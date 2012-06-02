Android 4.0 sürümü yüzde 7.1 kullanım oranına ulaştı

Geçen ay yüzde 4.9 oranında seyreden Android işletim sisteminin 4.0 versiyonu, pek çok modelin güncelleme almasıyla oranını artırmaya devam etti.





1 Haziran itibariyle yapılan ölçümlere göre kullanım oranı yüzde 7.1 seviyesine çıkmış durumda. Tahminen 350 milyon Android cihazı satıldığı düşünüldüğünde yaklaşık 24 milyon cihazın ICS sürümü kullandığı görülüyor. Elbette bunda Galaxy SII modelinin payı büyük. Ancak güncelleme almasına rağmen bir kısım kullanıcıların halen yükseltme işlemini yapmadığı görülüyor.





ICS oranı daha çok 3.0 sürümlerinden pay çalmış. Bu da tabletlerde de güncellemelerin başladığını gösteriyor. 3.0 sürümlerinin oranı 3.3'den 2.7'ye gerilemiş. Gingerbread sürümü ise yüzde 65 ile hakimiyetine devam ediyor. Froyo sürümü yüzde 19.1, Eclair sürümü de yüzde 5.2 civarında seyrediyor.





Bu ay Jelly Bean dedikodularının gölgesinde ilerlemeye devam edecek olan 4.0 sürümü, eğer 4.1 sürümü beklendiği gibi yayınlanırsa hızını kaybedecektir.