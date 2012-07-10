Android 4.1 Jelly Bean kaynak kodları bugün yayınlanıyor

Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü 4.1 Jelly Bean'i tanıttığı etkinlikte, örnek Galaxy Nexus modellerinden elde edilen Jelly Bean ROM'ları ile geliştiriciler için yeni macera başlamıştı.





Android Açık Kaynak Projesi'nin - AOSP teknik lideri Jean-Baptiste Queru, bugün 4.1 kaynak kodlarının yayınlanacağını duyurdu. Yayınlanacak sürüm etiketi "android-4.1.1_r1" olacak ve geliştirme dalı jb-dev olarak adlandırılacak.





Şimdilik ikili kodlar Nexus 7 ve Galaxy Nexus için erişilebilir olacak. Sonrasında Nexus S ve Motorola Xoom da listeye dahil edilecek.



