Tecno telefonların yeni arayüzü HiOS 15 tanıtıldı: İşte yenilikler

Tecno, HiOS 15 güncellemesiyle ön yüklü gelen uygulamaların sayısını neredeyse yarı yarıya azalttığını söylüyor. Güncellemede, yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları ve yeni minimal simgelerle yeni animasyonlar ve geçişler göze çarpıyor. Uygulama geçişlerinin de %15 daha hızlandırıldığı belirtildi.
HiOS 15, bellek performansının ve depolama alanının daha verimli kullanılmasını sağlayan MemFusion 3.0 ve bellek birleştirme gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca Sensory Scheduling 2.0, uygulamalardaki bilgileri korumak için boş veri moduyla birlikte aynı anda 25 uygulamaya kadar çoklu görev performansını iyileştiriyor.
HiOS 15 güncellemesi, Tecno telefonlara çeşitli yapay zeka özellikleri de getiriyor: WhatsApp ve diğer popüler mesajlaşma uygulamalarında gerçek zamanlı çeviri, transkripsiyon ve arama özeti sağlayan AI Call Assistant, uzaktayken aramaları otomatik olarak yanıtlamak ve arama özeti oluşturmak için AI Auto Answer, konuşmalarda arka plan gürültüsünü azaltmak için AI Voiceprint Noise Suppression ve belge yazarken yardımcı olmak için AI Writing & Document Assistant, ekran görüntülerinde hassas bilgileri bulanıklaştırmak için AI Blurring gibi birçok yapay zeka özelliği kulanıma sunuldu.
HiOS 15 güncellemesi ile Tecno telefonlara gelecek yenilikler
- Daha temiz kullanıcı arayüzü (Önceden yüklü uygulamalar %40 oranında azaltıldı)
- YZ tarafından oluşturulan duvar kağıtları, animasyonlar, simgeler
- Daha akıcı uygulama geçişleri (%15 daha hızlı)
- Daha akıcı çoklu görev (25’ten fazla uygulamayı yavaşlamadan çalıştırma)
- Uygulamalar için gelişmiş gizlilik
- Bellek birleştirme (RAM ve depolamayı optimize eder)
- Ella AI: Hindistan’a özel yapay zeka asistanı
- WhatsApp dahil aramalar için gerçek zamanlı çeviri, transkripsiyon, özet
- Aramaları otomatik yanıtlama ve özetleme
- Daha net aramalar için arka plan gürültüsünü azaltma
- Yapay zeka yardımıyla yazma ve belge asistanı
- Ekrandaki içeriğe dayalı bağlamsal akıllı destek sunma
- Sesli komutla görsel düzenleme ve genişletme
- Yapay zekayla bulanık fotoğrafları hızlıca keskinleştirme
- Ekran görüntülerindeki hassas bilgileri otomatik bulanıklaştırma
Tecno, HiOS 15 güncellemesini alacak cihazların listesi ve dağıtım tarihi hakkında henüz bilgi paylaşmadı.Kaynakça https://www.tecno-mobile.com/hios/ https://www.gsmarena.com/tecno_announces_hios_15_with_improved_ui_and_new_ai_features-news-67686.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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