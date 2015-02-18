Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Geçen yıl 1.2 milyar akıllı telefon satıldı, bu yıl yavaşlama bekleniyor

4 yıl
7,3b
1
13
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Geçen yıl 1.2 milyar akıllı telefon satıldı, bu yıl yavaşlama bekleniyor

Özellikle Asya ve Latin Amerika gibi akıllı telefon ile yeni tanışan kıtaların da etkisiyle akıllı telefon pazarı geçen yıl ilk kez 1 milyar satış barajını geride bıraktı. Sayının daha da artması beklenirken, bu artışın biraz yavaşlayacağı öngörülüyor. 

Gfk tarafından yapılan analize göre akıllı telefon pazarı geçen yılın son çeyreğinde 346.5 milyon satış yaptı ve yıl bazında yüzde 19 artış kaydetti. Kıtalara göre dağıtıldığında Latin Amerika 36 milyon satışla yüzde 43, Asya/Pasifik 41.8 milyon satış ile yüzde 37, Ortadoğu ve Afrika 37.8 milyon satış ile yüzde 35, Kuzey Amerika ise 57 milyon satış ile yüzde 31 büyüme kaydetti. Çin ise 95 milyon satışla yerinde saydı. 

Yıl genelinde ise 1.22 milyar adet akıllı telefon satıldı ve yüzde 23 artış kaydedildi. Kıtalara göre dağıtıldığında Latin Amerika 109.5 milyon satış ile yüzde 59 artış, Asya/Pasifik 150 milyon satış ile yüzde 55, Orta ve Doğu Avrupa 70 milyon satış ile yüzde 37, Kuzey Amerika 177.6 milyon satış ile yüzde 28 büyüme kaydetti. Çin ise 392 milyon satış ile yüzde 9 büyümeyi başardı. 

Bununla birlikte pazarın yavaş yavaş doyuma ulaşacağını düşünen analiz uzmanları bu yıl akıllı telefon satışlarında da yavaşlama olacağını öngörüyor. Bu yıl yüzde 14 büyüme ile 1.368 milyar akıllı telefon satışı yapılacağı düşünülüyor.

Phablet sınıfı olarak adlandırılan 5 inç ve üzeri ekran boyutuna sahip akıllı telefonların geçen yıl yüzde 180 oranında artış gösterdiği ölçülmüş. Bu bakımdan bu yıl Phablet sınıfının pazardaki en büyük kısmı ele geçireceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/1.2-billion-smartphones-sold-in-2014-slowdown-in-growth-seen-for-2015_id66085 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Telefonlar artık donanım olarak yeterli seviyedeler, pekte farklı cihaz yok zaten piyasada, normal olur satışların düşmesi yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
1.2 milyar ne demek ya. Çok çok çok büyük bir rakam. Ben ortalama 3 senede bir telefon değiştiriyorum. Bence 3 yıl bile erken. Milet demek ki her yıl 2 telefon eskitiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

1.2 milyar ne demek ya. Çok çok çok büyük bir rakam. Ben ortalama 3 senede bir telefon değiştiriyorum. Bence 3 yıl bile erken. Milet demek ki her yıl 2 telefon eskitiyor.

Foruma bakmak yeterli bunun için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 4 yıl
1 milyardan fazla akıllı telefon satılıyorsa bi zahmet dursun o pazar zira dünya nüfusu 7 ye yola çıkmış, 7'de 1'i akıllı telefon sahibi demek bir nevi. Yani sonuçta bunca zamanın ürünleri de var, pazarda bi akış var güzel de alet edavat çöplüğü oluşuyor ciddi manada. Adamın 3310'u var, gidiyor birinden ikinci el mesela s3 alıyor, s3'ü olan adam lanet olsun zamzung'a diyip gidiyor xperia z2 alıyor ama sonuçta 3310 da çöp gibi kenara bir köşeye atılmış oluyor, 2 sene sonra z2'si olan adam bir şey almasa bile s3'ü olan adam bu bana yetmiyor bilmemne deyip gidiyor z3c alıyor, s3 bu sefer kenara çöp gibi ayrılıyor :( s3'e çöp diğerleri kral demiyorum tabii ki, 3310 ile aynı kaderi paylaştırarak iyi bi iltifat bile ettim, yanlış anlaşılmasın, sadece aklımdan geçen, şu an olabilecek şeyler olarak değerlendirdim. Seneye artışla 1,5 milyara yaklaşmaktan bahsediliyor ve bu sene 1 milyar satılmış etti 2,5 milyar, yok artık daha neler durumu var resmen :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Daha ne kadar satılacak normaldir yavaşlama beklenmesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Türkiye de kaç adet satıldı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 4 yıl
Sonra kapitalizm kahrolsun bik bik bik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
piyasa doymaya başladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 4 yıl
Telefonlarda devrimsel bir değişiklik olmazsa her yıl biraz daha düşecektir oranlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Asya ve Latin Amerika nasıl yeni tanışıyor akıllı telefonla?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
piyasa doydu artık akıllı telefona artık durum bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
1-2 yıl satışlar düşer sonra yükselir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
henuz erken, 2016 'nin yavaslamasi dahada bir baska olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7328 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, smartphone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Western Digital My Passport Wireless Test Masamızda 4 yıl Samsung'un Active Wash çamaşır makinesini denedik 4 yıl DH Özel Röportaj: HTC ile Türkiye'nin Selfie'si projesinin sürecini konuştuk 4 yıl DH Özel Röportaj: HTC, Türkiye'nin "Selfie"sini çekti projesine katıldık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim