Analiz : Çinli üreticiler gelecek yıl akıllı telefon pazarını domine edecek

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Apple ve Samsung'un büyük bir egemenliğe sahip olduğu akıllı telefon pazarında diğer üreticilerin ilk beş sıralama için mücadele ettiklerini görüyoruz. Son dönemde yükselişe geçen Çinli üreticilerin ise ilk on sıralamada toplam payı yüzde 18 civarında.
ABI Research tarafından yapılan yeni bir analize göre gelecek yıl itibariyle akıllı telefon pazarında Çinli üreticilerin yüzde 50 pazar payına ulaşması bekleniyor.
Çinlilerin özellikle maliyeti düşük ancak ortalama performans sunan cihazlarının büyük ilgi göreceği ve satışlara olumlu katkı yapacağı belirtiliyor. Geçen yıl tüm pazar dikkat alındığında Çinli üreticilerin payının yüzde 38 sınırına yükseldiği görülüyor.
Yılın ilk üç ayı itibariyle beş Çinli firma pazarın ilk on oyuncusu arasına girmeyi başardı. Bunların üç tanesi ise genelde Çin pazarına yönelik satış yapıyor. Bu da dikkat çekici bir nokta.
Global pazarda en başarılı Çinli firma Lenovo olarak gösteriliyor. Motorola Mobility'nin satın alınması ile birlikte Lenovo toplam pazar payını yüzde 6'ya çıkardı. Satış rakamı ise 60 milyonu geçti. Motorola işin içine katılmadığında en iyi Çinli yüzde 5.3 ile Huawei durumunda.
Çinli üreticilerin en başarılı olduğu pazarlar gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor. Ancak gelecek yıl gelişmiş ülke pazarlarında da Çinli üreticilerin başarılı rakamlara imza atacağı ifade ediliyor.
http://www.gizmochina.com/2014/03/17/chinese-smartphone-vendor-will-be-dominate-for-global-smartphone-market-next-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha önce Xinjiang bölgesinin başkenti Urumçi şehrinde iki sene çince okumak için kalmıştım.
Beyler size şöyle söyliyeyimki çin malı akıllı telefonlar eskiden çok çok kötü idi neden mi? bendeniz orda iken ucuz olsun diye lenovo marka bir 5 inçlik bir telefon almıştım fakat uygulama yükleyince telefon çok yavaşlıyor kullanılamaz hale geliyordu anlayacağınız. Fakat bu 2013'te ne oldu ise performansta bir sıçrama oldu adamlarda, büyükşehirlerde pöpüler markalar dominant olmakla birlikte küçük şehirler kasabalar veya dargelirliler çoğunlukta ve tercih ettikleri ise yerel markalar, buda doğrudan markalara büyük ve rekabetsiz pazar sağlayınca kendilerini geliştirdiler.
Görüceksinizki yakında bu çinli markalar büyük tekelleri bayağı zorlayacaklar.
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