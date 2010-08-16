Anahtarlık tasarımlı casus kamera: Spymax

Casus kameralar, kalemler, kol saatleri derken şimdi de anahtarlıklara kadar sığdırıldı. Chinavasion'da satışa sunulan casus kamera, otomobillerin uzaktan kumandası olarak kullanılan anahtarlığa yerleştirilmiş. Detaylı bir şekilde incelenmediği sürece dikkat çekmeyen casus kamera "Spymax" adıyla satış listesindeki yerini aldı. Chinavasion'da satılana Spymax, kutu içeriğinde 4 GB kapasiteli microSD kart ile satılıyor ayrıca kart girişinin maksimum kapasitesi 16 GB olarak belirlenmiş. Tam sarj ile 60 dakika boyunca 720x480 çözünürlükte 30 FPS (kare-saniye) oranında video çekebilen Spymax'ın dahili bataryası mini USB girişi ile sarj edilebiliyor. Chinavasion tarafından satılan anahtarlık/uzaktan kumanda tasarımlı casus kamera Spymax'ın fiyatı 26$ olarak belirlendi.
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Ben link'tekini getirttim fiyatı sadece 7 dolar..
Gayet güzel video çekiyor 50 dakika kadar batarya ömrü var.. buyincoins.com/...
Türkiye de aynısını 70 - 100 lira arası civarında satıyorlar..
Aman dikkat edin kazıklanmayın arkadaşlar...
Linkini verdiğim site 30 dolarlık alışveriş yapanın malını takiğli kargo ile Türkiye'yue gönderiyor.. Site sağlam paypal hesabı ile çok alışveriş yapan arkadaş var...
Hesaplı alış-veriş yapmak isteyenler ve sorusu olanlar bana PM'den ulaşabilir
Bu anahtarlar genelde kullanışlı olmuyor belli bir süre sonra anahtar oturmuyor açık kalıyor bide bu spy cam olaylarını çok sevmiyorum bilende kullanıyor bilmeyende sakat işler