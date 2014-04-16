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Analiz : Apple'ın kendi anabant yongaları henüz çok erken aşamada

5 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple'ın kendi anabant yongaları henüz çok erken aşamada

A6 ile kendi özelleştirilmiş çekirdek tasarımlarını kullanmaya başlayan ve teknoloji dünyasında ses getiren Apple'ın cihazların iletişimini sağlayan temel bant yongalarını da kendi laboratuvarlarında tasarlayacağı gündeme gelmişti.

Hali hazırda Qualcomm tasarımı temel bant yongaları kullanan Apple'ın böylelikle uygulama işlemcisi ile daha entegre ve uyumlu çalışan temel bant yongaları tasarlayabileceği belirtilmişti. Apple'ın kendi tasarımı temel bant yongalarının en erken 2015 yılında karşımıza çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak uzmanlar bu kadar erken beklenti içerisine girilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Temel bant yongalarının uyum süreci nedeniyle uzun vadede geliştirildiğini belirten uzmanlar, Apple'ın kendi temel bant yongasını taşıyan ilk cihazının en erken 5 yıl sonra piyasaya sürülebileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre Apple temel bant yongası konusunda uzman 1000 mühendis bile toplasa bu süre değişmeyecek.

Apple'ın halen mühendislik kadroları için açık pozisyonlarının devam etmesi henüz temel bant yonga tasarımlarının ilk aşamada olduğunu gösteriyor. Apple tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

http://vr-zone.com/articles/house-development-iphone-baseband-chip-herculean-task/75979.html Yorum Yaz
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seven_7343 5 yıl en beğenilen
İşlemciye bak,sim kart girişine bak şaka gibi.
Bence artık şu sim kartlardan kökünden kurtulmalıyız.
Oparatörlerden simkartımızın bilgilerinin olduğu kullanıcı adı ve şifre alıp o şekilde şebekeye bağlanmak daha mantıklı.
İşlemciye bak,sim kart girişine bak şaka gibi.Bence artık şu sim kartlardan kökünden kurtulmalıyız.Oparatörlerden simkartımızın bilgilerinin olduğu kul...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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teramit 5 yıl
İşlemciye bak,sim kart girişine bak şaka gibi.
Bence artık şu sim kartlardan kökünden kurtulmalıyız.
Oparatörlerden simkartımızın bilgilerinin olduğu kullanıcı adı ve şifre alıp o şekilde şebekeye bağlanmak daha mantıklı.

bu şekilde olursa cep telefonlarının kırılması kopyalanması kırılması çok daha kolay olur.
para dolu hesapları kontrol ederken internet şubesi şifresini koruyamayan insanlar cep şifresini hiç koruyamazlar.
Donanımsal bir şifrelemeyle hiç olmazsa birçok basit korsanlık olayı engellenmiş oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
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|erdem| 5 yıl teramit
teramit
İşlemciye bak,sim kart girişine bak şaka gibi.
Bence artık şu sim kartlardan kökünden kurtulmalıyız.
Oparatörlerden simkartımızın bilgilerinin olduğu kullanıcı adı ve şifre alıp o şekilde şebekeye bağlanmak daha mantıklı.

bu şekilde olursa cep telefonlarının kırılması kopyalanması kırılması çok daha kolay olur.
para dolu hesapları kontrol ederken internet şubesi şifresini koruyamayan insanlar cep şifresini hiç koruyamazlar.
Donanımsal bir şifrelemeyle hiç olmazsa birçok basit korsanlık olayı engellenmiş oluyor.

Peki Verizon nasıl güvenlik sağlıyor zira simkart kullanılmıyor. Verizon kontratlı iphonelarda simkart girişi yok.
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aycibin 5 yıl
5 yıla kim öle kim kala.apple sıfırdan başlayadursun,bu kadar gelişmiş çipsetler o zamana daha ne seviyelere çıkacak kim bilir.
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myhotyro 5 yıl
Şadi okumasın, kavga çıkar sonra :))
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metebyr 5 yıl
çok ileri tarih didi, ilgimi çekmedi :D
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Nokia-Specialist 5 yıl
Başarılar Apple' a
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seven_7343 5 yıl en beğenilen
İşlemciye bak,sim kart girişine bak şaka gibi.
Bence artık şu sim kartlardan kökünden kurtulmalıyız.
Oparatörlerden simkartımızın bilgilerinin olduğu kullanıcı adı ve şifre alıp o şekilde şebekeye bağlanmak daha mantıklı.
1 Yanıt Yanıtla +15
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Apple Specialist 5 yıl seven_7343
seven_7343
İşlemciye bak,sim kart girişine bak şaka gibi.
Bence artık şu sim kartlardan kökünden kurtulmalıyız.
Oparatörlerden simkartımızın bilgilerinin olduğu kullanıcı adı ve şifre alıp o şekilde şebekeye bağlanmak daha mantıklı.

+1


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