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Anakart fiyatları ikinci çeyrekte %10 artış gösterebilir

7 yıl
17,2b
1
32
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes'ın aktardığı yeni bir habere göre anakart fiyatları ikinci çeyrekte %10 artış gösterebilir. Gelen bilgilere göre aralarında Asus ve Gigabyte gibi sektör devi isimlerin de bulunduğu üreticilerin yeni fiyatlandırmaya adapte olmaya başladığı bildirilirken, fiyat artışının arkasındaki neden olarak anakart üretiminde anahtar öneme sahip komponentlerdeki fiyat artışı ve yükselen işçilik maliyetleri gösteriliyor. 
Hatırlanacağı üzere anakart fiyatları geçtiğimiz yılın başında %5-%10 civarında ratış göstermiş ardından malzeme fiyatlarındaki artış ve iş gücü kıtlığı nedeniyle Nisan ayında yani Japonya'daki deprem felaketinden hemen sonra  %3-%8 civarında ek bir artış daha yaşanmıştı. Fiyat artışlarındaki zamanlama dikkate alınırsa, Nisan ayında lanse edilmesi beklenen Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcilerine yönelik 7 serisi anakartlar da yeni fiyatlandırma ile sunulacak gibi görünüyor. 

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
diskler %100 gösterdi %10 kimseye dokunmaz artık :)
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34istanbul34 7 yıl
Sırada Ekran kartları Ramlar işlemciler falan vr herhalde :S
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egeli-efe1983 7 yıl
piyasada ecs ve foxconn tarzı ölücü anakartlar olduğu sürece fiyat artışı pek etkilemez :D
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cybernoid 7 yıl
Tükettirmeye yönelik hareketler, şimdiden alın baskısı...
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NecroCyber-777 7 yıl
zaten cok ucuzdu da yüzde artış yapin bir de o eksikti ... sacma sapan işler peşinde koşup duruyorlar tüketicileri ne zaman düşündülerki
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mladenbmv 7 yıl
artirsinlar fiyatlari zaten pc nin omru en fazla 5 yil.oyun destegini cekerlerse oyun firmalari bu sure daha da kisalacak.artik ilerisi tablet pc sanirim ve akilli cepler.
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Rainbow6 7 yıl
Butun donanimlarda fiyat artislari yasanabilir daha su andaki teknolojinin ilerleyisle fiyatlarin dusmesi orantili degildi sona cin cevher gibi ortaya cikinca yuksek teknoloji malzemeler ucuza uretildi ama su an cinde de maaslarda artis var ve hammedde problemleride baslayabilir ayni zamanda dunyanin bi cok bolgesinde komponent uretimi yapilirken bu fabrikalar kapandi simdi agirlikli olarak cinde yapiliyor buda yeni cikan urunlerle beraber eski urunlerinuretimini zora sokuyo mesela ram modulunden ram uretilirken bu modulle yenibicihazin daha uretilmesi acikcasi ben ilerde daha fiyat artislari bekliyorum
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setek01 7 yıl
Bugün MSI Z77 anakartı görmüş ve beğenmiştim. Meğer aslında o beni beğeniyormuş
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venom.X 7 yıl
S a m a e L
Fiyatlar zaten çokta ucuz değildi, benim gibi anakartini degistirmeyi düşünenler fazla vakit kaybetmeden alsinlar. Anakart fiyatlarida hddler gibi uçmaya başlarsa o zaman tam yandik demektir.

aman hocam uçmasınlar hdd'ler gibi olursa çok kötü olur :)
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highgen 7 yıl
%10 sa bize yansıyanı %100 olur
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xLmNt13 7 yıl
:) neyse ki anakart ihtiyacımız yoq
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alpa07 7 yıl
Napalım yani
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fendur 7 yıl
Ben bir türlü anlamdıramadım bu fiyat artışlarını. Dünya üzerinde bu krizde bir çok ülkenin alım gücü düşmüşken bu artışların manası yok. Hani yeni teknoloji çıkar pahalı olur anlarım yok işcilikmiş yok hammadde yokmuş halan filan hikaye. FIRSATTAN İSTİFADE ediyorlar bu kadar basit. Örnek olarak HDD lerde ki astranomik fiyat artışı.
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CihanKaygusuz 7 yıl
Sene 2012 olmuş hala da fabrikasyon üretimi ürünlerin yokluk çektiği yazılıp çiziliyor ya ben bişey demiyorum!
Kiminin fabrikasına su basar üretimi durma noktasına gelir ama öyle bi işlenir ki bu konular sosyal medya da sanırsın ham maddenin özü/kaynağı o fabrikadaymış gibi.
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