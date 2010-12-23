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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 3.0, önümüzdeki Mart ayında yayınlanabilir

8 yıl
6,4b
1
1
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Bu ayın başında Android 2.3'ün resmi duyurusunu yapan Google, işletim sisteminin 3.büyük sürümünü Mart ayında yayınlayabilir.

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitmes'ın önümüzdeki tüketici elektroniği fuarı CES 2011'de Elitegroup Computer System (ECS), Asustek Computer ve Micro-Star International (MSI)'ın sergileyeceği tablet bilgisayarla ilgili hazırladığı haberinde MSI'ın Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarının; Google'ın Android 3.0 Honeycomb'u Mart ayında yayınlamasını takiben Nisan ya da Mayıs ayında satışa sunulacağı belirtildi.

Mevcut Android sürümlerine göre tabletlere daha çok hitap edecek olmasından dolayı merakla beklenen Android 3.0'lı bir tablet prototipi, Google'ın Mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin tarafından D: Dive Into Mobile konferansında gösterilmişti.


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Rouvax 8 yıl
Tabletlere özel tabletlere özel diyorlar kafam karışıyor, Telefonlara bir faydası olmayacak mı bu 3.0 ın?
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