomobil/otobüs için ve savunma sanayindeki millilik oranını %100'e ulaştırmak için atılımlar yapması gerekiyor.
@Scheisse
güzel açıklamışsın. Zaten yapılması düşünülen şeyin bu şekilde olacağı aşikar ama, 24 metrelik bir aracın istanbulda metrobüs yolları hariç çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum.
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K@sToR 1 yıl
@Omisis046
@brhmrsln
@TIME
Amacım bir şeyi sırf yerli diye yerden yere vurmak ya da uzay mekiğiyle işe gidip gelmek değil. Metrobüs hatları kolaylıkla bu modern elektrikli troylerbüs hatlarına dönüştürülebilir. Böylece hem işletim maliyeti azalır hem de kapasite arttırılır fakat, yine gecici bir çözüm olur. Zaten internetten "trolleybus with battery" diye arattığmıda 2010'dan beri yabancıların bununla uğraştıkları ve hatta kullandıkları karşımıza çıkıyor. Anadolu Isuzu bunun Türkiye'de sadece metrobüs benzeri hatlarda uygulanabilirliği olduğunu bilmiyor mu sizce? Global anlamda elektrikli otobüs gibi kullanım alanı geniş bir şey olsa sizce devlet prosedürlerini beklerler mi? Böyle ar-ge çalışmaları için devletten milyon dolarları alıp, üretim aşaması bir türlü gelmeyen onlarca proje mevcut. Ben bu şekilde uygulama alanı kısıtlı ve maliyeti göreceli olarak düşük olan teknolojilerin ithal edilmesi taraftarıyım.
Devletin ipin ucu kaçmadan elektrikli otomobil/otobüs için ve savunma sanayindeki millilik oranını %100'e ulaştırmak için atılımlar yapması gerekiyor.
@Scheisse
güzel açıklamışsın. Zaten yapılması düşünülen şeyin bu şekilde olacağı aşikar ama, 24 metrelik bir aracın istanbulda metrobüs yolları hariç çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum.
Yanıtla
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K@sToR 1 yıl
@Omisis046
@brhmrsln
@TIME
Amacım bir şeyi sırf yerli diye yerden yere vurmak ya da uzay mekiğiyle işe gidip gelmek değil. Metrobüs hatları kolaylıkla bu modern elektrikli troylerbüs hatlarına dönüştürülebilir. Böylece hem işletim maliyeti azalır hem de kapasite arttırılır fakat, yine gecici bir çözüm olur. Zaten internetten "trolleybus with battery" diye arattığmıda 2010'dan beri yabancıların bununla uğraştıkları ve hatta kullandıkları karşımıza çıkıyor. Anadolu Isuzu bunun Türkiye'de sadece metrobüs benzeri hatlarda uygulanabilirliği olduğunu bilmiyor mu sizce? Global anlamda elektrikli otobüs gibi kullanım alanı geniş bir şey olsa sizce devlet prosedürlerini beklerler mi? Böyle ar-ge çalışmaları için devletten milyon dolarları alıp, üretim aşaması bir türlü gelmeyen onlarca proje mevcut. Ben bu şekilde uygulama alanı kısıtlı ve maliyeti göreceli olarak düşük olan teknolojilerin ithal edilmesi taraftarıyım.
Devletin ipin ucu kaçmadan elektrikli otomobil/otobüs için ve savunma sanayindeki millilik oranını %100'e ulaştırmak için atılımlar yapması gerekiyor.
@Scheisse
güzel açıklamışsın. Zaten yapılması düşünülen şeyin bu şekilde olacağı aşikar ama, 24 metrelik bir aracın istanbulda metrobüs yolları hariç çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum.
Yanıtla
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K@sToR 1 yıl
@Omisis046
@brhmrsln
@TIME
Amacım bir şeyi sırf yerli diye yerden yere vurmak ya da uzay mekiğiyle işe gidip gelmek değil. Metrobüs hatları kolaylıkla bu modern elektrikli troylerbüs hatlarına dönüştürülebilir. Böylece hem işletim maliyeti azalır hem de kapasite arttırılır fakat, yine gecici bir çözüm olur. Zaten internetten "trolleybus with battery" diye arattığmıda 2010'dan beri yabancıların bununla uğraştıkları ve hatta kullandıkları karşımıza çıkıyor. Anadolu Isuzu bunun Türkiye'de sadece metrobüs benzeri hatlarda uygulanabilirliği olduğunu bilmiyor mu sizce? Global anlamda elektrikli otobüs gibi kullanım alanı geniş bir şey olsa sizce devlet prosedürlerini beklerler mi? Böyle ar-ge çalışmaları için devletten milyon dolarları alıp, üretim aşaması bir türlü gelmeyen onlarca proje mevcut. Ben bu şekilde uygulama alanı kısıtlı ve maliyeti göreceli olarak düşük olan teknolojilerin ithal edilmesi taraftarıyım.
Devletin ipin ucu kaçmadan elektrikli otomobil/otobüs için ve savunma sanayindeki millilik oranını %100'e ulaştırmak için atılımlar yapması gerekiyor.
@Scheisse
güzel açıklamışsın. Zaten yapılması düşünülen şeyin bu şekilde olacağı aşikar ama, 24 metrelik bir aracın istanbulda metrobüs yolları hariç çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum.
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firat_kilic 1 yıl
kardeşim neredeyse yürüyerek gitme parası (haraç) alacaklar. Benzinden mazota oradan doğal gaz elektrik güneş paneli........ enerji bedavaya bile gelse yansımıyor... parasız bilgelere döndük forumlarda... hadi sivil versiyonu.. her işyeri yol parası veriyor mu? milleti özele çalışmaya postalayıp özel ise yaşayan ölü zombi fiyatına işçi çalıştırıp belediye ise istediği gibi zam yapıyor... her yıl fare yeniği zammı çaktırmadan.. belli yüzdelik dilimlerle.. kime tıklıyor bu belediye? cepte para yok teknoloji konuşuyorsunuz.. satıcı maliyeti düşürüyor..... size ise kazık sokuyor... siz hala bilgi/bilge modu... beni şöyle daha iyi yapabilirsin.. yok o kazık kısa otomatik kazık olsun olsun... biraz benzinle beni yak.. biraz mazot koy yak.. sonra doğalgazla yak... biraz da elektrik ver...
Sözde toplum matematik dersi alıyor... bir otobüs kaç kişi günde taşıyor kaç km gidiyor aynı yolu benzinle gider ise kaç lira/mazotla(dizel/diesel) kaça gider? Doğalgaz ile kaça gider? Elektrikle kaça gider? Güneş paneli ile kaça gider? Kazığın boyu nedir? Çapı nedir? Bilet(akbil) ücreti azmıdır? çokmudur? normalmidir?
:::::::::::uyanın üleyn:::::::::
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St Batuhan 1 yıl
Çoooook çok geç kaldılar.
Yıllar önce metrobüs aktif hale geldi. Zaman içinde saçma sapan paralar savruldu. Sen bunu kendine özel yoldan götürüyorsun, yap oraya troleybüs gibi sistemi. Madem kalıcı hale getiriyorsun bare elektrikli olsun tamamen. Biz de bir alkışlayalım. En azından metro yapamadılar henüz ama hat elektrikli diye sevinelim. Ama nerede o zihin yönetimdekilerde. Sen kalk metrobüsü kur ve sırtını yasla. Sonra reklamla tıklım tıkış aracı boş gibi göster. Alt yapı açısından çalışma da yapma. Sonra da Marmaray açtık de. Oysaki CR3 hala tamamlanmayı bekliyor. O hattı kullanarak işine gücüne giden hatta Kocaelinden gelip gidenler vardı ama sonuç?!
Keşke şunu seneler önce duyursalardı da entegre etselerdi. Keşke CR3 tamamlansaydı da yükler dağılsaydı toplu taşımada. Keşke Üsküdar hattı da aktif hale gelseydi...
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firat_kilic 1 yıl St Batuhan
kardeşim neredeyse yürüyerek gitme parası (haraç) alacaklar. Benzinden mazota oradan doğal gaz elektrik güneş paneli........ enerji bedavaya bile gelse yansımıyor... parasız bilgelere döndük forumlarda... hadi sivil versiyonu.. her işyeri yol parası veriyor mu? verirken farklı vereni var mı? kime tıklıyor bu belediye? cepte para yok teknoloji konuşuyorsunuz.. satıcı maliyeti düşürüyor..... size ise kazık sokuyor... siz hala bilgi/bilge modu... beni şöyle daha iyi yapabilirsin.. yok o kazık kısa otomatik kazık olsun olsun... biraz benzinle beni yak.. biraz mazot koy yak.. sonra doğalgazla yak... biraz da elektrik ver...
Sözde toplum matematik dersi alıyor... bir otobüs kaç kişi günde taşıyor kaç km gidiyor aynı yolu benzinle gider ise kaç lira/mazotla(dizel/diesel) kaça gider? Doğalgaz ile kaça gider? Elektrikle kaça gider? Güneş paneli ile kaça gider? Kazığın boyu nedir? Çapı nedir? Bilet(akbil) ücreti azmıdır? çokmudur? normalmidir?
:::::::::::uyanın üleyn:::::::::
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fuckulteli 1 yıl
Yollar rahatlasın, trafik azalsın makam araçları daha kolay ilerlesin kardeşim!
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liebermann 1 yıl
Ancak metrobüs hattında iş yapar, mercedes yerini zamanla bunlar alır mı? düşündürür..
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firat_kilic 1 yıl
Bilet fiyatları neden düşmüyor? benzinli araç varken bilet.. sonra dizele geçince indirim mi yaptılar? sonra doğalgaz indirim mi yaptılar? sonra güneş enerjisi elektrik.. maliyetleri düşüyor bilet fiyatları düşmüyor !!! DUR !!! diyecek olan sensin kardeşim... kulluktan sıyrıl biraz.. Tanrı olmayı öğren ! Tanrı yalan söylemez değil mi? Adaletli olmalıdır değil mi? Öyle ise otobus biletini Tanrı mı belirliyor? bi satan var bir de alan var değil mi? Tanrı demek ki o tarafta değil çünkü adalet yok... öyle ise en azından bu tarafta olmalı.. .. öteki türlü kul kula kulluk ediyor ama biri yukarıda biri aşağıda... demek ki 2side kul değil.. 1derece kul 2ci derece kul... dersen piramitik sistem olur.. firavun modeli.. firavunuda pek sevmiyordun.. ama piramitin taşını taşıyanlardan oldun.. Kısaca indirim yansıtılmayan Bilet fiyatlarına İSYAN !!! Öteki türlü nesiller boyunca bu işler böyle gider.. enflasyon'u kendileri yapıyor ! Çözüm sende her yerde konuş bu dediklerimi UYAN !!!! Başlarım elektrikli arabasına... milleti kul köle oyuncak ettiler birey yetiştiremiyoruz.. toplu konfeksiyon insan... insan çiftliği.. insan yetişriciliği...insan çoğaltıcılar.. herkesi Tower kasalara topladılar... su elektrik yol.. yüksek fiyatla verip karşılığında 2x yüksek işlem enerji alıyorlar.. dünyada olmayan vergiler burada var ses yok.. (%25 ötv eski adı geçici* deprem vergisi) galaksinin en pahalı benzini... 1500lük telefonda 750tl vergi=2250..
//Ha tavuk kümesi ya yıldız kümesi ha insan kümesi... kümestekiler size söylüyorum..uyanın... !!! //
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sniper23 1 yıl firat_kilic
firat_kilic
Bilet fiyatları neden düşmüyor? benzinli araç varken bilet.. sonra dizele geçince indirim mi yaptılar? sonra doğalgaz indirim mi yaptılar? sonra güneş enerjisi elektrik.. maliyetleri düşüyor bilet fiyatları düşmüyor !!! DUR !!! diyecek olan sensin kardeşim... kulluktan sıyrıl biraz.. Tanrı olmayı öğren ! Tanrı yalan söylemez değil mi? Adaletli olmalıdır değil mi? Öyle ise otobus biletini Tanrı mı belirliyor? bi satan var bir de alan var değil mi? Tanrı demek ki o tarafta değil çünkü adalet yok... öyle ise en azından bu tarafta olmalı.. .. öteki türlü kul kula kulluk ediyor ama biri yukarıda biri aşağıda... demek ki 2side kul değil.. 1derece kul 2ci derece kul... dersen piramitik sistem olur.. firavun modeli.. firavunuda pek sevmiyordun.. ama piramitin taşını taşıyanlardan oldun.. Kısaca indirim yansıtılmayan Bilet fiyatlarına İSYAN !!! Öteki türlü nesiller boyunca bu işler böyle gider.. enflasyon'u kendileri yapıyor ! Çözüm sende her yerde konuş bu dediklerimi UYAN !!!! Başlarım elektrikli arabasına... milleti kul köle oyuncak ettiler birey yetiştiremiyoruz.. toplu konfeksiyon insan... insan çiftliği.. insan yetişriciliği...insan çoğaltıcılar.. herkesi Tower kasalara topladılar... su elektrik yol.. yüksek fiyatla verip karşılığında 2x yüksek işlem enerji alıyorlar.. dünyada olmayan vergiler burada var ses yok.. (%25 ötv eski adı geçici* deprem vergisi) galaksinin en pahalı benzini... 1500lük telefonda 750tl vergi=2250..
//Ha tavuk kümesi ya yıldız kümesi ha insan kümesi... kümestekiler size söylüyorum..uyanın... !!! //

Sakin ol. Otobüsü ISUZU tasarlıyor, devlet değil. ISUZU özel bir firma ve devletten tek kuruş almıyor.
Yani bilet fiyatları vs. bunların ilgisi yok.
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simbolmina 1 yıl
önce bunu yaparlar, metrobüs gibi, sonra kapasite yetmiyor diyip metroya geçmeye çalışırlar, metrobüs gibi. olan bizim paralara olacak yine.
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