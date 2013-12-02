Analiz : Windows 8.1 hızlı yükseliyor ancak istenen düzeyde değil









Microsoft'un geçen yıl pazara sunduğu Windows 8 işletim sistemi, beklenen yükselişi sağlayamamış ve CEO Steve Ballmer'ın istifasına kadar giden süreci başlatmıştı. Geçtiğimiz Ekim ayında pazara sunulan Windows 8.1 ise geçmişi unutmak adına firmanın umut bağladığı bir platform oldu.





Gelen ilk analizlere göre Windows platformu Kasım ayında toplamda yüzde 90.66'dan 90.88'e yükseldi. Platform 5 aydır düşüşteydi. Mac işletim sistemi yüzde 7.56 pazar payına sahipken, Linux sistemleri ise yüzde 1.56 seviyesinde.





Geçen aya göre Windows 8 ise 0.87 puan düşerek yüzde 6.66 pazar payına geriledi. Windows 8.1 hızlı bir yükselişle 1.72'den yüzde 2.64'e yükseldi.





Ekosistemde Windows 7 halen en çok kullanılan sürüm durumunda. Yüzde 46.64 pazar payının ardından Windows XP yüzde 31.22 ile geliyor. Yani halen Windows 8 önceki sürümler ile yarışacak bir ivme kazanamadı. Windows 8.1 ise beklendiği gibi hızlı bir şekilde indirilip kurulmadı. Üstelik orijinal Windows 8 kullanıcıları için Windows 8.1 güncellemesi ücretsizdi.

http://thenextweb.com/insider/2013/12/01/windows-8-falls-6-66-share-windows-8-1-hits-2-64-combined-duo-barely-grows-9-3/