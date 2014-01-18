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Analiz : ATM cihazlarının yüzde 95'i Windows XP üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
12,2b
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30
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : ATM cihazlarının yüzde 95'i Windows XP üzerinde çalışıyor

Microsoft'un Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 sürümlerinden Windows 8 sürümlerine geçişi teşvik etmek için farklı çözümler bulmaya çalıştığı bir dönemde ilginç bir analiz yayınlandı.

Bilindiği gibi 8 Nisan itibariyle Windows XP için resmi destek sona erecek. Ancak yapılan bir analize göre dünyada çalışan ATM cihazlarının yüzde 95'i Windows XP üzerinde çalışıyor. Bu da 8 Nisan itibariyle para çekme makinelerinin ciddi bir problem ile karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Örneğin bir ATM cihazı hacklerlar tarafından ele geçirilebilir. 

Para çekme makinelerini genelde bankalar işlettiği için burada en büyük görev bankalara düşüyor. Ancak bankalar da ATM cihazlarında eski donanımlar kullanmayı tercih ettiği için Windows 7 işletim sistemine yükseltme bile zorluklara sebep olabiliyor. Bu nedenle bankaların hem yükseltme yapmaları hem de işletim sistemini yenilemeleri gerekiyor.

ATM alanında uzmanlaşmış otoritelerin de görüşü bankaların ATM cihazlarının bileşenlerini yükseltmeleri veya yükseltilmiyorsa da tamamen elden çıkarmaları yönünde. Şimdilik bankaların bu konuda ne tür adımlar attıkları merak konusu.  

http://www.ubergizmo.com/2014/01/windows-xp-still-runs-on-95-of-atm-machines/ Yorum Yaz
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Okuyanda ATM Windowsları (XP,7,...) sürekli update alıyor, Microsoftun desteği ile ayakta kalıyor sanacak.
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CONTAGIOUS 5 yıl
Halkbank atmlerine nvidia (directx 11) güncellemesi geldi! Artık crysis oynayabilirsiniz. Bilgi Makbuzu İstermisiniz?
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doctor5945 5 yıl
Bir bakıyorsun 100 tl cekmek ıstemısım atm sapıtmış ne varsa kasada veriyor
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sissente 5 yıl
Şu an bankaların kullandığı tüm atm ler denildiği gibi xp işletim sistemi kullanıyorlar. Fakat bankaların bu işletim sistemi üzerine yazdıkları bankacılık yazılımları birbirinden farklı. Bazı bankaların yazılımları daha stabil iken bazı bankalar ise hala nal topluyorlar. Kartınızla işlem yaparken cihazın reset alıp kartınızı yutması zaman zaman donanımsal olsada, çoğu kez bankacılık yazılımı daha doğrusu artık sistemin o yazılımı kaldıramaması ile alakalı. Birçok atm hala P4 işlemci ve 1 gb ram ile çalışıyor. Yeni nesil atm lerde ise Core2duo işlemciler ve 2 gb ram mevcut. Bu durum aslında kullanıcıları o kadar etkilemiyor. Bu durum cihazları tamir etmeye uğraşan teknik uzmanlar için ise tam bir işkence. P4 bir makinaya reset attığınızda cihazın açılması için 25-30 dk. beklemeniz gerekiyor. En ufak bir tamir olayında en az 2 kez reset attığımızı düşünürsek 1 saate yakın sadece cihazın açılmasını bekliyoruz. Tabii ki bizimle dışarıda sıradaki müşterilerde bekliyor. Bir banka 2014 yılı içinde atm lerde win7 işletim sistemine geçiş projesini devreye soktu. Diğerleri de arkadan gelecek. Paraya kıyabilirlerse tabii ki.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
arkadaşlar bizim bankalar için hackera gerek yok zaten müdürler soyuyo :)
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varol7 5 yıl
linux ne oldugunu bilmeyenlerde var mış waybe
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varol7 5 yıl
linux ne oldugunu bilmeyenlerde var mış waybe
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WarSaw 5 yıl
Garanti ATM sinin restart atıp windowsXP yi tekrar başlattığını kendi gözlerimle görmüştüm
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Konungariket Sverige 5 yıl
öle bi haber yazmışsınız ki insan okuyunca sanki destek kesilince tüm atm yapısı çökücek para saçıcak zannediyor...
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fatih-8 5 yıl
Ben Java kullanıyor sanıyordum.
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SystemApps 5 yıl
zavallı linüx dağıtımları şu atm cihazlarına bile girmeyi başaramamışsın
"bedava verseler kullanmam" sözü linüxle çıktı galiba :D
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keskin53 5 yıl
Windows XP=Windows 7 = xp ölse bile yerini windows 7 alır
Windows Vista=Windows 8 = çöp kullanmaya degmez
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computeron 5 yıl
kullanmalarının sebebi.. bankaların almış olduğu lisanlardandır devamlı O/S değiştirmezler buda bir maliyet + bunun üzerine yazılımların geliştirilip devamlılığının sağlanması..
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aspirin_00 5 yıl
atm den kartları okumak için sahte aparat yapılıyor. İşletim sistemine girip hack yapanı duymadım onu yapan bankalar da hack yapar ATM le uğraşmaz.
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