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Analiz : Çinli üreticiler gelecek yıl akıllı telefon pazarını domine edecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Çinli üreticiler gelecek yıl akıllı telefon pazarını domine edecek

Apple ve Samsung'un büyük bir egemenliğe sahip olduğu akıllı telefon pazarında diğer üreticilerin ilk beş sıralama için mücadele ettiklerini görüyoruz. Son dönemde yükselişe geçen Çinli üreticilerin ise ilk on sıralamada toplam payı yüzde 18 civarında.

ABI Research tarafından yapılan yeni bir analize göre gelecek yıl itibariyle akıllı telefon pazarında Çinli üreticilerin yüzde 50 pazar payına ulaşması bekleniyor. 

Çinlilerin özellikle maliyeti düşük ancak ortalama performans sunan cihazlarının büyük ilgi göreceği ve satışlara olumlu katkı yapacağı belirtiliyor. Geçen yıl tüm pazar dikkat alındığında Çinli üreticilerin payının yüzde 38 sınırına yükseldiği görülüyor. 

Yılın ilk üç ayı itibariyle beş Çinli firma pazarın ilk on oyuncusu arasına girmeyi başardı. Bunların üç tanesi ise genelde Çin pazarına yönelik satış yapıyor. Bu da dikkat çekici bir nokta.

Global pazarda en başarılı Çinli firma Lenovo olarak gösteriliyor. Motorola Mobility'nin satın alınması ile birlikte Lenovo toplam pazar payını yüzde 6'ya çıkardı. Satış rakamı ise 60 milyonu geçti. Motorola işin içine katılmadığında en iyi Çinli yüzde 5.3 ile Huawei durumunda. 

Çinli üreticilerin en başarılı olduğu pazarlar gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor. Ancak gelecek yıl gelişmiş ülke pazarlarında da Çinli üreticilerin başarılı rakamlara imza atacağı ifade ediliyor.  

http://www.gizmochina.com/2014/03/17/chinese-smartphone-vendor-will-be-dominate-for-global-smartphone-market-next-year/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Bizde vergi liginde birinciyiz her sene rekor kırıyor dünyayı domine ediyoruz.
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keskin53 5 yıl
bu çinlileri çok seviriyorum çok üretken varlıklar
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atomcu 5 yıl
Çinliler kendini çok geliştirdi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar f/p cihazları yapıyor ama bizdeki vergiler sağolsun devlet baba yapacağını yapıyor
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BekirTemel 5 yıl
Öyle görünüyor ama dünyaya açılsalar bu süreci çok daha hızlandırırlar.
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sarge61 5 yıl
Bu aralar açıklanan Oppo Find 7'ye bakınca da buna katılmamak çok zor.
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clopin 5 yıl
Milletin eşşekligini yapmayı bıraksalar dünya devi olacak adamlar
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WmGMD 5 yıl
Ben 1 sene içinde olacağını sanmıyorum çünkü üretim bandının çok geniş olması gerek pazarı domine etmek için ki zaten çin dışına pek çıkamıyorlar.Daha kendi siparişlerine yetişemeyen firmalar bunlar.Gelişmeleri gerek f/p cihazları ama çoğunun tasarımıda başka telefondan esinlenilmiş oluyor.Biraz özgün biraz üretim bandının birazda dış piyasaya açılmak için cesarete ihtiyaçları var.Saygılar.
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Creation Epic 5 yıl
Merhaba,
Daha önce Xinjiang bölgesinin başkenti Urumçi şehrinde iki sene çince okumak için kalmıştım.
Beyler size şöyle söyliyeyimki çin malı akıllı telefonlar eskiden çok çok kötü idi neden mi? bendeniz orda iken ucuz olsun diye lenovo marka bir 5 inçlik bir telefon almıştım fakat uygulama yükleyince telefon çok yavaşlıyor kullanılamaz hale geliyordu anlayacağınız. Fakat bu 2013'te ne oldu ise performansta bir sıçrama oldu adamlarda, büyükşehirlerde pöpüler markalar dominant olmakla birlikte küçük şehirler kasabalar veya dargelirliler çoğunlukta ve tercih ettikleri ise yerel markalar, buda doğrudan markalara büyük ve rekabetsiz pazar sağlayınca kendilerini geliştirdiler.
Görüceksinizki yakında bu çinli markalar büyük tekelleri bayağı zorlayacaklar.
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Tengere 5 yıl Creation Epic
Doğu Türkistan yani.
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Rubisco 5 yıl
Bi nevi devalüasyon gibi bişy de yapmış oldular bi miktar daha rekabet güçleri arttı. Yani olabilir gibi duruyor, konumları güçlenebilir gibi firmaların.
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tr-enigma 5 yıl
trye gelseler samsung htc nokianın yüzüne bile bakmam adamlar hem ürünü iyi yapıyor hem destek veriyor hem düşük fiyata satıyor garanti servisleri iyi yani bizdeki durumun tam tersi :D
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General. 5 yıl en beğenilen
Bizde vergi liginde birinciyiz her sene rekor kırıyor dünyayı domine ediyoruz.
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