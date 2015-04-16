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Analiz : Apple Watch ön sipariş rakamı 2.3 milyonu geride bıraktı

4 yıl
2,6b
1
34
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple Watch ön sipariş rakamı 2.3 milyonu geride bıraktı

Tarihin en hızlı satan giyilebilir cihazı olma yolunda önemli adımlar atan Apple Watch akıllı saati, 10 Nisan itibariyle başladığı ön sipariş yolculuğunda rakamları geliştirmeye devam ediyor. 

Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, şu ana kadar global olarak 2.3 milyonun üzerinde Apple Watch ön siparişi verildiğini açıkladı. Bu rakam sadece ABD'de 1 milyon olarak tespit edilmişti. 

Kuo bazı hesaplamalarla rakamın yüzde 85 oranında Apple Watch Sport, yüzde 15 oranında Apple Watch, yüzde 1 oranında da Apple Watch Edition modellerine ait olduğunu bulmuş. Yani daha ucuz olan Apple Watch Sport daha fazla ilgi görüyor. Kuo ayrıca Apple'ın aylık 2-3 milyon Apple Watch üretimini hedeflediğini de belirtiyor. 

Android Wear tarafında henüz bu kadar hızlı satış yapan bir model yok. Pebble gibi rakipler de uzun bir bağış kampanyası sonrasında piyasaya çıkmıştı. Apple Watch ivmeyi korursa bu yıl tüm akıllı saat modellerinin toplamından da fazla bir rakama imza atabilir.  

http://www.theverge.com/2015/4/16/8398579/apple-watch-sales-estimates Yorum Yaz
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Morphinz 4 yıl en beğenilen
İnsanları anlayamıyorum cidden. Teknolojiye bu kadar para verip hiç kullanmamak. Sırf gösteriş olsun diye birşeyler satın almak....
Ne işinize yarayacak olum bu saat? Çokmu gerekli olmazsa olmaz birşey mi?
Hayatı bilgisayarlarla geçen benim ekipmanlarımın çoğu eski. Discovery 1 telefon kullanıyorum. Ama yapamadığım birşey yok. İhtiyacımda yok.
Paramı bu saçmalıklara değilde kendime yatırıyorum. Tatile gidiyorum, Yurt dışına çıkıyorum, Motocross yapıyorum, Skydving yapıyorum. Hayatı yaşıyorum...
Sizde 2400 lira verip iphone alın daha sonra yemeğinizin resmini çekip instagramda paylaşın... İnsanların %80'ine acıyorum...
İnsanları anlayamıyorum cidden. Teknolojiye bu kadar para verip hiç kullanmamak. Sırf gösteriş olsun diye birşeyler satın almak....Ne işinize yarayacak olu...
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pranis 4 yıl
Saçmalık, saatin pil ömrü günü çıkarmaz 1.
İkincisi apple li-poly bataryalar kullanıyor, bu da demek oluyor ki li-ion a göre aynı hacme biraz daha fazla kapasite, biraz daha dayanıklılık fakat pilin ömrü çabuk bitiyor.
bu da demek oluyor ki, bu ürünü alan insan tıpkı iphone almış gibi 1 yıldan sonra pili artık tükenecek, ilk günkü randımanının yarısını vermeye başlayacak. ne anlamı var ? insanların kolunu da pirize bağlayacaklar.
spor ayağına apple band çıkartırlar alna takılan, milletin kafası pirize bağlı olur bu sefer.
ona vereceğin parayla babalar gibi metal kordonlu kronometresi çalışan parıl parıl bir saat alırsın en çeliğinden. artanıyla da bütçene ekler güzel bi telefon alırsın. insanları anlamak çok zor. ihtiyaçları anlamak da. teknoloji yoktan ihtiyaç doğurtuyor.
Saçmalık, saatin pil ömrü günü çıkarmaz 1.İkincisi apple li-poly bataryalar kullanıyor, bu da demek oluyor ki li-ion a göre aynı hacme biraz daha fazla kapa...
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Apple yine cevabını sandıkta vermiş...
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Götterfunken 4 yıl
Kuo bazı hesaplamalarla rakamın yüzde 85 oranında Apple Watch Sport, yüzde 15 oranında Apple Watch, yüzde 1 oranında da Apple Watch Edition modellerine ait olduğunu bulmuş.
%101 satış oranı
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hakcak 4 yıl
Adamlar 1 yılda 1 ürün yapıyolar. Diğerleri 1 yılda onlarca ürün yapıyorlar. Stabil düzgün ve kullanılabilir ayrıca tasarım açısından her zaman önde olmasının sebebi budur apple'ın. Parası olan alsın bence. Benim param yok android kullanıyorum.
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Utku 4 yıl
İnsanlar bu kadar salak olmamalı.
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Manchester United 4 yıl
Biri apple'ı durdursun.
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zx6r 4 yıl
Saati de şarja takarsam kendimi intihar ederim. Yok arkadaş kalsın icat çıkarmayın başıma. Mis gibi seiko ve rolex varken bu nedir..
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TheMarjinaLs 4 yıl
2.3 Milyon brainless :/

Apple Kimligi olusturmayi bilmeyen insan Apple Watch Soruyor ...
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zx6r 4 yıl TheMarjinaLs
TheMarjinaLs
2.3 Milyon brainless :/

Apple Kimligi olusturmayi bilmeyen insan Apple Watch Soruyor ...

Adam cahilliğini geliştiriyor..
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20likcivi 4 yıl
Akparti de aha bu dangalak tepeden bakan dangalak zihniyet yüzünden yükseldi.
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20likcivi 4 yıl
ulan sırf şu alınmazcı tayfa yüzünden saati alasım geldi. Lan ne çok seviyorsunuz ak'a kara demesini..
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VlknFX 4 yıl
yorumların seviyesi halkımızın hiçbir şeye saygısının olmadığını kimin parasını nereye harcıyacağından tutunda koyun olduklarına çöpünden tutunda kullananlara acıyanlara kadar ilginç yorumlar var kendinden bukadar emin olup acımasızca eleştirenlerin hayatını gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum satmaz dediniz satıyor kılıf buluyorsunuz aşağlıyorsunuz bu kafa nasıl bir kafa bu düşünce yapısı nasıl bir yapı bu zihniyet nasıl bir zihniyet ben anlam veremiyorum
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Celeste 4 yıl VlknFX
VlknFX
yorumların seviyesi halkımızın hiçbir şeye saygısının olmadığını kimin parasını nereye harcıyacağından tutunda koyun olduklarına çöpünden tutunda kullananlara acıyanlara kadar ilginç yorumlar var kendinden bukadar emin olup acımasızca eleştirenlerin hayatını gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum satmaz dediniz satıyor kılıf buluyorsunuz aşağlıyorsunuz bu kafa nasıl bir kafa bu düşünce yapısı nasıl bir yapı bu zihniyet nasıl bir zihniyet ben anlam veremiyorum

+1
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cabriolet1981 4 yıl
2.3 milyonun 2 milyonu bi hevesle alıp, 1 ay oynayıp bırakacak. 18 saat denen şarj da, saati kurcalamayla bikaç saatte biter.
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