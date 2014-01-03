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Analiz : Aralık ayında Windows 8 sürümleri yüzde 10 sınırını geçti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Aralık ayında Windows 8 sürümleri yüzde 10 sınırını geçti

2012 sonlarında resmen piyasaya sürülmesine rağmen henüz istenen satış rakamlarına ulaşamayan Windows 8, geçen Ekim ayında Windows 8.1 ile taze kan takviyesine kavuşmuştu. Yeni ürünleri de beraberinde getiren güncelleme ekosistemi hareketlendirdi.

Aralık 2013 itibariyle yapılan yeni bir analize göre Windows 8 sürümü yüzde 6.89 kullanım oranına çıkarken, Windows 8.1 de yüzde 3.6 oranına yükseldi. Toplamda yüzde 10.49 oranına sahip olan ikili, yaklaşık 1.19 puan artış gösterdi.

En son Ağustos ayında 2 puan artış gösteren Windows 8, Kasım ayında ise 0.87 puan gerilemişti. Bu bakımdan Aralık ayındaki artış önemli görülüyor.

Windows 8 sistemlerinin artışı Windows 7'nin büyümesini de yavaşlattı. 0.88 puan büyüyen Windows 7, kullanım oranını yüzde 47.52'ye çıkardı.

Windows XP yüzde 28.98 oranına gerilerken, Windows Vista da çok küçük bir artışla yüzde 3.61 kullanım oranına erişti. Microsoft'un Windows 8'e tüm yatırımlarına rağmen Windows XP ve Windows 7'nin kullanım oranları yüzde 75 civarında seyrediyor ve Windows 8'in büyümesi nispeten düşük kalıyor. 

Aralık ayında genel anlamda Windows ekosistemi 0.15 puanlık düşüşle yüzde 90.73'e geriledi. OS X 0.02 puanlık kayıpla yüzde 7.54' gerilerken, Linux sistemleri ise 0.17 puan kazançla yüzde 1.74'e yükseldi.  

http://thenextweb.com/insider/2014/01/01/windows-8-windows-8-1-pass-10-market-share-windows-7-still-gains-windows-xp-falls-30/#!rdENC Yorum Yaz
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napolyon94 5 yıl
XP sp3 devam,bir eksiklik hissetmiyorun
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DARK KING 5 yıl
Linux tekrar tabelaya girebilmiş.STREAM OS sayesinde bu yıl içinde Vista'yı geride bırakır
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DaOzy 5 yıl
Ubuntu kullanıcısıyım.Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 deneme sürümünü kullandım.Kısaca size şunu söyleyeyim:Windows 8 güzel ama masaüstü deneyiminin arttırılması gerek.8.1 de çok farklı değil.Şu an için en ideali bana sorarsanız Windows 7.Linux'a destek vermek her zaman iyidir.Özgür yazılım özgür programcılık :) Kullandığım Ubuntu 13 gayet stabil,kullanışlı ve hızlı.Oyunllar dışında Windows'la işiniz olmamaya başlıyor.
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SystemApps 5 yıl
windows 8i kullanmak için metro ie kendi başına bir neden...

tarihin en hızlı tarayıcısı tartışmasız...

mobil tarafda da gayet iyi çalışıyor...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Ubuntu kullanıyorum ayrıca w8.1 enterprise deneme sürümü. w8.1 kasılıyorken özellikle tarayıcıda Ubuntu gayet güzel.İşin içinde oyun olmasa Windows 8 kullanılmaz 8.1 de ise sağ a tıklayarak başlat menüsünü kullanmak zorunlu. Windows 7 en iyisi bence.Modern yada eski adı ile Metro arayüzün espirisi yok. En basitinden bir dosyayı başka bir uygulama ile açmaya çalıştığımda modern arayüze geçmesi hoş değil.
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WB 5 yıl
Cok bir yenilik yok olsa da olur olmasada, hani derler ya varligin guldurmedi ki yoklugun acitsin, oyle birsey iste bu windows..
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