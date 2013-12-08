Analiz : Üç yıl içerisinde Windows Phone, iOS'u geride bırakabilir





Akıllı telefon pazarında yüzde 80'lere varan pazar payıyla hakim güç olan Android işletim sisteminden sonra yaklaşık yüzde 13-14 gibi oranlarla iOS geliyor. Kısa vadede iOS'a rakip bir ekosistem olmayacağı düşünülse de Forbes farklı bir rapor yayınladı.





Rapora göre yüksek büyüme hızlarına sahip olan Windows Phone ekosisteminin üç yıl içerisinde iOS'u geçerek ikinci sıraya yükselmesi bekleniyor. Hali hazırda Windows Phone yüzde 3.6 gibi bir orana sahip. Ancak ülke bazında yüzde 16 seviyelerine ulaşmış durumda.





Windows Phone ekosisteminin ilk yıllarında çok fazla model seçeneği olmadığı için tüketici ilgisini çekememişti. Ancak Nokia işbirliği sonrasında 15'den fazla Lumia akıllı telefon modeli ekosistemi domine etti ve hızlı yükseliş başladı. Bu yıl yüzde 155'lere çıkan satış büyümesi sonrasında genel pazar payı da yüzde 2'den yüzde 3.6'ya yükseldi.





Microsoft'un platformlarını daha fazla ortak öge üzerine kurma ve hizmetlerini tüm platformlara paylaştırma stratejisinin Windows Phone ekosisteminin büyümesine asıl katkıyı yapacak şey olduğu belirtiliyor.

http://bgr.com/2013/12/06/microsoft-vs-apple-mobile-market-share/