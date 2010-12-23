Android 3.0, önümüzdeki Mart ayında yayınlanabilir

Bu ayın başında Android 2.3'ün resmi duyurusunu yapan Google, işletim sisteminin 3.büyük sürümünü Mart ayında yayınlayabilir.

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitmes'ın önümüzdeki tüketici elektroniği fuarı CES 2011'de Elitegroup Computer System (ECS), Asustek Computer ve Micro-Star International (MSI)'ın sergileyeceği tablet bilgisayarla ilgili hazırladığı haberinde MSI'ın Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarının; Google'ın Android 3.0 Honeycomb'u Mart ayında yayınlamasını takiben Nisan ya da Mayıs ayında satışa sunulacağı belirtildi.

Mevcut Android sürümlerine göre tabletlere daha çok hitap edecek olmasından dolayı merakla beklenen Android 3.0'lı bir tablet prototipi, Google'ın Mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin tarafından D: Dive Into Mobile konferansında gösterilmişti.