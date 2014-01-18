Analiz : ATM cihazlarının yüzde 95'i Windows XP üzerinde çalışıyor





Microsoft'un Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 sürümlerinden Windows 8 sürümlerine geçişi teşvik etmek için farklı çözümler bulmaya çalıştığı bir dönemde ilginç bir analiz yayınlandı.





Bilindiği gibi 8 Nisan itibariyle Windows XP için resmi destek sona erecek. Ancak yapılan bir analize göre dünyada çalışan ATM cihazlarının yüzde 95'i Windows XP üzerinde çalışıyor. Bu da 8 Nisan itibariyle para çekme makinelerinin ciddi bir problem ile karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Örneğin bir ATM cihazı hacklerlar tarafından ele geçirilebilir.





Para çekme makinelerini genelde bankalar işlettiği için burada en büyük görev bankalara düşüyor. Ancak bankalar da ATM cihazlarında eski donanımlar kullanmayı tercih ettiği için Windows 7 işletim sistemine yükseltme bile zorluklara sebep olabiliyor. Bu nedenle bankaların hem yükseltme yapmaları hem de işletim sistemini yenilemeleri gerekiyor.





ATM alanında uzmanlaşmış otoritelerin de görüşü bankaların ATM cihazlarının bileşenlerini yükseltmeleri veya yükseltilmiyorsa da tamamen elden çıkarmaları yönünde. Şimdilik bankaların bu konuda ne tür adımlar attıkları merak konusu.

http://www.ubergizmo.com/2014/01/windows-xp-still-runs-on-95-of-atm-machines/