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Analiz : Haziran ayında Windows 8 kullanım oranında düşüş var

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Haziran ayında Windows 8 kullanım oranında düşüş var

Microsoft'un başlangıçta kötü giden satışları iyileştirmek adına pek çok radikal adım attığı Windows 8 işletim sistemi umut işaretleri vermeye başlamasına rağmen Haziran performasına bakıldığında beklentilerin altında kalmış durumda.

Net Applications tarafından yapılan Haziran ayı analizine göre Windows 8 işletim sistemi yüzde 5.9, Windows 8.1 işletim sistemi yüzde 6.6 kullanım oranına sahip. Ancak toplamdaki yüzde 12.6'lık oran Mayıs ayına göre 0.1 puan gerilemiş durumda. 

En çok kullanılan işletim sistemi sürümü yüzde 50.55 ile Windows 7 olurken, teknik desteği sona eren Windows XP ise yüzde 25.31 kullanım oranına sahip. 

Yaklaşık iki yılda sadece yüzde 12.5 pay toplayabilen Windows 8 sürümleri Windows 7 ve Windows XP kullanıcılarından çok fazla çalamamış görünüyor. Hatta Windows XP'nin teknik desteğinin sona erdiği Nisan ayından bu yana sadece yüzde 1.2'lik bir geçiş yaşanmış. 

Analizde Microsoft'un Windows 9 çalışmalarını hızlandırmasının ardında benimsenme oranlarındaki düşüklüğün yattığı tahmin ediliyor. İddialara göre Microsoft, Windows 9 işletim sisteminin geliştirici önizlemesini sonbahar aylarında dağıtıma sunacak. 

Windows sistemleri dışında en popüler sürüm OS X 10.9 olarak dikkat çekiyor ve kullanım oranı yüzde 3.95. Linux dağıtımları ise yüzde 1.7 kullanım oranında bulunuyor.  

http://www.zdnet.com/windows-8-x-usage-declines-7000031181/ Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
ben çoğu kullanıcının isteyerek Win8 aldığını düşünmüyorum. Çoğu yeni bilgisayarlar içinde yüklü geldiği için bu oran mevcut. şansen ben Pc alacak olsam içinde Win8 olanı değil Win7 olanını tercih ederim.
ben çoğu kullanıcının isteyerek Win8 aldığını düşünmüyorum. Çoğu yeni bilgisayarlar içinde yüklü geldiği için bu oran mevcut. şansen ben Pc alacak olsam içi...
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darkaura 5 yıl
su tabloda linux surumlerinin bu halde olmasi cok aci. ortada cok saglam bir cekirdek var ama bir turlu standartlasip tum kullanicilara hitap eden kullanimi kolay bir surun ortaya koyamadilar.
su tabloda linux surumlerinin bu halde olmasi cok aci. ortada cok saglam bir cekirdek var ama bir turlu standartlasip tum kullanicilara hitap eden kullanimi kol...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Inque 5 yıl
PC yakında çıkışa geçer.
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DH Misafiri 5 yıl
Windows 8 ve 8.1 grafiği yüksek birçok oyunda hatalar verebiliyordu haziran ayına kadar son güncellemelerden sonra iyileştirildi. Win 8 i özellikle tavsiye ediyorum. Bilgisayarınız ne kadar yavaş olursa olsun windows 8 bunu size kesinlikle hissettirmiyor.
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Kafkaslı57 5 yıl
her zaman ileriye bakmak lazım
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mr.babacan 5 yıl
Ben mimari tasarım ve görselleştirme programları kullanıyorum.Windows 8'i denedim. Render alırken günümüz şartlarında hala iş yapma kapasitesi olan bilgisayarım (İ5 işlemci 4gb ram 1 gb ati 5470 ekran kartı) render sürecinde kendini kapatıyor ve sağlıksız çalışıyordu.İşimi yapamayacağım işletim sisteminin sağı sölu güzel olsa neye yarar ? Windows 7 ye geri döndüm. Stabilliğini sağlayamamış bir işletim sistemi.Sanırım sadece standart ev, ofis kullanıcılarını hedef alarak tasarlanmış gibi.Herkes yeni işletim sisteminde yeni bir bilgisayar almak zorunda değil. Verimli satış yapamamasını normal karşılamak lazım...
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furkann20 5 yıl
Şu yeni alınan bilgisayarların üzerinde zorunlu olarak gelen win 8 lisanslarını kenara koysanıza kaç tane satılmış ? =)
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Citizen'in Pengueni 5 yıl
Win 7 kullanımı kolay, arayüzleri anlaşılır bir sistem. Win 8 de her yer her yerde.
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apulunas 5 yıl
ben win 8.1 kullanıyorum, kullanmayanada hayret ediyorum. yağ gibi akıyor şerefsiz.
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Masquerade89 5 yıl
windows 8 fiyasko zaten orda oranı artıranda yeni alınan pclerde win8 olması
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zotacing 5 yıl
Evde Win8'li bilgisayar da var, Win7'de var. Win8 kadar rezalet bir işletim sistemi hayatımda görmedim.
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troype 5 yıl
Linux ney
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Çekilecek çile değil
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akare+bkare=ckare 5 yıl
2 aydır linux kullanıyorum memnunum.
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URANYUM-92 5 yıl
Windows 7 ye dönen çok var acayip şu sıralar
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