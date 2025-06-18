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    Eski NASA yetkilisi: ABD UFO fenomenini kullanıp yeni teknolojileri gizliyor

    Wall Street Journal, ABD ordusunu sahte UFO görünütleri oluşturmakla suçlarken, eski NASA yetkilisi Joseph Gutheinz de ABD'nin UFO fenomenini kullanarak yeni teknolojileri gizlediğini öne sürdü.

    NASA UFO Tam Boyutta Gör
    ABD'nin kamuoyuyla paylaştığından çok daha gelişmiş silahlara ve teknolojilere sahip olduğu iddiası, yıllardır komplo teorilerine konu oluyordu. Ancak Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte çok daha sık gündeme gelmeye başladı. Çünkü doğrudan Donald Trump bunu ima eden açıklamalar yapıyor. ABD Başkanı, Nisan ayında verdiği bir demeçte "İnsanların düşündüğünden çok daha güçlüyüz, kimsenin bilmediği, ne olduğunu bile anlamayacakları silahlarımız var." diyerek kafaları karıştırmıştı. Trump, sonraki haftalarda da benzer imalarda bulunan demeçler vermeye devam etti.

    Doğrudan ABD başkanından bu yönde açıklamalar gelmeye devam ederken, eski bir NASA yetkilisi de bu teknolojilerin nasıl gizlendiğine dair dikkat çekici bir iddia ortaya attı. NASA Teftiş Kurulu Başkanı'na bağlı özel bir ajan olarak yıllarca NASA'da görev yapan Joseph Gutheinz, bu hafta FOX News'e verdiği röportajda, ABD'nin elindeki gelişmiş teknolojileri gizlemek için UFO fenomenini kullandığını ifade etti.

    Gutheinz'a göre son yıllarda ortaya çıkan komplo teorilerinin pek çoğunun kaynağı ABD'nin gizlediği teknolojiler. İnsanlar bu teknolojilerden haberdar olmadıkları için, açıklayamadıkları şeyleri UFO fenomenine bağlıyorlar. ABD de bu komplo teorilerini besleyerek, kendi teknolojilerini gizleyen sır perdesin daha da büyütüyor.

    Joseph Gutheniz, "1940'larda, tüm bu UFO haberleri ilk çıkmaya başladığı sırada bence ordu yeni uçaklar deniyordu ve Rusların bunlardan haberdar olmasını istemiyorlardı." diyor. Eski NASA ajanı, o dönemde işe yarayan bu hikâyenin muhtemelen bugün hâlâ sürdürüldüğünü düşünüyor. Gutheinz bu konuda ortaya net deliller koymuyor ya da kendi şahit olduğu bir olayı paylaşmıyor ama yıllarca NASA'da görev almış kıdemli bir yönetici olarak, UFO fenomenine dair kendi çıkarımının bu olduğunu söylüyor.

    The Wall Street Journal: UFO Teorilerini ABD Ordusu Üretiyor

    Eski NASA çalışanının bu açıklamasından birkaç gün önce de The Wall Street Journal benzer şeyler söyleyen bir makale yayınladı. The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiler, Amerikan ordusunun UFO fenomeniyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve bu yöndeki komplo teorilerinin bilinçli bir şekilde yayıldığını gösteriyor. WSJ'a konuşan kaynaklar, ordu içinde doğrudan bu işe bakan birimler olduğunu söylüyor. Hatta bu birimlerin zaman zaman sahte UFO görüntüleri ve videoları oluşturduğu iddia ediliyor.

    Üst üste gelen bu haberler, özellikle Pentagon gibi resmi kaynaklardan gelen UFO paylaşımlarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini gösteriyor. Tabii diğer yandan WSJ ve Fox News'ten üst üste gelen bu haberlerin de bir algı operasyonunun parçası olabileceğini unutmamak gerekiyor.

    Kaynakça https://futurism.com/former-nasa-agent-ufo-coverup https://www.wsj.com/politics/national-security/ufo-us-disinformation-45376f7e
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