Analiz : Aralık ayında Windows 8 sürümleri yüzde 10 sınırını geçti





2012 sonlarında resmen piyasaya sürülmesine rağmen henüz istenen satış rakamlarına ulaşamayan Windows 8, geçen Ekim ayında Windows 8.1 ile taze kan takviyesine kavuşmuştu. Yeni ürünleri de beraberinde getiren güncelleme ekosistemi hareketlendirdi.





Aralık 2013 itibariyle yapılan yeni bir analize göre Windows 8 sürümü yüzde 6.89 kullanım oranına çıkarken, Windows 8.1 de yüzde 3.6 oranına yükseldi. Toplamda yüzde 10.49 oranına sahip olan ikili, yaklaşık 1.19 puan artış gösterdi.





En son Ağustos ayında 2 puan artış gösteren Windows 8, Kasım ayında ise 0.87 puan gerilemişti. Bu bakımdan Aralık ayındaki artış önemli görülüyor.





Windows 8 sistemlerinin artışı Windows 7'nin büyümesini de yavaşlattı. 0.88 puan büyüyen Windows 7, kullanım oranını yüzde 47.52'ye çıkardı.





Windows XP yüzde 28.98 oranına gerilerken, Windows Vista da çok küçük bir artışla yüzde 3.61 kullanım oranına erişti. Microsoft'un Windows 8'e tüm yatırımlarına rağmen Windows XP ve Windows 7'nin kullanım oranları yüzde 75 civarında seyrediyor ve Windows 8'in büyümesi nispeten düşük kalıyor.





Aralık ayında genel anlamda Windows ekosistemi 0.15 puanlık düşüşle yüzde 90.73'e geriledi. OS X 0.02 puanlık kayıpla yüzde 7.54' gerilerken, Linux sistemleri ise 0.17 puan kazançla yüzde 1.74'e yükseldi.

http://thenextweb.com/insider/2014/01/01/windows-8-windows-8-1-pass-10-market-share-windows-7-still-gains-windows-xp-falls-30/#!rdENC