Analiz : Apple'ın yeni iPad'deki 128GB kapasitesi 35$ ekstra maliyet çıkarıyor

Haber Editörü
Apple'ın 4. nesil iPad modelinde daha fazla kapasite isteyenlere yönelik olarak duyurduğu 128GB kapasiteli versiyonu bugün itibariyle satışa sunuluyor. 128GB kapasiteli WiFi versiyonu 799$ iken,
WiFi+Hücresel versiyonu ise 929$ olarak fiyatlandırıldı.
Bu versiyonların 64GB kapasiteli her iki versiyona göre 100$ daha fazla olduğu göze çarpıyor.
Maliyet analizlerine göre ise Apple, 64GB kapasiteli versiyona göre 35.20$'lık bir maliyet ödüyor. Bu da yaklaşık satılan her 128GB kapasiteli iPad modelinden yaklaşık 65$ kar elde edildiğini gösteriyor.
Bununla birlikte analizler Apple'ın depolama yongaları açısından maliyeti düşürdüğünü ve kar marjını koruduğunu ifade ediyor. Firmanın geçen yıl GB başına NAND bellek maliyeti yaklaşık 0.90$ iken, bu yıl ki GB başına maliyeti ise 0.55$ oldu. Böylece firma bellek kapasitesini 2 katına çıkarırken, geçen yıl ki bellek yükseltmelerinden elde ettiği kar marjını devam ettirmiş oldu.
http://www.tomshardware.com/news/iPad-4-128gb-Apple-Costs-Components,20769.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat kendisine yeterli gelmemiş olacak ki "Biz bunun 128 ini çıkartalım. Bize 35 Dolara mâl olsun. Nasılsa SADIK! bir müşteri kitlemiz var. Biz de üzerine 100 Dolar koyar, "Kitlemize Kitleriz" demişler... (Registered by overclock1ng )
Sadece 35 Dolar fark koyupta satabilirlerdi de. Zaten karları muazzam.
Ama yook. Böyle bir müşteri kitlesine her türlüsü farz..