Analiz : Geçen yıl 1.2 milyar akıllı telefon satıldı, bu yıl yavaşlama bekleniyor





Özellikle Asya ve Latin Amerika gibi akıllı telefon ile yeni tanışan kıtaların da etkisiyle akıllı telefon pazarı geçen yıl ilk kez 1 milyar satış barajını geride bıraktı. Sayının daha da artması beklenirken, bu artışın biraz yavaşlayacağı öngörülüyor.





Gfk tarafından yapılan analize göre akıllı telefon pazarı geçen yılın son çeyreğinde 346.5 milyon satış yaptı ve yıl bazında yüzde 19 artış kaydetti. Kıtalara göre dağıtıldığında Latin Amerika 36 milyon satışla yüzde 43, Asya/Pasifik 41.8 milyon satış ile yüzde 37, Ortadoğu ve Afrika 37.8 milyon satış ile yüzde 35, Kuzey Amerika ise 57 milyon satış ile yüzde 31 büyüme kaydetti. Çin ise 95 milyon satışla yerinde saydı.





Yıl genelinde ise 1.22 milyar adet akıllı telefon satıldı ve yüzde 23 artış kaydedildi. Kıtalara göre dağıtıldığında Latin Amerika 109.5 milyon satış ile yüzde 59 artış, Asya/Pasifik 150 milyon satış ile yüzde 55, Orta ve Doğu Avrupa 70 milyon satış ile yüzde 37, Kuzey Amerika 177.6 milyon satış ile yüzde 28 büyüme kaydetti. Çin ise 392 milyon satış ile yüzde 9 büyümeyi başardı.





Bununla birlikte pazarın yavaş yavaş doyuma ulaşacağını düşünen analiz uzmanları bu yıl akıllı telefon satışlarında da yavaşlama olacağını öngörüyor. Bu yıl yüzde 14 büyüme ile 1.368 milyar akıllı telefon satışı yapılacağı düşünülüyor.





Phablet sınıfı olarak adlandırılan 5 inç ve üzeri ekran boyutuna sahip akıllı telefonların geçen yıl yüzde 180 oranında artış gösterdiği ölçülmüş. Bu bakımdan bu yıl Phablet sınıfının pazardaki en büyük kısmı ele geçireceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/1.2-billion-smartphones-sold-in-2014-slowdown-in-growth-seen-for-2015_id66085