Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Windows pazar payı ilk kez yüzde 90 altına geriledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,6b
1
15
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Windows pazar payı ilk kez yüzde 90 altına geriledi

İki yıl önce Windows 8 işletim sisteminin lansman dönemlerinde duraklama sürecine giren Windows PC pazarı, özellikle mobil cihazların yükselişi ile birlikte gerilemeye başladı. Bunun olumsuz etkisi işletim sistemi paylarına da yansımaya başladı.

Net Marketshare ve StatCounter tarafından yapılan analizlere göre Windows ekosistemi tarihinde ilk kez yüzde 90 pazar payının altına geriledi. Microsoft geçtiğimiz yıllarda tablet pazarına hamle yapsa da Android ve iOS ürünleri nedeniyle ilgi görmekten uzak kaldı.

Apple'ın Mac OS X platformu ise yavaş ama kendinden emin adımlarla yükselişini sürdürdü. 2009 yılında yüzde 5 pazar payına sahip olan OS X, Mart ayı itibariyle yüzde 8.3 civarında bir pazar payı elde etmeyi başardı.

Windows platformunun pazarda kan kaybetmesi OS X yanında Chrome OS platformuna da yükseliş olarak yansıyor. ABD dizüstü pazarının yüzde 25'ine hakim olan Chrome OS platformunun ilerleyen dönemde OS X platformunu zorlayabileceği belirtiliyor.  

http://www.digitaltrends.com/computing/windows-market-share-dips-90-percent-mac-os-x-climbs/#!zX9BS Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bkaakco 5 yıl en beğenilen
Linux'a biraz daha destek verilse bir de uçbirim kullanmak zorunda kalmasak, Windows ve OS X'teki gibi tıkla-kur mantığı olsa kullanılır. Ben şahsen uçbirim komutu görünce soğuyorum, günümüze göre geriliktir bu. Artık her şey görsel, komutsal değil. Sürücü kurarken bile komut girmek berbat bir durum yabancı birisi için düşünsenize. Sistemde her şey kullanıcıya göre kolay olmalı. Herkes kullanamadıktan sonra ne anlarım ben o işten. Windows'ta kaç tane işimizi komut istemi ile yapıyoruz? Veya OS X'te aynı şekil? Komut yerine arayüz kullanımı artarsa kullanıcı sayısı da artar.

Pek haberle alakası yok belki ama bahsetmek istedim.
Linux'a biraz daha destek verilse bir de uçbirim kullanmak zorunda kalmasak, Windows ve OS X'teki gibi tıkla-kur mantığı olsa kullanılır. Ben şahsen uçbirim ko...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryso 5 yıl
Microsoft tekelinden yavaş yavaş uzaklaşmak rekabeti arttıracak ve biz kullanıcılara daha adam gibi bir windows görme ihtimalini arttıracak. Ya da umut fakirin ekmeği işte..
Microsoft tekelinden yavaş yavaş uzaklaşmak rekabeti arttıracak ve biz kullanıcılara daha adam gibi bir windows görme ihtimalini arttıracak. Ya da umut fakirin...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
haberde ki logoya gıcık oluyorum
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 5 yıl
iyi düşsünde rekabet ortamı biraz artsın .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knife130 5 yıl
İyi olmuş iyi ben yazılım deviyim diye artist artist dolaşan Microsoft
artık işlerin kolay olmadığını öğrensin.
Chrome OS yaygınlaştıkça Microsoft cepesinin işleri zorlaşacak.
Zorlaşsın da adam gibi bir şey koysunlar önümüze.
Windows 8'i 400TL'ye satmasını biliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 5 yıl
Windows Phone yillardir bi kosede yatiyordu simdiye eksiklerini coktan tamamlamaliydi. Sektorun mobil pazara kaydigi uzun suredir goruluyor, Microsoft bu pazarda olmak istiyorsa elini daha cabuk tutmali. Tabletlerde ve telefonlarda atak yapmali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl
Microsoft'ta iç olaylar 2013'te çok karmaşık geçti, bundan sonra toparlanacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
htcxx 5 yıl
Linux ile mac os asla windowsa rakip olamaz . Boşa hayal kurmayın , ms adam gibi çok yönlü işletim sistemi yapmıiş. 5 yaşındaki çoçuk bile kullanabiliyorsa adamlar bazı şeyleri başarmıştır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 5 yıl
daha da gerilemeden akıllanmaz bu adamlar. bir arkadaş linuxe değinmiş, ben 2006 senesinde tanıştım linux ile, defalarca gaza geldim kurdum da sonra sildim. terminalden sudo apk olayları bunaltıyor. ayrıca tahmini 50 tane versiyonu var pardus ubuntu elementery vs vs hepsi farklı farklı. linux çeşitleri azaltıp kullanım deneyimini arttırırsa çok pay kapar.

tabi kullanmayı dosya sistemi mantığını anlayınca dehşet şeyler yapıyor o da ayrı. linux sistemler ile hazırlanmış masaüstleri temalar kazandırılan özellikleri başka sistemlerde asla bulunamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
En sonunda wintel tekeli cozuluyor. Herkezin selameti adina ilerde benzeri baska tekelleri gormeyiz insallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 5 yıl
Windows 8 gibi bir gurubeti kullanmaya zorlarsan insanları, alternatifler daha cazip gelir. Retina ekranlı windows ultrabooklar HD4400 gibi saçma bir IGP ve yavaş işlemci ile 1400 dolar üstüne satılırken Retina macbook pro 13" 1300 dolar olunca insanlarda enayi değil tabi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 5 yıl muratai
muratai

Windows 8 gibi bir gurubeti kullanmaya zorlarsan insanları, alternatifler daha cazip gelir. Retina ekranlı windows ultrabooklar HD4400 gibi saçma bir IGP ve yavaş işlemci ile 1400 dolar üstüne satılırken Retina macbook pro 13" 1300 dolar olunca insanlarda enayi değil tabi.

bunu yapan Microsoft değil ki intelin zorlama ve dayatma politikası ile alakalı bir durum. yurt dışında mantle mimarili sistemler varken bizde değil mantle tekelcilik yüzünden apu tabanlı adam akıllı tabletlerden 1 tane bile yok. yurt dışında var olan a10 mimarili tablet yada a8 lerden olsun gör aradaki farkı hd 8xxx ile nasıl akıcı çalıştığını. tekeli kırmanın tek yolu alternatiflerin çoğaltılmasıdır alternatif var ama sadece intel olmalı mantığı nedeni ile diğer tüm üretici ve rakip boyna patinaj çekiyor ilerlerken. mac olayına gelince adamlar donanımın hakkını veriyor kullandıkları parçalar gerçekten kaliteli ve gerçekten son kullanıcıya hitap ediyor intel gibi ben yaptım al kullan diyerek şikayet geldiğinde ben intel en büyüğüm diyerek yalı kazığı gibi dikelmiyor önüne kullanıcıların.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
haberde ki logoya gıcık oluyorum
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 5 yıl
osX'in pazar payını arttırmasının sebebi o alanda çalışan kişilerin (programlama yapanlar) artması ve apple'ın popülaritesidir kuşkusuz.
ayrıca windows'un pazar payının düşmesinde son zamanlarda popüler chromebooklar ile gelen chrome os'nin de etkisi olduğunu düşünüyorum
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 5 yıl en beğenilen
Linux'a biraz daha destek verilse bir de uçbirim kullanmak zorunda kalmasak, Windows ve OS X'teki gibi tıkla-kur mantığı olsa kullanılır. Ben şahsen uçbirim komutu görünce soğuyorum, günümüze göre geriliktir bu. Artık her şey görsel, komutsal değil. Sürücü kurarken bile komut girmek berbat bir durum yabancı birisi için düşünsenize. Sistemde her şey kullanıcıya göre kolay olmalı. Herkes kullanamadıktan sonra ne anlarım ben o işten. Windows'ta kaç tane işimizi komut istemi ile yapıyoruz? Veya OS X'te aynı şekil? Komut yerine arayüz kullanımı artarsa kullanıcı sayısı da artar.

Pek haberle alakası yok belki ama bahsetmek istedim.
2 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9978C176-E 5 yıl bkaakco
haklısın, bu arada mavericks unix tabanlı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 5 yıl bkaakco
bkaakco

Linux'a biraz daha destek verilse bir de uçbirim kullanmak zorunda kalmasak, Windows ve OS X'teki gibi tıkla-kur mantığı olsa kullanılır. Ben şahsen uçbirim komutu görünce soğuyorum, günümüze göre geriliktir bu. Artık her şey görsel, komutsal değil. Sürücü kurarken bile komut girmek berbat bir durum yabancı birisi için düşünsenize. Sistemde her şey kullanıcıya göre kolay olmalı. Herkes kullanamadıktan sonra ne anlarım ben o işten. Windows'ta kaç tane işimizi komut istemi ile yapıyoruz? Veya OS X'te aynı şekil? Komut yerine arayüz kullanımı artarsa kullanıcı sayısı da artar.

Pek haberle alakası yok belki ama bahsetmek istedim.

Aslında ubuntu ve mint gibi dağıtımlarda pek uçbirime gerek kalmıyor normal kullanıcı için, tek sorun driver desteği, yazıcılar vs. sıkıntı oluyor genelde, ama linux de bir parça uçbirim için yaratılmış sistem genelde araştırmalarda üniversitelerde kullanılıyor zaten, ücretsiz olduğu için kimse windowsla veya osx le yarışma şansına sahip değil linux ta, asıl sorun bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryso 5 yıl
Microsoft tekelinden yavaş yavaş uzaklaşmak rekabeti arttıracak ve biz kullanıcılara daha adam gibi bir windows görme ihtimalini arttıracak. Ya da umut fakirin ekmeği işte..
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11602 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, uygulama haber ve windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Cebit 2014: TP-LINK 'in Yeni Ağ Çözümleri 5 yıl Cebit 2014: IAS Özel Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim