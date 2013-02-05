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Analiz : Apple'ın yeni iPad'deki 128GB kapasitesi 35$ ekstra maliyet çıkarıyor

6 yıl
648
1
43
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple'ın yeni iPad'deki 128GB kapasitesi 35$ ekstra maliyet çıkarıyor

Apple'ın 4. nesil iPad modelinde daha fazla kapasite isteyenlere yönelik olarak duyurduğu 128GB kapasiteli versiyonu bugün itibariyle satışa sunuluyor. 128GB kapasiteli WiFi versiyonu 799$ iken,
WiFi+Hücresel versiyonu ise 929$ olarak fiyatlandırıldı. 

Bu versiyonların 64GB kapasiteli her iki versiyona göre 100$ daha fazla olduğu göze çarpıyor. 

Maliyet analizlerine göre ise Apple, 64GB kapasiteli versiyona göre 35.20$'lık bir maliyet ödüyor. Bu da yaklaşık satılan her 128GB kapasiteli iPad modelinden yaklaşık 65$ kar elde edildiğini gösteriyor. 

Bununla birlikte analizler Apple'ın depolama yongaları açısından maliyeti düşürdüğünü ve kar marjını koruduğunu ifade ediyor. Firmanın geçen yıl GB başına NAND bellek maliyeti yaklaşık 0.90$ iken, bu yıl ki GB başına maliyeti ise 0.55$ oldu. Böylece firma bellek kapasitesini 2 katına çıkarırken, geçen yıl ki bellek yükseltmelerinden elde ettiği kar marjını devam ettirmiş oldu.


http://www.tomshardware.com/news/iPad-4-128gb-Apple-Costs-Components,20769.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Zaten normalde Apple'ın ürünlerinin üzerinde hayvan gibi kâr var. 207 Dolara ürettiği iPhone5 i 650 Dolara sattığını düşünürseniz.

Fakat kendisine yeterli gelmemiş olacak ki "Biz bunun 128 ini çıkartalım. Bize 35 Dolara mâl olsun. Nasılsa SADIK! bir müşteri kitlemiz var. Biz de üzerine 100 Dolar koyar, "Kitlemize Kitleriz" demişler... (Registered by overclock1ng
)

Sadece 35 Dolar fark koyupta satabilirlerdi de. Zaten karları muazzam.
Ama yook. Böyle bir müşteri kitlesine her türlüsü farz..
Zaten normalde Apple'ın ürünlerinin üzerinde hayvan gibi kâr var. 207 Dolara ürettiği iPhone5 i 650 Dolara sattığını düşünürseniz.Fakat kendisine y...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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*GameOver* 6 yıl
türkiyede %300 zam yansır. hayırlı olsun 16gb wifi almaya devam
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hakansant 6 yıl
Zaten 16,32,64 gb simetrisine uygun olarak,fiyat da farkediyor,
Fiyat 128 gb için normal diye düşünüyrum.
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mertgraph1979 6 yıl
Vamp;

Hadi apple forumunda masturbasyona devam. Benimle vakit kaybetme sen.

Hadi eline sağlık.
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vamp 6 yıl mertgraph1979
mertgraph1979

Vamp;

Hadi apple forumunda masturbasyona devam. Benimle vakit kaybetme sen.

Hadi eline sağlık.

Kapa çeneni be. Al kendininkiyle oyna. Soytarı
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Smile75 6 yıl
Amerika'da 35$, her zaman olduğu gibi Türkiye'de 250 TL olur.
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homeedition88 6 yıl
vamp
homeedition88
vamp Su cihazlara(tabletlerin hepsi) bu kadar para vericegime dunku dh incelemesindeki samsung ativ pc modeline para veririm. i5 islemcisiyle ve usb portlariyla ben cihazdan bikana kadar beni idare eder. Uygulama acmaktan baska bi ise yaramayan bu cihazlara bu paralar cok fazla.
Hocam zaten tum apple basliklarinda ayni seyleri soyleyip duruyorsunuz duzenli olarak buradaki haberleri takip edenler farkindadir siz herhangibir apple urunu kullanmis degilsiniz o yuzden ipad ile neler yapilabilecegini yalnizca app acabilen bir cihaz tanimliyorsunuz. Yoksa insanlar daha yuksek kapasiteyi iring gibi app ve ekstra eklenti ile muzik kayitlari, kamera baglanti aparati ile foto ve video editlemek icin, garageband ile belirli duzeyde sarki yapabilmek icin v.b islerde kullaniyor ve haliyle daha yuksek depolama alani istiyorlar. Gerci bir tabletin ne is icin kullanilabilecegini ve en dogru secimin hangisi olacagini sizden iyi bilen olamaz.... Erol buyukburc gibi histeri krizine neden giriliyor bu apple haberlerinde anlamiyorum. En cok androidi seveceksiniz, en cok bizim dedigimize inanacaksiniz....
Siz garage band kurun. Bende tam surum cubase kurup butun vstleri ( 250 gb kadar) usb hdd den kullanirim. Sizin ufkunuz ve yapabilcekleriniz bu kadar. Garage bandmis. Sanki hayatinda windows pc kullanmamis gibi yorum yapmanda sasirtici

Tam surum cubase ile ulv islemcilerde verim alinmaz. Usb den baglanyacaginiz midi klavye gerekli ses karti olmadan lag yapar. Kayit sansiniz olmaz. Windows tabletin bataryadaki calisma suresi ciddi kisalir belkide bir kac saatte biter. Ayrica cubase kullanmaya gelirse is zaten profesyonnel kayida soyunmusunuz demektir ki o da ciddi anlamda baska profesyonel cihazlar ve ciddi performans ister.
Ufku dar olan bilmeden atan tutana denir. Kullanmadan, baskasinin fikrini almadan yorum yapana. Tek dogrunun kendisininki oldugunu sanana denir. Bilin bakalim aramizdan hangisinde bu ozellikler var...
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mertgraph1979 6 yıl homeedition88
homeedition88

Tam surum cubase ile ulv islemcilerde verim alinmaz. Usb den baglanyacaginiz midi klavye gerekli ses karti olmadan lag yapar. Kayit sansiniz olmaz. Windows tabletin bataryadaki calisma suresi ciddi kisalir belkide bir kac saatte biter. Ayrica cubase kullanmaya gelirse is zaten profesyonnel kayida soyunmusunuz demektir ki o da ciddi anlamda baska profesyonel cihazlar ve ciddi performans ister.

Ufku dar olan bilmeden atan tutana denir. Kullanmadan, baskasinin fikrini almadan yorum yapana. Tek dogrunun kendisininki oldugunu sanana denir. Bilin bakalim aramizdan hangisinde bu ozellikler var...


1 Yanıt Yanıtla
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vamp 6 yıl homeedition88
homeedition88
vamp
Orijinalden alıntı: homeedition88
vamp Su cihazlara(tabletlerin hepsi) bu kadar para vericegime dunku dh incelemesindeki samsung ativ pc modeline para veririm. i5 islemcisiyle ve usb portlariyla ben cihazdan bikana kadar beni idare eder. Uygulama acmaktan baska bi ise yaramayan bu cihazlara bu paralar cok fazla.
Hocam zaten tum apple basliklarinda ayni seyleri soyleyip duruyorsunuz duzenli olarak buradaki haberleri takip edenler farkindadir siz herhangibir apple urunu kullanmis degilsiniz o yuzden ipad ile neler yapilabilecegini yalnizca app acabilen bir cihaz tanimliyorsunuz. Yoksa insanlar daha yuksek kapasiteyi iring gibi app ve ekstra eklenti ile muzik kayitlari, kamera baglanti aparati ile foto ve video editlemek icin, garageband ile belirli duzeyde sarki yapabilmek icin v.b islerde kullaniyor ve haliyle daha yuksek depolama alani istiyorlar. Gerci bir tabletin ne is icin kullanilabilecegini ve en dogru secimin hangisi olacagini sizden iyi bilen olamaz.... Erol buyukburc gibi histeri krizine neden giriliyor bu apple haberlerinde anlamiyorum. En cok androidi seveceksiniz, en cok bizim dedigimize inanacaksiniz....
Siz garage band kurun. Bende tam surum cubase kurup butun vstleri ( 250 gb kadar) usb hdd den kullanirim. Sizin ufkunuz ve yapabilcekleriniz bu kadar. Garage bandmis. Sanki hayatinda windows pc kullanmamis gibi yorum yapmanda sasirtici

Tam surum cubase ile ulv islemcilerde verim alinmaz. Usb den baglanyacaginiz midi klavye gerekli ses karti olmadan lag yapar. Kayit sansiniz olmaz. Windows tabletin bataryadaki calisma suresi ciddi kisalir belkide bir kac saatte biter. Ayrica cubase kullanmaya gelirse is zaten profesyonnel kayida soyunmusunuz demektir ki o da ciddi anlamda baska profesyonel cihazlar ve ciddi performans ister.
Ufku dar olan bilmeden atan tutana denir. Kullanmadan, baskasinin fikrini almadan yorum yapana. Tek dogrunun kendisininki oldugunu sanana denir. Bilin bakalim aramizdan hangisinde bu ozellikler var...

Bak kardes. O elinizdeki ipad surekli bi pc ye bagimli ya. iste o pc bu. Anladin mi? bende lag yapacagini biliyorum klavyenin. Ptofosyinel olarak bu isle ugrasiyorum zaten bana bunu anlatma. Hergun kayit yapiyorum ben. Windows pc ne ise bahsettigim cihazda odur. Bende 128gb ipad modeline o parayi verecegime 500 tl(ya da herneyse) daha vetirim her isimi gorurum dedim. Yanlis mi soyledim?
-x86 uyumlu herseyi kurarim
-yuzbinlerce tam surum oyun oynarim
- istersem cubase te kurarim
-video edit programinin kralini kurarim
-direk office programiyla dokumanlami aninda editlerim
....
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engurlu 6 yıl homeedition88
homeedition88

vamp

homeedition88
vamp Su cihazlara(tabletlerin hepsi) bu kadar para vericegime dunku dh incelemesindeki samsung ativ pc modeline para veririm. i5 islemcisiyle ve usb portlariyla ben cihazdan bikana kadar beni idare eder. Uygulama acmaktan baska bi ise yaramayan bu cihazlara bu paralar cok fazla.
Hocam zaten tum apple basliklarinda ayni seyleri soyleyip duruyorsunuz duzenli olarak buradaki haberleri takip edenler farkindadir siz herhangibir apple urunu kullanmis degilsiniz o yuzden ipad ile neler yapilabilecegini yalnizca app acabilen bir cihaz tanimliyorsunuz. Yoksa insanlar daha yuksek kapasiteyi iring gibi app ve ekstra eklenti ile muzik kayitlari, kamera baglanti aparati ile foto ve video editlemek icin, garageband ile belirli duzeyde sarki yapabilmek icin v.b islerde kullaniyor ve haliyle daha yuksek depolama alani istiyorlar. Gerci bir tabletin ne is icin kullanilabilecegini ve en dogru secimin hangisi olacagini sizden iyi bilen olamaz.... Erol buyukburc gibi histeri krizine neden giriliyor bu apple haberlerinde anlamiyorum. En cok androidi seveceksiniz, en cok bizim dedigimize inanacaksiniz....
Siz garage band kurun. Bende tam surum cubase kurup butun vstleri ( 250 gb kadar) usb hdd den kullanirim. Sizin ufkunuz ve yapabilcekleriniz bu kadar. Garage bandmis. Sanki hayatinda windows pc kullanmamis gibi yorum yapmanda sasirtici


Tam surum cubase ile ulv islemcilerde verim alinmaz. Usb den baglanyacaginiz midi klavye gerekli ses karti olmadan lag yapar. Kayit sansiniz olmaz. Windows tabletin bataryadaki calisma suresi ciddi kisalir belkide bir kac saatte biter. Ayrica cubase kullanmaya gelirse is zaten profesyonnel kayida soyunmusunuz demektir ki o da ciddi anlamda baska profesyonel cihazlar ve ciddi performans ister.

Ufku dar olan bilmeden atan tutana denir. Kullanmadan, baskasinin fikrini almadan yorum yapana. Tek dogrunun kendisininki oldugunu sanana denir. Bilin bakalim aramizdan hangisinde bu ozellikler var...

Saga sola akil verirken kendin iyi sallamissin kardes.. Cubase in su anda ki en son versiyonuyla bile ULV islemcilerden cok rahat verim alirsin..Cubase den ziyade yaninda kullanilan vst ve fx ler performanstan yer ama yinede aranjeyi cok rahat yaparsin..Hangi app olursa olsun garageband da dahil ses karti olmazsa disardan midi klavye baglarsan yada kayit almaya kalkarsan latency yuksek oldugu icin lag yapar..Ben Deniz Seki ye yaptigim bi sarkida Cubase kurulu Pentium M 730 1.6 ghz sony vaio kullandim cunku istanbulda degildim ve acil istediler sarkiyi yanimda ki laptop ta yaptim mecburen..

Su anda ipad mi yoksa @vamp in bahsettigi samsung ativ mi desen tabiki dusunmeden Ativ derim..En azindan studyodaki sistemimi Cubase,Studio ONE,vst ler,fx ler oldugu gibi Ativ e kurabilirim kayit almasam bile cok rahat oturdugum yerden aranjemi yapabilirim..Usb den hangi midi klavyeyi yada ses kartini baglasam Ativ in taniyacak olmasi da mukemmel..ipad icin uretilmis bir kac cesit ses karti arasinda gidip gelmektense windows uyumlu yuzlerce ses kartindan istedigim profesyonel ses kartiyla yada ekonomik ses kartiyla calisma firsati bulucam...Istedigim gibi hdd takip kullanma sansim da var..ifile ile ivir zivir ile ugrasmicam verilerimi harici hdd de istedigim gibi yoneticem..Daha ne olsun..

Kusura bakma ama ipad in daha dogrusu ipad donaniminin kisirligi burda fazlasiyla ortaya cikiyor..Sadece garageband la olacak is degil...Boyle giderse ipad gercekten oyuncak olarak kalacak..
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plutonus 6 yıl
kullanıcılara geçmiş olsun :D
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Zaten normalde Apple'ın ürünlerinin üzerinde hayvan gibi kâr var. 207 Dolara ürettiği iPhone5 i 650 Dolara sattığını düşünürseniz.

Fakat kendisine yeterli gelmemiş olacak ki "Biz bunun 128 ini çıkartalım. Bize 35 Dolara mâl olsun. Nasılsa SADIK! bir müşteri kitlemiz var. Biz de üzerine 100 Dolar koyar, "Kitlemize Kitleriz" demişler... (Registered by overclock1ng
)

Sadece 35 Dolar fark koyupta satabilirlerdi de. Zaten karları muazzam.
Ama yook. Böyle bir müşteri kitlesine her türlüsü farz..
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mertgraph1979 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Zaten normalde Apple'ın ürünlerinin üzerinde hayvan gibi kâr var. 207 Dolara ürettiği iPhone5 i 650 Dolara sattığını düşünürseniz.

Fakat kendisine yeterli gelmemiş olacak ki "Biz bunun 128 ini çıkartalım. Bize 35 Dolara mâl olsun. Nasılsa SADIK! bir müşteri kitlemiz var. Biz de üzerine 100 Dolar koyar, "Kitlemize Kitleriz" demişler... (Registered by overclock1ng
)

Sadece 35 Dolar fark koyupta satabilirlerdi de. Zaten karları muazzam.
Ama yook. Böyle bir müşteri kitlesine her türlüsü farz..

Sizin tapındığınız Samsung akıllı telefonlarını 500 dolara mal edip 600-700 dolara satıyor zannetmeniz hangi müşteri kitlesinin ne derecede doğru bilgi sahibi oldüğünü gösteriyor.
Tabletlerini ülkemizde 1400-1700 fiyat aralığında sattığını biliyormusunuz? İşinize gelmediği için bilmiyorsunuz?

Bunları yaparken Android gibi bedava bir işletim sistemi kullanması, plastik malzeme kullanması, özellikle tablet için marketin içler acısı olmasıda cabası.

Software anlamında bedava yazılım kullanan, malzeme kalitesi olarak daha ucuz malzeme kullanan ve dünyada hi end smartphone ürünlerini hemen hemen aynı fiyattan satan bir markanın kar marjını hem software hemde hardware üreten Apple gibi bir markadan daha az zannediyorsanız bu konularla ilgilenmeyi bence bırakın, çünkü sizi aşıyor bu gelir-gider dengeleri, kar marjı konuları falan.

Asıl sizin gibi müşteri kitlesine müstahak bunlar.
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homeedition88 6 yıl
vamp
Su cihazlara(tabletlerin hepsi) bu kadar para vericegime dunku dh incelemesindeki samsung ativ pc modeline para veririm. i5 islemcisiyle ve usb portlariyla ben cihazdan bikana kadar beni idare eder. Uygulama acmaktan baska bi ise yaramayan bu cihazlara bu paralar cok fazla.

Hocam zaten tum apple basliklarinda ayni seyleri soyleyip duruyorsunuz duzenli olarak buradaki haberleri takip edenler farkindadir siz herhangibir apple urunu kullanmis degilsiniz o yuzden ipad ile neler yapilabilecegini "yalnizca app acabilen bir cihaz" tanimliyorsunuz. Yoksa insanlar daha yuksek kapasiteyi iring gibi app ve ekstra eklenti ile muzik kayitlari, kamera baglanti aparati ile foto ve video editlemek icin, garageband ile belirli duzeyde sarki yapabilmek icin v.b islerde kullaniyor ve haliyle daha yuksek depolama alani istiyorlar. Gerci bir tabletin ne is icin kullanilabilecegini ve en dogru secimin hangisi olacagini sizden iyi bilen olamaz....
Erol buyukburc gibi histeri krizine neden giriliyor bu apple haberlerinde anlamiyorum. En cok androidi seveceksiniz, en cok bizim dedigimize inanacaksiniz....
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dark-knight 6 yıl homeedition88
homeedition88
vamp
Su cihazlara(tabletlerin hepsi) bu kadar para vericegime dunku dh incelemesindeki samsung ativ pc modeline para veririm. i5 islemcisiyle ve usb portlariyla ben cihazdan bikana kadar beni idare eder. Uygulama acmaktan baska bi ise yaramayan bu cihazlara bu paralar cok fazla.

Hocam zaten tum apple basliklarinda ayni seyleri soyleyip duruyorsunuz duzenli olarak buradaki haberleri takip edenler farkindadir siz herhangibir apple urunu kullanmis degilsiniz o yuzden ipad ile neler yapilabilecegini "yalnizca app acabilen bir cihaz" tanimliyorsunuz. Yoksa insanlar daha yuksek kapasiteyi iring gibi app ve ekstra eklenti ile muzik kayitlari, kamera baglanti aparati ile foto ve video editlemek icin, garageband ile belirli duzeyde sarki yapabilmek icin v.b islerde kullaniyor ve haliyle daha yuksek depolama alani istiyorlar. Gerci bir tabletin ne is icin kullanilabilecegini ve en dogru secimin hangisi olacagini sizden iyi bilen olamaz....
Erol buyukburc gibi histeri krizine neden giriliyor bu apple haberlerinde anlamiyorum. En cok androidi seveceksiniz, en cok bizim dedigimize inanacaksiniz....

Daha hala iPadin sadece internete girmek ve oyun oynamaya yarayan bir oyuncak olduğunu düşünen insanlar var.
O yüzden ben şaşırmıyorum böyle yorumlar görünce.
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vamp 6 yıl homeedition88
homeedition88

vamp

Su cihazlara(tabletlerin hepsi) bu kadar para vericegime dunku dh incelemesindeki samsung ativ pc modeline para veririm. i5 islemcisiyle ve usb portlariyla ben cihazdan bikana kadar beni idare eder. Uygulama acmaktan baska bi ise yaramayan bu cihazlara bu paralar cok fazla.


Hocam zaten tum apple basliklarinda ayni seyleri soyleyip duruyorsunuz duzenli olarak buradaki haberleri takip edenler farkindadir siz herhangibir apple urunu kullanmis degilsiniz o yuzden ipad ile neler yapilabilecegini "yalnizca app acabilen bir cihaz" tanimliyorsunuz. Yoksa insanlar daha yuksek kapasiteyi iring gibi app ve ekstra eklenti ile muzik kayitlari, kamera baglanti aparati ile foto ve video editlemek icin, garageband ile belirli duzeyde sarki yapabilmek icin v.b islerde kullaniyor ve haliyle daha yuksek depolama alani istiyorlar. Gerci bir tabletin ne is icin kullanilabilecegini ve en dogru secimin hangisi olacagini sizden iyi bilen olamaz....

Erol buyukburc gibi histeri krizine neden giriliyor bu apple haberlerinde anlamiyorum. En cok androidi seveceksiniz, en cok bizim dedigimize inanacaksiniz....

Siz garage band kurun. Bende tam surum cubase kurup butun vstleri ( 250 gb kadar) usb hdd den kullanirim. Sizin ufkunuz ve yapabilcekleriniz bu kadar. Garage bandmis. Sanki hayatinda windows pc kullanmamis gibi yorum yapmanda sasirtici
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vamp 6 yıl
Su cihazlara(tabletlerin hepsi) bu kadar para vericegime dunku dh incelemesindeki samsung ativ pc modeline para veririm. i5 islemcisiyle ve usb portlariyla ben cihazdan bikana kadar beni idare eder. Uygulama acmaktan baska bi ise yaramayan bu cihazlara bu paralar cok fazla.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
fiyatının arkasına bir -0- daha ekle :)
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BarGoS 6 yıl
yuh ya rakama bak
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