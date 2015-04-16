Analiz : Apple Watch ön sipariş rakamı 2.3 milyonu geride bıraktı

Haber Editörü
Tarihin en hızlı satan giyilebilir cihazı olma yolunda önemli adımlar atan Apple Watch akıllı saati, 10 Nisan itibariyle başladığı ön sipariş yolculuğunda rakamları geliştirmeye devam ediyor.
Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, şu ana kadar global olarak 2.3 milyonun üzerinde Apple Watch ön siparişi verildiğini açıkladı. Bu rakam sadece ABD'de 1 milyon olarak tespit edilmişti.
Kuo bazı hesaplamalarla rakamın yüzde 85 oranında Apple Watch Sport, yüzde 15 oranında Apple Watch, yüzde 1 oranında da Apple Watch Edition modellerine ait olduğunu bulmuş. Yani daha ucuz olan Apple Watch Sport daha fazla ilgi görüyor. Kuo ayrıca Apple'ın aylık 2-3 milyon Apple Watch üretimini hedeflediğini de belirtiyor.
Android Wear tarafında henüz bu kadar hızlı satış yapan bir model yok. Pebble gibi rakipler de uzun bir bağış kampanyası sonrasında piyasaya çıkmıştı. Apple Watch ivmeyi korursa bu yıl tüm akıllı saat modellerinin toplamından da fazla bir rakama imza atabilir.
http://www.theverge.com/2015/4/16/8398579/apple-watch-sales-estimates Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne işinize yarayacak olum bu saat? Çokmu gerekli olmazsa olmaz birşey mi?
Hayatı bilgisayarlarla geçen benim ekipmanlarımın çoğu eski. Discovery 1 telefon kullanıyorum. Ama yapamadığım birşey yok. İhtiyacımda yok.
Paramı bu saçmalıklara değilde kendime yatırıyorum. Tatile gidiyorum, Yurt dışına çıkıyorum, Motocross yapıyorum, Skydving yapıyorum. Hayatı yaşıyorum...
Sizde 2400 lira verip iphone alın daha sonra yemeğinizin resmini çekip instagramda paylaşın... İnsanların %80'ine acıyorum...
İkincisi apple li-poly bataryalar kullanıyor, bu da demek oluyor ki li-ion a göre aynı hacme biraz daha fazla kapasite, biraz daha dayanıklılık fakat pilin ömrü çabuk bitiyor.
bu da demek oluyor ki, bu ürünü alan insan tıpkı iphone almış gibi 1 yıldan sonra pili artık tükenecek, ilk günkü randımanının yarısını vermeye başlayacak. ne anlamı var ? insanların kolunu da pirize bağlayacaklar.
spor ayağına apple band çıkartırlar alna takılan, milletin kafası pirize bağlı olur bu sefer.
ona vereceğin parayla babalar gibi metal kordonlu kronometresi çalışan parıl parıl bir saat alırsın en çeliğinden. artanıyla da bütçene ekler güzel bi telefon alırsın. insanları anlamak çok zor. ihtiyaçları anlamak da. teknoloji yoktan ihtiyaç doğurtuyor.