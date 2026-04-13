TEMSA'dan Litvanya'ya 15 elektrikli otobüs teslimatı

TEMSA, rekorlarla tamamladığı 2025 yılının ardından 2026 yılına da hızlı başladı. Yurt içinde araç parkını genişletirken yurt dışında da küresel ayak izini artıran TEMSA, Litvanya’ya ihraç ettiği MD9 electriCITY model 15 otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.
Litvanya yollarında 321 adet TEMSA otobüs
Litvanya, Avrupa’da elektrifikasyon dönüşümünü en üst seviyede sahiplenen ülkelerin başında geliyor. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan rapor, ülkede trafiğe çıkan yeni otobüslerin yüzde 52’sinin elektrikli olduğunu ortaya koymuştu.
Toplu taşımada elektrifikasyon oldukça önemli. Tek bir elektrikli otobüsün 10 yıllık kullanım süresince yaklaşık 650 ton CO2 emisyonunu azaltmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Bu da aynı dönemde yaklaşık 360 binek aracın sebep olduğu emisyona eşdeğer görülüyor.
Şehir içi ulaşıma sıfır emisyonlu çözüm sunan MD9 electriCITY, 9,5 metrelik uzunluğa sahip, ayrıca 250 kW'lık elektrikli motoruyla da performans konusunda rakiplerinden ayrışıyor. İsveç, Fransa, İspanya gibi ülkelerde de yollara çıkan MD9 electriCITY, aynı zamanda TEMSA tarihinde ihraç edilen ilk elektrikli araç modeli olma unvanına sahip.