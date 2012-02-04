Digitimes'ın aktardığı yeni bir habere göre anakart fiyatları ikinci çeyrekte %10 artış gösterebilir. Gelen bilgilere göre aralarında Asus ve Gigabyte gibi sektör devi isimlerin de bulunduğu üreticilerin yeni fiyatlandırmaya adapte olmaya başladığı bildirilirken, fiyat artışının arkasındaki neden olarak anakart üretiminde anahtar öneme sahip komponentlerdeki fiyat artışı ve yükselen işçilik maliyetleri gösteriliyor.

Hatırlanacağı üzere anakart fiyatları geçtiğimiz yılın başında %5-%10 civarında ratış göstermiş ardından malzeme fiyatlarındaki artış ve iş gücü kıtlığı nedeniyle Nisan ayında yani Japonya'daki deprem felaketinden hemen sonra %3-%8 civarında ek bir artış daha yaşanmıştı. Fiyat artışlarındaki zamanlama dikkate alınırsa, Nisan ayında lanse edilmesi beklenen Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcilerine yönelik 7 serisi anakartlar da yeni fiyatlandırma ile sunulacak gibi görünüyor.