Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite 2 özellikleri ortaya çıktı: Rakipsiz olabilir

    Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi, 100 TOPS NPU gücü ve Oryon Gen 2 çekirdek mimarisiyle rakipsiz olabilir. Tarih yaklaştıkça detaylar belli olmaya başladı. 

    Snapdragon 8 Elite 2 özellikleri ortaya çıktı: Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 hakkında sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Daha önce AnTuTu testlerinde 3.8 milyon puana ulaştığı söylenen işlemcinin şimdi de teknik detayları paylaşıldı. Önceki modele göre belirgin bir sıçrama sunacak.

    Snapdragon 8 Elite 2 neler sunacak?

    Sızan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite 2, TSMC’nin gelişmiş 3nm N3P üretim süreciyle geliyor ve tamamen performansa odaklanan Oryon Gen 2 çekirdek mimarisi kullanıyor. Bu doğrultuda iki prime ve altı performans çekirdeğiyle yapılandırılan işlemci, enerji verimliliği çekirdeklerini tamamen geride bırakmış olacak. 

    Ayrıca ARMv9 tabanlı tasarım, SME 1 ve SVE2 gibi modern komut setleriyle beraber geliyor ve Prime çekirdeklerin 4.4GHz gibi iddialı bir frekansta çalışacağı da paylaşılan detaylar arasında. Ancak asıl dikkat çeken bileşen Hexagon NPU tarafında. Yeni nesil NPU’nun 100 TOPS (trilyon işlem/saniye) seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Karşılaştırmak adına, bunun Snapdragon 8 Elite için 45 TOPS (trilyon işlem/saniye) düzeyinde olduğunu söyleyelim.

    Son olarak GPU bölümünde ise Adreno 840'ın bulunacağı doğrulandı ve bu kez %33 daha büyük L2 önbellek ile desteklenecek. Şu an için Snapdragon 8 Elite 2'nin Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 16 gibi amiral gemilerinde kullanılması bekleniyor. Ancak en büyük soru hâlâ yanıtlanmış değil: 100 TOPS NPU ve bu yeni mimari, Apple'ın A19'una karşı gerçekten yeterli olacak mı? Tüm yanıtlar ise Snapdragon Summit etkinliğinde belli olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi bes şirketi citoles kullananlar yorumları cs 1.5 kodları garanti sanal karta para aktarma porsche cayenne kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum