Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gelişmiş yapay zekalı Siri, başka baharlara kaldı: Kritik iOS 19 özelliği ertelendi

    Apple, bir süredir Siri’yi yapay zeka destekli güçlü bir asistana dönüştürmeye çalışıyor. Ancak yeni raporlara göre diyalog temelli yapay zekalı Siri, en iyi ihtimalle 2027’de çıkacak.
    Gelişmiş Siri’yi beklemeyin: Kritik iOS 19 özelliği ertelendi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yapay zeka hamleleri merakla beklenirken, Siri’nin gerçek anlamda modernleşmesi yıllar sürebilir. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre, Apple’ın yapay zeka departmanındaki bazı çalışanlar, gelişmiş dil modelleriyle desteklenen “konuşmaya dayalı", Siri' nin 2027’den önce çıkmasının pek mümkün olmadığını düşünüyor. Bu da iOS 20 güncellemesine işaret ediyor.

    Siri’deki gecikmeler sürüyor

    Apple’ın yapay zeka tabanlı Siri yükseltmesini iOS 18.5 sürümünde sunması bekleniyor. Ancak bu sürüm, eski Siri ile tam anlamıyla bütünleşmeyecek. Gurman’a göre Apple’ın nihai hedefi, eski ve yeni Siri’yi birleştirerek hem basit işlemleri (örneğin, alarm kurma) hem de gelişmiş yapay zeka yeteneklerini aynı çatı altında çalıştırabilen bir model oluşturmak. Başlangıçta bu dönüşümün iOS 19.4 ile gerçekleşmesi planlanıyordu, ancak proje gecikmeye uğradı ve Apple’ın geleneksel geliştirici konferansı WWDC 2025’te dil modelli Siri’yi duyurması artık beklenmiyor. 

    Bu gecikme yalnızca Apple’a özgü değil. Amazon da Alexa’yı modernleştirme sürecinde büyük zorluklar yaşadı. Amazon’un Cihazlar ve Hizmetler Başkanı Panos Panay’a göre, şirketin yeni Alexa Plus sistemi tamamen yeniden inşa edildi. Ancak, tıpkı Apple gibi Amazon da eski ve yeni sistemleri birleştirmekte zorlanıyor. Mevcut durumda Mayıs ayında yayınlanması planlanan iOS 18.5 ile Siri'nin ekran farkındalığı, kişisel bağlam anlayışı ve daha derin uygulama kontrolleri kazanması bekleniyor. Aslında bu özelliklerin iOS 18.4 ile gelmesi bekleniyordu ancak burada da gecikmeler yaşandı.

    Apple’ın AI ekibindeki bazı çalışanlar, mevcut yapay zeka modellerinin sınırlarına ulaştığını ve şirketin AI eğitimi için gerekli donanımları temin etmekte zorlandığını belirtiyor. Üstelik Apple içinde “etkisiz liderlik” ve rakiplere kaçan çalışanlar süreci daha da zora sokuyor. Google ve OpenAI gibi şirketler yapay zeka yarışında hızla ilerlerken, Apple’ın geride kalması sürpriz olmasa da firmanın, AI entegrasyonunu iPhone ve diğer ekosistem cihazlarında derinleştirme yeteneği onu halen avantajlı bir konumda tutuyor. Ancak Apple, bu yarışta sadece ekosistemine güvenmemeli.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Profil resmi
    -OFLU- 21 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    badem yağı sakal çıkarır mı etkileyici ilan başlıkları plaka sahibi sorgulama apranax günde kaç kere içilir topa nasıl sert vurulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nubia Z60 Ultra
    Nubia Z60 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum