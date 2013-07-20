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Analiz : Google+ halen beklenen ilgiye ulaşmadı

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Google+ halen beklenen ilgiye ulaşmadı

Google'ın uğruna pek çok hizmetini feda ettiği ve sosyal ağ pazarında büyük umutlar bağladığı Google+, halen istenen performansı sergileyebilmiş değil. 

Yapılan analizlere göre paylaşım konusunda Facebook yüzde 50 ile liderken, yüzde 24 ile Twitter, yüzde 16 ile Pinterest onu takip ediyor. Google+ ise sadece yüzde 2 seviyesinde seyrediyor.

Facebook medya ve yayıncılık kategorisinde de paylaşım lideri. Sosyal ağ devi yüzde 52, Twitter yüzde 23, Pinterest yüzde 18 şeklinde ilk üç sırayı paylaşıyor. Google+ ise yine yüzde 2 seviyesinde.

E-ticaret kategorisinde ise reklam konusunda görsel avantaj sağlayan Pinterest yüzde 41 ile lider. Facebook yüzde 37, Twitter yüzde 17 ile onu takip ediyor. Google+ yine yüzde 2. 

Sosyal ağ hesaplarını bildiğiniz gibi pek çok site ve portala girişte kullanabiliyoruz. Sosyal giriş adı verilen bu alanda önemli hamleler yapan Google+ yüzde 24 ile ikinciliği kapmayı başarıyor. Facebook yüzde 52 ile birinci, Yahoo ise yüzde 17 ile üçüncü sırada. Google+'ın en etkin kullanıldığı kategoriler ise yüzde 26 ile seyahat, yüzde 28 ile medya ve yayıncılık olarak sıralanıyor.

Google sosyal ağı konusunda şimdiye kadar herhangi bir ümitsizliğe düşmedi ve farklı promosyon veya eklentilerle sürekli geliştirmeyi sürdürüyor. Ancak halen sosyal giriş haricinde insanların Google+'ı paylaşım için tercih etmedikleri görülüyor.

https://blog.gigya.com/the-landscape-of-social-login-sharing-consumers-want-choice/ Yorum Yaz
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kiragazerock 5 yıl en beğenilen
Facebook'un Google Plus'dan aşırdığı şeyleri de unutmamak lazım: resim önizleme - hashtag - ana sayfa - video görüşme.. Bütün tanıdıklarınız Facebook yerine Google plus kullansaydı Facebook hakkında atılıp tutulacaktı. Bütün sosyal sitelerin kulvarı farklı. Facebook kendi kulvarında lider, Twitter kendi kulvarında, Google+ kendi kulvarında...
Google+'dan oyun istekleri ya da uygulama istekleri yok. Resimlerinizi düzenleyebilir, mekan aramasını yapabilir, sosyal site içerisinde genel arama yapabilirsiniz. Topluluklara katılıp sorular sorup iletişime geçebilirsiniz. 10 kişiyi çevrelerinize ekleyince aynı gün, 30 gün engelleme gelmez. Reklamlarda resimleriniz izinsiz alınıp kullanılmaz. Ana sayfanın sütunlarını ayarlayabilirsiniz ve bir sürü özellik. Bu tür farklılıkları görmemek için kör olmak lazım ki hemen çamur atılsın.
Google'ın servis kapatma işlemi her ne kadar kolay gözükse de değil! Latitude kapanmadı aslında, Google Plus'da Yerel özelliğiyle kullanılabilir. Picasa kapanmadı, Google Plus Resimler özelliğidir. Google acımasızdır, öyle ki facebookun değişikliklerinin ilham kaynağıdır Google Plus. Daha Google Plus beta aşamasında video görüşmesi yapılıyorken facebookdan msnden cam açalım mı deniyordu!! Ah yok mu şu alışkanlıklar!!
Pinterest'de sohbet yapabiliyor musun? Kulvarı farklı çünkü!
Facebook'un Google Plus'dan aşırdığı şeyleri de unutmamak lazım: resim önizleme - hashtag - ana sayfa - video görüşme.. Bütün tanıdıklarınız Facebook yerine Goo...
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İnsan Çakması 5 yıl
Bu kadar mükemmel bir arayüzü var ama ilgi yok.
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Illuminn 5 yıl
ne olduğunu anlayamadım ki kullanayım, amaçsız saçma sapan bir sistem. bir de zorla üye etmece olayı var ki o ayrı bir dünya zaten.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
pinteres neyse merk ettim
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Tour Guide 5 yıl
Kapatır geçer Google , beklediği ilgiliyi görmeyen her şey marka değerini düşürüyor firmanın
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jumuu 5 yıl
g+ yazmayın ya,google+ yazın.
başka kelimeleri çağırıştıyor insana
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Snac Twingum 5 yıl
Olay, ne kadar sacma oldugu degil ki olayin kendisi zaten Populerlik, sen hic Google in bir seyleri sifirdan yarattigini gordun mu yada satin alip populerlestirebildigini ?
Sorun bu zaten yaratmak yok
Satin alip populestirebilmek yok

İsterse dunyanin en buyuk firmasi olsun.
Bazi gercekleri gormek icin fanatizm gomlegini cikarmak lazim veya t-shirt :p

O yuzden ne kadar islevsel oldugu bazen onemli degildir.
Sayginlik, hayranlik ne denirse buna Whatsapp Facebook Twitter İnstagram gibilerinin yanina yaklasmasi asla mumkun olmayacak gibi gorunuyor.

Son 10 yil, neler yapmis neler yapabilirmis diye bakinca goruntu cozunurlugu baya artiyor.
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DH Misafiri 5 yıl
bence google+ hiç te saçma bir yer değil. saçma olan yer facebook.. facebook, google+ ın özellik olarak yanına yaklaşamaz. sadece daha popüler. ön yargısız girin inceleyin, araştırın, anlamaya çalışın, ne kadar özenilerek hazırlandığını ve ne kadar detaylı özelleştirilebildiğini göreceksiniz. hashtag sistemi ve haber akışı facebook'tan 10 gömlek üstün. son google i/o yu takip ettiyseniz zaten biraz olsun fikriniz vardır.
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Angel Eyes 5 yıl
Acildigi donemde uye olmustum, cok karmaşık gelmişti
Google daha cok bekler.
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3D'ne BANDIM 5 yıl
Karışık ve saçma bir sistem gibi geldi bana.
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OneMoreChance 5 yıl
Ben coktan sildim google + hesabimi olu bi yer
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Mentioned Dude 5 yıl
Çünkü, site basit değil. Kullanımı zor bence.
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batkent 5 yıl
Pinterest ne oluyo bu ?
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