Tesla ilk Model 3'leri sahiplerine teslim etti

Tesla CEO'su Elon Musk bu ayın başında yaptığı açıklamayla ilk Model 3'lerin temmuz ayının sonunda bir törenle sahiplerine teslim edileceğini duyurmuştu. Sözünü tutan Tesla, Model 3'lerin üretildiği üretim tesisinin de bulunduğu Fremont'ta gerçekleştirilen törenle ilk 30 adet Model 3'ü sahiplerine teslim etti. 35.000$'lık fiyat etiketine sahip olan Model 3; Model S ve Model X'e kıyasla daha ucuz ve Tesla otomobil pazarında önemli bir paya sahip olmak için Model 3'e büyük umutlar bağlamış durumda.





Model 3'ün özelliklerine gelecek olursak, aracın maximum hızı saatte 210 kilometre ve 0'dan 100'e ulaşma süresi 5.6 saniye. Tesla tarafından paylaşılan bilgilere göre 5 yetişkinin sığabileceği aracın bagaj kapasitesi 425 litre. Tesla'nın daha önce de belirttiği üzere Model 3'ün menzili 355 kilometre. Model 3, süperşarj istasyonunda 30 dakika şarj edildiği takdirde 210 kilometrelik yolu katedebilecek enerjiye sahip oluyor ancak Model 3 sahipleri evlerindeki 240V gücündeki kaynaktan araçlarını şarj ederlerse bir saatlik şarj sonunda Model 3, yaklaşık 50 kilometre yol alabilecek. Model 3 ayrıca Wi-Fi ve LTE bağlantısı, sesle kontrol ve Bluetooth gibi özelliklere de sahip. Tabi yukarıda saydığımız özellikler Model 3'ün temel paketinde bulunan şeyler.









Yükseltme Seçenekleri

Tesla, Model 3'ün daha güçlü olmasını isteyen kullanıcılara, 9000$ karşılığında bir takım seçenekler sunuyor. Bu seçenekler arasında menzili 500 kilometreye yükseltme, aracın maksimum hızını saatte 225 kilometreye ayarlama ve 0'dan 100'e 5.6 saniyede değil de 5.1 saniyede ulaşabilme bulunuyor. Ayrıca Model 3'ün özel bir renge sahip olmasını isteyen kullanıcılar 1000$'lık ödeme ile araçlarına yeni bir renk seçebilir ya da 1500$ karşılığında araçlarına 19 inç boyutundaki spor jant ekletebilir. 5000$ karşılığında sunulan Premium Yükseltme Paketi'nde ise ısıtmalı koltuklar, sis lambaları, ısıtmalı yan aynalar ve üzerinde iki adet akıllı telefon yuvası bulunan orta konsol yer alıyor.

Tesla ayrıca otopilot kısmında da ekstra ücret karşılığında Model 3 sahiplerine bazı seçenekler sunacak. 5000$ ödeme yapan kullanıcılar; hız sınırlamalara uyan, şeriti ve otoyolu otomatik olarak değiştiren ve standart modele kıyasla sürücünün kontrolüne çok daha az ihtiyaç duyan Geliştirilmiş Otopilot'un sahibi olacak. Tesla ayrıca Model 3'ün sürücü müdahalesi olmadan kullanılabileceğini düşünüyor. Şirket, otopilotun aracı tamamen tek başına kontrol edebildiği sürümünü geliştirdiğinde, Model 3 sahiplerinin 3000$'lık ödeme ile bu otopilota sahip olmasına olanak tanıyacak. Bu son nesil otopilot için Model 3 sahiplerinin öncelikle Geliştirilmiş Otopilot'u satın almaları gerekiyor.

Teslim Süreci Uzun Sürebilir

Model S'teki çift dijital ekrana karşılık Model 3'te 15 inç boyutunda bir ekran yer alıyor ve Model 3'teki özelleştirme imkanları Model S'e göre biraz daha kısıtlı. Tabi Tesla'nın bu otomobili düşük fiyatıyla geniş kitlelere hitap edebilecek şekilde üretmiş olması bu durumun ana nedeni. Şirket ikinci teslimatı, gelecek ay 100 otomobili daha sahiplerine ulaştırarak tamamlamak istiyor. Eylül ayından itibaren Tesla ayda 1500 adet Model 3 üretmeyi hedefliyor. Şirketin yıl sonuna kadar ulaşmak istediği aylık üretim sayısı ise 20.000









Tabi halihazırda Model 3 satın almak için 1000$ ödeme yapıp ön siparişte bulunan 400.000 kişi olduğunu düşünürsek şirketin bu üretim hedefiyle sadece ön siparişte bulunan müşterilere Model 3'leri teslim etmesinin yaklaşık 2 yıl süreceğini söyleyebiliriz. Tesla üretim hacmini arttırmak için yeni çalışmalar yapıp bu süreci hızlandıracak mı, bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

https://www.engadget.com/2017/07/29/tesla-just-delivered-the-first-round-of-model-3s/