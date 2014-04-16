Analiz : Apple'ın kendi anabant yongaları henüz çok erken aşamada





A6 ile kendi özelleştirilmiş çekirdek tasarımlarını kullanmaya başlayan ve teknoloji dünyasında ses getiren Apple'ın cihazların iletişimini sağlayan temel bant yongalarını da kendi laboratuvarlarında tasarlayacağı gündeme gelmişti.





Hali hazırda Qualcomm tasarımı temel bant yongaları kullanan Apple'ın böylelikle uygulama işlemcisi ile daha entegre ve uyumlu çalışan temel bant yongaları tasarlayabileceği belirtilmişti. Apple'ın kendi tasarımı temel bant yongalarının en erken 2015 yılında karşımıza çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak uzmanlar bu kadar erken beklenti içerisine girilmemesi gerektiğini belirtiyor.





Temel bant yongalarının uyum süreci nedeniyle uzun vadede geliştirildiğini belirten uzmanlar, Apple'ın kendi temel bant yongasını taşıyan ilk cihazının en erken 5 yıl sonra piyasaya sürülebileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre Apple temel bant yongası konusunda uzman 1000 mühendis bile toplasa bu süre değişmeyecek.





Apple'ın halen mühendislik kadroları için açık pozisyonlarının devam etmesi henüz temel bant yonga tasarımlarının ilk aşamada olduğunu gösteriyor. Apple tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

http://vr-zone.com/articles/house-development-iphone-baseband-chip-herculean-task/75979.html