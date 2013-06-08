Analiz : Bu yıl akıllı telefon sevkiyatı cep telefonu sevkiyatını geride bırakacak

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Uzun süre yüksek seviyede seyreden fiyatlar nedeniyle akıllı telefonlar düşük bir satış grafiği izlemişti. Ancak özellikle Android işletim sisteminin pazara girmesiyle her segmente yönelik akıllı telefon bulmak mümkün oldu ve bu da satışlara yansıdı.
Yılın ikinci çeyreğine kadar cep telefonları her zaman akıllı telefonlardan sevkiyat olarak önde olmuştu. Ancak ikinci çeyrek ile birlikte bu istatistik tarihe karıştı. Yeni analizlere göre ise artık cep telefonları akıllı telefonları sevkiyat açısından geçemeyecek.
DisplaySearch, yayınladığı analizde bu yıl toplam 1.81 milyar adet mobil telefon satılacağını öngörüyor. Bunun 937 milyonu akıllı telefon, 889 milyonu ise cep telefonu olacak. 2016 yılına kadar akıllı telefon segmenti yıllık yüzde 26 artış gösterecek. Bu tarih itibariyle de 1.45 milyar adede ulaşan sevkiyat rakamı cep telefonlarını ikiye katlayacak.
Gelişmekte olan ülkelerde ucuz akıllı telefonlara olan büyük talep segmentin itici gücü oluyor. Bu yıl satılan her iki akıllı telefondan birisi Asya/Pasifik bölgesine yönelik olacak.
Ayrıca bu yıl satılacak tüm akıllı telefonların yüzde 57'si 4-5 inç arasında olacakken, yüzde 16'sı ise 5 inçten büyük olacak.
http://www.phonearena.com/news/Smartphone-shipments-to-overtake-shipments-of-featurephones-globally-in-2013_id43396 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Liseli aylinde arkafonda çalan ton lan bu type 7 :D
aynen katiliyorum. modern akilli telefonlarin detaylarina biraz dikkatli bakildiginda linux dunyasindan gelen ozellikler ve fikirler hemen goze carpiyor. android in cekirdegi linux, iphonela gelen marketde linux repositorynin ticarilesmi hali. eger akilli telefon bilgisayar ozelligi kazanmis cep telefonu olsaydi eski ericson ve nokia ozellikli telefonlarinin yazilim ve karakterlerini modern akilli telefonlarda goruyor olurduk. akilli telefon piyasasinin hakim sirketleride google apple gibi bilgisayar firmalari olmazdi. basitce bilgisayarlar telefon ozelligini alip hayatimiza girdi.
youtube.com/...
Efsane 2 melodiyi de sıkıştırayım..
Hala favori melodim -Ringtone 7
Ve android cihazda o tadı vermiyo :((
bence daha çok telefon özelliği olan cep bilgisayarlarıdır.
w700i kullanmıştım, yine bu telefonlara benzer biraz hafiflemiş ve ince telefon çıkartırlarsa yine tuşlu telefon almak isterim, biraz çağa uyacak şekilde makyajlansın yeter.. Boyutu falanda fena değildi.. Android'siz telefonlarda olmalı, basit sistemleri olan.. :( Şimdi her şey Android, WP8 falan falan..
Pazara en son giren normal telefonları tek bir haberde toplasanız en azından merakımız giderilir, Sony Android'siz telefon getiriyor mu Türkiye'ye mesela?
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