Analiz : iPad kurumsal pazarda bu yıl dizüstü cihazların yerini alabilir

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iPad modelinin ilk tanıtıldığı yıl itibariyle tablet cihazlarının asıl hedefi, tüketiciler arasında benimsenme başarısı göstermek ve segmenti büyüme trendine sokmaktı. Ancak yüzde 300 gibi büyüme rakamlarına ulaşan tablet pazarı, kurumsal alana da uzanmaya başladı.
Başta iPad olmak üzere pek çok modeli kurumsal müşterilere hitap edecek şekilde donanım ve yazılım entegrasyonuyla geliyor. Ayrıca geniş bir uygulama yelpazesi de kurumsal müşterileri cezbediyor.
UBS yatırım bankası uzmanı Brent Thill tarafından yapılan bir analize göre, bu yıl iPad kurumsal müşterilere hitap eden bir cihaz haline gelecek ve taşınabilir bilgisayar olarak muamele görecek. Ayrıca gelecekte tabletlerin kurumsal alandaki büyümesi de önemli oranda artacak.
Thill, iPad modelinin dock üniteleri ile birlikte ve harici ekranlara yansıtarak kullanma modasının ortaya çıkacağını ve bu şekilde bir taşınabilir bilgisayar haline geleceğini öngörüyor.
Windows 8 ve Surface tableti için de öngörüde bulunan Thill, modelin sevkiyat beklentilerini aşağı çekerken, işletim sisteminin durgunluğa devam ettiğini belirtiyor. Bu çeyrekte de Microsoft'un pazar payını beklendiği kadar artıramayacağı tahmin ediliyor.
http://tabtimes.com/news/ittech-stats-research/2013/01/21/analyst-ipads-could-replace-laptops-enterprise-year Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilgi almak için sorulan sorular başka türlü anlaşılıyor.
Millet beğendiği ya da kullandığı ürünün ebedi savunucusu olmuş.
Daha neler göreceğiz bakalım.
Genellikle fandroidlerde oluyor.
yazılım sıkıntısı çekilmeyecektir. Yeni çıkan tablet/ultrabook olarak kullanılabilen w8 smart pc'ler bence şirketlerin geleceği olacak.
Bireysel kullanım için önerim ve tercihim her zaman ipad'den yana olur orası ayrı.
Bence büyük ve uluslararası firmalar bu sisteme geçeceklerdir. Özellikle saha satış ekipleri için oldukça faydalı ve efektif bir sistem.
iPad demiş
Avatar-mesaj Bu kadar da fan olunmaz. 1280x800 tarzi gunumuzdeki komik cozunurluklerle Note? Samsung, Apple ile telefon konusunda rekabet edebilir, zaten ediyor. ancak tablet konusunda ortada bir rekabet falan yok. iPad %59 ile acik ara onde. Android once tablet icin daha kullanisli olsun, bu haliyle cop. Tablet=iPad. Suan icin x86 Surface disinda ciddi bir rakip yok, onun da agirlik gibi bazi sounlari var. Belki OS X li bir 11" tablet gorebiliriz Apple'dan 11" MBA'ye benzeyen.
Taklitler aslini yasatir
Bu tür şirketlerin developer hesapları var. Kendi yazılımlarını geliştiriyorlar ve app store a yayınlamadan sadece şirket içi ipad veya iphoenlara yayınlıyorlar.
Apple la anlaşmadan böyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Ancak büyük şirketler bunu yapabiliyor.bkz. havayolu şirketleri
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