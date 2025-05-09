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    Vivo’nun yeni katlanabilir amiral gemisi X Fold 5 beklentileri yükseltiyor

    Vivo X Fold 5 hakkında önemli detaylar sızdırıldı. Güçlü donanımı, büyük bataryası ve dikkat çeken ekran tasarımıyla sınıfındaki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

    Vivo X Fold 5'in özellikleri netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun yeni nesil katlanabilir telefonu X Fold 5 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılan X Fold 3 serisinin devamı niteliğindeki bu model, Çin kültüründe uğursuz sayıldığı için atlanan “4” rakamı nedeniyle doğrudan beş numarayla geliyor.

    Sızan bilgilere göre X Fold 5, dış yüzeyde 6,53 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir ekran taşıyacak. İç kısımda ise 8,03 inç boyutunda, 2K çözünürlüklü AMOLED bir panel yer alacak. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızına sahip. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunacak. Bu yonga setine 16 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı eşlik edecek.

    Kamera tarafında da güçlü bir kurulum dikkat çekiyor. Arkada üçlü 50 MP sensörlü sistem yer alırken, ana kamera Sony IMX921, telefoto lens ise 3x optik yakınlaştırmalı Sony IMX882 olacak. Hem iç hem dış ekran için yerleştirilen 32 MP’lik ön kameralarla da selfie deneyimi güçleniyor.

    Pil kapasitesiyle de rakiplerini geride bırakmaya hazırlanan X Fold 5, 6000 mAh’lik bataryasıyla piyasadaki en büyük pile sahip katlanabilir model olmaya aday. Üstelik bu dev bataryaya rağmen gövde kalınlığı açık halde yalnızca 4,3 mm. Cihaz, 90W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteğiyle geliyor.

    Ek olarak, yan tarafa yerleştirilen parmak izi sensörü, üç kademeli bildirim anahtarı ve IP sertifikalı dayanıklı gövde gibi detaylar da cihazın öne çıkan diğer özellikleri arasında. Bu yıl bir Pro modeli görmeyeceğimiz iddia edilirken, Vivo’nun tüm odağını X Fold 5 üzerine yoğunlaştırdığı konuşuluyor. Tanıtımın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

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