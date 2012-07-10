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Android 4.1 Jelly Bean kaynak kodları bugün yayınlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü 4.1 Jelly Bean'i tanıttığı etkinlikte, örnek Galaxy Nexus modellerinden elde edilen Jelly Bean ROM'ları ile geliştiriciler için yeni macera başlamıştı. 

Android Açık Kaynak Projesi'nin - AOSP teknik lideri Jean-Baptiste Queru, bugün 4.1 kaynak kodlarının yayınlanacağını duyurdu. Yayınlanacak sürüm etiketi "android-4.1.1_r1" olacak ve geliştirme dalı jb-dev olarak adlandırılacak.

Şimdilik ikili kodlar Nexus 7 ve Galaxy Nexus için erişilebilir olacak. Sonrasında Nexus S ve Motorola Xoom da listeye dahil edilecek.

Sürüm kodlarının yayınlanması, geliştiriciler için olduğu kadar üreticiler için de ürünlerine güncelleme sağlama çalışmalarına başlaması anlamına geliyor. Kısa süre sonra üreticilerin güncelleme yol haritası da duyurulmaya başlayacaktır. Gelişmeler gün içerisinde http://source.android.com sitesinden takip edilebilir.

https://groups.google.com/forum/#%21topic/android-building/XBYeD-bhk1o Yorum Yaz
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Makaroncu 7 yıl en beğenilen
Romlar gelmeye başlar şimdi :)
1 Yanıt Yanıtla +10
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-Ege 7 yıl
Yaşadım!1 aydır 4.0.4 kullanıyorum zaten eylül ayındada 4.1 kullanırım Cyanogenmod sayesinde.İmkanım olsa 1000 $ dolar bağışlarım bu adamlara.
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aziz77 7 yıl
androidde costum romlardan kaç tane stabil var,parmakla sayılır...
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TheMidnight 7 yıl
DH Misafiri
eeee napak ölek mi ? muhahahaha xDDD :))

ÖL !
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
DH Misafiri
eeee napak ölek mi ? muhahahaha xDDD :))

Dh yönetimi görmüyor mu şu ergen yorumlarını yaa siteyi kirletmekten başka bişi degil...
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jaws78 7 yıl

elessar861 saat önce
quote:
Orijinalden alıntı: jovanovic
ABD de F-16 kaynak kodlarını dağıtsa ya ne güzel olurdu...
2011 yılının Aralık ayında zaten Türk mühendisler kodları kırmış hemen akabinde abd kodları "kendi isteğiyle" vermiş oldu.
Ne kendi isteği arkadaşım,en son mühendisimiz de öldürülünce rapor vermeye bizzet obama efendiye çörekli zihniyetin beyni kendi gitti...Ey milletim bir sistemimiz dahi yok maalesef...Yazık Paşa'nın önderliğinde kurtarılan ama bölünmesi için herşeyine çanak tuttuğumuz ülkemize...
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elessar86 7 yıl
jovanovic
ABD de F-16 kaynak kodlarını dağıtsa ya ne güzel olurdu...

2011 yılının Aralık ayında zaten Türk mühendisler kodları kırmış hemen akabinde abd kodları "kendi isteğiyle" vermiş oldu.
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By.Tolga 7 yıl
1-2 ay daha belli basli telefonlarin haricinde stabil rom cikmaz. Biraz sabretmek lazim.
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andersin 7 yıl
Her gecen gun telefonlarda keyifler katlaniyor
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Red_devil33 7 yıl
Efsane Galaxy s I9000 için Bir kaç güne Stabil Jelly Bean gelir.
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DH Misafiri 7 yıl
eeee napak ölek mi ? muhahahaha xDDD :))
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mebrar 7 yıl
Ay sonuna doğru birkaç stabil sürüm görürüz heralde ROM geliştiricilerinden.
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