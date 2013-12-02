Analiz : Windows 8.1 hızlı yükseliyor ancak istenen düzeyde değil

Haber Editörü
Microsoft'un geçen yıl pazara sunduğu Windows 8 işletim sistemi, beklenen yükselişi sağlayamamış ve CEO Steve Ballmer'ın istifasına kadar giden süreci başlatmıştı. Geçtiğimiz Ekim ayında pazara sunulan Windows 8.1 ise geçmişi unutmak adına firmanın umut bağladığı bir platform oldu.
Gelen ilk analizlere göre Windows platformu Kasım ayında toplamda yüzde 90.66'dan 90.88'e yükseldi. Platform 5 aydır düşüşteydi. Mac işletim sistemi yüzde 7.56 pazar payına sahipken, Linux sistemleri ise yüzde 1.56 seviyesinde.
Geçen aya göre Windows 8 ise 0.87 puan düşerek yüzde 6.66 pazar payına geriledi. Windows 8.1 hızlı bir yükselişle 1.72'den yüzde 2.64'e yükseldi.
Ekosistemde Windows 7 halen en çok kullanılan sürüm durumunda. Yüzde 46.64 pazar payının ardından Windows XP yüzde 31.22 ile geliyor. Yani halen Windows 8 önceki sürümler ile yarışacak bir ivme kazanamadı. Windows 8.1 ise beklendiği gibi hızlı bir şekilde indirilip kurulmadı. Üstelik orijinal Windows 8 kullanıcıları için Windows 8.1 güncellemesi ücretsizdi.
http://thenextweb.com/insider/2013/12/01/windows-8-falls-6-66-share-windows-8-1-hits-2-64-combined-duo-barely-grows-9-3/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dikkatimi çektide win8.1 de explorer ana sayfa sabitleme virüsü giren hiç kimseyi görmedim :D
Win 8.1 candır, bilmeyen sadece konuşur.
Xp de programla yaptıüınız birçok şeyi 8.1 de direk yapıyorsunuz, daha ne olsun.
.windows+d ve alt+f4 ile idare edecegim.Orjinal yazilimi destekliyorum.En kisa zamanda windows 7 ultimate alacagim.her 2 sistemde guzel ama windows 7 ultimate tercihimdir.zamaninda xp seven biri olarak artik vazgectim yenilige acik olmak lazim.windows 8 enterprise ekran kartini tanimadi sitesindede surucu yoktu zaten.herneyse iyi forumlar.
Gerçekten windows 8 driverlarının windows 8.1'e uyumsuz olacağını mı düşünüyorsun?
edit: ayrıca tabloda dikkat çekilmesi gereken bir diğer kısım %30'luk xp kullanıcıları.
Adamlar boşuna Update yayınlıyor kardeş haklısın.
Ayrıca Windows 7ye olan her Driver birebir 8.1 e de oluyor, çünkü aynı çekirdeği ve surumunu kullanıyorlar. Laf atmadan önce biraz araştır istersen.
Ayrıca 8.1de birçok performans modifiyesi mevcut 8e göre. Aklıma gelenlerden ilki RAM kullanımı, uygulamaların byte larını hafızaya alıyor bu sayede HDD farklı bir iş yaparken CPU bunları hızlıca işliyor. DirectX konusunda da GPU ile daha iyi anlaşabilen bir sistem var 8.1de . Tek olay başlat tuşu değil yani