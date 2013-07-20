Analiz : Google+ halen beklenen ilgiye ulaşmadı

Haber Editörü
Google'ın uğruna pek çok hizmetini feda ettiği ve sosyal ağ pazarında büyük umutlar bağladığı Google+, halen istenen performansı sergileyebilmiş değil.
Yapılan analizlere göre paylaşım konusunda Facebook yüzde 50 ile liderken, yüzde 24 ile Twitter, yüzde 16 ile Pinterest onu takip ediyor. Google+ ise sadece yüzde 2 seviyesinde seyrediyor.
Facebook medya ve yayıncılık kategorisinde de paylaşım lideri. Sosyal ağ devi yüzde 52, Twitter yüzde 23, Pinterest yüzde 18 şeklinde ilk üç sırayı paylaşıyor. Google+ ise yine yüzde 2 seviyesinde.
E-ticaret kategorisinde ise reklam konusunda görsel avantaj sağlayan Pinterest yüzde 41 ile lider. Facebook yüzde 37, Twitter yüzde 17 ile onu takip ediyor. Google+ yine yüzde 2.
Sosyal ağ hesaplarını bildiğiniz gibi pek çok site ve portala girişte kullanabiliyoruz. Sosyal giriş adı verilen bu alanda önemli hamleler yapan Google+ yüzde 24 ile ikinciliği kapmayı başarıyor. Facebook yüzde 52 ile birinci, Yahoo ise yüzde 17 ile üçüncü sırada. Google+'ın en etkin kullanıldığı kategoriler ise yüzde 26 ile seyahat, yüzde 28 ile medya ve yayıncılık olarak sıralanıyor.
Google sosyal ağı konusunda şimdiye kadar herhangi bir ümitsizliğe düşmedi ve farklı promosyon veya eklentilerle sürekli geliştirmeyi sürdürüyor. Ancak halen sosyal giriş haricinde insanların Google+'ı paylaşım için tercih etmedikleri görülüyor.
https://blog.gigya.com/the-landscape-of-social-login-sharing-consumers-want-choice/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google+'dan oyun istekleri ya da uygulama istekleri yok. Resimlerinizi düzenleyebilir, mekan aramasını yapabilir, sosyal site içerisinde genel arama yapabilirsiniz. Topluluklara katılıp sorular sorup iletişime geçebilirsiniz. 10 kişiyi çevrelerinize ekleyince aynı gün, 30 gün engelleme gelmez. Reklamlarda resimleriniz izinsiz alınıp kullanılmaz. Ana sayfanın sütunlarını ayarlayabilirsiniz ve bir sürü özellik. Bu tür farklılıkları görmemek için kör olmak lazım ki hemen çamur atılsın.
Google'ın servis kapatma işlemi her ne kadar kolay gözükse de değil! Latitude kapanmadı aslında, Google Plus'da Yerel özelliğiyle kullanılabilir. Picasa kapanmadı, Google Plus Resimler özelliğidir. Google acımasızdır, öyle ki facebookun değişikliklerinin ilham kaynağıdır Google Plus. Daha Google Plus beta aşamasında video görüşmesi yapılıyorken facebookdan msnden cam açalım mı deniyordu!! Ah yok mu şu alışkanlıklar!!
Pinterest'de sohbet yapabiliyor musun? Kulvarı farklı çünkü!