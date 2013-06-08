Analiz : Bu yıl akıllı telefon sevkiyatı cep telefonu sevkiyatını geride bırakacak





Uzun süre yüksek seviyede seyreden fiyatlar nedeniyle akıllı telefonlar düşük bir satış grafiği izlemişti. Ancak özellikle Android işletim sisteminin pazara girmesiyle her segmente yönelik akıllı telefon bulmak mümkün oldu ve bu da satışlara yansıdı.





Yılın ikinci çeyreğine kadar cep telefonları her zaman akıllı telefonlardan sevkiyat olarak önde olmuştu. Ancak ikinci çeyrek ile birlikte bu istatistik tarihe karıştı. Yeni analizlere göre ise artık cep telefonları akıllı telefonları sevkiyat açısından geçemeyecek.





DisplaySearch, yayınladığı analizde bu yıl toplam 1.81 milyar adet mobil telefon satılacağını öngörüyor. Bunun 937 milyonu akıllı telefon, 889 milyonu ise cep telefonu olacak. 2016 yılına kadar akıllı telefon segmenti yıllık yüzde 26 artış gösterecek. Bu tarih itibariyle de 1.45 milyar adede ulaşan sevkiyat rakamı cep telefonlarını ikiye katlayacak.





Gelişmekte olan ülkelerde ucuz akıllı telefonlara olan büyük talep segmentin itici gücü oluyor. Bu yıl satılan her iki akıllı telefondan birisi Asya/Pasifik bölgesine yönelik olacak.





Ayrıca bu yıl satılacak tüm akıllı telefonların yüzde 57'si 4-5 inç arasında olacakken, yüzde 16'sı ise 5 inçten büyük olacak.

http://www.phonearena.com/news/Smartphone-shipments-to-overtake-shipments-of-featurephones-globally-in-2013_id43396