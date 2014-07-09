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Analiz : Tablet pazarında büyüme hızı düşüyor, yeni iPad'lerin pazara etkisi sınırlı olacak,

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Tablet pazarında büyüme hızı düşüyor, yeni iPad'lerin pazara etkisi sınırlı olacak,

Apple'ın yeni iPad modellerini sonbahar döneminde tanıtması beklenirken, şimdiden pek çok pazar analizine konu olmaya başladı. WitsView tarafından yapılan son pazar analizi de bunlardan birisi. 

Analize göre bu yıl tablet sevkiyatları 2013 yılına göre yüzde 5'in altında artış gösterecek ve toplamda 205.5 milyon adede ulaşacak. Önceki yıllara bakıldığında tablet pazarındaki büyümenin çok yavaşladığı belirtiliyor. 

Tablet pazarının büyümesinin yavaşlamasına en büyük etkenler olarak ise Phablet cihazlarının ve dokunmatik ekranlı küçük dizüstü bilgisayarlarının tüketici ilgisini daha fazla çekmesi gösteriliyor. 

Tablet pazarının durgunluğa doğru gitmesi, pazarın en önemli iki oyuncusunun da bundan olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Apple'ın yılın ikinci çerekteki tablet satışlarının 13 milyonda kaldığı belirtilirken, yeni iPad modellerinin pazara etkisinin beklenenden daha kısıtlı olacağı tahmin ediliyor. 

Apple'ın en yakın rakibi Samsung da bu yıl beklentilerin altında kalacak. Firmanın Galaxy Tab Pro serisinin beklenen satışları yapamayacağı ve bu yıl Samsung'un yüzde 14 büyüme ile 48 milyon tablet satışı yapacağı tahmin ediliyor.  

http://tabtimes.com/feature/ittech-tablet-industry/2014/07/05/analyst-impact-new-ipad-release-2014-limited-tablet-growth Yorum Yaz
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Paroksetin 4 yıl en beğenilen
Phablet türü akıllı cihazlar daha kullanışlı oluyorlar.Evde duracaksa notebook al daha iyi.
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bluebest 4 yıl
Yaklaşık 2 yıldır ipad 3 kullanıyorum. Açıkcası akıllı telefonum varken tableti dışarıda elimde gezdirmeye gerek duymuyorum. Tatil zamanları benimle birlikte çıkıyor, onun dışında evde internette gezinmek, film ve dizi seyretmek için kullanıyorum. Benim cihazımın üzerinden 2 yeni model çıktı, yakında üçüncüsü çıkacak ama performans olarak ihtiyacımı karşıladığı sürece (tümünü rahatlıkla karşılıyor) değiştirmeye gerek yok. Tablette estetik kavramının da bence bir önemi yok, salt performansa dayalı aletler. Dikdörtgen bir yapıyı ne kadar değiştirebilirsin ki

Yani ben kendi kullanım alışkanlıklarımdan yola çıkacak olursam tablet satışlarının yavaşlaması bana gayet normal görünüyor, tablet hiç bir zaman cep telefonu gibi hareketli bir sektör olamaz.
Yaklaşık 2 yıldır ipad 3 kullanıyorum. Açıkcası akıllı telefonum varken tableti dışarıda elimde gezdirmeye gerek duymuyorum. Tatil zamanları benimle birlikte ç...
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muratai 4 yıl
Tabletleri gereksiz bulanlar ya hayatında hiç iPad kullanmamış, yada tableti 7" dandik giriş seviyesi cihazlardan ibaret sananlardan oluşuyor. iPad Air varken ufacık telefon ekranından içerik mi tüketilir be? Hadi iki twit atmak, instagramdan iğrenç efektli fotoğraflarınızı paylaşmak için anlarımda web sitesi gezmek için tablet on numara.
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Master_Evil 4 yıl
şu tabletler nasıl tuttu hala anlamıyorum
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AlkanExclusive 4 yıl
Apple iPad 2 64GB 3G kullanıyorum. Temmuz 2011 yılında aldım, 3. yılının bitmesine 11 gün var.. İlk aldığımda sanırım iOS 4 ile gelmişti. 4'ü de sayarsak 4 sürüm geldi geçti ve 2 ay sonra 5. sürümünü iOS 8'i alacak.. Eh bu kadar sorunsuz ve başarılı bir ürünü her yıl değişmeye gerek olmadığı gibi artık teknolojiyi takip eden ve teknolojiye para yatıran insanlarda tabletlerin her sene yenilendiği ve kabaca daha hızlı olmasından başka bir değişikiliğin olmadığı bir dünyada ekstra para yatırmak istemiyorlar..

Benim yazılım desteği açısından iPad 2 ile 2015 yılı son senem.. Ondan iOS 8'den sonra desteği kesileceği için iOS 9 lanse edildikten sonra çıkacak olan yeni iPad'i alır, bir 4 sene daha giderim rahat rahat..
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meryduransu 4 yıl
Asus ME 372 CG mükemmel.
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Guest-1E24E8F01 4 yıl
Ipad akar alayıda bakar
😃
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Stand Alone 4 yıl
Şu an en gereksiz elektronik alet.
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matmuhendisi 4 yıl
valla evdeki en memnun kalınan cihaz ipad mini .. notebook var 1000 liralık yok 2 dk da açılıyor yok donuyo şöyle böyle .. internet bilgisayarı almak yerine tablet seçilebilir
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darkaura 4 yıl
olay suki gelismis ulke pazarlari artik doydu. herseyin bir limiti var. satislar sonsuza kadar bu hizla artamazdi. ama gelismekde olan ulke pazarlari daha yeni yeni aciliyor. burdada aslan payi ucuz cin mali android tabletlerin, kacinilmaz olarak. dikkat ederseniz artik googleda yeniliklerini ust seviye icin degil, ekonomik fonskiyonel modelleri odakliyarak yapiyor. android one projesi bunun en buyuk ornegi.
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Umutcan 4 yıl
Tablette oyun oynama konusunda takıntılı değilseniz aldığınız bir üst seviye tablet rahat 3-4 sene götürecektir, o yüzden yenilenme sıklığı düşüktür bence.
Ama telefonda olay farklı, insanlar daha çok hava ve gösteriş için daha fazla donanıma ihtiyaçları olmasa bile en son çıkana sahip olmak istiyorlar.
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keskin53 4 yıl
çinli tabletler peynir ekmek gibi satıyor bi yere insanlar obez oldu cıktı
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oktayakgoz 4 yıl
burada ki yorumlara bakılırsa yakın zamanda microsoftun hem tablet hem notebook tasarım anlayışı ypatlama yapabilir.
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__Nikolaus__ 4 yıl
İpad mini var sadece clash of clans oynamak için kullanıyorum, dizi ve filmleri laptop da diger tüm işlerimi telefondan hallediyorum, açıkcası bazen gereksiz bile buluyorum tabletleri
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MoRTaLSouL 4 yıl
Telefonların gerek ekranları gerekse donanımları arttıkça tablet sektörünün zarar etmesi gayet normal.
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Paroksetin 4 yıl
Phablet türü akıllı cihazlar daha kullanışlı oluyorlar.Evde duracaksa notebook al daha iyi.
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