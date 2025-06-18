Meta, OpenAI çalışanlarını yüksek maaşlarla cezbetmeye çalıştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta’nın yapay zeka yarışında öne geçme çabaları, yüksek maaş tekliflerine rağmen istenilen etkiyi yaratamadı. OpenAI CEO’su Sam Altman, kardeşi Jack Altman ile yaptığı podcast yayınında, Meta'nın çalışanlarını kendi saflarına katmak için 100 milyon doların üzerindeki tekliflerle yoğun şekilde girişimde bulunduğunu doğruladı. Ancak Altman’a göre bu çabalar büyük oranda başarısız oldu.

Meta’nın para teklifi yeterli olmadı

Altman, “Meta, ekibimizdeki birçok kişiye devasa teklifler vermeye başladı” dedi. "100 milyon dolarlık imza bonusu, yıllık maaşın üzerinde tazminat... En azından şu ana kadar en iyi çalışanlarımızdan hiçbiri bu teklifi kabul etmedi, bunun için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Altman’a göre, çalışanlar sadece maaşa değil, şirketin vizyonuna da önem veriyor. OpenAI’ın Yapay Genel Zeka (AGI) hedefine daha yakın olduğunu düşünen ekip üyeleri, Meta yerine mevcut görevlerine sadık kalmayı tercih etti. Altman, şirket kültürleri arasındaki farkın tercihlerde belirleyici olduğuna da değindi.

Aktarılanlara göre göre Meta'nın OpenAI’ın önde gelen araştırmacılarından Noam Brown'u ve Google'ın AI mimarı Koray Kavukcuoglu'yu transfer etmeye çalıştığı bildirildi. Ancak her iki girişim de başarısız oldu. Öte yandan Meta, Google DeepMind’dan Jack Rae ve Sesame AI’dan Johan Schalkwyk gibi bazı üst düzey isimleri kadrosuna katmayı başardı.

Microsoft - OpenAI ortaklığı mahkemede bitebilir 1 gün önce eklendi

Meta'nın AI alanındaki atılımı, yalnızca personel transferleriyle sınırlı değil. Şirket, kısa süre önce Alexandr Wang liderliğinde yeni bir “süper zeka” takımı kurdu. Ayrıca Wang’ın eski girişimi olan Scale AI’ya da büyük yatırım yaptı. Ancak Altman’a göre, bu çabalar Meta’yı henüz arzu ettiği noktaya taşıyamadı. OpenAI CEO'su, Meta'nın birçok yönünü saygı duyduğunu ancak “yenilikçilikte başarılı bir şirket olduğunu düşünmediğini” belirtti.

OpenAI, sosyal ağ üzerinde çalışıyor

Podcast’in ilerleyen bölümünde Altman, geleneksel sosyal medya deneyimini dönüştürecek bir proje fikrine değindi. Altman, mevcut algoritmik akışa göre kullanıcıların yapay zeka desteğiyle gerçek ihtiyaç ve tercihlerine göre şekillenen akışlar sunmaktan bahsetti. Bu açıklama, OpenAI’ın sosyal ağ alanına da adım atmaya hazırlandığına işaret ediyor. Meta ise şu sıralar Meta AI uygulaması üzerinden benzer bir deneyimi test ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Meta, OpenAI çalışanlarını yüksek maaşlarla cezbetmeye çalıştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: