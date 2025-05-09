Samsung Galaxy S25 Edge tanıtım görüntüleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S25 Edge modeli ilgili sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce yeni model için bir tanıtım videosu yayınlarken, Galaxy S25 Edge'e ait olduğu belirtilen kılıflar sızdırılmıştı. Şimdi ise cihazın resmi tanıtım görüntüleri paylaşıldı. İşte özellikleri

Galaxy S25 Edge tanıtım görüntüleri paylaşıldı

Sızdırılan tanıtım görsellerine göre Galaxy S25 Edge, üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar Jet Siyahı, Buz Mavisi ve Gümüş. Galaxy S25 Edge’in arka yüzünde ise 200 MP ana kamera, 2x optik kalite yakınlaştırma, otomatik odaklama destekli 12 MP ultra geniş açı sensörü ve önde 12 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise, Galaxy S25 Edge'in "Galaxy için özel olarak optimize edilmiş en güçlü işlemciyle" geleceği belirtiliyor. Henüz yonga setinin ismi netleşmese de, Snapdragon 8 Elite olması muhtemel. Ayrıca bu konfigürasyonda titanyum çerçeveye, IP68 sertifikalı toz ve suya dayanıklı yapının yanı sıra, Corning'in yeni nesil Gorilla Glass Ceramic 2 cam koruması bulunacak.

Tam Boyutta Gör Son olarak 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelmesi beklenen S25 Edge, 12 GB RAM ile 256 GB/512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Fiyat bölümünde ise, sızıntılar 256 GB versiyonunun Avrupa'da 1.249 euro, 512 GB versiyonunu ise 1.369 euro civarında olacağı yönünde. Ancak tüm detaylar lansman tarihinde belli olacak.

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Samsung Galaxy S25 Edge ne zaman çıkıyor?

Samsung, Galaxy S25 Edge modelini 13 Mayıs'ta tanıtacağını resmen açıkladı. Şirket, yeni ince modeli için bir Unpacked etkinliği düzenlemeyecek, bunun yerine cihaza özel olarak web sitesinde ve YouTube'da bir lansman düzenleyecek. Telefonun lansmanı Güney Kore saati ile 09.00'da, Türkiye saatiyle ise gece 03:00'de gerçekleştirilecek.

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