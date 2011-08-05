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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz uzmanlarına göre Apple OS X ve iOS platformunu 2012’de birleştirmeyi düşünüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Son iki yılda kırdığı satış rekorları ve çeyrek yıl gelirleri ile dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple aynı zamanda lider akıllı telefon üreticisi ve ABD’nin 4. büyük bilgisayar üreticisi konumuna yükseldi. Son analizlere göre Apple daha büyük ses getirecek bir projenin peşinde olabilir.

Jefferies & Co analiz şirketinden uzman Peter Misek, Apple’ın on yıllık işletim sistemi OS X ile mobil platformu iOS’u harmanlayarak yeni bir işletim sistemi sunma hazırlığı içinde olduğunu iddia ediyor. Bu yeni işletim sistemini üzerinde ilk barındıracak model ise sonraki nesil MacBook Air’ler olacak.

MacBook Air modeli MacBook’ların yeni nesli olarak lanse edilmişti ve geleneksel notebooklardan daha hafif bir formata sahipti. Misek, Air modellerinin firma için gerçekten bir mihenk taşı olabilmesi için önemli değişiklikler yapması gerektiğini belirtiyor. 

Apple sonraki dönem için laptop ve iMac modellerinde kendi dört çekirdekli A6 işlemcilerini kullanmayı düşündüğünü belirtmişti. Bu işlemciler yeni nesil iOS cihazlarında da kullanılacak. 

Apple kullanıcıları arasında iPhone, iPad, veya Mac modellerinin içeriklerini platformlar arasında değişebilmek ve uygulamaların her platforma göre optimize edilmiş olanlarını kullanabilmek konusunda yükselen bir talepleri bulunuyor. iOS ve OS X işletim sistemleri ayrı olduğu sürece Apple’ın bu talebi karşılayabilmesi zor. 

Apple hafif cihazları için bu birleşimi gelecek seneye yetiştirebilir ancak MacBook Pro ve iMac gibi geleneksel ürünleri için 4 yıl sürebilecek uzun bir çalışma gerekiyor. Apple’ın giriş seviyesine hitap eden beyaz MacBook serisinin üretimine son vererek MacBook Air modeline daha fazla müşteri çekmek istemesinin sebebi Mistek’e göre bu birleşim.

Böylece iki işletim sisteminin birleşimi başarı ile gerçekleşirse gelecek yıl Apple müşterilerinin önemli bir kısmı bu yeni hibrid işletim sistemini deniyor olacak. Apple’ın on yıllık başarılı işletim sistemini feda edip etmeyeceğini ise pazar paylarındaki değişimler belirleyecek.  

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Teslaman 8 yıl
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İosun eti ne budu ne :D. neyini birleştircek anlamadım.windows karşısında bence hiç bir şansın yok. belki winphone 7 ile değil ama winphone 8 ile
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:)

What a wonderful wooooooooooooorrrrrrlddd... .. .. .. ... .. .....
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korsanzeki168 8 yıl
osx den vazgeçer mi ?gecebilir daha önce power cpu dan vazgecti düşmanı intelle anlaştı yılların birikimi programlardan geçti şimdide osx den ios a gecer ne var bunda x86dan daha yeni ve ileri bir teknoloji arm işlemçiler yazılımları adapte eddikten sonra ipad iphone imac hepsi şakır şakır calışır üstelik iosda oyun platformuda var buda mac leri normal ev kullanıcılarınada açabilir bir şekilde
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Batuist 8 yıl
yeni windows 8 gibi düşünün adamların projesini.. windows 8 hem dokunmatik arabirimi hemde geleneksel PC kullanımını aynı anda nasıl entegre edecekse apple'da boş durmayacaktır.. olaya böyle bakın yoksa hadi herşeyi os x yerine ios gelecek diye birşey söz konusu olamaz.. dokunmatik arabirimi ilede çalışabilecek bir arayüz geliştirecektir ve bunu yaparkende tıpkı microsoftun wp7 ile windows 8i bütünleştirmesi gibi ios ilede uyumlu ve birbirlerini destekler nitelikte bir işletim sistemi ortaya çıkaracaktır.. apple ne os xten vazgeçer nede iostan .. çünkü birinin yaptığını diğeri yapamaz.. sadece ileride ki bilgisayarlara dokunmatik arabiriminin entegre olması gerekiyor. appleın microsoftun gerisinde kalacağını düşünmek zaten cahillik olur..
bu işletim sistemlerinin çıkışı ile dokunmatik ekranlarda yaygınlaşmaya başlayacaktır. bu ilerideki senelerde önümüze çıkacak yeni trendlerin , teknolojilerin şimdiden hazırlık zamanları.. microstun izlediğimiz windows 8 demosu harikaydı.. apple'da en az onun kadar güzel bir dokunmatik deneyimi bilgisayarlarına illaki getirecektir. İşte tüm bu çalışmalar bunun için..
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CodeMachine 8 yıl
Apple bu napacağı belli olmaz, adamlar yapar ve olur :)
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Kuray 8 yıl
OS X'ime iOS istemem ama iOS'uma OS X isterim.


Ama tam tersi olacak gibi:(


Edit: Apple, Intel islemcilerinden vazgecemez. Thunderbolt tamamiyle Intel'e ait ve Intel destekli islemcilerde, Intel izniyle alinan Thunderbolt chipleriyle calismakta.
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monsieurje 8 yıl
OS X'in özelliklerinden taviz vermedigi sürece iOS uygulamalarini çalistirabilecek bir eklenti gibi bir sey sorun olmaz, en azindan bana göre..
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Klasör.:X:. 8 yıl
İosun eti ne budu ne :D. neyini birleştircek anlamadım.windows karşısında bence hiç bir şansın yok.
belki winphone 7 ile değil ama winphone 8 ile
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:)
1 Yanıt Yanıtla
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detroit21 8 yıl Klasör.:X:.
Klasör.:X:.
İosun eti ne budu ne :D. neyini birleştircek anlamadım.windows karşısında bence hiç bir şansın yok.
belki winphone 7 ile değil ama winphone 8 ile
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:)

Hayir bence winphone 22-30 arasi kurtarabilir .
Not:Ne ictin sen ramazan ramazan ?
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