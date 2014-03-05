Analiz : PC pazarındaki daralma 2018 yılına kadar devam edecek





Mobil cihazların da etkisiyle son dönemde durgunluk yaşayan ve daralmaya başlayan PC pazarı için göstergeler ilerisi için umut vaad etmiyor. PC üreticilerinin çıkış aradığı pazar daha da daralacak gibi görünüyor.





IDC tarafından yapılan analize göre 2018 yılına kadar PC pazarında daralma devam edecek. Bu yıl yüzde 6.1 daralma ile 295 milyon PC ürünü satılacağı tahmin ederken, hem gelişmiş ülke pazarlarında hem de pazarın lokomotifi konumunda olan gelişmekte olan ülke pazarlarında düşüş söz konusu. Ancak daralma oranları geçen yıla göre biraz daha az.





2018 yılında ise daralma oranı yüzde 0.2'lere kadar düşecek. Bunda özellikle taşınabilir PC ürünlerinin büyük katkısı var. Zira masaüstü PC segmenti global olarak yüzde 1.5 daralırken, taşınabilir PC segmenti ise yüzde 0.8 büyüme gösteriyor.





Ayrıca 2018 yılında gelişmekte olan ülke pazarlarında da bir hareketlilik olacağı tahmin ediliyor. Bu pazarlar yüzde 1.1 civarında bir büyümeye imza atacak. Toplam satılan PC sayısı ise 171 milyon civarında. Gelişmiş ülke pazarları ise 120 milyonluk satış ile yüzde 2 oranında daralma yaşayacak.





2018 yılında daralmanın artık sona ereceği düşünülse de satış rakamları 2014'ün gerisinde kalıyor zira satılması beklenen toplam PC ürünü 291 milyon civarında olacak.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24700314