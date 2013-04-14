Analiz : Bitcoin sistemi "Altına Hücum" dönemini yaşıyor

Haber Editörü
2009 yılında Japon bir geliştirici grubu tarafından ortaya atılan sanal bir para birimi projesi olan Bitcoin, aradan geçen zamanda popüler oldu ve pek çok internet platformu, alışveriş ve bağış için Bitcoin kabul etmeye başladı.
Diğer sanal ödeme sistemlerinin aksine Bitcoin herhangi bir merkezden yönetilmiyor. Belirli kurallar çerçevesinde Madenci adı verilen sunucularda algoritmalar yardımıyla belirli zaman aralıklarında Bitcoin üretiliyor ve sanal aleme gönderiliyor. Bir borsa haline gelen Bitcoin'ler pazar değerinden alınarak duruma göre daha yüksek veya daha düşük değerden gerçek paralara bozdurulabiliyor.
Bu bakımdan Bitcoin'den ekmeğini çıkarmak isteyenler kendi mesleklerini icra etmeye başladı ve ilgi de oldukça fazla.
Analizlere göre Bitcoin evreni geçen yüzyıl başında ABD'de yaşanan Altına Hücum döneminden geçiyor. Madenci sunucuların algoritmalar nedeniyle grafik gücünün fazla olması gerekiyor.
Blockchain tarafından yapılan araştırmaya göre Madenciler günde ortalama 1 005 MW/saat enerji harcıyor ve bu da günlük 150 000$ maliyete sebep oluyor. Bu da küresel ısınmaya negatif etki ediyor.
Ancak Madenciler emeğin karşılığını alırken, günde 470 000$ gelir elde ediyor. Madencilerin faaliyet karı marjının rekor düzeyde olduğu ifade ediliyor.
Bununla birlikte maden yapabilmek için üst seviye sistemler olması ve sadece maden işine ayrılması şart. Gündelik kullanıcıların elde ettikleri gelirin masrafları karşılamayacağı belirtiliyor.
http://techcrunch.com/2013/04/13/the-cost-of-a-bitcoin/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Madencilikle kazanmak GPU'larla mümkündü bitti! FPGA minerlar da ölmek üzere.Yatırım şirketleri kendileri için özel ASIC bitcoin madenci sistemleri ürettirdiler (Milyonlarca dolar maliyetten bahsediyoruz) . örneğin bitminter da realasicminer dün 6.5 TeraHash/saniye işlem gücüne sahipti
Anlamlı gelebilmesi için şöyle bir örnek vereyim ;
AMD Radeon 5770 OC'siz en iyi ayarlarla 200 MegaHash anca işleyebiliyor.
RealAsicMiner'ın sahip olduğu 6.5TeraH/s = 6556 GigaH/s = 6713344 MegaH/s = (33567 tane AMD ATI Radeon 5770 @ 200MH/s)
An itibariyle Bir BitCoin (BTC) = USD 117.95, algoritma zorluk seviyesi 10,076,292
200MH/s ile yaklaşık bir günde 0.0095 BTC = 1.12 USD madencilik yaparak elde edebilirsiniz.
Tam yük altında saat başına 112Watt tüketen 5770 bir günde 2688Watt = 2.688KW harcatacak, bu da size elektrik maliyeti getirecek.
Ankara'da yaşıyorum nisan ayı faturama göre vergiler ve her türlü saçma sapan haraçlarla beraber elektriğin KWh bedeli bana yaklaşık 0,3621 TL ye gelmiş.
Bu durumda sadece 5770'in harcadığı güç için 2.688 X 0,3621 = 0,97 TL ödüyor olmalıydım.
1.12 USD = 2,01 TL yapıyor.
Bir günde 0,97 TL harcayıp 2,01 TL elde ettik. 1,04 TL kârdayız. 1 ayda 30 gün var dersek 31.2 TL
Sıradan bir AMD Radeon 5770 ile bir ayda 31.2 TL Kazandık. Tam olarak öyle değil aslında!
Neleri göz ardı ettik :
- Bilgisayarınızın ekran kartı dışında diğer güç tüketen unsurlarının (CPU,HDD, monitrör vs.) enerji tüketimi maliyetini
- Sürekli internet bağlantınızın maliyetini
- Madencilerin işlem gücü arttıkça sizin elinizdeki işlemgücü daha az BTC getirir hale geliyor. Sistem algoritma zorluk seviyesini tüm dünyada 10 dakikada sadece 25 BTC üretilebilecek seviyede ayarlıyor. Haliye 10 dakika boyunca çalışan bütün madenciler katkı sağladıkları kadar oranda bu hesaplanan 25 BTC'den pay alıyorlar. Sizin katkı oranınız her gün katılan yeni madencilerle azalıyor. Örneğin bundan 1 ay önce günde 15 BTC yapabilen bir sistem sahibi 2gün önce ancak 5 BTC üretebilir haldeydi. ASIC madencilerin gücüne karşı koymak imkansız.
Ancak:
Bir bitcoin için harcanan enerji ve donanım yatarım maliyetleri giderek yükseliyor, bu durum da bitcoin'in giderek değerlenmesine yol açıyor. Bu böyle giderse elinizdeki 1 BTC nin değeri çok ciddi miktarda artabilir. (Anlık düşüşler olsa da). Sadece 21 milyon tane BTC var olabilecek ve bunun yarsından biraz fazlası madenciler tarafından hesaplandı. Bu seyir 2033 de neredeyse bitcoin madenciliği imkansız hale gelecek ve 21 milyona çok yakın bir değerde rezerv sabitlenmiş olacak.
Bu olayı bir de şöyle göstereyim;
Dünya üstünde sınırlı miktarda petrol, altın gibi kaynak var. Bu kaynaklara sahip olmanız coğrafi olarak o bölgede olmanızı gerektiriyor. Araplar petrol zengini olabiliyor ama Biz olamıyoruz.
Dünya üstünde sınırlı miktarda bitcoin var. bu kaynaklara sahip olmanız coğrafi olarak o bölgede olmanız gibi bir şart yerine o internet'e erişebiliyor olmanızı gerektiriyor. Bu sefer biz bitcoin zengini olabilir durumdayız.
Ben yine de ülkemizde bu işin stratejik bir önemi olduğunu da kavramış madencilik olayını ciddi seviyede yapabilen birileri olduğuna inanmak istiyorum
Kehanet:
Bir gün birisi bitcoinle bir araba satın aldığında dünyanın dengeleri değişecek.
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Bundan bişey anlaşılabilmesi için önce Bitcoin denen şeyin bi tür şifreleme sistemiyle alakalı olduğunu, merkezi olmayan bu sistemdeki bu bitcoin denen zımbırtıları hesaplamak için büyük işlem gücüne ihtiyaç duyulduğunu, işlemci yerine GPU 'ların hesap güçlerinin kullanılmasının büyük katkı yaptığı şeklinde 2 3 satırlık bilgi de verilebilirdi.
Altına hücum olayı, ASIC makineleri ile oluyor / olacak. Yani bu bitcoini işlemek için özel olarak tasarlanmış FPGA temelli özel cihazlar ile. 600$ lık bi tane cihaz ile, belki 10-20 tane 7970'in hesaplama kapasitesi kadar işlem gücü kullanılabiliyor bu iş için. Bu cihazlar sayesinde o denen olaylar oluyor olacak.