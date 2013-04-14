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Analiz : Bitcoin sistemi "Altına Hücum" dönemini yaşıyor

6 yıl
2,3b
1
28
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bitcoin sistemi

2009 yılında Japon bir geliştirici grubu tarafından ortaya atılan sanal bir para birimi projesi olan Bitcoin, aradan geçen zamanda popüler oldu ve pek çok internet platformu, alışveriş ve bağış için Bitcoin kabul etmeye başladı.

Diğer sanal ödeme sistemlerinin aksine Bitcoin herhangi bir merkezden yönetilmiyor. Belirli kurallar çerçevesinde Madenci adı verilen sunucularda algoritmalar yardımıyla belirli zaman aralıklarında Bitcoin üretiliyor ve sanal aleme gönderiliyor. Bir borsa haline gelen Bitcoin'ler pazar değerinden alınarak duruma göre daha yüksek veya daha düşük değerden gerçek paralara bozdurulabiliyor.

Bu bakımdan Bitcoin'den ekmeğini çıkarmak isteyenler kendi mesleklerini icra etmeye başladı ve ilgi de oldukça fazla. 

Analizlere göre Bitcoin evreni geçen yüzyıl başında ABD'de yaşanan Altına Hücum döneminden geçiyor. Madenci sunucuların algoritmalar nedeniyle grafik gücünün fazla olması gerekiyor. 

Blockchain tarafından yapılan araştırmaya göre Madenciler günde ortalama 1 005 MW/saat enerji harcıyor ve bu da günlük 150 000$ maliyete sebep oluyor. Bu da küresel ısınmaya negatif etki ediyor. 

Ancak Madenciler emeğin karşılığını alırken, günde 470 000$ gelir elde ediyor. Madencilerin faaliyet karı marjının rekor düzeyde olduğu ifade ediliyor.

Bununla birlikte maden yapabilmek için üst seviye sistemler olması ve sadece maden işine ayrılması şart. Gündelik kullanıcıların elde ettikleri gelirin masrafları karşılamayacağı belirtiliyor.

http://techcrunch.com/2013/04/13/the-cost-of-a-bitcoin/ Yorum Yaz
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DigitalKral 6 yıl en beğenilen
Birşey anlayan varsa parmak kaldırsın :)
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THeRioN 6 yıl
Bitcoin madenciliği artık büyük yatırım ortaklıklarının eline geçti.

Madencilikle kazanmak GPU'larla mümkündü bitti! FPGA minerlar da ölmek üzere.Yatırım şirketleri kendileri için özel ASIC bitcoin madenci sistemleri ürettirdiler (Milyonlarca dolar maliyetten bahsediyoruz) . örneğin bitminter da realasicminer dün 6.5 TeraHash/saniye işlem gücüne sahipti


Anlamlı gelebilmesi için şöyle bir örnek vereyim ;
AMD Radeon 5770 OC'siz en iyi ayarlarla 200 MegaHash anca işleyebiliyor.
RealAsicMiner'ın sahip olduğu 6.5TeraH/s = 6556 GigaH/s = 6713344 MegaH/s = (33567 tane AMD ATI Radeon 5770 @ 200MH/s)

An itibariyle Bir BitCoin (BTC) = USD 117.95, algoritma zorluk seviyesi 10,076,292

200MH/s ile yaklaşık bir günde 0.0095 BTC = 1.12 USD madencilik yaparak elde edebilirsiniz.

Tam yük altında saat başına 112Watt tüketen 5770 bir günde 2688Watt = 2.688KW harcatacak, bu da size elektrik maliyeti getirecek.

Ankara'da yaşıyorum nisan ayı faturama göre vergiler ve her türlü saçma sapan haraçlarla beraber elektriğin KWh bedeli bana yaklaşık 0,3621 TL ye gelmiş.

Bu durumda sadece 5770'in harcadığı güç için 2.688 X 0,3621 = 0,97 TL ödüyor olmalıydım.

1.12 USD = 2,01 TL yapıyor.

Bir günde 0,97 TL harcayıp 2,01 TL elde ettik. 1,04 TL kârdayız. 1 ayda 30 gün var dersek 31.2 TL


Sıradan bir AMD Radeon 5770 ile bir ayda 31.2 TL Kazandık. Tam olarak öyle değil aslında!

Neleri göz ardı ettik :

- Bilgisayarınızın ekran kartı dışında diğer güç tüketen unsurlarının (CPU,HDD, monitrör vs.) enerji tüketimi maliyetini
- Sürekli internet bağlantınızın maliyetini
- Madencilerin işlem gücü arttıkça sizin elinizdeki işlemgücü daha az BTC getirir hale geliyor. Sistem algoritma zorluk seviyesini tüm dünyada 10 dakikada sadece 25 BTC üretilebilecek seviyede ayarlıyor. Haliye 10 dakika boyunca çalışan bütün madenciler katkı sağladıkları kadar oranda bu hesaplanan 25 BTC'den pay alıyorlar. Sizin katkı oranınız her gün katılan yeni madencilerle azalıyor. Örneğin bundan 1 ay önce günde 15 BTC yapabilen bir sistem sahibi 2gün önce ancak 5 BTC üretebilir haldeydi. ASIC madencilerin gücüne karşı koymak imkansız.


Ancak:

Bir bitcoin için harcanan enerji ve donanım yatarım maliyetleri giderek yükseliyor, bu durum da bitcoin'in giderek değerlenmesine yol açıyor. Bu böyle giderse elinizdeki 1 BTC nin değeri çok ciddi miktarda artabilir. (Anlık düşüşler olsa da). Sadece 21 milyon tane BTC var olabilecek ve bunun yarsından biraz fazlası madenciler tarafından hesaplandı. Bu seyir 2033 de neredeyse bitcoin madenciliği imkansız hale gelecek ve 21 milyona çok yakın bir değerde rezerv sabitlenmiş olacak.

Bu olayı bir de şöyle göstereyim;

Dünya üstünde sınırlı miktarda petrol, altın gibi kaynak var. Bu kaynaklara sahip olmanız coğrafi olarak o bölgede olmanızı gerektiriyor. Araplar petrol zengini olabiliyor ama Biz olamıyoruz.
Dünya üstünde sınırlı miktarda bitcoin var. bu kaynaklara sahip olmanız coğrafi olarak o bölgede olmanız gibi bir şart yerine o internet'e erişebiliyor olmanızı gerektiriyor. Bu sefer biz bitcoin zengini olabilir durumdayız.

Ben yine de ülkemizde bu işin stratejik bir önemi olduğunu da kavramış madencilik olayını ciddi seviyede yapabilen birileri olduğuna inanmak istiyorum


Kehanet:

Bir gün birisi bitcoinle bir araba satın aldığında dünyanın dengeleri değişecek.


Not: Bu işlere yatırım yapmak isteyen CİDDİ ve BÜTÇELİ bir kuruluş adına tesadüfen bunları bulduysanız, daha fazlasına ihtiyacınız varsa Bana Özel Mesajla ulaşabilirsiniz.

Bitcoin madenciliği artık büyük yatırım ortaklıklarının eline geçti.Madencilikle kazanmak GPU'larla mümkündü bitti! FPGA minerlar da ölmek üzere.Yatı...
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Rubisco 6 yıl
Haber çok çok kötü şekilde hazırlanmış, başka yerden alıntı haberin Türkçe'ye çevrilmesi gibi bişey (bi sürüsü gibi). Bitcoinin ne olduğunu neye yaradığını insanların bunu nasıl kazandığını ve nasıl paraya çevirdğini daha itinalı yazabilirsiniz.
"Madenci sunucuların algoritmalar nedeniyle grafik gücünün fazla olması gerekiyor. "

Bundan bişey anlaşılabilmesi için önce Bitcoin denen şeyin bi tür şifreleme sistemiyle alakalı olduğunu, merkezi olmayan bu sistemdeki bu bitcoin denen zımbırtıları hesaplamak için büyük işlem gücüne ihtiyaç duyulduğunu, işlemci yerine GPU 'ların hesap güçlerinin kullanılmasının büyük katkı yaptığı şeklinde 2 3 satırlık bilgi de verilebilirdi.
Altına hücum olayı, ASIC makineleri ile oluyor / olacak. Yani bu bitcoini işlemek için özel olarak tasarlanmış FPGA temelli özel cihazlar ile. 600$ lık bi tane cihaz ile, belki 10-20 tane 7970'in hesaplama kapasitesi kadar işlem gücü kullanılabiliyor bu iş için. Bu cihazlar sayesinde o denen olaylar oluyor olacak.
Haber çok çok kötü şekilde hazırlanmış, başka yerden alıntı haberin Türkçe'ye çevrilmesi gibi bişey (bi sürüsü gibi). Bitcoinin ne olduğunu neye yaradığını insa...
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DH Misafiri 5 yıl
İstanbulda havalimanına bitcoin atm kuruldu bilmem bu size ne ifade ediyor ?
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ogameci 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İstanbulda havalimanına bitcoin atm kuruldu bilmem bu size ne ifade ediyor ?


Bankalardan ve resmi kurumların denetiminden tamamen bağımsız olan elektronik para birimi NE KADAR GÜVENİLİR ?


Bu paranın arkasında kim var ?

Bankalar var mı ? HAYIR.


O zaman sorun var demektir.
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Nokia Specialist 5 yıl
Bu saatten sonra madencilik yapılmaz. Atı alan Üsküdarı geçti
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Carnage86 5 yıl
Yarın bir gün Bitcoin mining işlemleri için özelleştirilmiş bir işlemciye(Bitcoin Processing Unit-BPU) sahip bir kart satılmaya başlanırsa şaşırmam. Hatta böyle bir şey sanırım satılıyor(bitcoin mining için özelleştirilmiş asicler satan firmalar var bildiğim kadarıyla).
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chamicals2 5 yıl
Rubisco kardeş anlamadığım olay şu biz neden bu işlemleri yapıyoruz yani pclerimizi bi algoritmaları niye yapıyor belirli bilimsel araştırmalara katkı filan mı yapıyoruz buna karşılık mı bu coinleri kazanıyoruz.?????
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Rubisco 5 yıl chamicals2
chamicals2

Rubisco kardeş anlamadığım olay şu biz neden bu işlemleri yapıyoruz yani pclerimizi bi algoritmaları niye yapıyor belirli bilimsel araştırmalara katkı filan mı yapıyoruz buna karşılık mı bu coinleri kazanıyoruz.?????


Bi nevi kayıp şifreleri çözüp, emeğinin karşısında para kazanıyorsun gibi oluyor. Kayıp paralar var şifrelenmiş, bizim görevimiz bunları bulmak. Bulmak için de çözmemiz gerekiyor. Ama çözüldükçe, aramamız gereken yer azalmıyor. Samanlıkta 10larca elma ararken başta, şimdi 1 2 tane iğne aramamız gerekiyor. Zorluk seviyesi denen şey bunun gibi.

Daha çok çalışıp niye az ödeme alıyoruz, çünkü geriye kalan o şifrelenmiş parayı bulmamız gerekiyor ya. Biz buldukça kalan şifrelenmiş para azalıyor. ilerde bi gün bitecek. Şimdi biz şifreyi çözdkçe para basılıyor gibi oluyor. O da enflasyon yaratıyor başka bi bakış açısı. ama talep var diye değeri spekülatif olarak artıyor :// Tıpkı ABD'nin parasal genişleme yapıp dünyanın parasını saçması gibi. Ama bu parasal genişleme enflasyon yaratmıyor, niye? Çünkü para ortalıkda değil hep biyerlere girmiş. Türev ürünler, karldıraç derken ABD'deki parasal genişlemede 3-5 trilyon $ saçıldıysa, kaldıraç ile bu 300 trilyon $ lık türev ürün olmuş. Senin benim elime geçmiş para değil ondan enflasyon yok. Hatta ABD parasal genişlemeye devam edecem dedikçe değer kazanıyor basılan paralar.

burda da ona benziyor. çözdükçe bulunabilecek para azalıyor, arama maliyeti artıyor ve daha az karlı oluyor. Ama talep oluştuğu, o çözüp bulduğumuz paraların taliplisi olduğundan değer kazanıyor. Değer kazanınca, artan arama maliyeti eğer yeterince toplayabilirsek düşmüş oluyor.

Birbiri ile alakalı alakasız karışık oldu biraz ama bunun gibi.
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cro magnon 6 yıl
bitcoin çöküşlere geçmiş popularitesi coştu diye haber yapılıyor. bu aralar popularitesinin pik yapma sebebi zaten 250 dolarlardan 50 dolarlara kadar düşmesi değil mi zaten? bitcoin 10 cent iken 1 dolar iken 10 dolar iken alan parayı çoktan kaldırdı döndü gitti.
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THeRioN 6 yıl
Bitcoin madenciliği artık büyük yatırım ortaklıklarının eline geçti.

Madencilikle kazanmak GPU'larla mümkündü bitti! FPGA minerlar da ölmek üzere.Yatırım şirketleri kendileri için özel ASIC bitcoin madenci sistemleri ürettirdiler (Milyonlarca dolar maliyetten bahsediyoruz) . örneğin bitminter da realasicminer dün 6.5 TeraHash/saniye işlem gücüne sahipti


Anlamlı gelebilmesi için şöyle bir örnek vereyim ;
AMD Radeon 5770 OC'siz en iyi ayarlarla 200 MegaHash anca işleyebiliyor.
RealAsicMiner'ın sahip olduğu 6.5TeraH/s = 6556 GigaH/s = 6713344 MegaH/s = (33567 tane AMD ATI Radeon 5770 @ 200MH/s)

An itibariyle Bir BitCoin (BTC) = USD 117.95, algoritma zorluk seviyesi 10,076,292

200MH/s ile yaklaşık bir günde 0.0095 BTC = 1.12 USD madencilik yaparak elde edebilirsiniz.

Tam yük altında saat başına 112Watt tüketen 5770 bir günde 2688Watt = 2.688KW harcatacak, bu da size elektrik maliyeti getirecek.

Ankara'da yaşıyorum nisan ayı faturama göre vergiler ve her türlü saçma sapan haraçlarla beraber elektriğin KWh bedeli bana yaklaşık 0,3621 TL ye gelmiş.

Bu durumda sadece 5770'in harcadığı güç için 2.688 X 0,3621 = 0,97 TL ödüyor olmalıydım.

1.12 USD = 2,01 TL yapıyor.

Bir günde 0,97 TL harcayıp 2,01 TL elde ettik. 1,04 TL kârdayız. 1 ayda 30 gün var dersek 31.2 TL


Sıradan bir AMD Radeon 5770 ile bir ayda 31.2 TL Kazandık. Tam olarak öyle değil aslında!

Neleri göz ardı ettik :

- Bilgisayarınızın ekran kartı dışında diğer güç tüketen unsurlarının (CPU,HDD, monitrör vs.) enerji tüketimi maliyetini
- Sürekli internet bağlantınızın maliyetini
- Madencilerin işlem gücü arttıkça sizin elinizdeki işlemgücü daha az BTC getirir hale geliyor. Sistem algoritma zorluk seviyesini tüm dünyada 10 dakikada sadece 25 BTC üretilebilecek seviyede ayarlıyor. Haliye 10 dakika boyunca çalışan bütün madenciler katkı sağladıkları kadar oranda bu hesaplanan 25 BTC'den pay alıyorlar. Sizin katkı oranınız her gün katılan yeni madencilerle azalıyor. Örneğin bundan 1 ay önce günde 15 BTC yapabilen bir sistem sahibi 2gün önce ancak 5 BTC üretebilir haldeydi. ASIC madencilerin gücüne karşı koymak imkansız.


Ancak:

Bir bitcoin için harcanan enerji ve donanım yatarım maliyetleri giderek yükseliyor, bu durum da bitcoin'in giderek değerlenmesine yol açıyor. Bu böyle giderse elinizdeki 1 BTC nin değeri çok ciddi miktarda artabilir. (Anlık düşüşler olsa da). Sadece 21 milyon tane BTC var olabilecek ve bunun yarsından biraz fazlası madenciler tarafından hesaplandı. Bu seyir 2033 de neredeyse bitcoin madenciliği imkansız hale gelecek ve 21 milyona çok yakın bir değerde rezerv sabitlenmiş olacak.

Bu olayı bir de şöyle göstereyim;

Dünya üstünde sınırlı miktarda petrol, altın gibi kaynak var. Bu kaynaklara sahip olmanız coğrafi olarak o bölgede olmanızı gerektiriyor. Araplar petrol zengini olabiliyor ama Biz olamıyoruz.
Dünya üstünde sınırlı miktarda bitcoin var. bu kaynaklara sahip olmanız coğrafi olarak o bölgede olmanız gibi bir şart yerine o internet'e erişebiliyor olmanızı gerektiriyor. Bu sefer biz bitcoin zengini olabilir durumdayız.

Ben yine de ülkemizde bu işin stratejik bir önemi olduğunu da kavramış madencilik olayını ciddi seviyede yapabilen birileri olduğuna inanmak istiyorum


Kehanet:

Bir gün birisi bitcoinle bir araba satın aldığında dünyanın dengeleri değişecek.


Not: Bu işlere yatırım yapmak isteyen CİDDİ ve BÜTÇELİ bir kuruluş adına tesadüfen bunları bulduysanız, daha fazlasına ihtiyacınız varsa Bana Özel Mesajla ulaşabilirsiniz.

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arel.gr 6 yıl
gorecegiz,ponzi olusturabilme ihtimali uzerinde duruluyor !
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worldwidewild 6 yıl
bu iş haram kardeşim, bizi bozar :)))) birileri bu lafları cok seviyor bende yazayım dedim.
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XPerience 6 yıl
Habere konu olan sistemi ilk kez buradan öğrenerek yorumluyorum.
Bitcoin denilen sistem tam Zeitgeist'lik bir konu olmuş. Elinizde piyasaya sürülmüş 1000 lira (gerçek kağıt para) olduğunu düşünün. Yatırım yapıyorsunuz karşılığında Bitcoin size değerin arttığını ve 1200 lira çekebileceğinizi söylüyor. E piyasada 1000 lira vardı? Sistem, kağıt halinde, değeri olan bir miktarı size geri döndüremiyorsa bu kaynak nasıl tamamlanacak? Yeni kağıt halinde paralar basılmak zorunda kalınacak ve aynı döngü bu açığı kapatmak için tekrarlanacak. Bu, para sisteminin gün geçtikçe kara delik haline geleceğini ve sistemin tamamen çökeceğini göstermez mi? İnsanları daha fazla karşılıksız çalışmak zorunda bırakıldığını, kaybetmelerine rağmen kazanıyormuş gibi gösterilmesine sebep olmaz mı?
Kafama takılan bir şey bu durum. Açıklayıp nerede hata yaptığımı anlatabilecek olan varsa sevinirim.
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Rubisco 6 yıl
Haber çok çok kötü şekilde hazırlanmış, başka yerden alıntı haberin Türkçe'ye çevrilmesi gibi bişey (bi sürüsü gibi). Bitcoinin ne olduğunu neye yaradığını insanların bunu nasıl kazandığını ve nasıl paraya çevirdğini daha itinalı yazabilirsiniz.
"Madenci sunucuların algoritmalar nedeniyle grafik gücünün fazla olması gerekiyor. "

Bundan bişey anlaşılabilmesi için önce Bitcoin denen şeyin bi tür şifreleme sistemiyle alakalı olduğunu, merkezi olmayan bu sistemdeki bu bitcoin denen zımbırtıları hesaplamak için büyük işlem gücüne ihtiyaç duyulduğunu, işlemci yerine GPU 'ların hesap güçlerinin kullanılmasının büyük katkı yaptığı şeklinde 2 3 satırlık bilgi de verilebilirdi.
Altına hücum olayı, ASIC makineleri ile oluyor / olacak. Yani bu bitcoini işlemek için özel olarak tasarlanmış FPGA temelli özel cihazlar ile. 600$ lık bi tane cihaz ile, belki 10-20 tane 7970'in hesaplama kapasitesi kadar işlem gücü kullanılabiliyor bu iş için. Bu cihazlar sayesinde o denen olaylar oluyor olacak.
Yanıtla +5
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sabuncu 6 yıl
Bitcoin geldi katillik sanala düştü.Allahtan bitcoins denilen bir para birimi var.Geçenlerde katil arıyorduk ssk lı yemek ve akpil li takım çalışmasına yatkın ve en önemlisi 2 yıllık tecrübe istiyorduk aradığımızı bulduk arkadaşım.
Sana da önerebilirim!
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XavierPedro 6 yıl
itachi237
Sajuuk
itachi237 Deep Webde bu para birimi ile kiralık katil tutabiliyor olmamamız bile bitcoinden uzak durulması gerektiğinin kanıtı. Legal olduğunu bilmiyordum. Deep web dışında kullanılan bir yerde görmedim.
Kiralık katili yenle de lirayla da dolarla da euro ile de tutabiliyorsak, onlardan da mı uzak duracağız? Ne saçma bir yorum seninki arkadaş
onları tutmak o kadar kolay değil ama bitcoin ile herşey mümkün.

Fazla film izlemeyin arkadaşlar, ne mümkün? Kaç yakının bitcoinle katil tuttu, kaçını tanıyorsun? Ya da bir gram yolunu yordamını biliyor musun onu söyleyin... Ben söyliyeyim bir halt bilmiyorsunuz. Okuyorsunuz 2 satır yazı etkisinde kalıp buralara yazıyorsunuz. Sonra da "kiralık katil tutuluyor bunlarla, kaka bunlar" diyorsunuz.
Bir laf vardır, arayan mevlasını da bulur belasını da, bizim ülkede olsa olsa gidin evinden alın derler. Ne katili?
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Post Mortem 6 yıl
Hayatım boyunca gördüğüm en saçma şeyler arasındadır bu Bitcoin denen şey.
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LilTunechi 6 yıl
son zamanda özellikle amerikada çok moda fakat hacker saldırısı ile fiyatları inanılmaz düştü şu anlık fırtına dindi gibi ama belli olmaz
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