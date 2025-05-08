Tecno telefonların yeni arayüzü HiOS 15 tanıtıldı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Tecno, akıllı telefon deneyimini geliştirmeyi amaçlayan Android tabanlı özel işletim sistemi HiOS 15'i tanıttı. Şirket, bu yeni işletim sisteminin daha kişisel, akıcı ve akıllı deneyim sağlayacağını iddia ediyor.

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Tecno, HiOS 15 güncellemesiyle ön yüklü gelen uygulamaların sayısını neredeyse yarı yarıya azalttığını söylüyor. Güncellemede, yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları ve yeni minimal simgelerle yeni animasyonlar ve geçişler göze çarpıyor. Uygulama geçişlerinin de %15 daha hızlandırıldığı belirtildi.

HiOS 15, bellek performansının ve depolama alanının daha verimli kullanılmasını sağlayan MemFusion 3.0 ve bellek birleştirme gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca Sensory Scheduling 2.0, uygulamalardaki bilgileri korumak için boş veri moduyla birlikte aynı anda 25 uygulamaya kadar çoklu görev performansını iyileştiriyor.

HiOS 15 güncellemesi, Tecno telefonlara çeşitli yapay zeka özellikleri de getiriyor: WhatsApp ve diğer popüler mesajlaşma uygulamalarında gerçek zamanlı çeviri, transkripsiyon ve arama özeti sağlayan AI Call Assistant, uzaktayken aramaları otomatik olarak yanıtlamak ve arama özeti oluşturmak için AI Auto Answer, konuşmalarda arka plan gürültüsünü azaltmak için AI Voiceprint Noise Suppression ve belge yazarken yardımcı olmak için AI Writing & Document Assistant, ekran görüntülerinde hassas bilgileri bulanıklaştırmak için AI Blurring gibi birçok yapay zeka özelliği kulanıma sunuldu.

HiOS 15 güncellemesi ile Tecno telefonlara gelecek yenilikler

Daha temiz kullanıcı arayüzü (Önceden yüklü uygulamalar %40 oranında azaltıldı)

YZ tarafından oluşturulan duvar kağıtları, animasyonlar, simgeler

Daha akıcı uygulama geçişleri (%15 daha hızlı)

Daha akıcı çoklu görev (25’ten fazla uygulamayı yavaşlamadan çalıştırma)

Uygulamalar için gelişmiş gizlilik

Bellek birleştirme (RAM ve depolamayı optimize eder)

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WhatsApp dahil aramalar için gerçek zamanlı çeviri, transkripsiyon, özet

Aramaları otomatik yanıtlama ve özetleme

Daha net aramalar için arka plan gürültüsünü azaltma

Yapay zeka yardımıyla yazma ve belge asistanı

Ekrandaki içeriğe dayalı bağlamsal akıllı destek sunma

Sesli komutla görsel düzenleme ve genişletme

Yapay zekayla bulanık fotoğrafları hızlıca keskinleştirme

Ekran görüntülerindeki hassas bilgileri otomatik bulanıklaştırma

Tecno, HiOS 15 güncellemesini alacak cihazların listesi ve dağıtım tarihi hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

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Tecno telefonlar için Android 15 tabanlı HiOS 15 tanıtıldı