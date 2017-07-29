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Tesla ilk Model 3'leri sahiplerine teslim etti

Tesla, şirketin üretim tesisinin bulunduğu Fremont'ta gerçekleşen teslim töreniyle 30 adet Model 3'ü sahiplerine teslim etti. Model 3'e ait detaylar haberimizde.
1 yıl
4,7b
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57
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla CEO'su Elon Musk bu ayın başında yaptığı açıklamayla ilk Model 3'lerin temmuz ayının sonunda bir törenle sahiplerine teslim edileceğini duyurmuştu. Sözünü tutan Tesla, Model 3'lerin üretildiği üretim tesisinin de bulunduğu Fremont'ta gerçekleştirilen törenle ilk 30 adet Model 3'ü sahiplerine teslim etti. 35.000$'lık fiyat etiketine sahip olan Model 3; Model S ve Model X'e kıyasla daha ucuz ve Tesla otomobil pazarında önemli bir paya sahip olmak için Model 3'e büyük umutlar bağlamış durumda.


 

Model 3'ün özelliklerine gelecek olursak, aracın maximum hızı saatte 210 kilometre ve 0'dan 100'e ulaşma süresi 5.6 saniye. Tesla tarafından paylaşılan bilgilere göre 5 yetişkinin sığabileceği aracın bagaj kapasitesi 425 litre. Tesla'nın daha önce de belirttiği üzere Model 3'ün menzili 355 kilometre. Model 3, süperşarj istasyonunda 30 dakika şarj edildiği takdirde 210 kilometrelik yolu katedebilecek enerjiye sahip oluyor ancak Model 3 sahipleri evlerindeki 240V gücündeki kaynaktan araçlarını şarj ederlerse bir saatlik şarj sonunda Model 3, yaklaşık 50 kilometre yol alabilecek. Model 3 ayrıca Wi-Fi ve LTE bağlantısı, sesle kontrol ve Bluetooth gibi özelliklere de sahip. Tabi yukarıda saydığımız özellikler Model 3'ün temel paketinde bulunan şeyler. 



Yükseltme Seçenekleri

Tesla, Model 3'ün daha güçlü olmasını isteyen kullanıcılara, 9000$ karşılığında bir takım seçenekler sunuyor. Bu seçenekler arasında menzili 500 kilometreye yükseltme, aracın maksimum hızını saatte 225 kilometreye ayarlama ve 0'dan 100'e 5.6 saniyede değil de 5.1 saniyede ulaşabilme bulunuyor. Ayrıca Model 3'ün özel bir renge sahip olmasını isteyen kullanıcılar 1000$'lık ödeme ile araçlarına yeni bir renk seçebilir ya da 1500$ karşılığında araçlarına 19 inç boyutundaki spor jant ekletebilir. 5000$ karşılığında sunulan Premium Yükseltme Paketi'nde ise ısıtmalı koltuklar, sis lambaları, ısıtmalı yan aynalar ve üzerinde iki adet akıllı telefon yuvası bulunan orta konsol yer alıyor. 

Tesla ayrıca otopilot kısmında da ekstra ücret karşılığında Model 3 sahiplerine bazı seçenekler sunacak. 5000$ ödeme yapan kullanıcılar; hız sınırlamalara uyan, şeriti ve otoyolu otomatik olarak değiştiren ve standart modele kıyasla sürücünün kontrolüne çok daha az ihtiyaç duyan Geliştirilmiş Otopilot'un sahibi olacak. Tesla ayrıca Model 3'ün sürücü müdahalesi olmadan kullanılabileceğini düşünüyor. Şirket, otopilotun aracı tamamen tek başına kontrol edebildiği sürümünü geliştirdiğinde, Model 3 sahiplerinin 3000$'lık ödeme ile bu otopilota sahip olmasına olanak tanıyacak. Bu son nesil otopilot için Model 3 sahiplerinin öncelikle Geliştirilmiş Otopilot'u satın almaları gerekiyor.

Teslim Süreci Uzun Sürebilir

Model S'teki çift dijital ekrana karşılık Model 3'te 15 inç boyutunda bir ekran yer alıyor ve Model 3'teki özelleştirme imkanları Model S'e göre biraz daha kısıtlı. Tabi Tesla'nın bu otomobili düşük fiyatıyla geniş kitlelere hitap edebilecek şekilde üretmiş olması bu durumun ana nedeni. Şirket ikinci teslimatı, gelecek ay 100 otomobili daha sahiplerine ulaştırarak tamamlamak istiyor. Eylül ayından itibaren Tesla ayda 1500 adet Model 3 üretmeyi hedefliyor. Şirketin yıl sonuna kadar ulaşmak istediği aylık üretim sayısı ise 20.000 



Tabi halihazırda Model 3 satın almak için 1000$ ödeme yapıp ön siparişte bulunan 400.000 kişi olduğunu düşünürsek şirketin bu üretim hedefiyle sadece ön siparişte bulunan müşterilere Model 3'leri teslim etmesinin yaklaşık 2 yıl süreceğini söyleyebiliriz. Tesla üretim hacmini arttırmak için yeni çalışmalar yapıp bu süreci hızlandıracak mı, bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


https://www.engadget.com/2017/07/29/tesla-just-delivered-the-first-round-of-model-3s/ Yorum Yaz
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ardaq 1 yıl en beğenilen
season pass yok mu yaa tek tek dlclerle uğraşmayalım
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cancan_burak 1 yıl S.Vettel
S.Vettel
Model S
Model 3
Model X
Gördüğünüz gibi Tesla Model E yi almaya diretti ama olmadı E ye en çok benzeyen karakter 3 bunu bilinçaltımıza işlemeye çalışıyorlar Tesla Amerikanın dünya otomotiv sektörünü yönlendirmesi için kurulmuş bir Projesidir isteyen araştırabilir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
S.VettelModel SModel 3Model XGördüğünüz gibi Tesla Model E yi almaya diretti ama olmadı E ye en çok benzeyen karakter 3 bunu bilin...
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Cihat_, 1 yıl
Adamlar şu teknoloji harikası arabayı bile 35000$ alıyor, bizde saçma sapan arabalara 60-70k veriyoruz
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Yildizturali3 1 yıl
Baya iyi bir araba ??
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Ultrasaray0643 1 yıl
Tamam yeni teknoloji illaki gelistirilecektirde
Supersarj istasyonuna gidecegim.30 dakka sarj bekleyecegim 200 km yol gidecegim.daha pratik cozumler olmali
Yada eve geldim sarj bitti.taktin sarja.acil bi isin cikti.1 saatte 50 km lik sarjin var.napcan
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bende345 1 yıl
Böyle haberler geldikçe için burkuluyor . Ama buna da şükür . Bangladeş vatandaşı da olabilirdim .
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aycibin 1 yıl
225 yapması için üstüne para veriyorsun

bu segmentinin en yavaş modelleri bile 210-220 yapıyor (bkz. 318i)
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sleepingawake 1 yıl aycibin
aycibin
225 yapması için üstüne para veriyorsun

bu segmentinin en yavaş modelleri bile 210-220 yapıyor (bkz. 318i)

Benim Honda Civic C segmenti, ama D segmenti birçok arabadan hızlı, 235km yapabiliyor. Bunun bir önemi yok ki, önemli olan oraya kaç saniyede çıkabildiği. Hayatın boyunca kaç kere tam sürate ulaşıp kaç dakika gidebileceksin? Pardon saniye. O beğendiğin 3.18 benzin 5.10TL desek ortalam 6LT'den şimdi 30 kuruş harcıyor, 0-100 9 saniye? Tesla Model 3 yaklaşık 5-6 kuruş harcıyor kilometre'de, 0-100 5.6 saniye. Rakip başka bir araba varsa aydınlat da öğrenelim. Az yakan çok kaçan bir örnek rica ediyorum. Kapish?
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sosyete_p 1 yıl
bir yerde yaziyordu bu otonom tesla araclarinda standar olacak diye yani ucretsiz demekki fos cikti -_- yani bos arac 35k asagi yukari 45-50k dayaniyor full paket
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Adieu 1 yıl sosyete_p
Şu anda model 3 üretim bandı hazır değil, amaç beklentiyi yavaşlatmak olduğundan teslim edilecek model 3'lerde düzgün bir seçenek bile yok, beklenti yavaşlamazsa hem üretilmeyen model 3 taahhüdüne girersin hem de model s ve x satamazsın. Bakarsak zaten opsiyonlarda premium paketi, renk, jant ve autopilot var sadece.

Zamanla üretim bandı oturup, Tesla ciddi ciddi artık bu arabayı satalım dediğinde opsiyonlarda indirim yapabilir aynı şekilde bazı opsiyonları standartlaştıbilir mesela autopilot gibi. Şu da gözden kaçmasın autopilot donanımı olması teslanın işine gelir Tesla mevcut model s ve x'lerden her gün sürüş verilerini alıp gündelik hayat aksiyonları çerçevesinde otonom sürüş geliştirmeleri üzerinde çalışıyor, haliyle daha çok autopilot daha çok denek demek, ancak öncelik şu aşamada maliyet ve arz haliyle ilk 30.000-50.000 araçta opsiyon standardizasyonu ve opsiyon bolluğu çok zor, belki zamanla olur.

Tabi yapılabilecek en güzel şey şu rezil tableti küçültüp model s'deki gösterge panelinden bir tane de model 3'e kazandırmak.
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jethoca 1 yıl
Yanlış bilmiyorsam yaklaşık bir yıl önce prototipi tanıtılan bu kitle elektrikli otomobilin ilk teslimatının yapılmış olması bu piyasada şu değişiklikleri yapacak;
1- yıllık 400-500 bin civarındaki elektrikli oto satışı bir milyonu önümüzdeki yıldan itibaren bulacak.
2- 2018 de ABD ve 2019-2020 de ülkemizde ve avrupa da her sokakta elektrikli oto görmeye hızlı şarz ünitesine rastlamaya başlayacağız.
Bundan sonra neler olabiir ( Benim tahminim)
1- Tesla model 3 e 2018 ortasına kadar 500.000 kadar yeni talep gelir. (beğenilirse tabi)
2- Bence tesla aylık 20.000 lik üretim miktarını önümüzdeki yıl ortalarından itibaren mutlaka artıracaktır.
3- Diğer markalar da bu gelişmelere kayıtsız kalmayacak ve elektrikli oto satışı, şarz ünitelerinin yaygınlaşması menzilinin artması falan önümüzdeki üç yıl içinde tahmin edilemeyecek kadar hızlanacaktır.
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dt1907 1 yıl
türkiyede allah bilir kacpara olur bakalım kazık bir vergi sistemi olcakmı elektrikli araclarda.
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jethoca 1 yıl
Güzel paylaşım için teşekkürler.
Bence 2 yıla kadar alışılmış araba anlayışı deişmeye başlar. Bunun önemli işaretlerinden birisi bu gelişmeydi.
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kadirirdem 1 yıl
İç tasarım biraz sade kalmış ama gerisi gayet iyi...
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Master_Evil 1 yıl
premium paket ile 500km menzil opsiyonları alınır, renk ile janta gerek yok, zaten jant büyüdükçe tüketimi artar
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