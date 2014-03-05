Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : PC pazarındaki daralma 2018 yılına kadar devam edecek

5 yıl
7,7b
1
25
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : PC pazarındaki daralma 2018 yılına kadar devam edecek

Mobil cihazların da etkisiyle son dönemde durgunluk yaşayan ve daralmaya başlayan PC pazarı için göstergeler ilerisi için umut vaad etmiyor. PC üreticilerinin çıkış aradığı pazar daha da daralacak gibi görünüyor.

IDC tarafından yapılan analize göre 2018 yılına kadar PC pazarında daralma devam edecek. Bu yıl yüzde 6.1 daralma ile 295 milyon PC ürünü satılacağı tahmin ederken, hem gelişmiş ülke pazarlarında hem de pazarın lokomotifi konumunda olan gelişmekte olan ülke pazarlarında düşüş söz konusu. Ancak daralma oranları geçen yıla göre biraz daha az. 

2018 yılında ise daralma oranı yüzde 0.2'lere kadar düşecek. Bunda özellikle taşınabilir PC ürünlerinin büyük katkısı var. Zira masaüstü PC segmenti global olarak yüzde 1.5 daralırken, taşınabilir PC segmenti ise yüzde 0.8 büyüme gösteriyor. 

Ayrıca 2018 yılında gelişmekte olan ülke pazarlarında da bir hareketlilik olacağı tahmin ediliyor. Bu pazarlar yüzde 1.1 civarında bir büyümeye imza atacak. Toplam satılan PC sayısı ise 171 milyon civarında. Gelişmiş ülke pazarları ise 120 milyonluk satış ile yüzde 2 oranında daralma yaşayacak. 

2018 yılında daralmanın artık sona ereceği düşünülse de satış rakamları 2014'ün gerisinde kalıyor zira satılması beklenen toplam PC ürünü 291 milyon civarında olacak.  

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24700314 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
praja 5 yıl en beğenilen
masaüstü ayrıdır her ne kadar diğer ürünler işi görse de performans ve uzun ömürlülük açısından masaüstü rakipsiz bence..
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 5 yıl
Ucuzlasalar iyi olur. 1000 dolara ekran kartı satılıyor
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 5 yıl
fiyatlar cok pahali. bu makineleri zaten surekli guncelleyen sektorler belli. o adamlarin alacagi miktar belli. diger sektorlerde genelde adam windowsu rahat acsin muhasebe programi acsin ya da benzer seyleri derdinde. yani en dusuk islemci bile isini goruyo. e bu pc yi alacak olanlar oyun meraklilari bunlara satacaksin. dolayisiyla konsolla rekabet icin ucuz olmanin yani sira optimizasyon onemli. alinan donanim.pahali adam onu aliyo ve limitine kadar kullanamiyo. o zaman da gidip konsol aliyo. sahsen hala 2006 da aldigim p4 islemcili 512 lik 9600gt ekran kartli sistemi kullaniyorum. 8 sene olmus. 8 senede pc almayi dusunmemisim. demek ki cazip bisey cikmamis karsima.
fiyatlar cok pahali. bu makineleri zaten surekli guncelleyen sektorler belli. o adamlarin alacagi miktar belli. diger sektorlerde genelde adam windowsu rahat ac...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bradley Cooper 5 yıl
mobil pazarın genişlemesi bir bakıma iyi oldu artık 1200 tl dolaylarında i5 makina görmek mümkün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
pc pazarı bidaha eskisi gibi olmaz dahada geriler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
James Horner 5 yıl
Daha az güç harcayan ve daha performanslı pc parçaları görmediğimiz sürece bu gerileme daha da ilerleyecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Daralmasına daralıyor lakin fiyatlarda daralma değil aşırı bir genişleme görüyorum. Umarım bu böyle devam etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
Bir pc neden alinir. 3 ana amaci var, profesyonel is okul icin kullanim. Ofis photoshop autocad falan. Oyun icin alinir. Birde internete sosyal mediaya girmek icin. 3d hardcore oyuncular dh da sesi cok ciksa bile aslinda cok fazla degiller. Onlarinda bir kismi konsola kaymis durumda. Profesyonel kullanimda sabit sayida, ozellikle ofis muhasebe fazla donanim istemediginden firmalar 5-10 senelik window xp pcleri kullanmaya devam ediyor. Pc ye esas darbeyi vuran internet ayagi. Artik ortalama vatandas internet icin pc almiyor. Tablet yada akilli telefondan baglaniyor. Sayiyla desteklemek gerekirse cok degil 5-6sene once internet baglantilarinin %90ni windows isletim sistemiyle yapilirken bu rakam simdi %20lere kadar dusmus durumda. Ozetle pc gitgide gundelik yasamdan uzaklasip is ve okul kullanimina hapsoluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 5 yıl
Sony bunları düşündüğü için bilgissayar pazarından çekildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 5 yıl
Onu bunu bırakın da 2018'de de şu gelişmekte olan ülkeler hala gelişmiş ülke konumuna geçemeyecek mi, ne zamana kadar gelişmekte olarak nitelendirilecek? Ne zaman gelişmiş olacak, kim karar verecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Ucuzlasalar iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iLsrt 5 yıl
İşyerinde HPZ800 workstation kullanıyorum ama beş para etmez. Fiyatı da cabası. Onun içindir ki TOPLAMA CANDIR CAN.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiyaka1903 5 yıl
Ya insanlar mi sacma ben mi sacmayim anlamıyorum tabletim de var note2 telefonumda en basit örneği veriyorum ben bu tablete muzik atmak için veya hafızasını bosaltmak icin gerçek bir pc ye muhtacim. Cok boş analizler bunlar bence ha gidersin telefone 250gb hafiza tablete 500gb hafıza koyarsin tum videolari programları açacak eklentileri yaparsin anlarim ama su am özellikle tabletler sadece eğlence ve ufak t efek isleri halletme amaçlı aletler.
Kim kesecekmis bilgisayarin önünü tek umudum win8 tabletlerdi intel atomlu win8 tabletler mi kesecek telefondan bi farkı olmayan android tabletler mi yoksa sadece eğlence amacli olduğunu apple'in da kabul ettiği ipadler mi?
Kisacasi insanlarim mobil hevesi diner ve pc pazarı yeniden cosmaya baslar tabi fiyatlari da azicik aşağı cekerek. Bunu goremeyip pc pazarını elden çıkaran sony gibi firmalar eminim ki cok ah vah edeceklerdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lyrazed 5 yıl
Mobil pazarının PC pazarını daralttığı kesin ama haber başlığı insanın üstünde gereksiz bir karamsarlık yaratıyor. PC pazarı yok olacak hissiyatına düşürüyor insanı ama öyle bir durum olmadığı gibi biz kullanıcıları alakadar eden bir haberde değil aslında. Sıkıntıyı Asus, MSI, Gigabyte vs. çekecek bize ne abi. 2018 de olsa 2030 da olsa bu firmalar yinede üretim yapmaya devam edecekler. Sadece fazladan milyar euroları yiyememiş olacaklar. Fark ne? Samsung, LG, HTC, Sony yiyecek.

Sonuçta bizim cepten çıkan para aynı sadece gittiği pazar farklı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 5 yıl
en alakasiza bile çöp statusunde tablet satilabildi,bunun altinda bi sey yok haliyle tokezleyecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 5 yıl
Çok çok az daralır, 2018 den sonra fırlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusfurkanayse 5 yıl
Pc firmalar tarafından artık gözden çıkarılmaya başlanan , 2. Plana itilen , ihmal edilen bir platform. Bilhassa oyun firmaları konsollara ve mobile yönelmiş durumda. Eli artık dokunmatik panellere alışmış adama belkide geçtiğimiz yüzyılın en büyük buluşu olan mouseu tutmak abes geliyor. Küçücük cihazlar ile (akıllı saat , akıllı telefon vs....)internete giriliyorsa oyun oynaniyorsa ihtiyacınızı görüyorsa o zaman bu büyük canavarların raflara kalkma zamanı gelmiştir. 2018 den sonra Allah kerim ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7675 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, idc ve
2 etiket daha pc marketshare pc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber Çantasını tasarlıyoruz "Dizüstü kazanan üyemiz belli oldu" 5 yıl En alınası telefonlar "GM Discovery 2, Xperia M2, LG G2 Mini ve fazlası" 5 yıl LG G Flex'e 4K video kayıt özelliği geliyor [Özel Video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim