Snapdragon 8 Elite 2 özellikleri ortaya çıktı: Rakipsiz olabilir

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Tam Boyutta Gör Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 hakkında sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Daha önce AnTuTu testlerinde 3.8 milyon puana ulaştığı söylenen işlemcinin şimdi de teknik detayları paylaşıldı. Önceki modele göre belirgin bir sıçrama sunacak.

Snapdragon 8 Elite 2 neler sunacak?

Sızan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite 2, TSMC’nin gelişmiş 3nm N3P üretim süreciyle geliyor ve tamamen performansa odaklanan Oryon Gen 2 çekirdek mimarisi kullanıyor. Bu doğrultuda iki prime ve altı performans çekirdeğiyle yapılandırılan işlemci, enerji verimliliği çekirdeklerini tamamen geride bırakmış olacak.

Ayrıca ARMv9 tabanlı tasarım, SME 1 ve SVE2 gibi modern komut setleriyle beraber geliyor ve Prime çekirdeklerin 4.4GHz gibi iddialı bir frekansta çalışacağı da paylaşılan detaylar arasında. Ancak asıl dikkat çeken bileşen Hexagon NPU tarafında. Yeni nesil NPU’nun 100 TOPS (trilyon işlem/saniye) seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Karşılaştırmak adına, bunun Snapdragon 8 Elite için 45 TOPS (trilyon işlem/saniye) düzeyinde olduğunu söyleyelim.

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Son olarak GPU bölümünde ise Adreno 840'ın bulunacağı doğrulandı ve bu kez %33 daha büyük L2 önbellek ile desteklenecek. Şu an için Snapdragon 8 Elite 2'nin Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 16 gibi amiral gemilerinde kullanılması bekleniyor. Ancak en büyük soru hâlâ yanıtlanmış değil: 100 TOPS NPU ve bu yeni mimari, Apple'ın A19'una karşı gerçekten yeterli olacak mı? Tüm yanıtlar ise Snapdragon Summit etkinliğinde belli olacak.

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