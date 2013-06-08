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Analiz : Bu yıl akıllı telefon sevkiyatı cep telefonu sevkiyatını geride bırakacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bu yıl akıllı telefon sevkiyatı cep telefonu sevkiyatını geride bırakacak

Uzun süre yüksek seviyede seyreden fiyatlar nedeniyle akıllı telefonlar düşük bir satış grafiği izlemişti. Ancak özellikle Android işletim sisteminin pazara girmesiyle her segmente yönelik akıllı telefon bulmak mümkün oldu ve bu da satışlara yansıdı.

Yılın ikinci çeyreğine kadar cep telefonları her zaman akıllı telefonlardan sevkiyat olarak önde olmuştu. Ancak ikinci çeyrek ile birlikte bu istatistik tarihe karıştı. Yeni analizlere göre ise artık cep telefonları akıllı telefonları sevkiyat açısından geçemeyecek.

DisplaySearch, yayınladığı analizde bu yıl toplam 1.81 milyar adet mobil telefon satılacağını öngörüyor. Bunun 937 milyonu akıllı telefon, 889 milyonu ise cep telefonu olacak. 2016 yılına kadar akıllı telefon segmenti yıllık yüzde 26 artış gösterecek. Bu tarih itibariyle de 1.45 milyar adede ulaşan sevkiyat rakamı cep telefonlarını ikiye katlayacak. 

Gelişmekte olan ülkelerde ucuz akıllı telefonlara olan büyük talep segmentin itici gücü oluyor. Bu yıl satılan her iki akıllı telefondan birisi Asya/Pasifik bölgesine yönelik olacak. 

Ayrıca bu yıl satılacak tüm akıllı telefonların yüzde 57'si 4-5 inç arasında olacakken, yüzde 16'sı ise 5 inçten büyük olacak.

http://www.phonearena.com/news/Smartphone-shipments-to-overtake-shipments-of-featurephones-globally-in-2013_id43396 Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Sony W810 modelinin biraz geliştirilmiş versiyonunu çıkarsın dokunmatik akıllı telefonların yüzüne bakmam şimdiye kadar kesin bir Ev parası vermişimdir akıllı telefonlara hani verdimde ne oldu yok güncelleme gelmedi yok kastı şarjı bitti hele rehbere girmek saç baş yoldurdu bana kaç yıl oldu hala W810u unutamadım hiç bir telde o hazzı ve mutluluğuda bulamadım
Sony W810 modelinin biraz geliştirilmiş versiyonunu çıkarsın dokunmatik akıllı telefonların yüzüne bakmam şimdiye kadar kesin bir Ev parası vermişimdir akıllı t...
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DraGonS 6 yıl
hayalet cevher

Arkada Panasonic GD92 var lan , hey gidi günler :(http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zeNs32zzLa8#t=24sEfsane 2 melodiyi de sıkıştırayım..Hala favori melodim -Ringtone 7Ve android cihazda o tadı vermiyo :((


Liseli aylinde arkafonda çalan ton lan bu type 7 :D
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Zenci Forvet 6 yıl
Nokia modelleri ne iyiydi zamanında. Cep telefonlarına ağzımız açık bakardık ta ki akıllı telefonlar hayatımıza girene kadar.
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darkaura 6 yıl
Vash The Stampede
CooLasFcuKAkıllı telefonlar da birer cep telefonudur.
bence daha çok telefon özelliği olan cep bilgisayarlarıdır.

aynen katiliyorum. modern akilli telefonlarin detaylarina biraz dikkatli bakildiginda linux dunyasindan gelen ozellikler ve fikirler hemen goze carpiyor. android in cekirdegi linux, iphonela gelen marketde linux repositorynin ticarilesmi hali. eger akilli telefon bilgisayar ozelligi kazanmis cep telefonu olsaydi eski ericson ve nokia ozellikli telefonlarinin yazilim ve karakterlerini modern akilli telefonlarda goruyor olurduk. akilli telefon piyasasinin hakim sirketleride google apple gibi bilgisayar firmalari olmazdi. basitce bilgisayarlar telefon ozelligini alip hayatimiza girdi.
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Srcn81 6 yıl
Taşınabilir cep bilgisayarı.
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hayalet cevher 6 yıl
Arkada Panasonic GD92 var lan , hey gidi günler :(
youtube.com/...
Efsane 2 melodiyi de sıkıştırayım..
Hala favori melodim -Ringtone 7
Ve android cihazda o tadı vermiyo :((
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Vash The Stampede 6 yıl
CooLasFcuK
Akıllı telefonlar da birer cep telefonudur.

bence daha çok telefon özelliği olan cep bilgisayarlarıdır.
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S60Doctor 6 yıl
Bende c510 kullanmistim. Ama emin olun teknolojiye bu kadar alistiktan sonra o telefonlar kullanilmaz. Dokunmatige alistik bir kere, internete giriyoruz, universite ders notlarini tarayicidan taramis gibi tariyoruz, ögrenci bilgi sistemine girip notlari takip ediyoruz, forumdonanim'a giriyoruz :) arada bir oyun oynuyoruz vs vs. Belki bir kismini daha yavas sartlar altinda c510 da da yapardim, ama sanmiyorum bu teknolojiler varken o teknolojiyi kullanacagimi.
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VYC Majoris 6 yıl
Akıllı telefonlar da birer cep telefonudur.
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fuckulteli 6 yıl
web101
Sony W810 modelinin biraz geliştirilmiş versiyonunu çıkarsın dokunmatik akıllı telefonların yüzüne bakmam şimdiye kadar kesin bir Ev parası vermişimdir akıllı telefonlara hani verdimde ne oldu yok güncelleme gelmedi yok kastı şarjı bitti hele rehbere girmek saç baş yoldurdu bana kaç yıl oldu hala W810u unutamadım hiç bir telde o hazzı ve mutluluğuda bulamadım

w700i kullanmıştım, yine bu telefonlara benzer biraz hafiflemiş ve ince telefon çıkartırlarsa yine tuşlu telefon almak isterim, biraz çağa uyacak şekilde makyajlansın yeter.. Boyutu falanda fena değildi.. Android'siz telefonlarda olmalı, basit sistemleri olan.. :( Şimdi her şey Android, WP8 falan falan..
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General. 6 yıl en beğenilen
Sony W810 modelinin biraz geliştirilmiş versiyonunu çıkarsın dokunmatik akıllı telefonların yüzüne bakmam şimdiye kadar kesin bir Ev parası vermişimdir akıllı telefonlara hani verdimde ne oldu yok güncelleme gelmedi yok kastı şarjı bitti hele rehbere girmek saç baş yoldurdu bana kaç yıl oldu hala W810u unutamadım hiç bir telde o hazzı ve mutluluğuda bulamadım
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HumbiGumbi 6 yıl
akıllı telefonla cep telefonu arasındaki fark nedir tam olarak anlamış değilim. hani şuan cep telefonu kategorisindeki bir çok ürünle akıllı telefondaki ürünlerin yaptıkları iş benzer(Performans ve kalite farkı hariç). Bu ayrımı neye dayanarak yapıyoruz ?
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fuckulteli 6 yıl
Akıllı telefonlar çıktı çıkalı, özellikle son 2 senedir hangi markanın hangi yeni cep telefonu var haberimiz olmuyor. Arada bir Nokia'nın telefonları duyuruluyor ama Sony olsun, Samsung olsun.. Hiç dikkatimi çekmedi, yeni bir şeyler üretiyorlardır ama haberi gözüme ilişmedi..
Pazara en son giren normal telefonları tek bir haberde toplasanız en azından merakımız giderilir, Sony Android'siz telefon getiriyor mu Türkiye'ye mesela?
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