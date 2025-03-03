Gelişmiş yapay zekalı Siri, başka baharlara kaldı: Kritik iOS 19 özelliği ertelendi

Tam Boyutta Gör Apple’ın yapay zeka hamleleri merakla beklenirken, Siri’nin gerçek anlamda modernleşmesi yıllar sürebilir. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre, Apple’ın yapay zeka departmanındaki bazı çalışanlar, gelişmiş dil modelleriyle desteklenen “konuşmaya dayalı", Siri' nin 2027’den önce çıkmasının pek mümkün olmadığını düşünüyor. Bu da iOS 20 güncellemesine işaret ediyor.

Siri’deki gecikmeler sürüyor

Apple’ın yapay zeka tabanlı Siri yükseltmesini iOS 18.5 sürümünde sunması bekleniyor. Ancak bu sürüm, eski Siri ile tam anlamıyla bütünleşmeyecek. Gurman’a göre Apple’ın nihai hedefi, eski ve yeni Siri’yi birleştirerek hem basit işlemleri (örneğin, alarm kurma) hem de gelişmiş yapay zeka yeteneklerini aynı çatı altında çalıştırabilen bir model oluşturmak. Başlangıçta bu dönüşümün iOS 19.4 ile gerçekleşmesi planlanıyordu, ancak proje gecikmeye uğradı ve Apple’ın geleneksel geliştirici konferansı WWDC 2025’te dil modelli Siri’yi duyurması artık beklenmiyor.

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Bu gecikme yalnızca Apple’a özgü değil. Amazon da Alexa’yı modernleştirme sürecinde büyük zorluklar yaşadı. Amazon’un Cihazlar ve Hizmetler Başkanı Panos Panay’a göre, şirketin yeni Alexa Plus sistemi tamamen yeniden inşa edildi. Ancak, tıpkı Apple gibi Amazon da eski ve yeni sistemleri birleştirmekte zorlanıyor. Mevcut durumda Mayıs ayında yayınlanması planlanan iOS 18.5 ile Siri'nin ekran farkındalığı, kişisel bağlam anlayışı ve daha derin uygulama kontrolleri kazanması bekleniyor. Aslında bu özelliklerin iOS 18.4 ile gelmesi bekleniyordu ancak burada da gecikmeler yaşandı.

Apple’ın AI ekibindeki bazı çalışanlar, mevcut yapay zeka modellerinin sınırlarına ulaştığını ve şirketin AI eğitimi için gerekli donanımları temin etmekte zorlandığını belirtiyor. Üstelik Apple içinde “etkisiz liderlik” ve rakiplere kaçan çalışanlar süreci daha da zora sokuyor. Google ve OpenAI gibi şirketler yapay zeka yarışında hızla ilerlerken, Apple’ın geride kalması sürpriz olmasa da firmanın, AI entegrasyonunu iPhone ve diğer ekosistem cihazlarında derinleştirme yeteneği onu halen avantajlı bir konumda tutuyor. Ancak Apple, bu yarışta sadece ekosistemine güvenmemeli.

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