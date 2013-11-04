Analiz: iPad Air ilk hafta 3 milyon satış yapmış olabilir





Apple'ın önceki nesle göre daha hafif, daha ince ve daha güçlü olan iPad Air modeli 1 Kasım tarihinde satışa sunuldu ve ilk haftasonunu geride bıraktı. Analizler modelin satışından oldukça umutlu.





Tüketici tarafında da ilgi gören ve Apple mağazalarının önünde bilindik sıralar oluşmasına neden olan iPad Air, analiz uzmanı Gene Munster'e göre ilk haftasonu 2.5-3.5 milyon arasında satış yapabilir.





Geçen yıl iki iPad modeli toplamda 3 milyon satış yaparak rekor kırmıştı. Bu yıl ise iPad mini Retina henüz satışa sunulmadı ve Apple tek model ile bu rekoru geçebilir.





Apple üçüncü nesil iPad modelini 10 ülkede satışa sunarken, geçen yıl dördüncü nesil model de 27 ülkede satışa sunulmuştu. Bu yıl iPad Air Çin dahil 52 ülkede satışa sunuldu ve daha yüksek rakamlara ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Munster-Apple-iPad-Air-could-set-new-launch-weekend-sales-mark-topping-3-million-units_id49001