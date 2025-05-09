Samsung One UI 8 Beta artık resmi: İşte ilk görüntüler

One UI 8.0 beta artık resmi
Kaçıranlar için Galaxy S25 serisi Ocak 2025’te tanıtılmış ve Android 15 tabanlı One UI 7 ile kullanıcıya sunulmuştu. Önceki amiral gemileri ise bu güncellemeyi Şubat ayında almaya başlamıştı. Ancak Samsung, Android 16 için hazırlıklara şimdiden hız verdi. One UI 7 üzerine inşa edilen güncelleme, ilk bilgilere göre özellikle geçiş animasyonlarını daha akıcı hale getirmeye odaklanıyor.
Yeni sürümde dikkat çeken yenilikler arasında güncellenmiş bir Quick Share arayüzü, daha gelişmiş DeX desteği ve Android’in yeni Private Space API’sini kullanan daha güvenli bir Korumalı Klasör yer alıyor.
Sızdırılan ekran görüntülerine göre kullanıcı arayüzünde bazı küçük değişiklikler de mevcut. Şeffaf açılır menüler, yeni duvar kağıdı renkleri ve daha minimal bir tasarıma geçiş yapılmış. One UI 8.0 halka açık beta sürümün Ağustos veya Eylül ayını bulması bekleniyor.
Samsung'un One UI Beta Programına başvurmak için Samsung Members uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Beta programı açıldığında ilk deneyenler biri olabilirsiniz. Ancak bu sürümlerin çeşitli hatalar ve güvenlik sorunları içerebileceğini unutmamak gerek. Genel kullanıcılar için kararlı sürümü beklemek daha akıllıca olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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