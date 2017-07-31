Anadolu Isuzu, Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Projesini tanıttı

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Anadolu Isuzu, elektrikli toplu taşıma aracı ve akıllı mobilite sistemi projelerinin tanıtımını yaptı. Tamamı Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından tasarlanan elektrikli toplu taşıma aracının çevreci ve ekonomik yapısı öne çıkıyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan günümüz ulaşım sisteminin çevreci, sessiz, güvenli, konforlu ve en önemlisi akıllı olarak tanımlandığını belirtiyor. Geliştirilen elektrikli toplu taşıma aracının 24 metre uzunluğunda, çift körüklü ve 300 yolcu taşıma kapasitesinde olduğunu belirtiliyor. Bunlara ek olarak araçların akıllı mobilite sistemine sahip olması ve düşük yatırım/işletim maliyetleriyle kentlerin ulaşım sorununa çare olması hedefleniyor. Henüz proje aşaması devam ettiği için araç hakkında detaylı bilgiler paylaşılmadı.

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Tanıtım programına katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu şehir içi ulaşım, çevrecilik ve toplu taşıma konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu ulaşımın şehirlerin en büyük meselesi olduğunu anlatarak, ulaşım rahat olmazsa vatandaşta büyük bir memnuniyetsizlik olduğu tespitinde bulundu.

Vatandaş Toplu Taşımayla Her yere Ulaşabileceğine Kanaat Getirmeli

Araçların havayı kirletmemesinin çok önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, geçmiş dönemlerde İstanbul'da hava kirliliğine karşı gazetelerin promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlattı. Ayrıca yollardaki trafik yoğunluğuyla ilgili olarak "Vatandaş toplu taşımayla her yere kolayca ulaşabileceğine kanaat getirirse otomobili almaktan imtina eder. Böylece yollarda taşıma kapasitesi çok daha yüksek hale gelir. Bunları mutlaka düşünmemiz lazım." dedi.





Anadolu Isuzu, midibüs ihracatında yüzde 53 pay ile lider konumda. Citiport, Visigo, Turquoise ve Novo modelleri 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Firmanın yıllık ihracat cirosu ise 55 milyon euronun üzerinde. Anadolu Isuzu, 2020 yılında 60'a yakın ülkeye ulaşmayı ve yıllık ihracat cirosunu 100 milyon euronun üzerine taşımayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı