Android 4.1 Jelly Bean kaynak kodları bugün yayınlanıyor

Haber Editörü
Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü 4.1 Jelly Bean'i tanıttığı etkinlikte, örnek Galaxy Nexus modellerinden elde edilen Jelly Bean ROM'ları ile geliştiriciler için yeni macera başlamıştı.
Android Açık Kaynak Projesi'nin - AOSP teknik lideri Jean-Baptiste Queru, bugün 4.1 kaynak kodlarının yayınlanacağını duyurdu. Yayınlanacak sürüm etiketi "android-4.1.1_r1" olacak ve geliştirme dalı jb-dev olarak adlandırılacak.
Şimdilik ikili kodlar Nexus 7 ve Galaxy Nexus için erişilebilir olacak. Sonrasında Nexus S ve Motorola Xoom da listeye dahil edilecek.
Sürüm kodlarının yayınlanması, geliştiriciler için olduğu kadar üreticiler için de ürünlerine güncelleme sağlama çalışmalarına başlaması anlamına geliyor. Kısa süre sonra üreticilerin güncelleme yol haritası da duyurulmaya başlayacaktır. Gelişmeler gün içerisinde http://source.android.com sitesinden takip edilebilir.
https://groups.google.com/forum/#%21topic/android-building/XBYeD-bhk1o Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ÖL !
Dh yönetimi görmüyor mu şu ergen yorumlarını yaa siteyi kirletmekten başka bişi degil...
elessar861 saat önce
quote:
Orijinalden alıntı: jovanovic
ABD de F-16 kaynak kodlarını dağıtsa ya ne güzel olurdu...
2011 yılının Aralık ayında zaten Türk mühendisler kodları kırmış hemen akabinde abd kodları "kendi isteğiyle" vermiş oldu.
Ne kendi isteği arkadaşım,en son mühendisimiz de öldürülünce rapor vermeye bizzet obama efendiye çörekli zihniyetin beyni kendi gitti...Ey milletim bir sistemimiz dahi yok maalesef...Yazık Paşa'nın önderliğinde kurtarılan ama bölünmesi için herşeyine çanak tuttuğumuz ülkemize...
2011 yılının Aralık ayında zaten Türk mühendisler kodları kırmış hemen akabinde abd kodları "kendi isteğiyle" vermiş oldu.
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