Analiz : Çinli üreticiler gelecek yıl akıllı telefon pazarını domine edecek





Apple ve Samsung'un büyük bir egemenliğe sahip olduğu akıllı telefon pazarında diğer üreticilerin ilk beş sıralama için mücadele ettiklerini görüyoruz. Son dönemde yükselişe geçen Çinli üreticilerin ise ilk on sıralamada toplam payı yüzde 18 civarında.





ABI Research tarafından yapılan yeni bir analize göre gelecek yıl itibariyle akıllı telefon pazarında Çinli üreticilerin yüzde 50 pazar payına ulaşması bekleniyor.





Çinlilerin özellikle maliyeti düşük ancak ortalama performans sunan cihazlarının büyük ilgi göreceği ve satışlara olumlu katkı yapacağı belirtiliyor. Geçen yıl tüm pazar dikkat alındığında Çinli üreticilerin payının yüzde 38 sınırına yükseldiği görülüyor.





Yılın ilk üç ayı itibariyle beş Çinli firma pazarın ilk on oyuncusu arasına girmeyi başardı. Bunların üç tanesi ise genelde Çin pazarına yönelik satış yapıyor. Bu da dikkat çekici bir nokta.





Global pazarda en başarılı Çinli firma Lenovo olarak gösteriliyor. Motorola Mobility'nin satın alınması ile birlikte Lenovo toplam pazar payını yüzde 6'ya çıkardı. Satış rakamı ise 60 milyonu geçti. Motorola işin içine katılmadığında en iyi Çinli yüzde 5.3 ile Huawei durumunda.





Çinli üreticilerin en başarılı olduğu pazarlar gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor. Ancak gelecek yıl gelişmiş ülke pazarlarında da Çinli üreticilerin başarılı rakamlara imza atacağı ifade ediliyor.

http://www.gizmochina.com/2014/03/17/chinese-smartphone-vendor-will-be-dominate-for-global-smartphone-market-next-year/