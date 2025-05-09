Samsung One UI 8 Beta artık resmi: İşte ilk görüntüler

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Tam Boyutta Gör Günümüzde Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesine devam eden Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi üzerinde çalışmalara başladı. Son olarak ilk beta yapısı, Galaxy S25 Ultra'da görünmeye başladı. Yeni sürüm, Haziran 2025 ortasında halka açık beta, Temmuz ayında ise Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modellerinde hazır olması bekleniyor.

One UI 8.0 beta artık resmi

Kaçıranlar için Galaxy S25 serisi Ocak 2025’te tanıtılmış ve Android 15 tabanlı One UI 7 ile kullanıcıya sunulmuştu. Önceki amiral gemileri ise bu güncellemeyi Şubat ayında almaya başlamıştı. Ancak Samsung, Android 16 için hazırlıklara şimdiden hız verdi. One UI 7 üzerine inşa edilen güncelleme, ilk bilgilere göre özellikle geçiş animasyonlarını daha akıcı hale getirmeye odaklanıyor.

Yeni sürümde dikkat çeken yenilikler arasında güncellenmiş bir Quick Share arayüzü, daha gelişmiş DeX desteği ve Android’in yeni Private Space API’sini kullanan daha güvenli bir Korumalı Klasör yer alıyor.

Sızdırılan ekran görüntülerine göre kullanıcı arayüzünde bazı küçük değişiklikler de mevcut. Şeffaf açılır menüler, yeni duvar kağıdı renkleri ve daha minimal bir tasarıma geçiş yapılmış. One UI 8.0 halka açık beta sürümün Ağustos veya Eylül ayını bulması bekleniyor.

Android 15 (One UI 7.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu 6 gün önce eklendi

Samsung'un One UI Beta Programına başvurmak için Samsung Members uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Beta programı açıldığında ilk deneyenler biri olabilirsiniz. Ancak bu sürümlerin çeşitli hatalar ve güvenlik sorunları içerebileceğini unutmamak gerek. Genel kullanıcılar için kararlı sürümü beklemek daha akıllıca olabilir.

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