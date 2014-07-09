Analiz : Tablet pazarında büyüme hızı düşüyor, yeni iPad'lerin pazara etkisi sınırlı olacak,





Apple'ın yeni iPad modellerini sonbahar döneminde tanıtması beklenirken, şimdiden pek çok pazar analizine konu olmaya başladı. WitsView tarafından yapılan son pazar analizi de bunlardan birisi.





Analize göre bu yıl tablet sevkiyatları 2013 yılına göre yüzde 5'in altında artış gösterecek ve toplamda 205.5 milyon adede ulaşacak. Önceki yıllara bakıldığında tablet pazarındaki büyümenin çok yavaşladığı belirtiliyor.





Tablet pazarının büyümesinin yavaşlamasına en büyük etkenler olarak ise Phablet cihazlarının ve dokunmatik ekranlı küçük dizüstü bilgisayarlarının tüketici ilgisini daha fazla çekmesi gösteriliyor.





Tablet pazarının durgunluğa doğru gitmesi, pazarın en önemli iki oyuncusunun da bundan olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Apple'ın yılın ikinci çerekteki tablet satışlarının 13 milyonda kaldığı belirtilirken, yeni iPad modellerinin pazara etkisinin beklenenden daha kısıtlı olacağı tahmin ediliyor.





Apple'ın en yakın rakibi Samsung da bu yıl beklentilerin altında kalacak. Firmanın Galaxy Tab Pro serisinin beklenen satışları yapamayacağı ve bu yıl Samsung'un yüzde 14 büyüme ile 48 milyon tablet satışı yapacağı tahmin ediliyor.

http://tabtimes.com/feature/ittech-tablet-industry/2014/07/05/analyst-impact-new-ipad-release-2014-limited-tablet-growth