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Analiz: iPad Air ilk hafta 3 milyon satış yapmış olabilir

5 yıl
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18
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz: iPad Air ilk hafta 3 milyon satış yapmış olabilir

Apple'ın önceki nesle göre daha hafif, daha ince ve daha güçlü olan iPad Air modeli 1 Kasım tarihinde satışa sunuldu ve ilk haftasonunu geride bıraktı. Analizler modelin satışından oldukça umutlu.

Tüketici tarafında da ilgi gören ve Apple mağazalarının önünde bilindik sıralar oluşmasına neden olan iPad Air, analiz uzmanı Gene Munster'e göre ilk haftasonu 2.5-3.5 milyon arasında satış yapabilir. 

Geçen yıl iki iPad modeli toplamda 3 milyon satış yaparak rekor kırmıştı. Bu yıl ise iPad mini Retina henüz satışa sunulmadı ve Apple tek model ile bu rekoru geçebilir. 

Apple üçüncü nesil iPad modelini 10 ülkede satışa sunarken, geçen yıl dördüncü nesil model de 27 ülkede satışa sunulmuştu. Bu yıl iPad Air Çin dahil 52 ülkede satışa sunuldu ve daha yüksek rakamlara ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.  

http://www.phonearena.com/news/Munster-Apple-iPad-Air-could-set-new-launch-weekend-sales-mark-topping-3-million-units_id49001 Yorum Yaz
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homeedition88 5 yıl en beğenilen
tarzan76
bastir ekrem nefes aldirma firsat bu firsat butun anasayfayi apple haberleriyle doldur

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Arkadasin hazirladigi 5 haberin bir tanesi apple ile ilgili. Biktirdiniz bu simarik fanboy triplerinizle insanlari....
tarzan76bastir ekrem nefes aldirma firsat bu firsat butun anasayfayi apple haberleriyle doldurAnasayfadaki ekrem haberleri:1- İş...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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V4LKyR 5 yıl
Galatasaray - Kopenhag maçının galibi 3 puan alabilir...
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kule_genclik 5 yıl
3 Milyon sattiysa 3 milyonda da Geri donmustur Ben yarin sahsen ikincisini verip 3. Air de denicem sansimi bakalim..
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DH Misafiri 5 yıl
Olamayabilir de değil mi ama?
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XavierPedro 5 yıl
Taş düşebülüğ...
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Brky 5 yıl
şu cpu olabilir ve ya şu gpu olabilir gibi vs. şeyler tamamda. satmış olabilir nedir ya. sattı mı satmadı mı.
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Crimson 5 yıl
artık konuya girmeden tahmin edebiliyorum kesin ekrem yazmıştır diye, gereksiz bir yeteneğe daha sahip oldum sayenizde
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Zenci Forvet 5 yıl
Önce satışa sunulsun o zaman görürüz.
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MAXSTAR 5 yıl
Adamlar turkiyedeki iphone satışını görünce kafalarina vuracaklar niye daha önce açmadık diye. Hele bi tr ye gelsin air satış rakamını gorsunper o zaman.
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oray 5 yıl
satisi kesinlesmemis satis rakaminin haberi mi olur ya... 5 milyon da 1 milyon da satmis olabilir, boyle haber mi olur?
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
Bu keko kim ya nerde Steve Jobs
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Lord Melkor 5 yıl
tarzan76
eksiler icin tesekkur teknoloji cahilleri

Anasayfadaki ekrem haberleri:
1- İşte dünyanın ilk Snapdragon 800 yongaseti taşıyan kapaklı akıllı telefonu : Samsung W2014
link : donanimhaber.com/...
2- Lumia 525 Kanada'daki bir kampanyada ortaya çıktı
link: donanimhaber.com/...
3- Intel ilk LTE entegreli kablosuz bağlantı yongası ile yeni nesil mobil cihazları hedefliyor
link: donanimhaber.com/...
4- Microsoft son çeyrekte 16 milyon Windows tablet satışı hedefliyor
link: donanimhaber.com/...
Arkadasin hazirladigi 5 haberin bir tanesi apple ile ilgili. Biktirdiniz bu simarik fanboy triplerinizle insanlari....
(qapaq)
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ozzy55ozzy 5 yıl
bunu biz de tahmin edebiliriz haber değeri bile taşımıyor!
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Nokia Specialist 5 yıl
Haber değil bu
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