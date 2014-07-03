Analiz : Haziran ayında Windows 8 kullanım oranında düşüş var





Microsoft'un başlangıçta kötü giden satışları iyileştirmek adına pek çok radikal adım attığı Windows 8 işletim sistemi umut işaretleri vermeye başlamasına rağmen Haziran performasına bakıldığında beklentilerin altında kalmış durumda.





Net Applications tarafından yapılan Haziran ayı analizine göre Windows 8 işletim sistemi yüzde 5.9, Windows 8.1 işletim sistemi yüzde 6.6 kullanım oranına sahip. Ancak toplamdaki yüzde 12.6'lık oran Mayıs ayına göre 0.1 puan gerilemiş durumda.





En çok kullanılan işletim sistemi sürümü yüzde 50.55 ile Windows 7 olurken, teknik desteği sona eren Windows XP ise yüzde 25.31 kullanım oranına sahip.





Yaklaşık iki yılda sadece yüzde 12.5 pay toplayabilen Windows 8 sürümleri Windows 7 ve Windows XP kullanıcılarından çok fazla çalamamış görünüyor. Hatta Windows XP'nin teknik desteğinin sona erdiği Nisan ayından bu yana sadece yüzde 1.2'lik bir geçiş yaşanmış.





Analizde Microsoft'un Windows 9 çalışmalarını hızlandırmasının ardında benimsenme oranlarındaki düşüklüğün yattığı tahmin ediliyor. İddialara göre Microsoft, Windows 9 işletim sisteminin geliştirici önizlemesini sonbahar aylarında dağıtıma sunacak.





Windows sistemleri dışında en popüler sürüm OS X 10.9 olarak dikkat çekiyor ve kullanım oranı yüzde 3.95. Linux dağıtımları ise yüzde 1.7 kullanım oranında bulunuyor.

http://www.zdnet.com/windows-8-x-usage-declines-7000031181/