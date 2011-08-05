Analiz uzmanlarına göre Apple OS X ve iOS platformunu 2012’de birleştirmeyi düşünüyor

Son iki yılda kırdığı satış rekorları ve çeyrek yıl gelirleri ile dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple aynı zamanda lider akıllı telefon üreticisi ve ABD’nin 4. büyük bilgisayar üreticisi konumuna yükseldi. Son analizlere göre Apple daha büyük ses getirecek bir projenin peşinde olabilir.





Jefferies & Co analiz şirketinden uzman Peter Misek, Apple’ın on yıllık işletim sistemi OS X ile mobil platformu iOS’u harmanlayarak yeni bir işletim sistemi sunma hazırlığı içinde olduğunu iddia ediyor. Bu yeni işletim sistemini üzerinde ilk barındıracak model ise sonraki nesil MacBook Air’ler olacak.





MacBook Air modeli MacBook’ların yeni nesli olarak lanse edilmişti ve geleneksel notebooklardan daha hafif bir formata sahipti. Misek, Air modellerinin firma için gerçekten bir mihenk taşı olabilmesi için önemli değişiklikler yapması gerektiğini belirtiyor.





Apple sonraki dönem için laptop ve iMac modellerinde kendi dört çekirdekli A6 işlemcilerini kullanmayı düşündüğünü belirtmişti. Bu işlemciler yeni nesil iOS cihazlarında da kullanılacak.





Apple kullanıcıları arasında iPhone, iPad, veya Mac modellerinin içeriklerini platformlar arasında değişebilmek ve uygulamaların her platforma göre optimize edilmiş olanlarını kullanabilmek konusunda yükselen bir talepleri bulunuyor. iOS ve OS X işletim sistemleri ayrı olduğu sürece Apple’ın bu talebi karşılayabilmesi zor.





Apple hafif cihazları için bu birleşimi gelecek seneye yetiştirebilir ancak MacBook Pro ve iMac gibi geleneksel ürünleri için 4 yıl sürebilecek uzun bir çalışma gerekiyor. Apple’ın giriş seviyesine hitap eden beyaz MacBook serisinin üretimine son vererek MacBook Air modeline daha fazla müşteri çekmek istemesinin sebebi Mistek’e göre bu birleşim.





Böylece iki işletim sisteminin birleşimi başarı ile gerçekleşirse gelecek yıl Apple müşterilerinin önemli bir kısmı bu yeni hibrid işletim sistemini deniyor olacak. Apple’ın on yıllık başarılı işletim sistemini feda edip etmeyeceğini ise pazar paylarındaki değişimler belirleyecek.