AndroLib: Android marketten 1 milyarın üzerinde oyun ve uygulama indirildi

Google'ın günde 160.000 tane Android işletim sistemli telefon satıldığını ve aktive edildiğini haziran ayında duyurmasının ardından, AndroLib 100.000. Android uygulaması için geri sayımın başladığını yayınladığı istatistiki sonuçlarla bizlere hatırlatmıştı. (Temmuz ayının başından bu yana Android Market'e yüklenen oyun ve uygulama sayısı 10847'ye yükseldi.)

Bugün, AndroLib tarafından paylaşılan tahmini sonuçlara göre şu ana kadar 1.063.489.851 tane oyun, uygulama indirilmiş. Ve takip ettiğimiz kadarıyla bu sayı saniyede 109 artış gösteriyor. Her ne kadar Google cephesinden herhangi bir açıklama gelmese de yakında resmi duyuruyla karşılaşma olasılığımız yüksek gibi. Google'ın mobil işletim sistemi Android emin adımlarla yoluna devam ediyor.

http://www.androlib.com/appstats.aspx