Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım görüntüleri paylaşıldı

Sızdırılan tanıtım görsellerine göre Galaxy S25 Edge, üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar Jet Siyahı, Buz Mavisi ve Gümüş. Galaxy S25 Edge’in arka yüzünde ise 200 MP ana kamera, 2x optik kalite yakınlaştırma, otomatik odaklama destekli 12 MP ultra geniş açı sensörü ve önde 12 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Samsung Galaxy S25 Edge ne zaman çıkıyor?
Samsung, Galaxy S25 Edge modelini 13 Mayıs'ta tanıtacağını resmen açıkladı. Şirket, yeni ince modeli için bir Unpacked etkinliği düzenlemeyecek, bunun yerine cihaza özel olarak web sitesinde ve YouTube'da bir lansman düzenleyecek. Telefonun lansmanı Güney Kore saati ile 09.00'da, Türkiye saatiyle ise gece 03:00'de gerçekleştirilecek.