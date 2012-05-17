Analizler Windows Phone'da yükseliş olduğunu gösteriyor

Akıllı telefon pazarında rekabetin gerisinde kalmasına rağmen iddiasını sürdüren Microsoft'un mobil işletim sistemi analizlere göre az da olsa yükselişe geçmiş durumda.





Kantar Worldpanel tarafından yapılan ve 12 Nisan 2011-12 Nisan 2012 dönemini kapsayan araştırmaya göre ABD'de yüzde 47.6 ile Android hakimiyeti sürerken, yüzde 42.9 ile iOS farkı kapatıyor. iOS yüzde 12.8 yükseliş kaydederken, Android yüzde 6.6 düşüş yaşamış.





Önceki dönem yüzde 1.9 olan Windows Phone, bu dönem yüzde 3.6'ya çıkarak yüzde 3.2 orana sahip BlackBerry işletim sistemini geride bırakmış. ABD'de mobil cihaz kullanıcılarının yüzde 38'i akıllı telefon sahibi.





Avustralya'da yüzde 52 ile Android öndeyken yüzde 35.3 ile iOS onu takip ediyor. Mobil cihaz kullanıcılarının yüzde 57'si bir akıllı telefona sahip durumda.





Nokia ile Avrupa'da geniş bir kullanım alanına sahip olan Windows Phone, 5 büyük ülkede yüzde 3 civarı bir kullanım ortalamasına ulaşmış durumda. En yüksek oran yüzde 6.2 ile Almanya'da. En düşük ise yüzde 1.1 ile İspanya'da.





Akıllı telefon sahip olma oranları İngiltere'de yüzde 53.1, Almanya'da yüzde 32, Fransa'da yüzde 40, İspanya'da yüzde 37, İtalya'da yüzde 39 şeklinde.





Android ve iOS arasındaki fark Avrupa'da açılıyor. İspanya'da Android kullanım oranı yüzde 72.3 iken en düşük İtalya'da yüzde 48.5 ile gerçekleşiyor. iOS ise yüzde 11.1 ile en düşük oranı İspanya'da görürken en yüksek yüzde 30 ile İngiltere'de kullanılıyor. En dengeli oranlar ise İngiltere'de Android yüzde 50, iOS yüzde 30 şeklinde gerçekleşiyor. Avrupa'da Android işletim sisteminin yükselişi sözkonusu.





Analizde en büyük düşüşü yaşayan Symbian işletim sistemi. 808 PureView gibi modellerle desteklense de sonu yaklaşan Symbian'ın yüzde 36'lara varan düşüşü mevcut.





Marka olarak ise İngiltere'de HTC ve Samsung yüzde 86'lık dilimi paylaşırken Sony yüzde 10.4, LG ise yüzde 1 gibi düşük bir oranda kalıyor.





Kantar önümüzdeki yıllarda akıllı telefon kullanıcılarının katlanarak artacağını belirtiyor. Örneğin İngiltere'de 13 yaş üzeri 22 milyon yeni tüketicinin gelecek yıl mobil cihaz satın alacağı düşünülürken, yüzde 80'i akıllı telefonlara yönelecek. Kullanıcı sayısı arttıkça işletim sistemlerinin ve markaların bundan pay kapma yarışı da kızışacak.