Analiz : Apple'ın yeni iPad'deki 128GB kapasitesi 35$ ekstra maliyet çıkarıyor





Apple'ın 4. nesil iPad modelinde daha fazla kapasite isteyenlere yönelik olarak duyurduğu 128GB kapasiteli versiyonu bugün itibariyle satışa sunuluyor. 128GB kapasiteli WiFi versiyonu 799$ iken,

WiFi+Hücresel versiyonu ise 929$ olarak fiyatlandırıldı.





Bu versiyonların 64GB kapasiteli her iki versiyona göre 100$ daha fazla olduğu göze çarpıyor.





Maliyet analizlerine göre ise Apple, 64GB kapasiteli versiyona göre 35.20$'lık bir maliyet ödüyor. Bu da yaklaşık satılan her 128GB kapasiteli iPad modelinden yaklaşık 65$ kar elde edildiğini gösteriyor.





Bununla birlikte analizler Apple'ın depolama yongaları açısından maliyeti düşürdüğünü ve kar marjını koruduğunu ifade ediyor. Firmanın geçen yıl GB başına NAND bellek maliyeti yaklaşık 0.90$ iken, bu yıl ki GB başına maliyeti ise 0.55$ oldu. Böylece firma bellek kapasitesini 2 katına çıkarırken, geçen yıl ki bellek yükseltmelerinden elde ettiği kar marjını devam ettirmiş oldu.





http://www.tomshardware.com/news/iPad-4-128gb-Apple-Costs-Components,20769.html