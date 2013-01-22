Analiz : iPad kurumsal pazarda bu yıl dizüstü cihazların yerini alabilir





iPad modelinin ilk tanıtıldığı yıl itibariyle tablet cihazlarının asıl hedefi, tüketiciler arasında benimsenme başarısı göstermek ve segmenti büyüme trendine sokmaktı. Ancak yüzde 300 gibi büyüme rakamlarına ulaşan tablet pazarı, kurumsal alana da uzanmaya başladı.





Başta iPad olmak üzere pek çok modeli kurumsal müşterilere hitap edecek şekilde donanım ve yazılım entegrasyonuyla geliyor. Ayrıca geniş bir uygulama yelpazesi de kurumsal müşterileri cezbediyor.





UBS yatırım bankası uzmanı Brent Thill tarafından yapılan bir analize göre, bu yıl iPad kurumsal müşterilere hitap eden bir cihaz haline gelecek ve taşınabilir bilgisayar olarak muamele görecek. Ayrıca gelecekte tabletlerin kurumsal alandaki büyümesi de önemli oranda artacak.





Thill, iPad modelinin dock üniteleri ile birlikte ve harici ekranlara yansıtarak kullanma modasının ortaya çıkacağını ve bu şekilde bir taşınabilir bilgisayar haline geleceğini öngörüyor.





Windows 8 ve Surface tableti için de öngörüde bulunan Thill, modelin sevkiyat beklentilerini aşağı çekerken, işletim sisteminin durgunluğa devam ettiğini belirtiyor. Bu çeyrekte de Microsoft'un pazar payını beklendiği kadar artıramayacağı tahmin ediliyor.

http://tabtimes.com/news/ittech-stats-research/2013/01/21/analyst-ipads-could-replace-laptops-enterprise-year