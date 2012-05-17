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Analizler Windows Phone'da yükseliş olduğunu gösteriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında rekabetin gerisinde kalmasına rağmen iddiasını sürdüren Microsoft'un mobil işletim sistemi analizlere göre az da olsa yükselişe geçmiş durumda.

Kantar Worldpanel tarafından yapılan ve 12 Nisan 2011-12 Nisan 2012 dönemini kapsayan araştırmaya göre ABD'de yüzde 47.6 ile Android hakimiyeti sürerken, yüzde 42.9 ile iOS farkı kapatıyor. iOS yüzde 12.8 yükseliş kaydederken, Android yüzde 6.6 düşüş yaşamış. 

Önceki dönem yüzde 1.9 olan Windows Phone, bu dönem yüzde 3.6'ya çıkarak yüzde 3.2 orana sahip BlackBerry işletim sistemini geride bırakmış. ABD'de mobil cihaz kullanıcılarının yüzde 38'i akıllı telefon sahibi.

Avustralya'da yüzde 52 ile Android öndeyken yüzde 35.3 ile iOS onu takip ediyor. Mobil cihaz kullanıcılarının yüzde 57'si bir akıllı telefona sahip durumda.

Nokia ile Avrupa'da geniş bir kullanım alanına sahip olan Windows Phone, 5 büyük ülkede yüzde 3 civarı bir kullanım ortalamasına ulaşmış durumda. En yüksek oran yüzde 6.2 ile Almanya'da. En düşük ise yüzde 1.1 ile İspanya'da. 

Akıllı telefon sahip olma oranları İngiltere'de yüzde 53.1, Almanya'da yüzde 32, Fransa'da yüzde 40, İspanya'da yüzde 37, İtalya'da yüzde 39 şeklinde.

Android ve iOS arasındaki fark Avrupa'da açılıyor. İspanya'da Android kullanım oranı yüzde 72.3 iken en düşük İtalya'da yüzde 48.5 ile gerçekleşiyor. iOS ise yüzde 11.1 ile en düşük oranı İspanya'da görürken en yüksek yüzde 30 ile İngiltere'de kullanılıyor. En dengeli oranlar ise İngiltere'de Android yüzde 50, iOS yüzde 30 şeklinde gerçekleşiyor. Avrupa'da Android işletim sisteminin yükselişi sözkonusu.

Analizde en büyük düşüşü yaşayan Symbian işletim sistemi. 808 PureView gibi modellerle desteklense de sonu yaklaşan Symbian'ın yüzde 36'lara varan düşüşü mevcut. 

Marka olarak ise İngiltere'de HTC ve Samsung yüzde 86'lık dilimi paylaşırken Sony yüzde 10.4, LG ise yüzde 1 gibi düşük bir oranda kalıyor.

Kantar önümüzdeki yıllarda akıllı telefon kullanıcılarının katlanarak artacağını belirtiyor. Örneğin İngiltere'de 13 yaş üzeri 22 milyon yeni tüketicinin gelecek yıl mobil cihaz satın alacağı düşünülürken, yüzde 80'i akıllı telefonlara yönelecek. Kullanıcı sayısı arttıkça işletim sistemlerinin ve markaların bundan pay kapma yarışı da kızışacak.

http://techcrunch.com/2012/05/15/kaiser-worldpanel-android-dominates-smartphone-sales-overall-in-u-s-ios-closing-in/ Yorum Yaz
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Nef'i 7 yıl en beğenilen
Microsoft oyun da Xbox, işletim sisteminde Windows ve telefonda W. Phone'u birbirine bağlayarak bu platformlar arasında fonksiyonel geçişler sağlarsa bu gidişat yukarı yönde devam eder bence.
Microsoft oyun da Xbox, işletim sisteminde Windows ve telefonda W. Phone'u birbirine bağlayarak bu platformlar arasında fonksiyonel geçişler sağlarsa bu gidişa...
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yav he he aynen 7 yıl MrDj
deepbluesee

dikkatimi cekiyorda isletim sistemleri amerikadan cikiyor.bunlara rakip olacak birileri cikacakmi acaba.el mahkum kullaniyoruz.

sebebi amerikada yazilim muhendislerine doktor mimar ve diger muhendislerden daha fazla para ve onem vermeleri


bakabilirsiniz 250.000 dolar yilda aliyorlar ve digeri imkanlari da yuksek meslek

en iyi universite mezunu bile 1800-2200 civari maas alan ve gelismeye kapali eski sistemci turkiyede nasil bir yazilim uretimi bekliyorsun ki
deepblueseedikkatimi cekiyorda isletim sistemleri amerikadan cikiyor.bunlara rakip olacak birileri cikacakmi acaba.el mahkum kullaniyoru...
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niuchiamaoui 7 yıl
ancak bana göre en iyi yanı olan keskin hatlara sahip solid renklerden oluşan sade arayüzü aynı zamanda nefatif yönü.
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E_Aydin35 7 yıl
Şimdi Türkiye'de de bir analiz yapsalar ve akıllı telefon sahibi yüzdesini görsek bizde :))
Android ciddi bir şekilde bir çok kesimde, hatta hepsinde hakimiyetini sürdürüyor.. Bundan sonra büyük kayıplar olmazdır diye düşünüyorum, Windows Phone ise ciddi anlamda fazlasıyla geride, anlaşılan bu Microsoft-Nokia strateji hatası veya başarısızlıkları ben 2. pek ihtimal vermesemde bu böyle.. :/
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MrDj 7 yıl
beyin göçü diye birşey var.bu ülkenin geriden gelmesi bu yüzden.adamlar bilkent odtü gibi üniversitelerden başarılı gördüklerini kapıyorlar.bu basit bir örnektir.mesela 5000 tl yerine 10000 $ almayi kim istemezki.tabi isin diger boyutlarida var.barındırmamak gibi.
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mutercim 7 yıl
Mesele şu ki "çok yakın tarihte" windows phone 8 çıkacak. Büyük ihtimalle Microsoft'un ARM işlemcili tabletlerde kullanacağı Windows RT tabanlı olacak. Çok çekirdekli işlemcilere ve daha yüksek ekran çözünürlüklerine destek verecek. Bu işletim sistemi yine büyük ihtimalle şu anda Windows Phone 7 ile satılan telefonlarda kullanılamayacak. Yani şu anda Windows telefon almak çok da akıl karı olmayabilir gibi.
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Barthemana 7 yıl
Ios en dusuk ispanyada 4.6 hata olmus sanirim 11.1 demissiniz
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Faux Carnival 7 yıl
Burada Windows Phone 7 kullanmamış arkadaşların yorum yapması çok yanlış. iPhone 4S kullanıcısı olarak Windows Phone 7'nin çok yakın tarihte çok başarılı olacağına inanıyorum. Çok temiz, derli toplu ve hızlı bir işletim sistemi. Aynı donanımlarda hem Android'den hem iOS'tan daha hızlı. Şu an birkaç eksiği var: Çift çekirdekli işlemci desteği, farklı çözünürlük desteği (an itibariyle sadece 800x480 destekliyor) eksik. Ama Apollo güncellemesi ile gelişecek. Uygulama sayısı az ama bu da zamanla olacak bir şey. Son olarak da Türkçe desteği tabii ki.

Çok değil, bir sene sonra çok farklı olacak mobil OS pazarında durumlar...

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Brk58 7 yıl
Biraz daha üzerinde çalışılırsa çok iyi bir işletim sistemi ve iOS & Android'e sıkı bir rakip olabilir.
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darkaura 7 yıl
deepbluesee
dikkatimi cekiyorda isletim sistemleri amerikadan cikiyor.bunlara rakip olacak birileri cikacakmi acaba.el mahkum kullaniyoruz.

cunku olay iyi bir isletim sistemi yapmak degil, yaptiginiz isletim sistemini herkeze kabul ettirebilmek. ureticiler sizin platformunuzda urun cikartcak, gelistiriciler sizin platformunuz icin uygulama yazacak en onemliside tuketici sizin platformunuzu benimseyecek. bunlarin hepsini yapabilcek gucteki firmalarin nerdiyse tamamina yakini amerikadalar. bu yuzden tum islerim sistemleri amerikan. bir de kabul etmek gerek dunyanin geri kalanindan cok daha yenilikciler, yeni fikirleri cabuk benimseyip uygulamaya koyuyorlar. su an wp microsoftun aci kuvvetiyle yukseliyor ama androidin ve ios un bu kadar yaygin olmasi herkezden once yerlerini edinip yenilikleri insanlara sunmalarindan.
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Ciddiyetsiz 7 yıl
Your Life İs Mine
Microsoft oyun da Xbox, işletim sisteminde Windows ve telefonda W. Phoneu birbirine bağlayarak bu platformlar arasında fonksiyonel geçişler sağlarsa bu gidişat yukarı yönde devam eder bence.

işte microsoftun üzerinde çalıştığı şey de aynen bu. bir videoda görmüştüm bulabilirsem eklerim vidyoda ne kadar doğrudur bilmiyorum anncak bir bölümünde wp ile xbox'da oyunu kontrol edebiliyor. örnek vermek gerekirse wii u'nun videolarında bi bölümde bambulara ninja bıçağı atıyordu. buna benzer birşey. eğer gerçekten böyle şeyler ile bilgisayar-tablet-oyun konsolu-telefon dahilinde bulut bilişim dahilinde güzel bi ekosistem oturtabilirse microsoft bu ivme çok daha hızlı artar.
ancak bana göre en iyi yanı olan keskin hatlara sahip solid renklerden oluşan sade arayüzü aynı zamanda nefatif yönü. bir zaman sonra kullanıcıya sıkıcı gelmeye başlayabilir. microsoft metro ile gerçekten güzel bi arayüz tasarlamış olsa da bi android'deki gibi arayüz zenginliği henüz sunamıyor.
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senatorlines 7 yıl
Android TEKELİ değil rekabet güzel, Android %33, IOS%33, WP%33 olsa kıyasıya rekabetle herşey daha iyi olur devamlı yarış ve yenilikler peşinde olurlar!
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Andromaniac 7 yıl
sen Turkiyeyi yerden yere vur.yok maas bu kadarmis yok egitimmis ..peki abd haric neden baska ulke yok ona cevap ver ? nerde japonya yada almanya ..baska gelismis ulkelede bir suru isletim sistemi varda bizmi bilmiyoruz.bu kadar asagidan gormeyi birak. 77 milyon insani ile guzel bir ulke geliyor.ne yeralti zengimligimiz var nede yetismis insan gucun.yavas yavas oluyor.birde windows yada ios yerine android yukselince mutlu olunuyor.garip oda abd.tek farki acik kaynak
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