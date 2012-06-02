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Android 4.0 sürümü yüzde 7.1 kullanım oranına ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen ay yüzde 4.9 oranında seyreden Android işletim sisteminin 4.0 versiyonu, pek çok modelin güncelleme almasıyla oranını artırmaya devam etti. 

1 Haziran itibariyle yapılan ölçümlere göre kullanım oranı yüzde 7.1 seviyesine çıkmış durumda. Tahminen 350 milyon Android cihazı satıldığı düşünüldüğünde yaklaşık 24 milyon cihazın ICS sürümü kullandığı görülüyor. Elbette bunda Galaxy SII modelinin payı büyük. Ancak güncelleme almasına rağmen bir kısım kullanıcıların halen yükseltme işlemini yapmadığı görülüyor.

ICS oranı daha çok 3.0 sürümlerinden pay çalmış. Bu da tabletlerde de güncellemelerin başladığını gösteriyor. 3.0 sürümlerinin oranı 3.3'den 2.7'ye gerilemiş. Gingerbread sürümü ise yüzde 65 ile hakimiyetine devam ediyor. Froyo sürümü yüzde 19.1, Eclair sürümü de yüzde 5.2 civarında seyrediyor.

Bu ay Jelly Bean dedikodularının gölgesinde ilerlemeye devam edecek olan 4.0 sürümü, eğer 4.1 sürümü beklendiği gibi yayınlanırsa hızını kaybedecektir.

http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html Yorum Yaz
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playmaker10 7 yıl en beğenilen
D.A.R.B.E.C.i
yahu okadar yüzbinlerce mühendis var arkadaş neden halan ios kadar optimize bir sistem yapamadılar ?

Android sanal makineyle çalışan bir sistemdir, bu yüzden istediğin kadar optimize et, iOS'a yetişemezsin. Diğer bir dezavantaj da Android'in yüzlerce farklı çeşit cihazda çalışıyor olmasıdır. Her birisinin kendi ekran çözünürlüğü, işlemcisi, grafik işlemcisi, rami var. Hal böyle olunca da sistemi her cihaza ayrı ayrı optimize etmek imkansız hale geliyor. iOS'ta ise durum farklı. İlk iPhone'dan itibaren saysak dahi 5 çeşit iPhone, 3 çeşit iPad, 4 çeşit de iPod olmak üzere toplamda 15'i bulmuyor çeşit sayısı. Kaldı ki bunlar genellikle benzer donanıma sahip cihazlar. Bu yüzden de Android'e göre optimizasyonda inanılmaz bir kolaylığa sahip iOS platformu
D.A.R.B.E.C.iyahu okadar yüzbinlerce mühendis var arkadaş neden halan ios kadar optimize bir sistem yapamadılar ?Android sanal makin...
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DH Misafiri 7 yıl
Fanboylar yine basmislar ya :D optimizeymis bilmemleymis hala en stabil uygulama bollugunu oyle kabul etsinler tartismaya bile girilmez :D satis rakamlari belli oluyor bende iphone kullandim iphonedan sonra s2 ye gectim normal bi arabadan mercedese gecmis gibi oldum androidin bu sistemli dunyasiyla asla kiyaslanamaz Apple ne ki yahudilerin elinde kapitalizmin pencesinde tekelcilik adi altinda yok bilmemlesi yok osu tonlarca para Android oyle mi her turlu kesime hitap ediyor Apple da kendisi uretmiyor ekranini lgye parcaciklarinida samsungtan aliyor.bu kadar fanboy olmayin Yahudilerin kuklasi olmayin :D dunyaya daha cagdas bakin hala stabil yarin oburgun google gozlugunude cikarincada stabil diye dir dir edersiniz :D
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PuLeRi 7 yıl
Evo 3D ye bekliyoruz artık ona da geldikten sonra iyice artar.
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YGA 7 yıl
Bu oran %10 bulur. Evo 3D ye halen gelmedi. Hala 2.3.4 kullaniyorum
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sariugur 7 yıl
android optimize falan değil, kimse konuşmasın. ama bu olamamasından ötürü de değil, xda forumlarında vs. bulunan 3. parti romlar büyük şirketlerin orjinal rom'larından çok daha performanslı ve akıcı çalışıyor, hatta çoğu zaman daha fazla işlevsellik sunarak. tamam binlerce farklı marka/model için android var ama bütün telefonları tek bir firma geliştirip üretmiyor ki, neden insanlar bunu bahane ediyor, Apple kendi cihazlarına kendi yazılımını yapıyor, Google'da kendi yazılım tabanını oluşturup bütün firmalara sunuyor... aynı şeyin daha çetrefilli yolu sadece, öteki firmalarda mahalle arasındaki dükkanlar değil, Apple kadar ar-ge yatırımları, mühendisleri-yazılım mimarları var(tam olarak Apple kadar büyük bütçeli, altyapılı olamayabilir ekonomik güç dolayısıyla ama yinede büyük yatırımları var bu konularda dev şirketler olarak). her firma kendi telefonları için uğraşıp çalışacak yüzlerce, hatta binlerce insanı bünyesinde barındırıyorken tutup birkaç kişisel yazılımcının portladığı ve optimize ettiği rom'lar daha güzel çalışıyorsa kimse kusura bakmasın hepsi adilik yapıyor demektir. iOS'a bir açılma-kapanma efekti var diye söylenmek hele en abesi, uygulamayı kapattığınızda ram'in tekrar optimize edilmesi, bütün oyun/uygulama vs. geçişlerini/açılıp-kapanmalarını takılmadan ve defalarca sorunsuz şekilde yapabilmesi o yazılım oturaklılığını gösterir. tutup ana menüde dolaşmakla yazılımı incelemiş sayılmazsınız...
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sedatkuran 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
yahu okadar yüzbinlerce mühendis var arkadaş neden halan ios kadar optimize bir sistem yapamadılar ?

android optimizedir. daha da optimize olur çünkü linuxtur. ios bir iki açılma kapanma efekti var o kadar. başka bir numarası yok. ancak bu gün android belki yarın masaüstü bilgisayrlarımızda bile olacak.
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playmaker10 7 yıl en beğenilen
D.A.R.B.E.C.i
yahu okadar yüzbinlerce mühendis var arkadaş neden halan ios kadar optimize bir sistem yapamadılar ?

Android sanal makineyle çalışan bir sistemdir, bu yüzden istediğin kadar optimize et, iOS'a yetişemezsin. Diğer bir dezavantaj da Android'in yüzlerce farklı çeşit cihazda çalışıyor olmasıdır. Her birisinin kendi ekran çözünürlüğü, işlemcisi, grafik işlemcisi, rami var. Hal böyle olunca da sistemi her cihaza ayrı ayrı optimize etmek imkansız hale geliyor. iOS'ta ise durum farklı. İlk iPhone'dan itibaren saysak dahi 5 çeşit iPhone, 3 çeşit iPad, 4 çeşit de iPod olmak üzere toplamda 15'i bulmuyor çeşit sayısı. Kaldı ki bunlar genellikle benzer donanıma sahip cihazlar. Bu yüzden de Android'e göre optimizasyonda inanılmaz bir kolaylığa sahip iOS platformu
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developdesigned 7 yıl
Güzel..
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hamelinyyzw 7 yıl
İyi bir yükseliş.
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|M|N|Ç| 7 yıl
EVO 3d Ye güncelleme gelsin bayağı etkiler o rakami. :))
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karaköy_soğancısı 7 yıl
yahu okadar yüzbinlerce mühendis var arkadaş neden halan ios kadar optimize bir sistem yapamadılar ?
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