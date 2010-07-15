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AndroLib: Android marketten 1 milyarın üzerinde oyun ve uygulama indirildi

8 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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AndroLib: Android marketten 1 milyarın üzerinde oyun ve uygulama indirildi
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Google'ın günde 160.000 tane Android işletim sistemli telefon satıldığını ve aktive edildiğini haziran ayında duyurmasının ardından, AndroLib 100.000. Android uygulaması için geri sayımın başladığını yayınladığı istatistiki sonuçlarla bizlere hatırlatmıştı. (Temmuz ayının başından bu yana Android Market'e yüklenen oyun ve uygulama sayısı 10847'ye yükseldi.)

Bugün, AndroLib tarafından paylaşılan tahmini sonuçlara göre şu ana kadar 1.063.489.851 tane oyun, uygulama indirilmiş. Ve takip ettiğimiz kadarıyla bu sayı saniyede 109 artış gösteriyor. Her ne kadar Google cephesinden herhangi bir açıklama gelmese de yakında resmi duyuruyla karşılaşma olasılığımız yüksek gibi. Google'ın mobil işletim sistemi Android emin adımlarla yoluna devam ediyor.

AndroLib: Android marketten 1 milyarın üzerinde oyun ve uygulama indirildi
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http://www.androlib.com/appstats.aspx Yorum Yaz
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rachael 8 yıl
nexus one gereksiz yatırımmı? xD güldürme beni yapılan bir testte android 2.2li nexus one iphone 4 ten 4 kat daha hızlı çıktı buna ne diyeceksin sizi iOS 4. yılına girerken android 2.0 sürümünden beri düzgün bir şekil almaya başladı.
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mehmetgirgin 8 yıl
uygulamalar ücretlimi ücretsiz mi
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..Knight.. 8 yıl
AndroLib'in sonuçlarına göre uygulamaların sadece %38.6'sı ücretli.
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...TALANCI... 8 yıl

Orijinalden alıntı: vidoko
google diyoki daha ben ölmedim:))
Dostum şaka mısın? :D :D :D Google muhteşem bir şirket ya çok sevirem onu ha :D gerçi özel bilgilerimizi indiragandi yapıolar ama adamlar ihtiyaca yönelik hizmet üretiyorlar. helal olsun daha başka nediyim :D
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cmake 8 yıl
Telefon konusunda boş yatırım yaparak rezil olan Google anladı ki yazılım konusunda daha başarılı.
Nexus One güzeldi ama ne bileyim işte. Android böyle giderse iOS çok güzel cevap olacak. Apple bu konuda çok kısıtlayıcı. Porno yasak şu yasak...
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vidoko 8 yıl
google diyoki daha ben ölmedim:))
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1 HiT u DowN 8 yıl

vidoko

google diyoki daha ben ölmedim:))

ne ölmesi, andriod hızla gelişiyor.
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mattboy 8 yıl
Bir de Market uygulaması serbest olsa o sayı çok daha hızlı bir şekilde tırmanır
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ShafakCool 8 yıl
Normal bence!
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