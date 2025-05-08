Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tecno telefonların yeni arayüzü HiOS 15 tanıtıldı: İşte yenilikler

    Tecno, mobil cihazları için yeni nesil Android 15 tabanlı arayüzünü duyurdu. HiOS 15 güncellemesi, yenilenen ana ekran, performans iyileştirmesi ve bir dizi yapay zeka özelliği getiriyor.

    Tecno HiOS 15 Android 15 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Tecno, akıllı telefon deneyimini geliştirmeyi amaçlayan Android tabanlı özel işletim sistemi HiOS 15'i tanıttı. Şirket, bu yeni işletim sisteminin daha kişisel, akıcı ve akıllı deneyim sağlayacağını iddia ediyor.

    Tecno, HiOS 15 güncellemesiyle ön yüklü gelen uygulamaların sayısını neredeyse yarı yarıya azalttığını söylüyor. Güncellemede, yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları ve yeni minimal simgelerle yeni animasyonlar ve geçişler göze çarpıyor. Uygulama geçişlerinin de %15 daha hızlandırıldığı belirtildi.

    HiOS 15, bellek performansının ve depolama alanının daha verimli kullanılmasını sağlayan MemFusion 3.0 ve bellek birleştirme gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca Sensory Scheduling 2.0, uygulamalardaki bilgileri korumak için boş veri moduyla birlikte aynı anda 25 uygulamaya kadar çoklu görev performansını iyileştiriyor.

    HiOS 15 güncellemesi, Tecno telefonlara çeşitli yapay zeka özellikleri de getiriyor: WhatsApp ve diğer popüler mesajlaşma uygulamalarında gerçek zamanlı çeviri, transkripsiyon ve arama özeti sağlayan AI Call Assistant, uzaktayken aramaları otomatik olarak yanıtlamak ve arama özeti oluşturmak için AI Auto Answer, konuşmalarda arka plan gürültüsünü azaltmak için AI Voiceprint Noise Suppression ve belge yazarken yardımcı olmak için AI Writing & Document Assistant, ekran görüntülerinde hassas bilgileri bulanıklaştırmak için AI Blurring gibi birçok yapay zeka özelliği kulanıma sunuldu.

    HiOS 15 güncellemesi ile Tecno telefonlara gelecek yenilikler

    • Daha temiz kullanıcı arayüzü (Önceden yüklü uygulamalar %40 oranında azaltıldı)
    • YZ tarafından oluşturulan duvar kağıtları, animasyonlar, simgeler
    • Daha akıcı uygulama geçişleri (%15 daha hızlı)
    • Daha akıcı çoklu görev (25’ten fazla uygulamayı yavaşlamadan çalıştırma)
    • Uygulamalar için gelişmiş gizlilik
    • Bellek birleştirme (RAM ve depolamayı optimize eder)
    • Ella AI: Hindistan’a özel yapay zeka asistanı
    • WhatsApp dahil aramalar için gerçek zamanlı çeviri, transkripsiyon, özet
    • Aramaları otomatik yanıtlama ve özetleme
    • Daha net aramalar için arka plan gürültüsünü azaltma
    • Yapay zeka yardımıyla yazma ve belge asistanı
    • Ekrandaki içeriğe dayalı bağlamsal akıllı destek sunma
    • Sesli komutla görsel düzenleme ve genişletme
    • Yapay zekayla bulanık fotoğrafları hızlıca keskinleştirme
    • Ekran görüntülerindeki hassas bilgileri otomatik bulanıklaştırma

    Tecno, HiOS 15 güncellemesini alacak cihazların listesi ve dağıtım tarihi hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

    Kaynakça https://www.tecno-mobile.com/hios/ https://www.gsmarena.com/tecno_announces_hios_15_with_improved_ui_and_new_ai_features-news-67686.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota chr paket sıralaması troll demek suç mu 0560 hangi operatör renault servis bakım ücretleri 80 tyt 50 ayt kaç bin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum