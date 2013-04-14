Analiz : Bitcoin sistemi "Altına Hücum" dönemini yaşıyor





2009 yılında Japon bir geliştirici grubu tarafından ortaya atılan sanal bir para birimi projesi olan Bitcoin, aradan geçen zamanda popüler oldu ve pek çok internet platformu, alışveriş ve bağış için Bitcoin kabul etmeye başladı.





Diğer sanal ödeme sistemlerinin aksine Bitcoin herhangi bir merkezden yönetilmiyor. Belirli kurallar çerçevesinde Madenci adı verilen sunucularda algoritmalar yardımıyla belirli zaman aralıklarında Bitcoin üretiliyor ve sanal aleme gönderiliyor. Bir borsa haline gelen Bitcoin'ler pazar değerinden alınarak duruma göre daha yüksek veya daha düşük değerden gerçek paralara bozdurulabiliyor.





Bu bakımdan Bitcoin'den ekmeğini çıkarmak isteyenler kendi mesleklerini icra etmeye başladı ve ilgi de oldukça fazla.





Analizlere göre Bitcoin evreni geçen yüzyıl başında ABD'de yaşanan Altına Hücum döneminden geçiyor. Madenci sunucuların algoritmalar nedeniyle grafik gücünün fazla olması gerekiyor.





Blockchain tarafından yapılan araştırmaya göre Madenciler günde ortalama 1 005 MW/saat enerji harcıyor ve bu da günlük 150 000$ maliyete sebep oluyor. Bu da küresel ısınmaya negatif etki ediyor.





Ancak Madenciler emeğin karşılığını alırken, günde 470 000$ gelir elde ediyor. Madencilerin faaliyet karı marjının rekor düzeyde olduğu ifade ediliyor.





Bununla birlikte maden yapabilmek için üst seviye sistemler olması ve sadece maden işine ayrılması şart. Gündelik kullanıcıların elde ettikleri gelirin masrafları karşılamayacağı belirtiliyor.

http://techcrunch.com/2013/04/13/the-cost-of-a-bitcoin/