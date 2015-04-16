Analiz : Apple Watch ön sipariş rakamı 2.3 milyonu geride bıraktı

Tarihin en hızlı satan giyilebilir cihazı olma yolunda önemli adımlar atan Apple Watch akıllı saati, 10 Nisan itibariyle başladığı ön sipariş yolculuğunda rakamları geliştirmeye devam ediyor.





Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, şu ana kadar global olarak 2.3 milyonun üzerinde Apple Watch ön siparişi verildiğini açıkladı. Bu rakam sadece ABD'de 1 milyon olarak tespit edilmişti.





Kuo bazı hesaplamalarla rakamın yüzde 85 oranında Apple Watch Sport, yüzde 15 oranında Apple Watch, yüzde 1 oranında da Apple Watch Edition modellerine ait olduğunu bulmuş. Yani daha ucuz olan Apple Watch Sport daha fazla ilgi görüyor. Kuo ayrıca Apple'ın aylık 2-3 milyon Apple Watch üretimini hedeflediğini de belirtiyor.





Android Wear tarafında henüz bu kadar hızlı satış yapan bir model yok. Pebble gibi rakipler de uzun bir bağış kampanyası sonrasında piyasaya çıkmıştı. Apple Watch ivmeyi korursa bu yıl tüm akıllı saat modellerinin toplamından da fazla bir rakama imza atabilir.

http://www.theverge.com/2015/4/16/8398579/apple-watch-sales-estimates