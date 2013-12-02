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Analiz : Windows 8.1 hızlı yükseliyor ancak istenen düzeyde değil

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows 8.1 hızlı yükseliyor ancak istenen düzeyde değil


Microsoft'un geçen yıl pazara sunduğu Windows 8 işletim sistemi, beklenen yükselişi sağlayamamış ve CEO Steve Ballmer'ın istifasına kadar giden süreci başlatmıştı. Geçtiğimiz Ekim ayında pazara sunulan Windows 8.1 ise geçmişi unutmak adına firmanın umut bağladığı bir platform oldu.

Gelen ilk analizlere göre Windows platformu Kasım ayında toplamda yüzde 90.66'dan 90.88'e yükseldi. Platform 5 aydır düşüşteydi. Mac işletim sistemi yüzde 7.56 pazar payına sahipken, Linux sistemleri ise yüzde 1.56 seviyesinde. 

Geçen aya göre Windows 8 ise 0.87 puan düşerek yüzde 6.66 pazar payına geriledi. Windows 8.1 hızlı bir yükselişle 1.72'den yüzde 2.64'e yükseldi. 

Ekosistemde Windows 7 halen en çok kullanılan sürüm durumunda. Yüzde 46.64 pazar payının ardından Windows XP yüzde 31.22 ile geliyor. Yani halen Windows 8 önceki sürümler ile yarışacak bir ivme kazanamadı. Windows 8.1 ise beklendiği gibi hızlı bir şekilde indirilip kurulmadı. Üstelik orijinal Windows 8 kullanıcıları için Windows 8.1 güncellemesi ücretsizdi.  

http://thenextweb.com/insider/2013/12/01/windows-8-falls-6-66-share-windows-8-1-hits-2-64-combined-duo-barely-grows-9-3/ Yorum Yaz
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Gukama 5 yıl
XP
!!!11!
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invisible 5 yıl
2009 da driver desteği biten toplama cihazımın 8.1 de sıfır sorunla çalışıyor. 8,1 8 e göre daha hızlı daha performanslı özellikle oyunlarda.
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tarnat1985 5 yıl
Windows 8.1% 100 disk kullanımı sorunu sebebiyle sürekli donuyordu pc kaldırdım.Windows 7 şuan en uygun İşletim sistemi galiba.
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onur01651 5 yıl
win7 de de aynı kafa vardı, yok şöyle yok böyle, xp kullanıcıların bir kısmı geçti win 7 e, aynı kullanıcılar win 8 geçiyor, xp kafalılar halen yerinde, 8.1 çok iyi bir sistem, XP den kat ve kat üstün...
Dikkatimi çektide win8.1 de explorer ana sayfa sabitleme virüsü giren hiç kimseyi görmedim :D
Win 8.1 candır, bilmeyen sadece konuşur.
Xp de programla yaptıüınız birçok şeyi 8.1 de direk yapıyorsunuz, daha ne olsun.
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sniko1 5 yıl
Benim pc de 1 gb ram var.Vista,7 kullandım ama Windows 8 de bir tek kasma donma olmadı ayrıca 8 Sn de açılıyor.
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DraGonS 5 yıl
XP kullanıcılarının çoğu çinden kaynaklı bildiğim kadarıyla. E tabi 1.5 milyar nüfus olunca dünyanın istatistiğini değiştirebilecek kapasitede oluyorlar.
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Luaz. 5 yıl
Windows 7 zaten hızlı ve stabil ayrıca başlat butonunun eskisi gibi olmayışı benim açımdan bir eksi, Windows 8e geçmek için bir neden yok şayet tablet tarzı bir bilgisayar yada dokunmatik ekranlı bir monitör kullanmıyorsam.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
su an deneme surumu enterprise ile format atiyorum. ati sapphire x1950 pro ekran karti var.ama taniyacagindan supheliyim.windows 7 ultimate i begeniyorum ama windows 8 de cok guzel bir sistem.hizli aciliyor sanki ssd varmis gibi.baslat menusunu olmamasi aliskanliktan dolayi biraz zor geliyordu.enterprise 8.1 baslat menusude cok ilginc
.windows+d ve alt+f4 ile idare edecegim.Orjinal yazilimi destekliyorum.En kisa zamanda windows 7 ultimate alacagim.her 2 sistemde guzel ama windows 7 ultimate tercihimdir.zamaninda xp seven biri olarak artik vazgectim yenilige acik olmak lazim.windows 8 enterprise ekran kartini tanimadi sitesindede surucu yoktu zaten.herneyse iyi forumlar.
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foz54 5 yıl
Win8 sorunsuz çalışıyorsa durup dururken neden 8.1 yükleyip driver sorunları ile uğraşalım ki. Hatta formattan sonra direkt update servisini kaptın kafanız rahat etsin
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Okisht 5 yıl foz54
foz54

Win8 sorunsuz çalışıyorsa durup dururken neden 8.1 yükleyip driver sorunları ile uğraşalım ki. Hatta formattan sonra direkt update servisini kaptın kafanız rahat etsin

Gerçekten windows 8 driverlarının windows 8.1'e uyumsuz olacağını mı düşünüyorsun?


edit: ayrıca tabloda dikkat çekilmesi gereken bir diğer kısım %30'luk xp kullanıcıları.
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Nokia Specialist 5 yıl foz54
foz54
Win8 sorunsuz çalışıyorsa durup dururken neden 8.1 yükleyip driver sorunları ile uğraşalım ki. Hatta formattan sonra direkt update servisini kaptın kafanız rahat etsin

Adamlar boşuna Update yayınlıyor kardeş haklısın.

Ayrıca Windows 7ye olan her Driver birebir 8.1 e de oluyor, çünkü aynı çekirdeği ve surumunu kullanıyorlar. Laf atmadan önce biraz araştır istersen.


Ayrıca 8.1de birçok performans modifiyesi mevcut 8e göre. Aklıma gelenlerden ilki RAM kullanımı, uygulamaların byte larını hafızaya alıyor bu sayede HDD farklı bir iş yaparken CPU bunları hızlıca işliyor. DirectX konusunda da GPU ile daha iyi anlaşabilen bir sistem var 8.1de . Tek olay başlat tuşu değil yani
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