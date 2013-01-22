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Analiz : iPad kurumsal pazarda bu yıl dizüstü cihazların yerini alabilir

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : iPad kurumsal pazarda bu yıl dizüstü cihazların yerini alabilir

iPad modelinin ilk tanıtıldığı yıl itibariyle tablet cihazlarının asıl hedefi, tüketiciler arasında benimsenme başarısı göstermek ve segmenti büyüme trendine sokmaktı. Ancak yüzde 300 gibi büyüme rakamlarına ulaşan tablet pazarı, kurumsal alana da uzanmaya başladı.

Başta iPad olmak üzere pek çok modeli kurumsal müşterilere hitap edecek şekilde donanım ve yazılım entegrasyonuyla geliyor. Ayrıca geniş bir uygulama yelpazesi de kurumsal müşterileri cezbediyor.

UBS yatırım bankası uzmanı Brent Thill tarafından yapılan bir analize göre, bu yıl iPad kurumsal müşterilere hitap eden bir cihaz haline gelecek ve taşınabilir bilgisayar olarak muamele görecek. Ayrıca gelecekte tabletlerin kurumsal alandaki büyümesi de önemli oranda artacak.

Thill, iPad modelinin dock üniteleri ile birlikte ve harici ekranlara yansıtarak kullanma modasının ortaya çıkacağını ve bu şekilde bir taşınabilir bilgisayar haline geleceğini öngörüyor. 

Windows 8 ve Surface tableti için de öngörüde bulunan Thill, modelin sevkiyat beklentilerini aşağı çekerken, işletim sisteminin durgunluğa devam ettiğini belirtiyor. Bu çeyrekte de Microsoft'un pazar payını beklendiği kadar artıramayacağı tahmin ediliyor. 

http://tabtimes.com/news/ittech-stats-research/2013/01/21/analyst-ipads-could-replace-laptops-enterprise-year Yorum Yaz
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WarSaw 6 yıl en beğenilen
Hangi kurumsal firmaymış onlar. Dizüstü cihaz yerine ipad'e geçecekmiş. Kuruyemişçi, dürümcü falandır heralde.
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dark-knight 6 yıl
Anladım ki forumda bilgi paylaşımı olayı oldukça zayıflamış.
Bilgi almak için sorulan sorular başka türlü anlaşılıyor.
Millet beğendiği ya da kullandığı ürünün ebedi savunucusu olmuş.
Daha neler göreceğiz bakalım.
1 Yanıt Yanıtla
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karantina61 6 yıl dark-knight
dark-knight
Anladım ki forumda bilgi paylaşımı olayı oldukça zayıflamış.
Bilgi almak için sorulan sorular başka türlü anlaşılıyor.
Millet beğendiği ya da kullandığı ürünün ebedi savunucusu olmuş.
Daha neler göreceğiz bakalım.

Genellikle fandroidlerde oluyor.
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plutonus 6 yıl
iPad'in geleceği çok açık. Çünkü rakibi yok. Şu an bence alınmasa da olur denebilecek bir alet. Ne zaman ki windows'taki rahatlık iPad'e de gelecek işte o zaman sadece kurumsal değil bireysel pazarda da dizüstü bilgisayarların yerini alabilir.
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Umutcan 6 yıl
Kurumsal pazar için ios/android değil de windows 8 x86 tabletlerin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Zira masaüstü/laptoplar ile aynı işletim sistemi ve platform olduğundan
yazılım sıkıntısı çekilmeyecektir. Yeni çıkan tablet/ultrabook olarak kullanılabilen w8 smart pc'ler bence şirketlerin geleceği olacak.
Bireysel kullanım için önerim ve tercihim her zaman ipad'den yana olur orası ayrı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Public_Enemy 6 yıl
Apple cihazlardan hiç haz etmem ama pazarlama konusunda hayranıyım. En ballı pazarlara herkesden önce girmekte üzerlerine yok.
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einhander 6 yıl
yılda 6 7 kere sehır dısına cıkıyorum ve yanımda notebook goturuyordum. gereklı pdflerımı dosyalarımı kullanmak ıcın tasıyordum yanımda notebook. fakat artık tablet kullanıyorum bu iş için ıhtıyacım olan tum gereksınımlerımı karsıladıgı ıcın artık notebook tasımıyorum. hem cok hafıf hemde ufak hemde gereklılıklerımı karsılıyor ben bu konuda cok mutluyum.
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hakanertas 6 yıl
Arkadaşlar bende dünya devlerinden yapı kimyasalları satışı yapan bir firmada çalşıyorum ve 1-2 aya kadar ipad lere geçiş yapacağız. Halihazırda ipad için de bütün ürün broşür ve bilgilerinin yer aldığı bir uygulamamız var zaten. Hazırlanan programlar İOS tabanlı olmuyor. Genelde HTML5 ile platform bağımsız yazılıyor ve siz ipad veya android veya bilgisayardan erişebiliyorsunuz. Sadece ana ekranda verileri sistemden çeken bazı widgetlar için Apple dan onay vs. alınıyordur. Detayını bilmiyorum. (Developer hesabı vs.) Açılış ekranı da bildiğiniz ipad ile alakası yok zaten. Widgetlar dan oluşmuş windows8 in metro arayüzüne benzer bir ekranı var. İpad i de güvenlik sebebi ile kullanıyorlarmış. Android açık kaynak bir işletim sistemi olduğu için güvenlik zaafiyeti doğurabileceği için kullanılmıyor.
Bence büyük ve uluslararası firmalar bu sisteme geçeceklerdir. Özellikle saha satış ekipleri için oldukça faydalı ve efektif bir sistem.
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engurlu 6 yıl
Bu isin ekmegini yerse bir tek S_pen li Galaxy note 10.1 yada muadili cihazlar yer gerisi agzini havaya acar...
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multiTYRT 6 yıl engurlu
engurlu

Bu isin ekmegini yerse bir tek S_pen li Galaxy note 10.1 yada muadili cihazlar yer gerisi agzini havaya acar...

iPad demiş

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Zordion 6 yıl engurlu
engurlu

Bu isin ekmegini yerse bir tek S_pen li Galaxy note 10.1 yada muadili cihazlar yer gerisi agzini havaya acar...

Avatar-mesaj
Bu kadar da fan olunmaz. 1280x800 tarzi gunumuzdeki komik cozunurluklerle Note?
Samsung, Apple ile telefon konusunda rekabet edebilir, zaten ediyor. ancak tablet konusunda ortada bir rekabet falan yok. iPad %59 ile acik ara onde. Android once tablet icin daha kullanisli olsun, bu haliyle cop. Tablet=iPad. Suan icin x86 Surface disinda ciddi bir rakip yok, onun da agirlik gibi bazi sounlari var. Belki OS X li bir 11" tablet gorebiliriz Apple'dan 11" MBA'ye benzeyen.
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Jül Sezar 6 yıl engurlu
engurlu
Bu isin ekmegini yerse bir tek S_pen li Galaxy note 10.1 yada muadili cihazlar yer gerisi agzini havaya acar...

Taklitler aslini yasatir
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afavar 6 yıl
Hobar
appstore haricinde uygulama yüklemeye izin vermiyor diye biliyorum. bu durumda mesela şirket içinde kullanılmak üzere bir otomasyon yazılımı geliştirdim. JB olmadan bunu tabletlere nasıl yükleyeceğiz? Bilgim olmadığı için soruyorum.

Bu tür şirketlerin developer hesapları var. Kendi yazılımlarını geliştiriyorlar ve app store a yayınlamadan sadece şirket içi ipad veya iphoenlara yayınlıyorlar.
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igonam 6 yıl
ERP Yazılımları tam anlamıyla entegre olmadıkça ve domain yapısına dahil edilmedikçe bu eleman reklam yapıyor derim :)
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Guest-F8946C419 6 yıl
Windows 8 yaygınlaşınca tablet piyasasında, Apple ile kaymağını yer.
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WarSaw 6 yıl en beğenilen
Hangi kurumsal firmaymış onlar. Dizüstü cihaz yerine ipad'e geçecekmiş. Kuruyemişçi, dürümcü falandır heralde.
Yanıtla +8
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cagataykoroglu 6 yıl
Hobar

appstore haricinde uygulama yüklemeye izin vermiyor diye biliyorum. bu durumda mesela şirket içinde kullanılmak üzere bir otomasyon yazılımı geliştirdim. JB olmadan bunu tabletlere nasıl yükleyeceğiz? Bilgim olmadığı için soruyorum.


Apple la anlaşmadan böyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Ancak büyük şirketler bunu yapabiliyor.bkz. havayolu şirketleri
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khaos 6 yıl
yanılmıyorsam cnntürk samsung ile bir anlaşma imzalamıştı galaxy note 10.1 kullanımyla ilgili
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