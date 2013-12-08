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Analiz : Üç yıl içerisinde Windows Phone, iOS'u geride bırakabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Üç yıl içerisinde Windows Phone, iOS'u geride bırakabilir

Akıllı telefon pazarında yüzde 80'lere varan pazar payıyla hakim güç olan Android işletim sisteminden sonra yaklaşık yüzde 13-14 gibi oranlarla iOS geliyor. Kısa vadede iOS'a rakip bir ekosistem olmayacağı düşünülse de Forbes farklı bir rapor yayınladı.

Rapora göre yüksek büyüme hızlarına sahip olan Windows Phone ekosisteminin üç yıl içerisinde iOS'u geçerek ikinci sıraya yükselmesi bekleniyor. Hali hazırda Windows Phone yüzde 3.6 gibi bir orana sahip. Ancak ülke bazında yüzde 16 seviyelerine ulaşmış durumda.

Windows Phone ekosisteminin ilk yıllarında çok fazla model seçeneği olmadığı için tüketici ilgisini çekememişti. Ancak Nokia işbirliği sonrasında 15'den fazla Lumia akıllı telefon modeli ekosistemi domine etti ve hızlı yükseliş başladı. Bu yıl yüzde 155'lere çıkan satış büyümesi sonrasında genel pazar payı da yüzde 2'den yüzde 3.6'ya yükseldi.

Microsoft'un platformlarını daha fazla ortak öge üzerine kurma ve hizmetlerini tüm platformlara paylaştırma stratejisinin Windows Phone ekosisteminin büyümesine asıl katkıyı yapacak şey olduğu belirtiliyor.

http://bgr.com/2013/12/06/microsoft-vs-apple-mobile-market-share/ Yorum Yaz
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Türkmenli 5 yıl en beğenilen
Alt segment cihazlar her zaman daha fazla satis yapar. Wp alt segment cihazlariyla mutlaka iostan daha fazla satacaktir.ios o segmente oynamaz. Alt ve orta da su an hakim olan hatta tek olan android.

Bu durumda asil zarar gorecek olan ios degil androiddir. Daha kararli yapisiyla wp bence androide darbe vurcak.
Alt segment cihazlar her zaman daha fazla satis yapar. Wp alt segment cihazlariyla mutlaka iostan daha fazla satacaktir.ios o segmente oynamaz. Alt ve orta da ...
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volkankpdg 5 yıl
Nasıl bir karşılaştırmadır bu?

Sadece Nokia/Windows ile iPhone/iOS karşılaştırılacaksa biraz zor.

100 markaya android yükleyip en çok biz kullanılıyoruz diyerek sadece tek marka telefonda olan iOS ile yarışacaksa oooooooo :)
Nasıl bir karşılaştırmadır bu?Sadece Nokia/Windows ile iPhone/iOS karşılaştırılacaksa biraz zor.100 markaya android yükleyip en çok biz ...
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Aslanhan. 5 yıl
Çoğu arkadaşın gözden kaçırdığı bir nokta varki oda WP nin pazar payında IOS i geçmesi demek IOS in pazar payının azalması anlamına gelmez. WP büyürken eşzamanlı olarak IOS te büyümeye devam edecektir kanımca. Burada asıl kaybı akıllı telefon pazarınının %80 nini elinde bulunduran Andoid yaşayacaktır diye düşünüyorum.
Çoğu arkadaşın gözden kaçırdığı bir nokta varki oda WP nin pazar payında IOS i geçmesi demek IOS in pazar payının azalması anlamına gelmez. WP büyürken eşzaman...
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Legend. 5 yıl
keşke 3 yıl içerisinde microsoft batsa
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dreampowder 5 yıl
İstatistik bölümünü bitireli 8 sene oldu, ben böyle analiz görmedim



Babannemin sakalları olsa dedem olurdu tarzı bir araştırma,

bende bir analiz yapayım: 3 sene içerisinde dünyaya bir göktaşı düşebilir, insanlık yok olabilir
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W7K2D 5 yıl
920 de , 5s de kullanıyorum. Hepsinden bıktım. Yenilik namına hiç birley yok. Çek ordan 1 gb ram , koy pazara. İnstagramı koy markete , parmak okuyucu koy markaya. Birbirinizi yediniz . Otur SIFIR!
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Hi Guy 5 yıl
Nokia'da sınırlı kalırsa ios'u geçer ve orda bekler android'i geçemez
Bide insanların Nokia'ya bi sevgisi var nden anlamadım benim gözümde nokia samsung'dan farksız hatta samsung daha iyi 5800 n97 bu telefonlarla çöküş başladı nokiada ondan öncede nokia almadım zaten akıllı telefon yapıcam diye telefonların asıl işlevini unutmuştu nokia neyseki bu windows phoneden sonra bundan vazgeçti
bkz:symbian vs sony ericson k750i w810i
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e-Militarist 5 yıl
ios Madrid, android istanbul ise wp de Tokyo'dur bu yarışta, yanılmıyorsam.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Ben 3 sene de demiyorum, 2 yıl sonra Windows platformu IOS'yi geride bırakacak.
Bir arkadaşın söyleyip 45 kişinin + verdiği söylem yanlış. Bu saatten sonra hi-end, mid-range, low-end farketmez akıllı telefon piyasasında. Hepsinde aynı işletim sistemi var, full hd en düşük standart oluvermiş, dalga geçilen Çin markaları üst konfigurasyonu hesaplı sunmaya başladı. Windows önce pazar payında öne geçer, onu takiben kar marjinda da IOS yi geçer.
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e-Militarist 5 yıl
Öyle yapıyosun, böyle yapıyosun, öyle diyosun, böyle diyosun, öylesin, böylesin. Sen şunu dedin ben bunu dedim. Hep şahsi yorumlar hep kişisel yorumlar. Sıktınız! Yorumlarımla, görüşlerimle, fikirlerimle mücadele edin edebiliyosanız... Ben buradayım...

Edit: Mücadelenizi delikanlı gibi verin. Sahte hesaplarla, post kasıyorsun muhabbetleriyle, seri eksilerle, şikayetlerle, bloklarla özgürce yorum yazma hakkımı elimden alamazsınız.
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e-Militarist 5 yıl
275 mp falan? Neler oluyor? İphonecular gergin, androidçiler tedirgin... Genç bahriyeliler rahatsız. Olayın özeti bu aslında.

Microsoft & Nokia gümbür gümbür geliyor, fişek gibi, roket gibi...
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cabriolet1981 5 yıl
Anca 275 mp kameralı telefon çıkarır nokia, başka da bişey olmaz 3 yıla.
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MajorMaker 5 yıl
Rekabet her zaman iyidir ne kadar apple hayranı olsamda wp un gelişimini canı gönülden isterim.
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Batuist 5 yıl
windows arabirimi biraz daha hızlı olmalı... program listesinden ana menüye dönerken şekil yapıp animasyon yapıcam derken çok fazla zaman kaybediyor bana göre..
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