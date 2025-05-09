Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım görüntüleri paylaşıldı

    Samsung, yakında Galaxy S25 Edge modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan hemen önce, Galaxy S25 Edge özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...             

    Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S25 Edge modeli ilgili sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce yeni model için bir tanıtım videosu yayınlarken, Galaxy S25 Edge'e ait olduğu belirtilen kılıflar sızdırılmıştı. Şimdi ise cihazın resmi tanıtım görüntüleri paylaşıldı. İşte özellikleri

    Galaxy S25 Edge tanıtım görüntüleri paylaşıldı

    Sızdırılan tanıtım görsellerine göre Galaxy S25 Edge, üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar Jet Siyahı, Buz Mavisi ve Gümüş. Galaxy S25 Edge’in arka yüzünde ise 200 MP ana kamera, 2x optik kalite yakınlaştırma, otomatik odaklama destekli 12 MP ultra geniş açı sensörü ve önde 12 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında ise, Galaxy S25 Edge'in "Galaxy için özel olarak optimize edilmiş en güçlü işlemciyle" geleceği belirtiliyor. Henüz yonga setinin ismi netleşmese de, Snapdragon 8 Elite olması muhtemel. Ayrıca bu konfigürasyonda titanyum çerçeveye, IP68 sertifikalı toz ve suya dayanıklı yapının yanı sıra, Corning'in yeni nesil Gorilla Glass Ceramic 2 cam koruması bulunacak. 
    Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Son olarak 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelmesi beklenen S25 Edge, 12 GB RAM ile 256 GB/512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Fiyat bölümünde ise, sızıntılar 256 GB versiyonunun Avrupa'da 1.249 euro, 512 GB versiyonunu ise 1.369 euro civarında olacağı yönünde. Ancak tüm detaylar lansman tarihinde belli olacak.

    Samsung Galaxy S25 Edge ne zaman çıkıyor?

    Samsung, Galaxy S25 Edge modelini 13 Mayıs'ta tanıtacağını resmen açıkladı. Şirket, yeni ince modeli için bir Unpacked etkinliği düzenlemeyecek, bunun yerine cihaza özel olarak web sitesinde ve YouTube'da bir lansman düzenleyecek. Telefonun lansmanı Güney Kore saati ile 09.00'da, Türkiye saatiyle ise gece 03:00'de gerçekleştirilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nefesle bayılma doblo 1.3 multijet trafik sigortası ne kadar lean nasıl yapılır dyson mı philips mi bedava 50 dolar veren site

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17
    MSI KATANA 17
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum