Analiz : Windows pazar payı ilk kez yüzde 90 altına geriledi





İki yıl önce Windows 8 işletim sisteminin lansman dönemlerinde duraklama sürecine giren Windows PC pazarı, özellikle mobil cihazların yükselişi ile birlikte gerilemeye başladı. Bunun olumsuz etkisi işletim sistemi paylarına da yansımaya başladı.





Net Marketshare ve StatCounter tarafından yapılan analizlere göre Windows ekosistemi tarihinde ilk kez yüzde 90 pazar payının altına geriledi. Microsoft geçtiğimiz yıllarda tablet pazarına hamle yapsa da Android ve iOS ürünleri nedeniyle ilgi görmekten uzak kaldı.





Apple'ın Mac OS X platformu ise yavaş ama kendinden emin adımlarla yükselişini sürdürdü. 2009 yılında yüzde 5 pazar payına sahip olan OS X, Mart ayı itibariyle yüzde 8.3 civarında bir pazar payı elde etmeyi başardı.





Windows platformunun pazarda kan kaybetmesi OS X yanında Chrome OS platformuna da yükseliş olarak yansıyor. ABD dizüstü pazarının yüzde 25'ine hakim olan Chrome OS platformunun ilerleyen dönemde OS X platformunu zorlayabileceği belirtiliyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/windows-market-share-dips-90-percent-mac-os-x-climbs/#!zX9BS